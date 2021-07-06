Замначальника полиции Москвы: со звонками из-за рубежа связаны 40% случаев телефонного мошенничества

Александр Половинка рассказал о ситуации с дистанционным мошенничеством и о сложностях борьбы с ним

Замначальника полиции Москвы: со звонками из-за рубежа связаны 40% случаев телефонного мошенничества Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Новая коронавирусная инфекция, изменившая жизнь людей во всем мире, не оставила в стороне и преступников. Полиция все чаще сталкивается с дистанционным мошенничеством, а жертвами преступников становятся уже не только пожилые, но и люди среднего возраста. О самом крупном хищении в Москве, лжеполицейских и подменах телефонных номеров в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по столице, генерал-майор полиции Александр Половинка.

- В МВД неоднократно заявляли о росте дистанционного мошенничества в России, особенно в период пандемии. Как обстоят дела в Москве?

- В настоящее время мошенники имеют множество способов приобрести различное телефонное оборудование, в том числе и приложения, позволяющие изменять номер телефона. Наверное, самыми массовыми являются звонки от имени якобы сотрудников различных банков. В результате таких бесед граждане, будучи введенными в заблуждение, передают преступникам данные банковских карт или сами переводят денежные средства.

Также самыми часто встречаемыми преступлениями являются те, которые совершаются с использованием фишинговых ссылок (инструмент интернет-мошенничества, направленный на получение информации пользователя - ИФ). На подобных ссылках расположены страницы, схожие по внешним признакам с популярными сайтами, и клиенты этих популярных торговых интернет-площадок часто становятся жертвами мошенников.

Кроме того, к сожалению, отсутствует регламент способов, механизмов оформления и регистрации клиентами абонентских номеров (мобильных операторов, операторов интернет-телефонии), отсутствует нормативная база в отношении операций в сети интернет.

Все это влияет на рост дистанционных преступлений, который резко увеличился в год пандемии и продолжает расти. Так, в 2020 году в Москве число интернет-краж и мошенничества, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составляет более 50 тысяч преступлений. Их доля в общем массиве преступлений составила 34,6%, в структуре хищений – 49,1%.

В настоящее время большинство совершаемых дистанционных преступлений совершаются преступными группами, участники которых – это, как правило, независимые друг от друга лица. Группы можно разделить:

- непосредственно контактирующие с потерпевшими, это так называемые работники колл-центров;

- занимающиеся обналичиванием денежных средств и участием в системе обналичивания;

- создающие условия для совершения преступлений путем программирования компьютерных ботов и их обслуживания.

Между собой участники разных групп контактируют с помощью зарубежных мессенджеров, сайтов, чатов, расположенных в так называемом "темном" сегменте сети интернет - "Даркнете".

- Какие группы граждан чаще оказываются жертвами мошенников? Какие уловки используют преступники для входа в доверие и как понять, что вам звонит мошенник?

- Еще пять-шесть лет назад жертвами мошенничеств в основном становились пожилые граждане. В настоящее время, из-за массовости совершаемых дистанционных преступлений и появления их новых видов, потерпевшими все чаще становятся граждане среднего возраста.

Прежде всего, преступники используют психологические приемы. Например, они сообщают о попытках хищения всех денежных накоплений гражданина. При этом мошенники торопят потерпевших и говорят фразы, которые заставляют их принимать необдуманные решения. Кроме того, злоумышленники настаивают на том, что общаться с сотрудниками ближайшего отделения банка не стоит, потому что те могут быть причастны к попыткам хищения денежных средств.

Часто "лжесотрудники банков" подключают к своему обману таких же "лжесотрудников полиции". Мошенники начинают рассказывать о проводимых мероприятиях по задержанию подозреваемых и необходимости участия в них. При этом они поясняют, что ни в коем случае нельзя разглашать никому информацию об их проведении.

В случае совершения преступления в отношении пользователей торговых интернет-площадок преступники чаще всего выбирают заведомо не популярные объявления. В ходе общения с потенциальной жертвой мошенники обещают в максимально короткие сроки выкупить товар, перевести деньги на карту в ближайшее время, а иногда и заплатить более крупную сумму, объясняя это тем, что хотят приобрести товар скорее. Заговаривая, таким образом, продавца, злоумышленники пытаются узнать всю необходимую информацию, которая откроет доступ к денежным средствам на карте.

Гражданам следует помнить, что сотрудники кредитно-финансового учреждения никогда не будут требовать данные банковских карт, перевода денежных средств на другие счета. Сотрудники полиции в ходе телефонных звонков никогда не будут уточнять данные банковских счетов и карт, а также предлагать принять участие в мероприятиях по разоблачению преступников. Ни под каким предлогом не стоит называть номер своей карты и другие личные данные незнакомым людям.

- Есть случаи, когда мошенники звонили, представившись, например, сотрудниками МВД или других правоохранительных структур. При проверке номера в интернете обнаруживалось, что он действительно принадлежит ведомству. Как поступать в такой ситуации человеку и как убедиться, что ему действительно не звонят правоохранители?

- Исходя из анализа совершаемых дистанционных хищений, можно сделать выводы, что примерно одна треть их совершались с использованием функции подмены абонентского номера. Руководством ГУ МВД России по городу Москва изучалась проблема подмены абонентских номеров, возможности работы сервисов, предоставляющих данные услуги и способы борьбы с ними. На данную тему проводились рабочие встречи с представителями Департамента безопасности Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора, операторами связи.

Выяснено, что подавляющее большинство подмененных вызовов поступает из сетей зарубежных операторов.

Операторами связи уже приняты необходимые меры, после чего подмены абонентских номеров практически прекратились.

Для того, чтобы убедиться, что действительно звонят правоохранители, необходимо положить трубку и перезвонить самостоятельно на номер, с которого поступил звонок. Обратный вызов попадет на настоящего клиента оператора связи.

- Какова самая большая сумма дистанционного мошенничества?

- На моей памяти самая большая сумма дистанционного хищения произошла в этом году и составила 400 миллионов рублей.

- Всегда ли звонящий находится в РФ, из каких городов или, возможно, стран чаще всего звонят мошенники? Актуальны ли для Москвы проблемы так называемых "тюремных колл-центров"?

- Мошенники, звонящие по телефонам, не всегда находятся на территории РФ. В настоящее время, по имеющимся данным, примерно 40% дистанционных хищений совершаются с участием лиц, входящих в колл-центры, расположенные на территории другого государства. Это, конечно, усложняет процесс их раскрытия.

Говоря о "тюремных колл-центрах", стоит отметить, что за последние несколько лет заметен спад совершения преступлений лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы.

- Насколько сложно раскрывать преступления, связанные с дистанционным мошенничеством? Каков социальный портрет таких преступников?

- Большую роль в раскрытии данных преступлений играет оперативность получения данных, как от технических служб, так и от гражданских организаций.

Вообще, расследование дистанционных преступлений связано с большим количеством аналитической работы. Для раскрытия таких преступлений необходимы знания IT сферы. Это кропотливый ежедневный труд, который, как правило, заканчивается задержанием большого количества лиц – участников преступных групп и сообществ.

Не менее долгим и кропотливым является расследование преступной деятельности уже задержанных лиц. Иногда из-за большого объема работы оно может занять длительное время.

Социальный портрет преступника может быть разным. Все зависит от вида преступления. Им может быть, как молодой, не состоявшийся гражданин, у которого отсутствует образование, работа и который поддался на легкий заработок, так и гражданин, обладающий специальными техническими знаниями.

- Как вы оцениваете взаимодействие полиции с банками по выявлению и пресечению дистанционного мошенничества в этой сфере? Достаточные ли действия предпринимают банки для противодействия мошенникам?

- Несколько самых крупных банков взаимодействуют с полицией по выявлению и пресечению дистанционных мошенничеств. С несколькими организациями налажен электронный документооборот. Однако, в этом направлении есть, к чему стремиться.

К сожалению, есть и такие руководители банковских организаций, которые не уделяют должного внимания дистанционным хищениям. На запросы правоохранительных органов отвечают долго, не обновляют оборудование, которое позволяет хранить так называемые электронные следы преступников, а также не увеличивают штат сотрудников, занимающихся безопасностью финансов клиентов.