Глава УК "Альфа-Капитал": массового перетока средств из-за рубежа, как бы нам ни хотелось, пока нет

Ирина Кривошеева рассказала о трендах в сфере инвестиций на фоне пандемии

Ирина Кривошеева Фото: Пресс-служба

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Больше полутора лет пандемии стали непростыми для экономики, но финансовым рынкам принесли не только лишь волатильность, но и новые возможности. Управляющие оказались в числе тех, кто пожинает плоды новой реальности, отмечая рост активов под управлением за счет прихода на рынок не только массового инвестора, но и новых для УК клиентов, например, предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Гендиректор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева рассказала в интервью "Интерфаксу" о том, какие новшества пандемия внесла в работу компании и как новая реальность изменила поведение розничных, состоятельных и корпоративных клиентов.

Фактор пандемии

- Как повлияла пандемия на работу УК?

- Прошлый год для нас был действительно успешным с точки зрения внутренних внедрений, в первую очередь технологических - оптимизация работы личного кабинета клиента, переход на безбумажный оборот, решение множества задач по автоматизации процессов.

Если говорить о работе сотрудников в условиях пандемии, то ее удалось отладить достаточно быстро. В какой-то момент у нас до 70% персонала находилось на "удаленке", в пиковые периоды - даже 90%. Затем мы начали возвращать сотрудников в офис, в первую очередь - специалистов по продажам. И международные исследования говорят, и мы сами видим, что продавцы, которым необходимо напрямую общаться с клиентами, не могут полноценно работать удаленно - им в большей степени требуется ощущение командного духа, чтобы находиться в тонусе.

Для других сотрудников внедрили гибкий график или сохранили возможность удаленного режима работы. Дальше, возможно, будем использовать гибридные форматы: например, два дня в офисе, три дома. Думаю, что мир уже не вернется полностью к прежним стандартам, будут чаще применяться гибкие подходы, когда многое зависит от желания самого сотрудника. С теми же IT-специалистами мы еще на этапе оффера обсуждаем возможность полностью удаленной работы.

- Утечки кадров не было?

- Несмотря на пандемию, наша команда с начала года приросла на 20% и насчитывает уже более 500 человек. В первую очередь, конечно, это специалисты по продажам в Москве и регионах. 190 сотрудников из 500 - именно фронт-офис, что связано с ростом количества клиентов и ростом активов под управлением. При этом мы все равно не вполне успеваем за расширением масштабов бизнеса: качество сервиса требует, чтобы на каждого сотрудника приходилось меньшее число клиентов, но проблема в том, что на рынке объективно мало квалифицированных специалистов.

- А что поменялось именно в процессе взаимодействия с клиентами?

- Раньше диджитализация сервисов в основном охватывала розницу, в гораздо меньшей степени - сегмент высокосостоятельных инвесторов (high-net-worth individuals, HNWI). Пандемия способствовала тому, что 50% наших HNWI-клиентов стали пользоваться мобильным приложением по сравнению с 35% до этого. Если раньше клиенту было проще снять трубку и попросить приехать нашего специалиста к нему с отчетом, то в период локдаунов это стало невозможно: никто ни с кем не встречался, зато удобно было открыть приложение и узнать все оттуда. Пандемия также способствовала развитию цифровых коммуникаций: мы не только перевели общение сотрудников в онлайн, но и с клиентами стали проводить встречи в видеоформате. При продвижении продуктов тоже задействовали этот формат: например, раньше рассылали клиентам буклеты с макропрогнозами, сейчас делаем видеоролики.

- Как изменился профиль самого клиента за эти почти два года?

- Один из трендов - на российском рынке появились так называемые новые инвесторы. Они инвестируют примерно с 25 лет, предпочитают использовать цифровые технологии и их средний счет, конечно, ниже, чем был у новых клиентов раньше. Некоторые начинают буквально с тысячи рублей, тестируя возможности рынка.

Средний счет по ПИФам компании составляет почти 800 тысяч рублей по розничным клиентам и около 83 тысяч рублей - по розничным онлайн-клиентам. У состоятельных клиентов, которых у нас примерно 8 тысяч, средний портфель оценивается в 79 млн рублей, при этом в пандемию на 20% увеличился средний чек состоятельного инвестора в ПИФах.

Еще один тренд заключается в изменении инвестиционных предпочтений, смещении баланса в пользу более рисковых стратегий. Рисковая составляющая появляется даже в портфелях высокосостоятельных инвесторов, которые обычно более консервативны.

Мы всегда фокусировались на продуктах умеренно консервативной направленности, но сейчас добавляем в свою линейку инструменты, позволяющие диверсифицировать портфели за счет более рисковых вложений: IPO, пре-IPO, венчурные инвестиции. Еще одно интересное клиентам и нам направление - ЗПИФы недвижимости.

- Какая у вас в общем объеме активов под управлением доля активов состоятельных клиентов?

- Совокупные активы с начала года выросли на 22%, преодолев отметку в 810 млрд рублей. Если смотреть цифры за первое полугодие, то рост составил 24% по сравнению с 14% в январе-июне 2020 года. Традиционно мы сопоставляем свои активы под управлением со средствами физлиц в банках - по этому показателю сравнялись с топ-шестым коммерческим банком страны. При этом из общих активов на средства физлиц приходится 88%, из них на долю состоятельных клиентов - порядка 65-70%.

- Повлияет ли как-то на бизнес УК и на их клиентов введение обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов с октября этого года?

- Почти все наши состоятельные клиенты являются квалифицированными инвесторами, так как с легкостью преодолевают порог в 6 млн рублей - имущественный ценз для присвоения данного статуса. Для нас изменения коснутся в основном клиентов розничных закрытых ПИФов: чтобы купить такие инструменты, неквалифицированный инвестор должен будет пройти тест.

Возникал вопрос, потребуется ли инвестору сдавать тест, если его доверительный управляющий покупает какие-то сложные продукты. Буквально недавно управляющие компании получили разъяснение от регулятора о том, что такой необходимости нет - и это абсолютно обосновано.

С точки зрения отладки технологий и затрат на их внедрение тот факт, что мы не попадаем под необходимость массового тестирования, - безусловно, плюс.

ПИФы и ЗПИФы

- Насколько велико количество ваших клиентов в розничных ЗПИФ?

- Активы закрытых ПИФов составляют 83 млрд рублей, а ритейловых - порядка 5 млрд рублей. В прошлом году мы сформировали два розничных фонда "Арендный поток" в партнерстве с X5 Retail Group, в начале текущего года вывели на рынок первый фастфуд-фонд (инвестиции в точки быстрого питания), у которого уже есть неплохие результаты. Всего в ЗПИФах у нас несколько тысяч клиентов, поэтому то же тестирование для них мы сможем без труда организовать.

- Как вы планируете развивать вашу линейку ПИФов, какие будут новые активы?

- Будем расширять направление инвестиций в недвижимость, которое нам очень импонирует. Недвижимость - хороший актив для диверсификации портфелей, почти не коррелирующий с рынком ценных бумаг. Не случайно за рубежом происходит настоящая революция в индустрии: альтернативные инвестиции, в том числе в недвижимость, преодолели отметку в 15% от всех активов мировых УК, а в выручке доля составляет уже 46%. На горизонте пяти лет рассчитываем увеличить долю всех альтернативных инвестиций в структуре наших активов до 30%.

Еще одна перспективная подтема - линейка персональных фондов "Альфа Траст", которую мы готовим к запуску в ближайшее время. Персональный ЗПИФ - это продукт для крупных клиентов, по сути, траст в российской юрисдикции для решения индивидуальных или семейных задач клиента. Внутри есть возможность налоговой оптимизации, неттинг между бумагами, взимание налога только при закрытии фонда или выводе средств. Удобно решается вопрос с наследованием имущества в портфеле.

На данный момент под управлением компании 41 ЗПИФ с суммарными активами 83 млрд рублей, 9 фондов были созданы с начала 2021 года.

- Ваши клиенты трастов - это те, кто переводит средства из-за рубежа? Или речь идет об оформлении в траст своих российских активов?

- И те, и другие, но массового перетока средств из-за рубежа, как бы нам ни хотелось, пока не видим. Особенность персональных ЗПИФов в том, что в них можно внести и коммерческую недвижимость, и пакеты ценных бумаг, которые учитывались на нескольких счетах, и паи ПИФов, и депозиты. Клиенты могут упорядочить все свои активы в одном портфеле, оптимизировать затраты и налоговую нагрузку.

- Продолжается ли, на ваш взгляд, тренд по оттоку средств с депозитов на фондовый рынок?

- В начале года на фоне низких процентных ставок, которые по долларовым депозитам доходили до 0,2-0,3%, происходил ощутимый переток средств. С тех пор ЦБ несколько раз повышал ключевую ставку, банки начали выходить с интересными предложениями как по рублевым, так и по долларовым вкладам, поэтому мы уже не наблюдаем выраженного перетока с депозитов - скорее, на рынок приходят новые деньги.

- Какими инструментами больше интересуются состоятельные и розничные клиенты?

- Если смотреть на географию инвестирования, то 51% активов в портфелях - ценные бумаги российских эмитентов, 49% - иностранных. Распределение по странам достаточно широкое, при этом велика доля развивающихся рынков.

Что касается валюты портфелей, то здесь в среднем пропорция 60% на 40% в пользу долларовой составляющей. Розничные клиенты предпочитают инвестиции в рублях (доля в портфелях - 70%), состоятельные - в валюте (также около 70%).

В целом 55% в общей структуре активов - это еврооблигации достаточно надежных эмитентов с хорошими рейтингами (может быть, ниже на одну ступень, чем страновой рейтинг РФ). Плюс 8% - альтернативные инвестиции, акции - порядка 20%.

- А если говорить про рублевые облигации. К ним сейчас интерес, наоборот, снижается?

- Рублевые облигации востребованы, в частности, в рамках сбалансированных стратегий. Например, ПИФ "Альфа-Капитал Баланс" со значительной долей облигаций в портфеле - один из лидеров продаж: при стоимости чистых активов фонда более 40 млрд рублей, 15 млрд - приток с начала года.

Планы и проекты

- Тема IPO и пре-IPO фондов все актуальнее, так как все большее число компаний планируют стать публичными. Сколько у вас в настоящий момент таких проектов?

- Направление пре-IPO нам нравится больше, и мы привлекли в команду специалистов, которые находят и оценивают потенциальные объекты для инвестиций. В разное время участвовали в сделках Telegram, Coursera, DiDi. В прошлом году провели порядка семи пре-IPO инвестиций, в основном в стартапы из США, в этом году запустили профильный закрытый ПИФ для квалифицированных инвесторов. Например, рассматриваем вложения в небольшие российские бизнесы, связанные с диджитал: проектами по распознанию лиц, онлайн-логистикой, анализом данных.

- Каков порог входа в этот фонд?

- 3,5 млн рублей. С момента запуска фонда - за лето - собрали порядка $50 млн от клиентов и находимся на стадии выбора портфельных компаний.

- Какие планы по развитию БПИФ?

- На самом первом этапе становления индустрии биржевых ПИФов в России мы сформировали индексные фонды широкого рынка, наиболее популярный и востребованный у клиентов продукт. Вторым этапом стали так называемые бета-фонды, фонды с активными стратегиями, за портфелями которых управляющий следит в реальном времени и продает или покупает активы в зависимости от конъюнктуры. В текущем году стартовал третий этап - запуск первых тематических фондов, которые связаны с глобальным трендом на инвестиции с убеждениями: вложения в то, что понимаешь, во что веришь, в чем находишь отклик.

Если обращаться к мировой практике, то в прошлом году наиболее динамично среди ETF развивались именно тематические фонды, рост был на 430% только на американском рынке. Мы провели опрос среди наших клиентов и выяснили, что высокий интерес на фоне пандемии вызывает тематика здравоохранения, медицины, поэтому сначала запустили тематический БПИФ мировой медицинской отрасли.

14 сентября планируем вывести на биржу следующий тематический фонд - "Альфа-Капитал Космос" с экспозицией не только на компании, которые непосредственно задействованы в организации полетов, но и на предприятия смежных индустрий (электроника, IT, телекомы). Для нашей команды тема космоса имеет особое значение еще и потому, что легендарный космонавт Алексей Леонов участвовал в создании "Альфа-Капитала", долгое время входил в наш совет директоров.

В планах на этот год - запуск еще пяти-шести БПИФов.

- У вас достаточно много фондов торгуется на "Московской бирже", не обсуждаете ли возможность их запуска на "СПБ бирже"?

- Мне кажется, сначала на "СПБ бирже" должно сформироваться направление, связанное с индексами для фондов, нужно отладить соответствующие технологии. Например, регулирование требует от нас 15-секундного раскрытия информации по БПИФам, необходимые данные мы получаем от биржи, и, если что-то пойдет не так, нам будет грозить штраф.

НПФ, "Корпораты" и другие юрлица

- Какую долю у вас занимают активы корпоративных клиентов? Кто они?

- Анализируя мировой опыт, мне иногда искренне становится обидно, что западные УК, в отличие от российских, уверенно стоят на двух ногах: активы физических лиц и институциональных инвесторов. Наши возможности по построению рыночного бизнеса с институционалами по-прежнему очень ограничены, зато в последнее время стали появляться инвесторы - юридические лица. У нашей компании сейчас 136 таких клиентов: саморегулируемые организации, эндаументы и предмет нашего особого внимания - малый и средний бизнес.

Сфокусированной работой с МСБ мы занялись в начале года, на данный момент под управлением находятся портфели более чем на 3 млрд рублей. В основном клиенты - небольшие компании, которые, насмотревшись на последствия пандемии, стали формировать подушки безопасности, больше инвестировать, а не только кредитоваться, поддерживать свободную ликвидность. Учитывая стоящие перед ними задачи, в основном в портфелях используются облигационные стратегии.

Мы пока первые, кто целенаправленно занялся темой инвестирования средств малого и среднего бизнеса и выделил для этого отдельную команду.

- С тем положением по работе с нашими институциональными инвесторами, которое есть сейчас, вы уже смирились?

- Да. Недавно мы проводили переговоры с одним НПФ о возможности сотрудничества и еще раз убедились, что юридическое урегулирование вопросов, связанных с риском для управляющих компаний по погашению убытков, остается непроработанным. Смоделировали стресс-сценарий и оценили, сколько бы в среднем смогли заработать исходя из тех тарифов, что есть на рынке, - порядка 5 млн рублей в год. А при повторении кризиса 2014 года риск для нас превысил бы 600 млн рублей, то есть компания рискует 120-летней выручкой по договору. Безусловно, осознаем социальную значимость средств НПФов. Но если это всё-таки рыночный кейс, то в чем может быть смысл подобного бизнеса для эффективной управляющей компании? Пока мы для себя понять не смогли.

НПФ отвечают за сохранность активов, однако в конечном счете именно УК должна будет ее обеспечить - такова практика судебных разбирательств. При этом мы объективно не можем давать гарантии рыночной доходности, ведь управляющая компания не должна собой заменять институт рыночности. Проблему можно частично решить, например, если дать возможность фондам разносить убыток по счетам клиентов. В текущих законодательных условиях бизнесом по управлению активами НПФ заниматься, как нам кажется, не совсем рационально.

Лучше ситуация с другой категорией институциональных инвесторов - страховыми компаниями, в том числе страховщиками жизни. Некоторые рыночные клиенты, а также наша внутригрупповая компания "АльфаСтрахование" готовы с нами точечно взаимодействовать по инновационным продуктовым предложения.

- Каковы перспективы и тенденции развития рынка коллективных инвестиций и доверительного управления на ближайшие годы?

- Убеждена, что роль индустрии коллективных инвестиций в России исторически недооценена. Так получилось, что частные инвесторы чаще начинают с брокерских продуктов, хотя в мире инструментом первого выбора являются инвестфонды, поскольку они обеспечивают лучшую диверсификацию и более безопасны. Нам кажется, общая задача управляющих компаний и рынка в целом - изменить эту диспропорцию.

Наша собственная цель по росту активов на следующий год - преодолеть отметку в первый триллион рублей и в течение ближайших трех лет двигаться к двум триллионам. То же самое по клиентской базе: с учетом исторических пайщиков сейчас у нас больше 1 млн клиентов, удвоение их числа - задача на следующий год.

Что касается расширения продуктовой линейки, то одним из трендов будет увеличение числа и разнообразия биржевых фондов. Нам кажется, что это органичная точка роста для индустрии в ближайшей перспективе.

- А какие планы по развитию доверительного управления?

- Индивидуальное ДУ останется востребованным продуктом для состоятельных клиентов, задача для "Альфа-Капитала" - удержать яркое лидерство в этом сегменте, несмотря на растущую конкуренцию. При этом на рынке будут появляться все новые решения в формате доверительного управления, в том числе в области альтернативных инвестиций.

- Ведете ли переговоры по сделкам M&A? Есть ли интересные для вас направления?

- Активно мониторим рынок, в частности, смотрим на бутиковые УК, но нам нужны не компании как носители лицензий, а интересные фонды, инновационные проекты. На стадии переговоров сейчас ничего нет.

- Вас интересуют именно фонды недвижимости?

- В том числе, особенно учитывая новый тренд. Раньше УК могли создаваться под конкретного клиента, управлять одним-двумя моно-ЗПИФами, в основном с портфелями коммерческой недвижимости, а теперь эта практика сходит на нет из-за усиления регуляторной нагрузки. Владельцы активов понимают, что нецелесообразно содержать компанию, выполнять требования регулятора по риск-менеджменту, аудиту, контролю только для поддержания деятельности собственного фонда. В ближайшее время мы увидим переход таких ЗПИФов к более крупным рыночным игрокам, на горизонте полугода планируем реализовать как минимум две-три соответствующие крупные сделки.

- Многие управляющие ждут, что этот год будет по итогам хуже предыдущего из-за роста ставок. Вы с этим согласны?

- Итоги года для бизнеса будут уверенно лучше предыдущего. Изменение конъюнктуры на финансовых рынках отразится на темпах роста индустрии, но это не значит, что эффект будет моментальным, да и само ужесточение внешних условий, скорее всего, произойдет не сразу. Пока сохраняется благоприятная среда, к тому же результаты первого полугодия создали ощутимый задел для высоких годовых показателей. Мы рассчитываем на итоговые результаты существенно выше прошлогодних, прежде всего благодаря притокам средств физлиц.

Устойчивый, массовый рост интереса клиентов к инвестициям и профессиональному управлению активами - актуальный тренд, который будет только усиливаться с каждым днем.