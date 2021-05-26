Андрей Яцкин: Россия очень скоро может стать одним из мировых лидеров на рынке органической продукции

Первый вице-спикер Совфеда рассказал, что спрос на поставки "органики" из России велик, Иван-чай у китайцев нарасхват

Андрей Яцкин Фото: Пресс-служба

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Девятый Невский международный экологический конгресс стартует 27 мая в Санкт-Петербурге. Он проводится при активном участии Совета Федерации. Первый вице-спикер верхней палаты парламента, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин рассказал в интервью "Интерфаксу" о задачах конгресса, планах по решению экологических проблем страны, оздоровлении Дона, сокращении выбросов парниковых газов, ответственности бизнеса за вред природе, интересе иностранцев к российской органической продукции и о широкой популярности Иван-чая у китайцев.

- Андрей Владимирович, завтра в Санкт-Петербурге начнет работу IX Невский международный экологический конгресс, сопредседателем которого является спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Каково значение этой площадки? Каких результатов вы ожидаете от конгресса?

- Невский международный экологический конгресс – одна из первых крупных авторитетных международных площадок, на которой возобновляется диалог по экологической повестке, надолго прерванный из-за пандемии. Его проведение отвечает на растущий запрос на выстраивание международного сотрудничества в сфере экологической политики и устойчивого развития. Конгресс призван дополнить импульс, приданный дискуссии о международных стандартах в сфере климатической политики на апрельском Саммите лидеров по вопросам климата с участием президента России.

Конгресс соберет руководителей и генеральных секретарей межпарламентских организаций, парламентариев, руководителей международных организаций, представителей правительства РФ, региональных законодательных и исполнительных органов власти, российских и международных компаний, общественных организаций, авторитетных ученых и экспертов. В конгрессе планируют участвовать 15 глав субъектов РФ и 19 председателей региональных органов законодательной власти. Уже подтвердили свое участие гости из 29 стран. Ожидаются выступления генерального секретаря Всемирной метеорологической организации, главы континентальной группы Всемирного банка, бывшего президента Финляндии Тарьи Халонен.

Опыт разных стран по эффективному решению экологических проблем и улучшению условий жизни граждан представляет для нас особый интерес. Приоритеты конгресса – обмен законодательными наработками, содействие гармонизации национальных и международных подходов в области экологической политики, выстраивание тесного взаимодействия федеральных и региональных органов власти, бизнеса, гражданского общества и научных организаций. Рекомендации "круглых столов" станут ориентирами в работе органов исполнительной и законодательной власти на федеральном и региональном уровне.

В этом году программа конгресса была значительно расширена, среди приоритетных тем диалога – новая климатическая политика, зеленая энергетика, экономика замкнутого цикла, финансирование экологической модернизации, экологическая безопасность, рациональное использование природных ресурсов, ход реализации нацпроекта "Экология", международное сотрудничество в рамках интегрированного управления ресурсами трансграничных водных объектов, управление лесными ресурсами, экология Арктики, сохранение биологического разнообразия, экологическое просвещение и экотуризм.

Согласованные усилия разных стран и международных организаций – необходимое условие сохранения окружающей среды, адаптации к изменениям климата, эффективной защиты здоровья граждан и целостности экосистем, поскольку экологические процессы не признают национальных границ.

Пандемия коронавируса напомнила всему миру о крайней уязвимости человечества перед природными и техногенными катаклизмами и необходимости объединения для противодействия новым глобальным вызовам. Например, в контексте климатических изменений и таяния вечной мерзлоты ученые предостерегают о риске высвобождения смертоносных штаммов древних вирусов и бактерий, возможно, не известных науке, а также о вероятности беспрецедентных по масштабу выбросов парниковых газов. Эти примеры показывают, как неразрывно тема изменения климата и защиты окружающей среды переплетена с другими глобальными проблемами.

Одна из центральных тем диалога – поиск эффективных законодательных мер, которые создадут необходимые условия для воспитания экологической культуры граждан и бизнеса, ответственного отношения к окружающей человека среде.

Вы, наверное, обратили внимание на то, что в мае проводятся два форума, посвященных экологической проблематике, - по линии Госдумы и Совета Федерации. Слаженная работа обеих палат парламента – важное условие законодательного обеспечения реализации национальных задач в сфере экологической и климатической политики, эффективного использования межпарламентских диалоговых каналов для налаживания конструктивного международного сотрудничества на этом направлении. Московский форум и Невский конгресс создают эффект синергии и работают на общий результат.

- В рамках Невского конгресса вы модерируете круглый стол "Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами". Насколько приоритетна эта проблема в рамках экологической повестки?

- Водные ресурсы – основа большинства экосистем. От их состояния напрямую зависит безопасность окружающей среды, здоровье и качество жизни людей, биоразнообразие и, что тоже немаловажно, функционирование многих ключевых секторов экономики. Это делает совершенствование управления водными ресурсами одной из важнейших задач государственной экологической политики.

Сегодня в данной сфере сохраняется немало проблем. Это и загрязнение рек, и потери воды в рамках хозяйственной деятельности. Например, общие потери оросительной воды в орошаемом земледелии достигают сегодня 25-50% от величины водозабора, а объем потерь при транспортировке – до 8 км3 в год.

Приоритетной задача здесь – развитие и совершенствование созданных в последние годы государственных механизмов оздоровления бассейнов рек. Реализация проекта "Оздоровление Волги" вызвала широкий отклик и запрос на реализацию подобных проектов для оздоровления других крупных речных бассейнов. Рассматривается вариант расширения географии федерального проекта "Оздоровление Волги" до бассейна реки Волги. Готовится к реализации инициатива по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. На IV Всероссийском водном конгрессе предлагались также проработать целесообразность включения в состав мероприятий нацпроектов федерального проекта "Цифровой Обь-Иртышский бассейн", который предполагает создание цифрового двойника речного бассейна.

Отдельная важная тема – управление трансграничными водными объектами. В мире насчитывается более 260 международных бассейнов, объединяющих 145 стран, но только треть трансграничных бассейнов управляется межгосударственными соглашениями. В России их количество превышает одну тысячу, включая 70 крупных и средних рек. В 2019 году критические показатели загрязненности были зафиксированы на 12 таких объектах. Решить эту проблему можно только в рамках тесного международного сотрудничества.

- Какую приоритетную цель международного диалога в сфере климатической политики вы бы выделили?

- Такой целью я бы назвал предотвращение использования климатической политики как инструмента недобросовестной конкуренции, сдерживания развития России и вытеснения нашей страны с мировых рынков. Нам важно обрести инициативу в вопросах формирования механизмов мировой климатической политики, если хотите, - перехватить ее у стран Запада, которые рассчитывают заставить нас перейти в глухую оборону и в конечном счете принять диктат западных контрольных инстанций. Такая перспектива для нас неприемлема. Он лишила бы нас возможности даже оспаривать результаты проведенной западниками верификации и сертификации российских климатических проектов и продукции.

Сегодня международную климатическую повестку пытаются определять те же страны, которые ведут против России полномасштабную экономическую войну. К санкционным ограничениям могут добавиться новые барьеры.

Необходимо исключить монополию Запада в определении международных стандартов, создать широкий международный фронт стран, заинтересованных в справедливом регулировании, равноправном сотрудничестве и конструктивном диалоге по климатической политике. Особенно важно в сотрудничестве с другими странами развивать собственные национальные и международные альтернативные системы сертификации и верификации, а также центры оборота углеродных единиц.

Одна из центральных задач такого диалога – реализовать инициативу президента России о налаживании широкого международного сотрудничества по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу.

Президент поставил амбициозную цель – добиться сокращения накопленного к 2050 г. объема чистой эмиссии парниковых газов ниже уровня ЕС. Для реализации этой большой задачи уже рассматривается законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, готовится создание региональной системы торговли такими выбросами, запуск пилотных проектов по внедрению низкоуглеродных технологий в регионах.

- Когда этот законопроект может быть принят парламентом?

- Мы, парламентарии, хотели бы, чтобы этот закон прошел в весеннюю сессию, но некоторые вопросы требуют дополнительной проработки с правительством. Этот законопроект касается финансово-экономических аспектов - речь об оценке углеродных единиц, операторе углеродных единиц. Если мы оперативно договоримся с правительством по механизму оценки, оборота углеродных единиц, как их выставлять, кто осуществляет функции оператора, каковы параметры реализации и верификации климатических проектов, тогда в весеннюю сессию, как оптимистичный вариант, это возможно. Если потребуется более длительное согласование, то в рамках бюджетного процесса, осенью, я думаю, этот закон может быть принят. Уверен, что это произойдет до конца текущего года.

По сути, это инновационное законодательство. В настоящее время на национальном уровне законодательное регулирование правоотношений, связанных с ограничением выбросов парниковых газов, просто отсутствует, что пока не позволяет проводить государственную политику по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями.

- Какую роль Россия может сыграть в глобальных усилиях по сбережению экологии планеты?

- Убежден, что эта роль может и должна стать ключевой. Наша страна уже вносит важный вклад в решение проблемы изменения климата. Как подчеркнул президент на Саммите по вопросам климата, благодаря кардинальной перестройке промышленности выбросы парниковых газов с 1990 г. сократились в 2 раза – до 1,6 млрд тонн эквивалента СО2, а 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии.

Россия достигла поставленной цели по сокращению выбросов парниковых газов, а обязательства нашей страны в рамках Парижского соглашения будут перевыполнены. Заметьте, на страны-лидеры по объемам выбросов – Китай и США – суммарно приходится 41,8%, на Россию, занимающую 4-е место по этому показателю, всего 4,5%. Не будем забывать также и о том, что в России и США равные доли возобновляемых источников энергии – 17,9%.

Россия вступает в борьбу за лидерство в формировании мировой климатической политики отнюдь не с пустыми руками, не с одними лишь громкими лозунгами, как некоторые. Уникальный научный потенциал нашей страны позволяет разработать новые прорывные технологии и подходы к решению проблем, связанных с изменением климата. Стратегическими приоритетами здесь являются развитие технологий утилизации парниковых газов и вторичного использования СО2, а также создание инфраструктуры производства водорода как в качестве сырья, так и энергоносителя.

Большое перспективное значение имеют уже действующие в нашей стране проекты по предотвращению таяния вечной мерзлоты и повышению поглощающей способности пастбищ, которые не только способны внести важный вклад в климатическую политику, но и способствуют увеличению биоразнообразия.

Необходимо использовать и другие наши уникальные преимущества – поглощающую способность наших экосистем, которая оценивается в 2,5 млрд тонн эквивалента СО2 в год, в том числе 20% мировых лесов, приходящихся на нашу страну, мировое лидерство в сфере атомных технологий и строительства АЭС, запасы природного газа. На международных площадках следует добиваться, чтобы эти факторы справедливо и полно учитывались при формировании мировой климатической политики. Разумеется, это относится и к стратегическим целям Невского экологического конгресса.

Важно не только продвигать свои подходы по общепринятым темам климатической повестки, но и инвестировать в направления, где Россия имеет реальный потенциал стать пионером и мировым лидером. Сегодня, именно Россия способна сыграть ключевую роль в устранении самой серьезной угрозы для климата планеты, которая связана с возможным высвобождением из подводной мерзлоты морей Восточной Арктики и Карского моря гигантских запасов замороженного метана – сильнейшего парникового газа. Данные запасы превышают общее количество метана в атмосфере в сотни раз и на три порядка – ежегодные глобальные антропогенные выбросы метана. Еще раз подчеркну, такие проекты уже существуют.

- Какое место экологическая повестка занимает в работе Совета Федерации?

- Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что экологическая повестка сегодня – в центре внимания государственной власти. Сбережение природы и улучшение окружающей среды вошло в число национальных целей развития России на период до 2030 г., закреплено в качестве особого приоритета в Послании президента Федеральному Собранию. Принята Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 г. Осуществляется национальный проект "Экология", реализуются федеральные и региональные программы. Ведется подготовка новой стратегии Социально-экономического развития России до 2030 г., где предусматривается отдельный блок по экологии и климату. В августе этого года должна быть утверждена Федеральная научно-техническая программа в области экологического развития и климатических изменений до 2030 г., которая определит три основных направления: экологическую безопасность и улучшение состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к климатическим изменениям, исследования и принятие мер по уменьшению негативного воздействия парниковых газов на окружающую среду.

Важно отметить, что в России уже создана весьма продвинутая Единая система государственного экологического мониторинга, которая охватывает все ключевые показатели состояния окружающей среды. Проделана значительная работа по совершенствованию законодательства в сфере обращения с отходами, ликвидации накопленного вреда окружающей среде, лесного законодательства.

В Послании Федеральному Собранию президент обозначил ряд новых приоритетных задач, включая установление ответственности собственников предприятий за экологический ущерб, ускоренный запуск механизма расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки, проработку новых подходов к развитию энергетики, включая атомную, водородную энергетику и накопители энергии, целевое направление экологических платежей в бюджет на реализацию природоохранных инициатив.

Один из примеров активной работы Совета Федерации на экологическом направлении – ведущаяся в тесной координации с правительством, федеральными ведомствами и регионами Придонья борьба за предотвращение экологического бедствия в водной системе реки Дон и Цимлянского водохранилища, которое грозит затронуть весь бассейн Дона и 15 субъектов Федерации, ставит под удар качество жизни граждан, рыбохозяйственный, транспортный, мелиоративный, энергетический комплексы, водоснабжение домохозяйств и предприятий.

Другой неотложной задачей является повышение эффективности механизмов компенсации экологического ущерба. Готовится пакет законопроектов, усиливающих ответственность бизнеса за нанесение вреда окружающей среде.

- Когда планируется принятие этих законопроектов?

- Ждем эту инициативу, готовы ее поддерживать, но сомневаюсь, что она успеет пройти в весеннюю сессию. Оптимистичный сценарий – до конца 2021 года.

Сейчас обсуждается, кто должен вносить эту инициативу в Госдуму – парламентарии или правительство. Насколько я знаю, коллеги из Минприроды готовят эту законодательную инициативу. Обе палаты Федерального собрания готовы всячески ее поддерживать.

Напомню, дискуссия об ответственности бизнеса за нанесение вреда окружающей среде развернулась после аварии в Норильске, нанесшей значительный ущерб. И президент предложил сделать штрафы за вред, нанесенный природе, окрашенными, чтобы средства от этих штрафов возвращались на восстановление территории, позволяли улучшать состояние окружающей среды.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем заключается главная проблема Дона? О каком бедствии идет речь?

- Обмеление. Дон всегда своей водой обеспечивал функции целого ряда отраслей. Это рыбохозяйственный и транспортный комплексы, судоходство, питьевое водоснабжение, мелиорация, сельское хозяйство, гидротехнические сооружения, энергетика. И сейчас воды не хватает, мы не вырабатываем те мощности. Мы были на выезде на Цимлянском водохранилище: Цимлянская электростанция уже не знает, как и за счет чего получать дополнительную электрическую мощность, потому что не хватает водосброса. А рыбаки жалуются, что не хватает обводненности, чтобы разводить рыбу. Люди в Ростове-на-Дону и в других городах, которые по Дону находятся, говорят: не хватает воды. И эти же люди говорят: "Сделайте нам правильные очистные сооружения, чтобы ненадлежаще очищенный водосброс не попадали в Дон, потому что из Дона мы опять берем воду".

Обмеление приводит к тому, что не хватает воды в Цимлянском водохранилище, в самом Дону и в его притоках, а также в Азовском море, в которое резко сократился водосток. Горячие головы уже сравнивают будущее Азова с состоянием Аральского моря. Это проблема.

В прошлом году Дон давал только треть от ежегодных объемов воды, необходимых для функционирования водохозяйственнного комплекса. То есть двух третьих воды не хватает. А кроме того, заиливание, большая антропогенная нагрузка предприятий. Если бы мы совместно не взялись за решение сегодня, завтра получили бы уже труднообратимые проблемы и с орошением, и с водоснабжением, и с речным транспортом. Не говоря уже о донских биоресурсах. Их можно утратить попросту безвозвратно. За последние 30 лет уловы упали в 2,5 раза.

- Как предполагается решать эти проблемы?

- Еще в сентябре 2020 года президентом было дано поручение о выработке мер по оздоровлению Дона. Премьер предложил к 30 мая определить набор соответствующих мероприятий и включить их в "дорожную карту". Минприроды и Росводресурсы – головные федеральные органы по этому вопросу - такой пакет представили. Их предложения совместно с регионами, еще не верифицированные Минфином и Минэком, стоят порядка 100 млрд рублей. Эта "дорожная карта" мероприятий, направленных на оздоровление и развитие реки Дон, рассчитана на период до 2030 года.

Совет Федерации будет сопровождать скорейшее утверждение данной "дорожной карты", в рамках национального проекта "Экология". СФ держит на контроле вопрос обеспечения вошедших в "дорожную карту" мероприятий, включая реконструкцию, модернизацию и санацию объектов инфраструктуры водной системы реки, достаточным финансированием в рамках формирующегося бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.

- Назовите, пожалуйста, основные предложения этой "дорожной карты"?

- Одним из факторов преодоления бедственного положения Дона является запуск Багаевского гидроузла. Запустить его не получается уже несколько лет. Это весьма финансово ёмкое мероприятие, которое требует порядка 28 млрд рублей.

Были проблемы с организацией конкурса под строительство второй очереди гидроузла. Сейчас наконец-то подготовлена проектная документация, пройдена главгосэкспертиза, в августе данный конкурс в очередной раз планируется объявить. По мнению Минтранса и Росморречфлота, есть основания ожидать, что конкурс состоится, и за два-три года Багаевский гидроузел будет запущен. Это существенно увеличит водоносный ток Дона

Кроме того, конечно же, надо вплотную заниматься реконструкцией и модернизацией очистных сооружений, провести инвентаризацию и навести порядок с качеством очистки воды, попадающей в Дон. И такие предложения у Минприроды и регионов тоже есть.

- А правительство выделит такие деньги – 100 млрд рублей?

- Правильный вопрос. Я сам многие годы проработал в правительстве. Всегда очень скрупулезно относимся к этим цифрам. Каждый проект должен быть просчитан, пройти экспертизу. Я назвал не окончательную цифру, она должна быть подтверждена расчетами. Но на то и парламент, чтобы вместе с правительством, вместе с федеральными органами исполнительной власти проработать объективные оценки, выйти на оптимальные решения в интересах граждан.

- Совет Федерации будет со своей стороны вносить предложения для решения этих проблем?

- Часть предложений уже прозвучала на выездном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященном данной проблеме, которое мы провели 21 мая в Ростове-на-Дону. Речь идет о более детальной описи тех водных объектов, которые должны подлежать очистке. Это касается не только Нижнего Дона, устья реки, но и Верхнего Дона. Выступали представители около десяти регионов, которые говорили, насколько Дон для них важен.

Все они заинтересованы в донском судоходстве, как это было во времена Советского Союза. Кроме того, пандемия придала импульс внутреннему туризму. У Дона есть и рекреационный потенциал. Практически все участвовавшие в заседании губернаторы это подчеркнули.

Дон – красивейшая европейская река. Когда мы добьемся его очистки и оздоровления, возобновления судоходства, появится дополнительный драйвер для внутреннего туризма. Есть масса предложений, даже концепция развития парусного спорта в акватории Дона.

- Как вы оцениваете эксперимент по маркировке бутилированной питьевой воды?

- Главный результат эксперимента - перестать быть экспериментом и стать постоянно действующей моделью. Мы исходим из того, что правительство после эксперимента будет готово запускать маркировку бутилированной воды на постоянной основе, по всей стране. И здесь важен не столько географический охват производителей питьевой воды, принявших участие в эксперименте, сколько процент рынка, который ими покрывается. Сегодня он таков, что это позволяет говорить о возможности распространить данную модель уже на весь рынок. Введение маркировки на постоянной основе не потребует принятия специального закона. Такие вопросы регулируются решением правительства. Это обеспечит прозрачность рынка и налоговые отчисления.

- Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам расширения производства органической продукции в стране. Какие существуют перспективы в этой сфере?

- У этого направления сельского хозяйства большое будущее. Нам важно развивать высокопродуктивное и экологически чистое агропроизводство. Россия способна за короткий срок стать одним из мировых лидеров этой отрасли. В перспективе наша страна может нарастить долю поставляемой на мировой рынок органической продукции с нынешних 0,2% до 10%. Ближайшей реалистичной целью для нас может быть доведение доли органической продукции на внутреннем рынке до 2,5-3%. Если мы выйдем на этот уровень, то будет создан внутренний рынок объемом в 250 млрд руб.

Чтобы достичь этих показателей, надо снимать системные ограничения. Прежде всего, вводить в оборот сертифицированные под "органику" сельскохозяйственные земли. Развитие этого направления сельского хозяйства не только поможет повысить качество жизни граждан, расширить их доступ к качественным и безопасным натуральным продуктам питания, но и значительно снизит экологическую нагрузку – органическое сельское хозяйство способствует сохранению почв, биоразнообразия и помогает бороться с изменением климата.

На заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ 14 мая приняты решения, направленные на формирование долгосрочной стратегии развития отрасли, насыщение ее подготовленными кадрами, организацию на федеральном уровне эффективного контроля за обращением органической продукции и выработку адресных мер поддержки производителей органики на федеральном и региональном уровне с особым вниманием к малым предприятиям.

- Какой может быть эта поддержка?

- Сегодня такие страны, как Германия, Швейцария, Дания, благодаря вовремя оказанной поддержке своим производителям, имеют на розничных прилавках уже порядка 10-15% органической продукции. Многие зарубежные партнеры проявляют при этом интерес к поставкам "органики" из России, потому что спрос на нее велик.

В нашей стране такая поддержка уже начинает оказывается на региональном уровне. За счет своих бюджетов некоторые регионы компенсируют часть затрат на сертификацию органической продукции. Сертификационный процесс обычно сопряжен с ощутимыми издержками, особенно для фермеров. Производство "органики" - недешевое удовольствие. Но можно компенсировать затраты на сертификацию, чтобы ускорить и упростить производителям выход на полки магазинов.

Недавно председатель Совета Федерации вручила сотый сертификат для органической продукции. Его получила компания, которая производит хлеб на органических принципах – на экологически чистой пашне, только с органическими удобрениями. Поставки этого хлеба идут на экспорт.

Также у нас успешно производится органический Иван-чай, который у китайцев пользуется большой популярностью – просто нарасхват.

- У китайцев же своего чая очень много.

- А вот Иван-чая у них нет, и они его охотно импортируют из России.