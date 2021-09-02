Алексей Елисеев: благоустройство Москвы – высокорентабельный инвестиционный проект

Глава столичного департамента капитального ремонта рассказал об итогах десятилетнего благоустройства Москвы, быстрой окупаемости и социальном эффекте инвестиций в городскую среду

Алексей Елисеев Фото: Пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев рассказал в интервью "Интерфаксу" о расходах столицы на благоустройство с 2014 года, высокой рентабельности программ "Моя улица", "Мой район" и "От дома до дома" и влиянии пандемии на темпы обновления городской среды.

– Алексей Андреевич, Москва ежегодно вкладывает колоссальные средства в благоустройство, такого в мире нигде нет. Почему город пошел таким путем? Каких целей добился?

– В Москве произошли изменения – глобальные, глубокие, многогранные. Вспомните, что было 10–11 лет назад: мегаполис жил в темпе индустриального развития, одна пешеходная улица Арбат, и самого термина "комфортное общественное пространство" попросту не существовало.

Перед нами стояла задача – изменить само понятие "среда", доказать, что городу важен человек, что город живет для человека, а не наоборот. Сергей Семенович (мэр столицы Сергей Собянин – ИФ) не раз заявлял на международных площадках, что Москва как крупнейший мегаполис соревнуется не за красоту каких-то общественных пространств, битва идет за человека. Люди – это потенциал, это мозги, это деньги, это налоги, это доходы, а мегаполис – драйвер развития экономики.

Когда звезды мирового уровня, концептуалисты, архитекторы приезжали в 2011–2013 годах нас консультировать, первое, на что они обратили внимание, – это философия жизни человека в большом городе. Сегодня у любого, кто приезжает в Москву, есть возможность не только заработать, но и находиться в комфортной среде. Прислушиваясь к международным экспертам, мы, благоустраивая город, создавали свое и уникальное. При этом каждый район сохранил свою аутентичность, свою историю, будь то Пресненский в районе Патриарших прудов, как говорит молодежь, Мещанский или Чистые пруды.

Москва сегодня – это свежее, интересное, новое. Мы живем в совершенно другой среде, что признано не только жителями города, но и международным сообществом, экспертами. Вопрос даже не в количестве пешеходных улиц, которые сделаны, а в изменении пространства, жизни, философии города. Важно, что москвичи неравнодушны к переменам. Разные мнения, разное отношение, но общий эффект оказался бесконечно положительным. Если раньше к благоустройству относились с некоторым недоверием, то сейчас совершенно иной отклик в сердцах москвичей. Это надо признать, это факт.

– Когда благоустройство перестали принимать в штыки?

– Думаю, после домашнего чемпионата мира по футболу. Москвичи осознали, что экономический и социальный эффект от благоустройства – нарастающий. Житель города, пользователь среды начинает чувствовать изменения через 9–11 месяцев после окончания стройки. Это, кстати, доказано в исследовании Boston Consulting Group, с которой мы работали, и Москва это почувствовала. Благоустройство завершается в сентябре–октябре, приходит зима – и люди не еще воспринимают перемены. Когда наступает весна, город расцветает, открываются кофейни и ресторанчики, появляется современный ритейл, улицы города наполняются совершенно другой жизнью. И тогда этот эффект начинает до жителей "докатываться", москвичи осознают, что живут, работают, отдыхают в другой среде – светлой, чистой, красивой.

– Сколько всего сегодня улиц в Москве?

– Более 7 тыс. Благоустройство коснулось 420 улиц и общественных пространств протяженностью 369,5 км и площадью почти 2,6 тыс. га. В этом году к ним добавится еще 20.

– Получается, полностью обновлено 6% улиц от общего числа. Это много или мало? Есть ли еще хоть в одном мегаполисе мира такие темпы благоустройства?

– Как посмотреть на эти 6%... Думаю, это и много, и мало. Речь ведь идет в основном об историческом центре города.

В других мегаполисах сегодня нет такой истории с благоустройством общественных пространств, Москва в этом отношении уникальна. Во-первых, есть финансовая составляющая, мы видим, какими темпами развивается экономика города. Во-вторых, был отважный, считаю, шаг мэра, который взял на себя всю ответственность, собрал команду людей, не побоялся реализовать беспрецедентную программу благоустройства. В-третьих, мы не останавливаемся на достигнутом даже в условиях негативных внешних факторов. Пандемия COVID-19 лишь замедлила планы развития города, но не перечеркнула их.

– Программа "Моя улица" стартовала в 2014 году. Если затраты на благоустройство окупаются в течение полутора лет, значит, расходы на благоустройство исторического ядра Москвы, других общественных пространств уже давно вернулись в бюджет? Более того, вернув свои инвестиции, город получает доходы?

– Часто спрашивают, сколько Москва тратит на благоустройство. Бюджет департамента капитального ремонта – открытые данные: каждый год 29 млрд рублей выделяется на программу "Развитие городской среды" и 7–8 млрд рублей – на программу "Развитие транспортной системы". Эти средства мы стабильно тратим на благоустройство крупных объектов с показателем освоения 94–95%.

Инвестиции, вложенные в благоустройство, окупаются в виде налогов и поступлений в бюджет за год-полтора. Это расчеты наших консультантов и коллег из экономического блока правительства Москвы. Дальше идет накопительный эффект: обновленное общественное пространство живет и работает, бизнес, разместившийся там, продолжает качать экономику. Как инвестиционный проект, благоустройство оказалось одним из самых высокорентабельных: все затраты с 2014 по 2019 годы, около 200 млрд рублей, вернулись в бюджет города.

Простой пример. Давайте посмотрим на парк Северного речного вокзала – крупнейший проект благоустройства прошлого года. Какое количество людей посетило его с момента открытия? Полтора миллиона! Зоны отдыха, пляжи, кафе, рестораны – конечно, затраты города уже окупились.

– На смену программе "Моя улица" в 2018–2019 годах пришли "Мой район" и "От дома до дома". Не все москвичи понимают разницу между двумя последними проектами.

– Когда мы начинали программу "Моя улица", не было концепций и стандартов благоустройства, ощущались проблемы с проектировщиками, отсутствовали связи с поставщиками материалов и малых архитектурных форм. Мы пришли к выводу, что начинать надо с отдельных улиц. Тверская, Арбат, Садовое кольцо, Лубянка, Сретенка – это для каждого москвича, он вправе сказать о любом из этих объектов: "Моя улица".

Потом город ушел от линейного благоустройства к квартальному. Интересно же посмотреть, что происходит в ближайшем сквере, дворе, парке. Когда речь заходит не о конкретном линейном объекте, а о какой-то зоне – это "Мой район". Крупнейший фудмолл "Депо" на Лесной – как раз первые, пробные шаги в реализации программы.

Следующей экспериментальной историей стала Капотня – абсолютно депрессивный в урбанистическом плане, хочу это очень четко подчеркнуть, район, формировавшийся по индустриальному принципу. Заброшенные набережные, гаражи, самострои, "шанхаи", отсутствие доступа к Москве-реке. Мы в 2018 году пришли туда с программой комплексного благоустройства и за полтора года привели в порядок улицы, дворы, скверы, набережные, отремонтировали жилой фонд, поликлиники и больницы, соединили парк Капотня с парком 850-летия Москвы.

– И сегодня все хотят жить в новой Капотне?

– Хотят или не хотят, это другой вопрос. Мы проводили анализ: за год в этом районе стоимость квартир выросла на 20%. Такая закономерность: как только завершается благоустройство той или иной территории в Москве, цены на жилье там подскакивают на 10–20%.

– Вернемся к программе "От дома до дома". Каковы ее цели?

– Формат "От дома до дома" носит более локальный характер, по большому счету, это качественный капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства. В работу берется целиком улица, наиболее востребованная москвичами. Ее благоустройство предусматривает локальные изменения для комфортного передвижения транспорта и людей: расширения, дополнительные парковки, перенос светофоров, пешеходные переходы, остановочные павильоны, пешеходно-тропиночные сети и места кратковременного отдыха. Весь этот комплекс работ вместе с ремонтом асфальтобетонных покрытий и есть программа "От дома до дома". Фактически улица ремонтируется от фасада до фасада.

Возьмем Ленинский проспект, который мы благоустраиваем в этом году. Это "Моя улица", "Мой район" или "От дома до дома"? Мы сейчас уже не выделяем какие-то программы, они сосуществуют. На параллельной улице Эльдара Рязанова идет капитальный ремонт от фасада до фасада. Префектура округа делает комплексное благоустройство района Ясенево и территорий у строящейся станции метро "Новаторская". По программе социального блока правительства Москвы в этом районе ремонтируются поликлиники и школьные территории.

– Весной прошлого года стало известно, что из-за пандемии коронавируса власти Москвы заморозили расходы на новые проекты благоустройства. От чего тогда пришлось отказаться? Каковы ситуация, политика города в этом вопросе сегодня?

– В 2020 году мы рассчитывали благоустроить более 40 улиц, набережных и других общественных пространств общей площадью свыше 760 га, а также несколько парковых и озелененных территорий. Конечно, из-за пандемии часть планов пришлось скорректировать. Набережные Балчуга, Ленинский проспект, два пойменных участка реки Чермянка – эти объекты предполагалось завершить в прошлом году. Вместе с тем мы благоустроили вылетную магистраль Большие Каменщики – проспект Андропова, Даев и Ананьевский переулки и, конечно, парк и набережную Северного речного вокзала. Это показало, что город не остановился, не отказался от своих планов.

Сейчас вновь начинаем набирать обороты. Мы ожидали худшего, но экономика города восстанавливается опережающими темпами. Это радует. Планы благоустройства на 2022 год очень интересные, скоро вы все узнаете.

– Какие крупные проекты благоустройства будут завершены в этом году?

– Это 22 объекта – улицы, набережные и другие общественные пространства – общей площадью 321,7 га. В их числе участок Красная Пресня – Звенигородское шоссе, парк Декабрьского восстания, набережные острова Балчуг, Репинский сквер, набережная Тараса Шевченко. Завершаем работы в районе Киевского вокзала, продолжаем – в парке Яуза

– Общественный скепсис по поводу укладки плитки в Москве заметно поугас. Почему, как вы думаете? Сколько сегодня плиточного покрытия в городе? Насколько выросла эта площадь по сравнению с 2010 годом?

– Твердых покрытий в городе сегодня порядка 160 млн кв. метров, в том числе гранитной плитки – около 4 млн. Сколько было в 2010-м? Порядка 300–400 тыс. кв. метров бетонной, разрозненной, хаотичной плитки. Кто-то себе лично перед магазином или подъездом положил.

За десять лет плитки в Москве стало больше на 3,5 млн кв. метров. Если говорить о преимуществах такого покрытия, то это, во-первых, эстетичность. Во-вторых, я полностью согласен с экспертным сообществом насчет экологичности подобного материала. В-третьих, гранитная плитка долговечна, и это не наши замеры, а мировой опыт. Рим – весь в граните – сколько уже стоит? В-четвертых, это удобное, пригодное для ремонта покрытие.

Любое новшество, любое изменение всегда воспринимаются с определенной долей скепсиса и недоверия. Поначалу москвичи расценивали замену плитки как долгострой, думали: "Все раскопают, бросят и убегут". Другим камнем преткновения стал вопрос ценообразования, который обсуждали представители не совсем профессионального сообщества, пытаясь влиять на общественное мнение. Мол, дорого! Но почему столица нашей огромной и замечательной страны должна использовать дешевые материалы, почему должна экономить на своих жителях, если она экономически может себе позволить лучшее?

Я считаю, что дешево и что дорого, надо оценивать не в моменте "сегодня положили", а с учетом межремонтного срока, частоты замены покрытия. Асфальтобетонный тротуар – это каждые пять лет замена, плитка – ремонт, замена раз в 50 лет, причем частично. Можно положить квадратный метр гранитной плитки за 3–5 тыс. рублей в зависимости от месторождения или асфальт, который стоит с учетом работы 700 – 900 рублей за квадратный метр. Одно покрытие служит полвека, а другое меняется каждые пять – семь лет. Вот и считайте.

– Гранитные бордюры в городе многим не дают покоя.

– Меня спрашивают, зачем мы ставим гранитный борт. Сколько служит даже самый качественный бетонный бордюр в экстремальных условиях нашей климатической зоны? Максимум пять лет, за это время он просто разрушается. Когда гранитный борт на Тверской поставили? В 1937 году. Он простоял 70 лет.

Немного экономики. Гранитный борт ГП-1 стоит 2,1 тыс. рублей, бетонный – 700 рублей. Первый прослужит 70 лет, второй мы десять раз за этот срок поменяем, так нормативами установлено. Десять раз по 700 – это 7 тыс. рублей. Плюс работа, плюс замена – еще десять раз по 1,5 тыс. рублей. Не будем забывать и об эксплуатации, тоже расходы.

Что сделал город? Централизовал закупки. Во-первых, мы четко контролируем сроки поставок. Во-вторых, работаем напрямую с производителями, убрали звено посредников. В-третьих, Москва покупает стандартный погонный метр бортового камня не за 3 тыс. рублей, а по прямой коммерческой цене – от 2,1 до 2,2 тыс. рублей в зависимости от транспортных расходов. С каждого погонного метра город стал экономить в своем бюджете 800–900 рублей. Мы миллион погонных метров купили-то точно, вот вам и экономия 800 млн рублей.

– Департамент курирует программу благоустройства парков Москвы. Сколько озелененных территорий города уже приведено в порядок? Сколько создано новых?

– В 2010 году было всего 130 парков, и все москвичи, гости города, по большому счету, пытались набиться в парк Горького или Сокольники. Остальные территории оставались заброшенными, попросту лесные массивы, в которых люди привыкли отдыхать. Сегодня в Москве более 760 организованных парковых территорий. Шестикратный рост за 10–11 лет! Реализована огромная программа по созданию парков шаговой доступности, парков по месту жительства или pocket park – карманных парков, как их называют наши коллеги архитекторы.

Если говорить об исторических парках культуры и отдыха, то практически все они приведены в порядок. Остались Измайловский, Кузьминки, Бабушкинский. Есть особо охраняемые природные территории, такие как Кусково, Битца, Тропарево-Никулино, Алешкинский и Медведковский парки. Отдельная история – создание масштабных благоустроенных анклавов в пойме реки Сетунь и вдоль Яузы.

Данные территории требуют особого подхода, серьезных экологических и исторических изысканий и проведения конструктивного диалога с жителями.

Мы обсуждаем с москвичами планы благоустройства, советуемся с ними. Такой диалог – важная часть разработки концепции благоустройства городских территорий, так как позволяет учесть мнение горожан, изучить потребности жителей, подготовить необходимую базу и материалы для дальнейшей реализации проектов.

Нам важно понимать, кто будет пользователем нового общественного пространства, оценить его потенциал.

Посмотрите, как преобразились в последние годы парк 50-летия Октября, ландшафтный парк "Митино", Ходынка, Тюфелева роща. Здорово, что крупные инвесторы реализуют такие интересные проекты, как парк развлечений "Остров мечты" или фудмолл "Депо". Это пример синергии работы города, жителей и его партнеров.

– Российская столица делится своими идеями и опытом благоустройства с другими регионами страны и мировыми мегаполисами. Что предлагаете? Что сейчас востребовано?

– Проект "Моя улица" стал драйвером программы развития комфортной городской среды, которая принята на уровне правительства России, Минстроя. Посмотрите, что происходит в регионах, как преобразились Казань, Тула, Севастополь и другие города нашей страны.

Сегодня к нам обращаются из других регионов, просят поделиться своим опытом и идеями. Есть и заинтересованные иностранные коллеги. Конечно, с радостью идем всем навстречу. Опираясь на десятилетний опыт, мы разработали нормативную базу, утвердили стандарты благоустройства, создали "Атлас хороших решений". В нем содержится более 25 "ликбезов" по элементам благоустройства и пошаговых инструкций по монтажу, более 150 паспортов материалов и элементов. Это такой полезный справочник, путеводитель по миру городского благоустройства.