Вице-президент РАН: на авось от "короны" не убежать!

Академик Владимир Чехонин убежден, что не сделавшие прививку и не имеющие антител не должны допускаться в общественные места

Владимир Чехонин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Слово ревакцинация сейчас в России, а точнее в Москве, самое модное. Но при этом сколько людей, столько мнений. Своим видением ситуации с нашим специальным корреспондентом Вячеславом Тереховым поделился вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин.

Вакцины всякие нужны, вакцины всякие важны

- Вакцинация безусловно нужна, но делать ее можно только тогда, когда в кровотоке нет антител. Это первый постулат. Иначе делать ничего нельзя. И вакцинироваться можно всеми вакцинами какие у нас есть, хотя они конечно разные по своим платформам. Поэтому в данной ситуации каждый выбирает сам какую хочет.

- Если кто-то вакцинировался "Спутником" два раза, то и ревакцинироваться нужно тоже только "Спутником"?

- Я бы сказал, что можно опять "Спутником". По данным разработчиков этой вакцины ей можно воспользоваться и третий раз. Вообще, это наиболее проверенный препарат. Что касается вакцины "КовиВак", можно начинать с нее и применять ее можно неоднократно, сколько хотите, хоть пять раз. Но надо иметь в виду что в процентном отношении ее эффективность, что касается количества людей у которых появляются антитела, на 30% ниже чем у "Спутника". Это не мои данные, это вывод специалистов.

- Мы все эти дни говорили о трех вакцинах, кроме "ЭпиВак Короны", которая производится в Государственном научном Центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Она как-то выпала из нашего поля зрения.

- У нее эффективная основа. Она тоже хорошая, но я не знают ее эффективность, потому что не проводил сравнения. Есть разные заключения, но я считаю, что активность в борьбу с коронавирусом она привносит. И ей можно несколько раз ревакцинироваться.

- Жизнь показала, что принудительные меры не приводят к активизации процесса ревакцинирования.

А если не хочу ? Тогда что?

- Понимаю вас. Я об этом разговаривал и с руководством страны. Скажу и вашим читателям. Существует три кита на которых строится каждая вакцинация.

Первое. Это мотивация. Человек должен понимать зачем он идет вакцинироваться. Он должен испытывать страх перед болезнью, перед последствиями заболевания. Это первая и основная идея во всем мире.

Второй пункт, который нужно обязательно соблюдать – это введение зеленых паспортов. Кто не вакцинировался, не имеет право посещать общественные места и должен сидеть дома. Никакого принуждения вакцинироваться! Люди, не делавшие прививки или не имеющие антитела после болезни, не имеют право ходить в общественные места, на работу, куда угодно. Они не имеют права быть в массах.

- Не пускать из-за этого на работу или даже увольнять руководители организаций не имеют полномочий!

- На многих должностях и участках все зависит от получения денег. Если у них нет работы, они не получают доход, и по сути дела у них не будет и средств к существованию! Но в принципе, я с вами согласен – этот вопрос надо решать кардинально.

- Как его решать?

- Это дело правительства, оно должно найти выход.

А какого цвета у вас паспорт?

- Далее. Я считаю, что по примеру Израиля надо вводить зеленые паспорта. Это государство показало прекрасный пример. Там не привитым лицам запрещено было ходить в рестораны, театры, другие заведения. Причем следили за этим очень строго.

Что касается работы – тот же подход. Человек не может быть изгнан с работы за то, что он не прививается, но он сам должен понимать, что наносит урон своим согражданам и должен сам принимать решение- либо идет и работает, либо предъявляет медицинский отвод где сказано, что ему нельзя вакцинироваться. Люди должны понимать, что от их решения зависит даже безопасность страны.

- А если есть медотводы?

- В этой ситуации надо поступать очень осторожно. Возможно в таком случае государство должно взять на себя обеспечение их здоровья.

При кардио-сложностях, возможно, надо будет вводить соответствующие препараты, которые разжижают кровь. Но обязательно надо советоваться со своим врачом.

По домам опять не загонят?

- Нынешний уровень заболеваемости в стране может вызвать необходимость вновь вводить локдаун?

- Нет. Никакого локдауна вводить не надо. Надо четко понимать, что с теми странами, где наблюдается вспышка вируса с ними надо на время прекращать контакты. Локдаун – это прошлый век. Люди уже по опыту должны понимать необходимость выполнения медицинских предписательств: вакцинироваться и по-прежнему носить маски и соблюдать дистанцию .

"На авось" от вируса не убежать.

- Сейчас пройдет этот "индийский" штамм, ему на смену может прийти какой ни будь, скажем, австралийский (из Европы уже приходил) или другой. И что, так и будем жить в бегах от него? Раньше было модно бегать от инфаркта, а теперь от "короны"? И на долго этот бег с препятствием?

- Может быть. Может быть это все надолго. Так и будем жить пока не решим вопрос популяционного иммунитета. Еще раз привожу в пример Израиль. Там вообще нет заболеваний. А население там 9 миллионов человек. И США! Они подавили ситуацию. Там 330 миллионов человек, а количество заболевших в сутки не превышает на всю страну 4 тысяч человек! Это же достижение.

- А у нас?

- У нас народ особый. И бег особый. Мы бежим за здоровьем по системе "на авось". Мы впитали ее с генами. Ее и приходится преодолевать. Но на нашу любимую "авось" полагаться нельзя! Опасно для жизни!