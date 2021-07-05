Гендиректор ОЗК: нужен индикатор рыночной цены на пшеницу, которому будут доверять все

Дмитрий Сергеев рассказал о планах по развитию торговли зерном на бирже и о партнерстве с "Деметра-Холдингом" и Росморпортом

Дмитрий Сергеев Фото: Пресс-служба

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о необходимости введения в РФ биржевой торговли зерном, формирования на рынке прозрачных и понятных правил игры с адекватными ценовыми индикаторами и хеджированием рисков обсуждается не первый год. Предпринятые ранее попытки пока не дали эффективного результата и не оказали существенного влияния на ситуацию на рынке.

В конце прошлого года в процесс формирования прозрачного рынка зерна включилась "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Первым шагом стали электронные торги, в этом году компания намерена сделать упор на развитии биржевой торговли.

Вместе с тем ОЗК продолжает наращивать перевалочные мощности и экспорт зерна, вплотную приблизилась к внедрению маршрутных перевозок зерна, о которых на зерновом рынке РФ также говорится уже много лет.

О том, как ОЗК планирует развивать биржевую торговлю зерном, когда запустит маршрутные перевозки зерна, что предусматривает партнерство с "Деметра-Холдингом" и Росморпортом, в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев.

- В конце прошлого года компания объявила о запуске электронных торгов зерном, объяснив это необходимостью создания прозрачного зернового рынка. Что показала эта практика? Почему было принято решение об остановке торгов?

- Необходимость навести порядок на российском зерновом рынке, сделать его прозрачным назрела давно. Поэтому внедрение подобных аукционов было лишь вопросом времени. И как показала практика, мы выбрали правильное направление.

Да, в начале декабря прошлого года мы предложили рынку электронные аукционы - торги в электронной форме в формате аукциона по закупке пшеницы на базисе СРТ Новороссийск. Их проводило трейдинговое подразделение группы ОЗК - ООО "ОЗК-Юг". В результате с 1 декабря прошлого года по 19 марта этого года с сельхозпроизводителями были заключены договоры почти на 2,3 млрд рублей, закуплено свыше 126 тыс. тонн пшеницы 3-5-го классов.

В числе очевидных преимуществ аукционов - надежность организатора, невмешательство в ценообразование со стороны, проведение торгов в автоматическом режиме, когда акцептом является окончание времени аукциона, а ценой открытия следующего дня - цена закрытия предыдущего.

Практика показала, что аукционы состоялись, интерес рынка к ним очевиден, а главное - российские сельхозпроизводители получили надежный канал сбыта продукции, надежного покупателя, отсутствие каких-либо договоренностей за спиной. Поэтому следующим логичным шагом стал переход к биржевым торгам.

- Как идет подготовка к ним? В чем преимущество этого механизма? Сколько зерна планируется закупать на бирже?

- По итогам аукционов мы отметили для себя важную тенденцию: чистый трейдинг уходит в прошлое. Современные реалии свидетельствуют об отказе от чисто посреднической функции, трейдеры должны быть готовы к минимальной марже и получать доход не на ценовом риске, а на логистике, возможности давать продавцу справедливую, экономически обоснованную цену в любой момент, вне зависимости от текущей конъюнктуры.

На Петербургском международном экономическом форуме в начале июня мы подписали соглашение с "Московской биржей". Совместная работа будет направлена на развитие биржевого рынка сельхозпродукции, расчетной и поставочной инфраструктуры, на повышение привлекательности и популяризации биржевых инструментов среди сельхозпроизводителей, экспортеров зерновых культур и зерновых трейдеров.

- Каков механизм аукциона?

- Его длительность составляет 30 минут: первые 10 минут - английский аукцион, когда начальная цена равна значению итоговой цены предыдущего дня аукциона, покупатели могут подавать заявки на понижение цены. Вторые 10 минут - голландский, когда цена на не заявленные к приобретению лоты пошагово равномерно поднимается до максимального уровня, установленного на аукционе. И третьи 10 минут - английский аукцион: покупатели могут подавать заявки на понижение цены, победителями становятся те, кто предложил лучшую цену и раньше по времени относительно других участников.

По итогам аукциона будут заключаться биржевые договоры купли-продажи с поставкой СРТ Новороссийск в течение 15 дней автотранспортом и 45 дней - по железной дороге. При этом победитель торгов - продавец будет иметь возможность заменить базис поставки с СРТ на FCA в соответствии с заранее опубликованными тарифами, то есть фактически переложить логистику на покупателя.

Заявленный объем на старте аукциона - 8 тыс. тонн в день, из которых 3 тыс. тонн для поставок автотранспортом, 5 тыс. тонн - железной дорогой. Базисный актив - пшеница 4-го класса, протеин не менее 12,5%.

- Оператором торгов традиционно будет Национальная товарная биржа?

- Да, НТБ (входит в группу "Московская биржа" - ИФ), с которой у нас есть позитивный опыт взаимодействия по реализации зерна федерального интервенционного фонда. В аукционах смогут участвовать клиенты группы ОЗК и НТБ, что позволит создать необходимую ликвидность. В дальнейшем практика таких аукционов может быть распространена и на другие зерновые культуры и базисы поставки.

К настоящему времени согласованы и утверждены правила проведения торгов, в ближайшее время будет анонсирован их старт.

Запуск торгов позволит в дальнейшем сформировать рыночный индикатор стоимости российской пшеницы, который может быть использован для расчетов по инструментам товарного срочного рынка - по форвардным и фьючерсным контрактам.

- Компания подписала соглашение с Россельхозбанком. Что оно предусматривает?

- С Россельхозбанком мы договорились о развитии инструментов по хеджированию рисков. Речь идет, прежде всего, о выводе на рынок принципиально нового инструмента хеджирования цены актива, в котором заинтересованы все участники рынка - как российские сельхозпроизводители и мукомолы, так и экспортеры зерна. Это беспоставочный (расчетный) форвардный контракт на зерно.

Он предполагает, что на момент заключения контракта стороны определяют цену на товар на конкретную дату в будущем, а расчет прибыли или убытка от контракта в момент его исполнения будет зависеть от разницы между ценой контракта и рыночной стоимостью пшеницы, сформированной по результатам проводимых группой ОЗК аукционов на дату исполнения контракта. Такой форвард позволит участнику рынка зафиксировать приемлемый уровень цены и снизить риск ее неблагоприятного изменения. В случае изменения цены убыток, получаемый от изменения стоимости пшеницы, будет компенсирован прибылью от исполнения форвардного контракта.

Принципиальным отличием этого инструмента от других является его привязка к рыночной цене на товар внутреннего рынка, которая определяется по результатам реальных торгов и заключенных сделок в рублях.

На наш взгляд, в совокупности все это будет способствовать решению одной из приоритетных задач зерновой отрасли по обеспечению участников зернового рынка надежными и современными инструментами управления рисками, связанными с волатильностью цен на зерновые культуры.

- Планируете ли расширение использования индикаторов спотового рынка?

- В перспективе двух лет вместе c "Московской биржей" в рамках срочной секции планируем выпустить в обращение беспоставочный (расчетный) фьючерс на пшеницу с привязкой по цене исполнения фьючерсного контракта к результатам биржевых торгов по закупке пшеницы на НТБ. Мы видим, что на этот инструмент есть спрос со стороны участников рынка, и сейчас биржа прорабатывает его возможную конфигурацию.

Одним из важных условий его внедрения, помимо запроса покупателей, является формирование прозрачного и непрерывно рассчитываемого индикатора рыночной цены на пшеницу, которому будут доверять участники рынка. Но о конкретных механизмах пока говорить рано.

- Сколько зерна экспортировала компания в 2020/2021 сельхозгоду? Какова география экспорта? Появились ли новые рынки? Каков прогноз экспорта на наступивший сезон?

- В ушедшем сезоне мы экспортировали 2,9 млн тонн зерна. Таким образом, перевыполнили свой прогноз - довести экспорт до 2,6 млн тонн.

География экспорта по сравнению с 2019/2020 сельхозгодом не изменилась. Порядка 860 тыс. тонн пшеницы поставлено в Египет, в Бангладеш отправлено около 220 тыс. тонн. В лидерах по закупкам также Йемен, Иран, Вьетнам, Иордания, каждая из этих стран закупила по более 100 тыс. тонн зерна. Были также поставки в Кению, на Филиппины, в ЮАР, Пакистан и Уганду.

Планы по экспорту в наступившем сельхозгоду во многом будут зависеть от конъюнктуры рынка. Но в целом мы ориентируемся на сравнимые показатели.

- Какие конкретно проекты планируется реализовать в рамках соглашения с "Деметра-Холдингом" и Росморпортом, которое, как сообщалось, направлено на реализацию инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры, необходимой для организации перевалки зерновых грузов в морских портах РФ?

- На наш взгляд, это одно из знаковых партнерств в АПК за последние годы. ОЗК - единственная инфраструктурная компания отрасли с государственным участием, и одним из приоритетных направлений ее работы является модернизация портовых терминалов.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) - наш ключевой портовый актив, и сейчас на нем реализуется инвестпрограмма, направленная его глубокую модернизацию. Стратегическое партнерство с "Деметра-Холдингом" и Росморпортом как раз и закрепляет намерения сторон по взаимодействию в вопросах развития портовой и припортовой инфраструктуры.

В рамках проекта, о котором идет речь в трехстороннем соглашении, предполагается строительство новой пристани № 3А в морском порту Новороссийск в виде двустороннего пирса в голове существующей пристани № 3. Этот проект включен в федеральный проект "Морские порты России" транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В интересах ОЗК также планируется строительство новой зерновой галереи от территории НКХП и организация нового причала № 22А на пристани № 3А. Итогом строительства новой пристани и модернизации товаропроводящей экспортной инфраструктуры должно стать увеличение суммарной мощности перевалки терминалов более чем в полтора раза.

Уверен, что совместная работа не только обеспечит комплексное развитие инфраструктуры российского зернового рынка, но и повысит конкурентоспособность российской пшеницы на мировых торговых площадках. Предполагаемый объем инвестиций, капитальные затраты на строительство пристани еще только предстоит подсчитать по итогам проектирования.

- Как реализуется проект по организации маршрутных перевозок зерна? На какие объемы перевозок планирует выйти компания и к какому сроку?

- Этот проект также напрямую связан с модернизацией НКХП, точнее - с реконструкцией железнодорожных путей парка "Верхний". Сейчас состав с зерном, направляющийся на НКХП, на первом этапе попадает на выставочные пути общего пользования узловой станции "Новороссийск". Затем он разбивается на так называемые "полуподачи" по 25 вагонов каждая, после чего попадает на территорию комбината.

Наша цель - провести реконструкцию таким образом, чтобы составы попадали на НКХП сразу, минуя станцию "Новороссийск". В результате мы получим возможность принимать маршрутные составы целиком сразу на территорию предприятия, исключая их накопление и отстой на выставочных путях. Для этого планируется удлинить собственные железнодорожные пути НКХП с 8,5 км до 12,5 км. Требуется также их электрификация на территории комбината и в парке "Верхний", что позволит заводить маршруты магистральными электровозами.

Чтобы обеспечить загрузку всей этой модернизированной инфраструктуры, мы достигли соглашения с рядом элеваторов, которые уже готовы отправлять зерновые маршруты в адрес НКХП. Это станции Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, откуда в 2021/2022 сельхозгоду планируется отправлять по одному маршруту в сутки. Финальный объем перевозок будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Мы заинтересованы в том, чтобы принимать маршруты от любых грузоотправителей, и готовы делать это максимально быстро и эффективно.

Первые маршруты по новой схеме должны поступить уже в этом сельхозгоду. Изначально планируем до двух маршрутов в сутки. В настоящее время ждем получения государственной экспертизы проектной документации на техническое присоединение к железнодорожной сети РЖД. После этого мероприятия по техприсоединению будут включены в инвестиционную программу Северо-Кавказской железной дороги.

В итоге по окончании реализации программы мы планируем увеличить среднесуточную оборачиваемость вагонов с зерном с текущих 150-180 до 400-500 вагонов и существенно снизить время их простоя. Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожной приемки до четырех маршрутов в сутки. Но пока это планы, зависящие во многом от АО "РЖД".

- ОЗК много лет выполняет функции госагента по распоряжению интервенционным фондом зерна. Не потерял ли интервенционный механизм актуальность в рыночных условиях? Как относитесь к идее Минсельхоза создать на базе этого фонда новый - фонд продовольственного зерна для обеспечения пшеницей и рожью мукомольных предприятий в период волатильности на рынке?

- Очевидно, что интервенционный фонд не потерял своей актуальности и сегодня. Согласен с Минсельхозом в том, что главная задача фонда - не просто формировать резервы зерна, а регулировать зерновой рынок в целом.

Как отмечал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Петербургском форуме, в настоящее время активно прорабатывается вопрос по созданию интервенционного фонда зерна, как проверенного механизма сдерживания цен. Таким образом, в условиях влияния высоких мировых цен на внутренний рынок и возникновения рисков для переработчиков зерно можно продавать из запасов фонда.