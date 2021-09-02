Глава Роспотребнадзора: мы четко видим стабилизацию и снижение заболеваемости коронавирусом в РФ

Анна Попова рассказала, когда будет достигнут популяционный иммунитет, достаточно ли введенных мер и с помощью чего в стране смогут победить COVID-19

Анна Попова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Интерфаксу" рассказала о том, как развивается ситуация с коронавирусом в регионах, когда будет достигнут популяционный иммунитет, достаточно ли введённых мер для борьбы с пандемией и с помощью чего в стране смогут победить COVID-19.

- Анна Юрьевна, как Россия справилась с пандемией коронавируса? Какие ключевые решения были приняты для борьбы с COVID-19?

- Я бы хотела сказать "справляется", время ещё не прошедшее, все ещё не закончилось. Самым главным я считаю комплекс решений, связанных с правильно организованной системой управления: системой управления страной и, соответственно, процессом. Это главное. А решения, они принимаются постоянно, перманентно, потому что ситуация меняется каждый день практически. Первый год вирус практически не менялся, вот мы узнали о нем 30 декабря 2019 года, а 19 декабря 2020 года узнали, что британцы нашли значимые мутации. Так что изменения каждый день.

- Как можно сейчас охарактеризовать ситуацию с коронавирусом в стране? Можно ли говорить о стабилизации, снижении заболеваемости?

- В РФ мы четко видим стабилизацию и снижение. В 8 субъектах остаётся рост, не сказать, что он взрывной, но пока эти субъекты в стадии роста. В 30 субъектах мы видим стабильную ситуацию несколько недель и, если все будет правильно, все меры будут соблюдены и дальше будут держаться, и дальше будет снижение. И в 47 субъектах сегодня снижение, это такой хороший показатель на начало сентября, но все-таки цифра высоковата для начала учебного года.

- Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в сентябре возможен новый подъем заболеваемости коронавирусом, в том числе, из-за возвращения людей из отпусков. Согласны ли вы с его мнением?

- Это происходит каждый год, здесь совершенно очевидна эпидемиологическая закономерность. Мы наблюдаем и системно считаем все случаи инфекционных заболеваний. Россия одна из единственных стран, если не единственная, которая ведёт полицевой учёт всех инфекционных заболеваний. Это очень важный элемент статистики. Мы не можем ошибиться и не ошибаемся в этой части, потому что каждый считает свой сегмент, в сумме складывать совсем не сложно, и каждый за свой сегмент отвечает. И каждый год, когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин, складывающиеся заново коллективы, не новые, а заново, а где-то и новые, во второй декаде сентября дают всплеск острых респираторных вирусных инфекций.

Мы мониторируем состояние вирусного пейзажа достаточно давно и каждую неделю во всех субъектах РФ отбирается определенное количество проб со слизистых верхних дыхательных путей у здоровых людей. И мы видим как циркулирует вирус. И мы видим какая сезонность у риновирусов, какая у сезонных коронавирусов, потому что их много, они циркулируют, у аденовирусов, парагриппа и так далее. И вот, когда наступает этот период, каждый год поднимается (заболеваемость), поднимается и парагрипп, и аденовирусная инфекция. Безусловно, заболеваемость поднимется и в этом году, конечно, ничего не поменялось. Очень надеемся, что в этом году подъем будет меньше, как было и в прошлом году. Потому что мы все, все-таки, за редким исключением, соблюдаемся противоэпидемические правила, сейчас мы их называем "санитарные ограничения". Мы все ходим в масках все это время, и это защищает нас не только от коронавируса, а от всех воздушно-капельных инфекций, в том числе и от этих вирусов. Мы старательно моем руки, мы теперь протираем все, что приносим домой, все продукты из магазина. И это правильно, мы защищаем себя и защищаемся от того агрессивного вирусного мира, который вокруг нас. Сегодня это коронавирус, завтра ещё что-то, потому что не хочется болеть ничем, даже обычной вирусной инфекцией. Поэтому то, что мы ожидаем подъем, это закономерно. То, что мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных правил, и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже, чем, например, в 2019 году.

- Роспотребнадзор проводит исследования популяционного иммунитета в разных регионах России. Есть ли у вас понимание, каков сейчас коллективный иммунитет в РФ к коронавирусу?

- У нас принято говорить коллективный иммунитет, когда это иммунитет в рамках одного коллектива или одной группы. Популяционный - когда на всю популяцию. Эксперты оценивают иммунитет примерно одинаково. Если мы до марта текущего года говорили только о постинфекционом иммунитете - это была одна история, сегодня мы говорим об иммунитете плюс: постинфекционный плюс вакцинальный. Так вот эксперты говорят, что с учетом привитых, уровень защиты получается достаточно высокий.

Но надо иметь ввиду, что новые мутации обходят иммунитет, и поэтому сегодня чем больше новых мутаций, тем выше должна быть именная прослойка в обществе. Важно, чтобы она была достаточной. Раньше мы говорили, что необходим уровень в 60%. Это был тот момент, когда вирус COVID-19 не мутировал, когда мутации были незначительны. Как только он стал изменяться, мы говорим, что прослойка должна быть больше, выше, только тогда она будет защищать от этого вируса. Если он будет меняться дальше, будет учиться обходить иммунитет, то тогда может быть и ещё выше.

Например, от кори мы прививаем не менее 95% детей, они должны быть привиты неоднократно. Ведь защита от целого ряда вирусных инфекций, например, от тех, от которых мы прививаем детей, формируется только после четырёх прививок на первых двух годах жизни. На первом году ребёнок получает три прививки с интервалом 30-40 дней, а потом ещё больше чем через 6 месяцев, добавляется ещё одна ревакцинация. И вот на первых двух годах жизни, он получает 4 прививки. Тогда этого иммунитета ему хватит до 7 лет. Это корь - хорошо изученная, всем известная. Тоже самое по столбняку, дифтерии.

Очень важно понимать, как поддерживать иммунитет. По кори мы занимаемся системным мониторингом, мы все время смотрим, сколько детишек имеет этот иммунитет, надо ещё прививать или нет. Тоже самое происходит сегодня и с коронавирусом. Поэтому - формирование коллективного иммунитета. У нас есть коллективы, где привито 100%, например в центральном аппарате Роспотребнадзора привиты 98% сотрудников, у нас все иммунные, все хорошо, мы контролируем этот процесс. Это коллективный иммунитет.

А чтобы был популяционный иммунитет, нам нужно максимально сегодня прививать людей. 80% взрослого населения - планка, которую мы поставили, и я очень надеюсь, что она окажется достаточной. Но я думаю, что мы посмотрим дальше.

- Достижима ли планка коллективного иммунитета в 80% до конца года, опираясь на данные по темпам, по динамике вакцинации?

- Вы знаете, мы очень надеялись, что она будет достигнута, по крайней мере 60% взрослого населения, к осени. Мы движемся… Например, педагогическое сообщество, учителя на 70%, вот это коллективный иммунитет, коллектив педагогов, хороший показатель. Но надо, чтобы он был таким практически во всех профессиональных сообществах. Это было бы очень правильно.

- Если будет достигнута прослойка 80% - все, можно говорить о победе над коронавирусом?

- Абсолютно точно, что это вирус не собирается сдаваться, он будет искать пути, будет, скорее всего, идти дальше и учиться обходить иммунитет. Тут скорее вопрос - как быстро мы добьёмся этого результата? Потому что, когда мы делаем это медленно, мы даём возможности вирусу учиться, мы создаём ему такую школу. Когда у нас одна прививка или две у половины населения, тогда он ищет слабый иммунитет и способы его обходить. Если мы перестанем давать ему такую возможность - учиться на нас, как нас самих поражать, сделаем быстро прививки и вот этот процент достигнем, вот тогда мы его остановим. И это очень важно.

- Сейчас во многих субъектах РФ "дельта"-штамм коронавируса доминирует, о чем неоднократно говорили и эксперты. Сейчас много говорят о южноафриканском штамме, который может быть более опасный. Возможно ли появление новой формы, модификации или варианта коронавируса, который займёт место "дельты" и будет опаснее?

- Вы знаете, у нас же было: "караул, британский штамм", потом "караул этот", потому ещё… когда мы не нарушаем правила, подъема не случается, независимо от того, какой штамм будет. Это просто доминирующий штамм, который на новом витке вытесняет все остальные штаммы. Это внутренняя жизнь вируса. И нам бы не попадать под этот перекрёстный огонь, это было бы хорошо. А чтобы не попадать, нужно иметь поствакцинальный иммунитет и соблюдать правила. Как только мы как социум расслабляемся, снимаем маски, что произошло весной, я абсолютно уверена, что независимо от того "дельта" - "не дельта", но так как мы все вели себя этой весной, на майские и в конце апреля - тепло и хорошо, красота, макси сняли, парки полные, рестораны забиты, общение через край... Понятно, что все устали и соскучились, но вирус тут же себя показал. Единственный способ остановить его - остановить его передачу от человека к человеку, для чего нужно закрыть органы дыхания и иметь иммунитет. Другого способа нет.

- Можно назвать Ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, принятые регионами, адекватными? Нужно ли их ужесточать, можно ли ослаблять?

- Мы с вами говорили, насколько разные ситуации в разных субъектах РФ, поэтому в разных субъектах РФ сегодня разные меры. Весь набор инструментов на разные ситуации сегодня есть. Они все прописаны или в санитарных правилах, или в методических рекомендациях, как себя вести и как и что делать, понятно.

Даже в начале этого лета, когда мы себе позволили (расслабиться) и вирус тут же на нас начал наступление, все равно набор мер был достаточным для того, чтобы оборвать в каких-то субъектах его наступление быстро, а в каких-то на это ушло и 5, и 6, и 8 недель, а это уже много на сегодняшний день.

Поэтому все меры, которые сегодня принимаются, они все адекватные. Мы, конечно же, очень внимательно контролируем и подсказываем, и помогаем, в субъектах работают главные санитарные врачи, которые формируют пакет этих мер, предлагаю их высшим должностным лицам в субъектах РФ. И практически всегда они принимаются. И там, где они своевременно, и действуют в полном объёме, и хорошо контролируются - к сожалению, пока без контроля никак,- тогда эффект наступает достаточно быстро.