Замсекретаря Совбеза: если кто-то бездоказательно обвиняет нас в чем-то, высылает наших послов - такие страны будут считаться недружественными

Сергей Вахруков рассказал о проекте обновленной стратегии нацбезопасности, которую вскоре представят президенту РФ

Сергей Вахруков Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Когда в России появится новая стратегия национальной безопасности и какими будут долгосрочные приоритеты страны рассказал в интервью обозревателю "Интерфакса" Екатерине Мальцевой заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Сергей Вахруков.

- Сергей Алексеевич, как продвигается работа над новой стратегией нацбезопасности?

- Ведется подготовка не полностью новой стратегии, а обновленной редакции действующей стратегии национальной безопасности России, утвержденной президентом 31 декабря 2015 года. Это долгосрочный документ, который согласно федеральному закону о стратегическом планировании должен корректироваться не реже, чем раз в 6 лет.

Мы живем в динамично меняющемся мире, соответственно новые вызовы и угрозы национальной, региональной и международной безопасности должны быть обязательно учтены.

Кроме того, с момента принятия стратегии внесены изменения в конституцию Российской Федерации, новые направления развития в нашей страны озвучены президентом в посланиях Федеральному Собранию, указами главы государства скорректированы национальные цели развития страны, Советом Безопасности одобрен стратегический прогноз России до 2035 года. Исходя из этого, в стратегии национальной безопасности предлагается скорректировать стратегические национальные приоритеты, задачи их реализации с целью минимизации рисков и угроз национальной безопасности.

- Какие новые вызовы и угрозы вы имеете в виду?

- Серьезные проблемы связаны с изменением климата, с угрозами биологической безопасности, противодействием новым инфекциям, в том числе коронавирусу.

Возникли новые риски развития экономики, усилились угрозы, касающиеся финансовых проблем. Нам постоянно угрожают отключением SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). Нас пытаются ограничить в кредитах, в возможностях влияния на финансовые институты.

Вы видите, что постоянно происходят попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, попытки оказать политическое давление, раскачать социально-экономическую ситуацию в стране.

Силы НАТО все ближе придвигаются к границам России. Страны Запада специфическим образом пытаются оценивать международную стабильность и безопасность, противодействуя многополярности в мире.

В целом, в мире происходит передел сфер как политического, так и экономического влияния. Каких-то два-три года назад мы даже предположить не могли, что крупные транснациональные информационные гиганты смогут заблокировать президента одной из крупнейших держав, не дать ему возможности вообще каким-то образом излагать свою точку зрения. Информационная безопасность за последние годы вышла на совершенно другой уровень. Это абсолютно другая реальность, которую нам надо учитывать.

- Плюс вводятся новые санкции

- Конечно. Более того, по отношению к нашей стране они становятся всё более изощренными.

- Как изменились отношения с другими странами за это время? Стратегические партнеры, потенциальные союзники и противники остались прежними?

- Меняется мир и политика руководства государств. Россия же выступает за стратегическую стабильность, за выстраивание равноправного сотрудничества в соответствии с нормами международного права. Обязательно будет проводить политику с учетом укрепления международной безопасности и защиты своих национальных интересов. Если кто-то пытается игнорировать наши национальные интересы, бездоказательно обвиняет нас в чем-то, высылает наших послов – такие страны будут считаться недружественными государствами, и мы будем отвечать на подобные действия, тем самым обеспечивая безопасность России.

- В чем будут состоять основные отличия новой редакции стратегии?

- Мы пока говорим не о содержании стратегии, она ведь еще не утверждена, а о тексте проекта, который подготовлен рабочей группой Совета Безопасности России. На мой взгляд, важно, что в новой редакции этого базового документа стратегического планирования в сфере национальной безопасности будет проведена корректировка не только действующих стратегических национальных приоритетов, но и будут сформулированы новые приоритеты в соответствии с появившимися угрозами национальной безопасности и приоритетами, обозначенными президентом страны.

- Что же ставится во главу угла?

- Президент в послании Федеральному Собранию в апреле этого года определил высшим национальным приоритетом сбережение народа России. Национальная безопасность может быть обеспечена только путем гармоничного сочетания сильной державы и благополучия человека. Именно баланс этих двух базовых вещей должен быть. В этих целях необходима согласованная реализация стратегических национальных приоритетов, направленных на противодействие внешним и внутренним угрозам, и создание условий для достижения национальных целей развития.

- Как долго шла работа над новой редакцией стратегии нацбезопасности?

- Новая редакция готовилась больше года - рабочая группа была создана распоряжением секретаря Совбеза Николая Патрушева в 2020 году.

- Кто участвовал в разработке?

- Принимали участие представители федеральных органов исполнительной власти, ученые, общественные деятели, поскольку стратегия – комплексный документ обеспечения безопасности, и она должна учитывать разные аспекты жизни страны. В процессе подготовки были разные точки зрения, иногда диаметрально противоположные, разные мысли и идеи. Некоторые участники дискуссии иногда жестко продвигали те или иные формулировки, но мы все-таки попытались найти компромисс. За время работы исходный проект прошел несколько итераций обсуждения и претерпел серьезные изменения.

- Когда эта работа будет завершена?

- Проект документа практически готов. На одном из ближайших совещаний с постоянными членами Совета Безопасности России он может быть рассмотрен. После обсуждения, возможно, будут внесены какие-то коррективы, а затем документ поступит на утверждение президенту.

- На какой период рассчитана стратегия, как далеко вы заглядываете в будущее?

- Стратегия не имеет какого-то ограниченного срока действия. Мы говорим о необходимости сохранения на долгосрочную перспективу важных для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов России и понятных для мира стратегических национальных приоритетов. Ведь глобальные, долгосрочные цели остаются неизменными: обеспечение суверенитета страны и качества жизни населения - это базовые вещи, закрепленные в новой редакции конституции. Но в связи с изменениями ситуации внутри страны, мировой обстановки и появлением новых вызовов и угроз национальной безопасности, стратегия будет корректироваться.

- В стратегии будут прописаны конкретные сроки и исполнители?

- После принятия стратегии будет разработан и утвержден план ее реализации с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Кроме того, задачи, предусмотренные в стратегии, должны быть отражены в других документах стратегического планирования, в том числе в социально-экономической сфере. Подчеркну, что положения стратегии обязательны для выполнения всеми органами публичной власти. Контроль за ее реализацией осуществляется в рамках государственного мониторинга национальной безопасности с использованием показателей состояния нацбезопасности, определяемых президентом России. В ежегодном докладе секретаря СБ РФ президенту России о национальной безопасности в стране дается оценка и предложения по дальнейшей реализации стратегии.