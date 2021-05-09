Юрий Борисов: закупки новой планирующей авиабомбы "Дрель" начнутся в этом году

Вице-премьер рассказал о приоритетах следующей госпрограммы вооружения и о новом российском оружии

Юрий Борисов Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал обозревателю "Интерфакса" Александру Белову о приоритетах следующей госпрограммы вооружения, новом российском оружии - ударном беспилотнике, планирующей авиабомбе и технике РЭБ

- Юрий Иванович, в России идет планирование новой государственной программы вооружения. Как вы считаете, какие работы, проекты должны найти отражение в программе?

- Работа действительно начата. Об объемах финансирования ГПВ 2024-2033 пока говорить рано. Экономический блок правительства РФ только приступил к разработке прогноза макроэкономических показателей социально-экономического развития страны на 2024-2033 гг., который послужит основой для определения объемов ассигнований федерального бюджета на оснащение Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований. В соответствии с планом-графиком разработки новой ГПВ, эта работа должна быть завершена в этом году. Рассчитываем, по финансово-экономическим показателям ГПВ на 2024 – 2033 годы будет не ниже ГПВ предыдущих лет.

Основными приоритетами будут такие направления, как развитие средств высокоточного оружия, в том числе гиперзвукового, внедрение робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах. Развитие систем вооружения в значительной степени будет ориентировано на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов оружия, а также систем управления на основе искусственного интеллекта.

- Каждый год российский ОПК выводит на парад новинки. Какие можете выделить в этом году?

- В этом году в параде на Красной площади в Москве в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне примет участие около 200 образцов вооружения и военной техники. В составе механизированной колонны будут как перспективные образцы, так и современная техника, которая уже есть на вооружении. По традиции, в параде Победы примет участие колонна легендарных танков Т-34.

Впервые в параде будут участвовать защищенные автомобили "Тайфун-ПВО", разработанные АО "Ижевский электромеханический завод "Купол". Они предназначены для обеспечения высокой мобильности переносного зенитно-ракетного комплекса, повышения уровня защиты зенитчиков и улучшения условий боевой работы.

- Более 5 лет промышленность работает над новой авиабомбой "Дрель", вы говорили, что ей вооружат самолеты оперативно-тактической авиации. Серийные поставки уже начались?

- Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов.

- В 2019 году тяжёлый беспилотник "Альтиус" совершил первый полёт. В какой стадии работы УЗГА сейчас? Как оцениваете его перспективы?

- Первый прототип беспилотного летательного аппарата "Альтиус" был поднят в воздух в 2016 году. По результатам испытания принято решение о необходимости его доработки до уровня, требуемого министерством обороны. Аппарат серьезно модернизируется. В частности, он получит возможность выполнять ударные задачи, а также работать с использованием спутникового канала связи. Изменится его взлётная масса и габариты одновременно со снижением массы конструкции, что позволит повысить полезную нагрузку и дальность применения. Данный облик получил название "Альтиус – РУ". Среди основных тактико-технических возможностей: использование спутниковой связи БпЛА с наземным пунктом управления, применение сбрасываемых грузов с четырёх точек подвески.

- В РФ последние годы создают новые поколения комплексов радиоэлектронной борьбы ("Палантин", "Тирада" и другие) Какие цели перед ними стоят? Способны уже подавлять спутники связи?

- Системы радиоэлектронной борьбы - приоритетное направление в развитии Вооружённых сил РФ.

Совместными усилиями Минобороны России, научного и оборонно-промышленного комплексов с 2015 года во всех звеньях управления войсками созданы современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Также разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях. При их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий.

Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность ее применения в 3,5 раза. К наиболее технологичным среди них можно отнести комплексы "Палантин" и "Тирада".

Возможности этих комплексов без преувеличения уникальны. Они способны воздействовать на широкую номенклатуру радиоэлектронных средств, обеспечивают нарушение работы систем управления войсками и оружием противника, а также прикрытие важных государственных и военных объектов от поражения современными средствами.