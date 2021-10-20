Глава Ассоциации производителей пива: любые регуляторные меры в отношении цен на пиво сегодня неуместны

Андрей Губка рассказал о ситуации на российском рынке пива и о его перспективах

Глава Ассоциации производителей пива: любые регуляторные меры в отношении цен на пиво сегодня неуместны Фото: Пресс-служба

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок пива в этом году замедлил рост, несмотря на жаркое лето. Это происходит потому, что на отрасль начинает действовать повышение акцизов после их заморозки в 2017-2019 годах, считает председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка. В АПП входят три крупнейшие пивоваренные компании РФ, на которые приходится около 70% рынка: AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken.

На фоне скромного роста рынка производителям грозят дополнительные расходы на введение маркировки. Пивовары уже столкнулись с ростом цен на сырье. С другой стороны, точками роста для отрасли может стать открытие новых каналов продаж, например, легализация онлайн-торговли и возвращение пива на стадионы. О перспективах пивоваренного рынка глава АПП рассказал в интервью "Интерфаксу".

- Как оцениваете динамику рынка с начала года? В прошлом году погода в летний сезон способствовала высоким продажам - повторилась ли ситуация в этом году? Росстат сообщал о росте производства пива за восемь месяцев на 1,5%.

- Данные Росстата в целом совпадают с данными NielsenIQ. Действительно, по данным Росстата, за восемь месяцев производство выросло на 1,5%. По оценке NielsenIQ, за семь месяцев рост розничных продаж пива составил 1,3%.

Но в этом году летний сезон все-таки оказался менее успешным, чем в прошлом, несмотря на то, что все три месяца погода была достаточно жаркая. Так, по данным NielsenIQ, в июне, июле и августе прошлого года рынок вырос соответственно на 6%, 17% и 9%, в целом за сезон - примерно на 10%. А по данным Росстата, в июне этого года производство сократилось на 1,8%, в июле - на 2,4%, а в августе выросло на 7,1%. Это говорит о том, что за три месяца прирост составил не более 1-2%. Если бы не жаркое лето, динамика в этом году была бы, скорее всего, отрицательной. И это несмотря на то, что в прошлом году ограничений, связанных с пандемией, было гораздо больше.

Исходя из этого, наши ожидания на этот год достаточно скромные. Будем надеяться, что рынок все-таки будет в плюсовой зоне, но рост составит максимум 1-2%, скорее, 1%.

- В связи с чем динамика в этом году оказалась хуже?

- В принципе, в пивоваренной индустрии если ты хорошо отработал лето, значит, ты хорошо отработал год. Да, жаркая погода и Чемпионат Европы по футболу, который проходил в том числе в Санкт-Петербурге, повлияли на рынок позитивно. Кроме того, в этом году никаких дополнительных ограничений в пивоваренной отрасли не было, и HoReCa работала практически без ограничений.

Но самое главное, наверное, не в этом, а в том, что до 2021 года на нас позитивно влияла заморозка акцизов в 2017-2019 годах. В прошлом году акциз вырос всего на рубль, тогда на динамике продаж это практически не сказалось. В этом году акциз снова вырос на рубль, и это начало сказываться на потреблении. На фоне снижающихся доходов покупателей даже один процент роста цены прямо пропорционально влияет на падение продаж.

Чтобы отрасль росла, нужны дополнительные стимулы, которые позволят ей оставаться относительно стабильной. Пока же подорожание продукта для конечного потребителя и снижение маржинальности отрицательно влияют на динамику рынка.

- Как оцениваете эксперимент по маркировке пива и в целом эту идею? Как идет эксперимент?

- Мы считаем, что маркировка - это избыточная мера. В первую очередь, потому, что есть ЕГАИС, который позволяет почти на 100% обеспечить прослеживаемость продукта. Есть система, которая работает уже не один год, и которая доказала свою эффективность. Все, что, по нашему мнению, нужно, - это довести ее до логического завершения: связать ЕГАИС и продажи в розницу конечному потребителю, онлайн-кассы. Если все будет замкнуто на онлайн-кассы, то ЕГАИС будет покрывать всю цепочку и работать автоматически. При этом ЕГАИС и маркировка - это две параллельные системы, которые обязательно нужно "бесшовно" связать друг с другом. Если они не будут интегрированы, на рынке пива будет хаос.

Аргумент, который приводят в пользу маркировки, - борьба с контрафактной продукцией. Но на рынке пива контрафактной продукции как таковой нет, поскольку, с точки зрения себестоимости производства, никому не интересно подделывать известные торговые марки. Именно поэтому наша ассоциация считает, что мера по внедрению маркировки абсолютно избыточна.

При этом мы понимаем, что есть четкая установка: маркировку внедрить. Раз такая установка есть, естественно, мы хотим быть частью этой дискуссии и находиться в процессе отработки норм, связанных с внедрением. Поэтому мы присоединились к эксперименту.

Сейчас основная техническая проблема состоит в том, что с точки зрения количества бутылок, выпускаемых на линии за час, пиво - один из самых высокотехнологичных продуктов, по крайней мере в пищевой промышленности. Соответственно, обеспечить нанесение штрих-кода на упаковку крайне затруднительно из-за скорости линий. На сегодняшний день технического решения, которое позволит наносить маркировку на 80-100 тыс. бутылок в час, физически нет.

При этом есть различная упаковка: стеклянная бутылка, алюминиевая банка, ПЭТ. И каждая имеет свою специфику, требует определенного оборудования. Пока предприятия пивоваренной промышленности не приступили к стадии тестирования этого оборудования. На сегодняшний день мы находимся на стадии согласования технического задания с потенциальными производителями, которые могут внести изменения в оборудование так, чтобы решить проблему скорости нанесения маркировки. Дальше посмотрим, насколько это в принципе возможно и сколько может стоить это оборудование.

Предварительно мы оцениваем, что затраты на одну линию могут составить до 100 тыс. евро. Но только у крупных предприятий, входящих в Ассоциацию производителей пива, линий более сотни. Если взять все пивоваренные заводы, то это тысячи линий и, соответственно, достаточно существенная сумма. Также потребуются значительные затраты на доработку ИТ-систем компаний. Второй вопрос, который нас также беспокоит: сам код тоже имеет свою стоимость - 50 копеек за единицу. Объем рынка пива - 76-77 млн гектолитров, то есть это более 12 млрд единиц продукции в год. Не сложно поделить это на два и получить примерно 6 млрд рублей, которые нужно вкладывать ежегодно, чтобы на каждой бутылке, на каждой упаковке была маркировка.

Кроме того, при таком огромном количестве продукта и огромном количестве кодов маркировка приведет к существенному снижению эффективности логистической цепочки: на каждом этапе кто-то должен сканировать коды. Это также влечет за собой существенные затраты, вполне сопоставимые со стоимостью кодов маркировки - теми самыми 50 копеек на единицу продукции. Рано или поздно все эти затраты будут отражены в стоимости конечного продукта.

Так что мы ожидаем существенного увеличения затрат. Да, это может быть рубль-два-три на единицу продукции, но при сегодняшней средней цене в 115-117 рублей за литр это означает несколько процентов роста только себестоимости производства. Естественно, будет еще дистрибьюторская, розничная наценка. В итоге для потребителя цена вырастет на 7-10%. Я уже говорил, что сегодня эластичность рынка такова, что 1 п.п. увеличения розничной цены влечет за собой такое же падение объема продаж. То есть рост цены на 10% равен падению рынка на те же 10%.

При этом, если говорить о проблеме нелегальной продукции, с которой призван бороться проект по внедрению маркировки, мы считаем, что государству стоит, в первую очередь, обратить внимание на рынок разливного пива в магазинах. По нашему мнению, для этой борьбы было бы гораздо эффективнее дополнить действующее законодательство понятием "магазин разливного пива", "сегмент разливного пива", отличный от общепита. Нужно прописать в законе дополнительные меры, усилить контроль в этих точках продаж и ужесточить ответственность за правонарушения. Сегодня административная ответственность индивидуальных предпринимателей, по сути, копеечная. Нужно повысить ответственность за торговлю пивом без проведения в ЕГАИС для ИП. И нужно, наконец, принять законопроект, который находится в правительстве и который был инициирован пивоваренным сообществом, который бы внедрил реестр производителей пива. Сейчас достоверных данных, сколько производителей пива существует в России, нет, потому что каких-то заводов в принципе нет в ЕГАИС.

- Как вы оцениваете долю нелегальной продукции на российском рынке пива?

- Самая простая методика расчета объема нелегального рынка - это дельта между объемом производства и суммой уплаченных акцизов (данные, очищенные от импорта и экспорта). По нашим данным, эта дельта дает нам цифру в 5-7% (зависит от деталей расчета). Самое интересное - это разобраться в том, что же представляет из себя этот рынок и что движет его развитием. По данным экспертов (ВШЭ, Центр развития предпринимательства Сколково), основной драйвер незаконного оборота находится в канале разливного пива. По нашим данным, более 50% объемов разливного пива оборачивается в серую.

- Как складывается ситуация с поставками ячменя и пивоваренного солода в условиях роста цен на зерно? Есть ли дефицит на российском рынке?

- Проблема сырья и материалов касается не только солода. К 2020 году ситуация была достаточно стабильная, до пандемии были накоплены существенные ресурсы - не только в России, но и в мире. В 2020 году эти ресурсы были благополучно исчерпаны, а с учетом пандемии производство новых было как минимум усложнено. Например, в 2020 году практически не производились грузовые автомобили. Сегодня, если вы хотите купить крупнотоннажный транспорт, вы должны встать в очередь до следующего года. Запчастей нет, машин свободных нет - это раз.

Цены на алюминий выросли на 40%, дерево подорожало на десятки процентов. Если средняя цена на деревянные поддоны, которые используются для упаковки и перевозки практически всех потребительских товаров, не только пищевых, в прошлом году составляла 200 рублей, то сейчас это 500-600 рублей. И при этом поддонов нет.

С солодом ситуация в этом году чуть проще, потому что урожай прошлого года был вполне хороший. Он был закуплен, законтрактован, постепенно переработан в солод. Как следствие, на этот год, по крайней мере, по данным членов Ассоциации производителей пива, солода достаточно. При том, что у компаний, входящих в ассоциацию, свои солодовенные заводы, и в мы в совокупности, наверное, крупнейший производитель солода в России.

Но жаркое лето с точки зрения продаж пива - хорошо, а для пшеницы, ячменя и других зерновых культур - это плохо, потому что при сухой погоде урожайность падает. Во всех регионах России, кроме Сибири, ситуация крайне напряженная. Процесс контрактования на следующий год уже происходит, он идет непрерывно. Ожидания крайне пессимистические. Предполагаю, что цены на эту категорию вырастут не меньше, чем на 10%.

В целом мы наблюдаем общую тенденцию роста стоимости сырья и материалов на глобальных рынках, и Россия часть этого процесса, поскольку практически все сырье и материалы на сегодняшний день - биржевой товар. Цены в этом году растут и растут значимо.

- Ранее производители соков и воды жаловались на дефицит алюминиевых банок. Есть ли такая проблема у пивоваров?

- Возвращаясь к алюминию: рынок алюминиевой банки растет уже достаточно много лет, поскольку эта упаковка удобна для потребителя. Показатели роста двухзначные, в этом году - около 20%. В этом году предприятия, производящие алюминиевую банку, из-за пандемии и пессимистических ожиданий по динамике рынка оказались не готовы обеспечить 100-процентную потребность рынка. Я сейчас говорю не только о пиве, а в принципе о любых напитках, выпускаемых в алюминиевой банке. Все предприятия испытывают достаточно существенный дефицит банки. Нам обещают, что в следующем году такой проблемы не будет, поскольку мощности в этом году наращиваются. Но до конца уверенности в этом нет, потому что затраты на модернизацию производства, на увеличение его объемов довольно существенны. Поэтому опасения, будет ли в следующем году достаточно банки, сохраняются. Это все при том, что сам алюминий только за этот год вырос в цене примерно на 40%.

Переключаться на другой вид упаковки можно, но здесь начинает играть роль конкуренция. Есть компания, которая зафрахтовала определенный объем алюминиевой банки, а есть вторая компания, которая зафрахтовала меньше. Кто больше продаст? Розничные сети, потребитель все равно хотят покупать пиво в банке.

- Как оцениваете идею возврата пива на стадионы? На какой стадии сейчас обсуждение, принимает ли АПП в нем участие?

- Мы принимаем активное участие в этой работе. Однозначно, мы "за". Та практика, которая была в России в 2018 году при проведении Чемпионата мира по футболу, когда пиво продавалось на стадионах, подтвердила, что потребитель, болельщик достаточно ответственно относится к употреблению алкоголя. Каких-то случаев, выходящих за пределы разумного, не было.

Если посмотреть на опыт других стран: в Германии, Англии, США запретов на продажу пива на стадионах нет. При этом есть определенные социальные нормы. В Америке, например, ты можешь купить пиво на стадионе, но есть определенный лимит. Если продавец наблюдает не совсем адекватное поведение, болельщику пиво просто не продают, это работает, и проблем с болельщиками нет. При этом спортивные клубы, стадионы, получают, в том числе, и за счет продаж пива приличную прибыль. У нас же потребитель не получает полного набора товаров и услуг, соответственно, клуб недополучает свою прибыль.

Еще одна важная история - реклама, спонсорство, которых клубы и стадионы лишены. По нашему мнению, это и в интересах государства, потому что пивоваренные компании могли бы внести свой вклад в финансирование клубов. И, естественно, это интересно нам, потому что это и продвижение торговых марок, реклама, которой мы, по сути, на сегодняшний день лишены во всех каналах, это и дополнительные продажи.

Мы поддерживаем соответствующий законопроект о возврате пива на стадионы. Он был принят в первом чтении, и мы очень рассчитываем, что новая Дума до конца года примет его во втором чтении.

- Как идет работа вокруг корректировки техрегламента "О безопасности алкогольной продукции"? Есть ли вероятность, что норма о содержании соложеных и несоложеных материалов в пиве сохранится в пропорции 50/50?

- Технический регламент принят. В нем есть норма о содержании несоложеных материалов в пиве на уровне 50%. Это принятая редакция, которая, если ничего не произойдет, должна вступить в силу с 1 января 2022 года. Действительно есть ряд пожеланий от различных участников рынка и от государств, в том числе, о внесении изменений в этот технический регламент. Поправка о приведении техрегламента в соответствие со 171 законом, в частности, касающаяся доли солода в пиве - это, как мы все понимаем, не техническая поправка, это поправка по сути. На ней настаивает Российская Федерация. Мы как пивоваренное сообщество против изменений. Другие государства - члены Евразийского экономического союза тоже против этих изменений. Евразийский пивоваренный альянс, куда входим мы, наши коллеги из Беларуси, Казахстана, Киргизии, - против. Соответствующие письма и рекомендации мы направили в Евразийскую экономическую комиссию. Мы надеемся, что 1 января 2022 года технический регламент вступит в силу в той версии, в которой он есть, а дальше дискуссия будет продолжаться. Второй вариант - вступление в силу технического регламента еще раз перенесут, я не исключаю такой возможности. Вероятность того, что за оставшиеся три месяца до конца года будет разработана новая версия, очень мала - будет практически невозможно успеть провести все процедуры. Но вес России в Евразийском экономическом союзе велик, она настаивает на своей позиции, так что более очевидным становится сценарий переноса сроков.

При этом сама по себе дискуссия об ограничении доли несоложеных материалов, по нашему мнению, безосновательна. Во-первых, нигде в мире нет такой нормы и такого понятия, как пивные напитки. Многие известнейшие глобальные марки во всем мире называются пивом и только по российскому закону почему-то "напитком на основе пива". Это в принципе парадоксально. Второе: весь мир стремится к тому, чтобы разнообразить вкусовые характеристики, и это касается не только пива. Потребитель хочет разнообразия. Невозможно дать разнообразие, если в пиве будет только солод, хмель, вода и дрожжи. Мы считаем, что у производителя и у потребителя должна быть возможность выбирать разные продукты, которые должны называться пивом. Если при производстве пива использован, например, рис, а не ячмень в виде солода, нельзя говорить о том, что это не пиво. Потому что тогда все японское пиво - не пиво. Но что же это тогда? Да, оно может называться "рисовое пиво". Такую формулировку теоретически можно ввести, но в этом случае у нас видов пива будет несколько тысяч. Вопрос: нужно ли на уровне государства внедрять такую детальную классификацию?

Как аргумент в пользу ограничений несоложеных материалов звучат опасения о качестве пива. Но на качество пива количество солода никак не влияет. Никакие исследования этого не выявили. Пивные напитки прошли сертификацию в Роспотребнадзоре, и по качеству к ним никаких вопросов нет. Второй аргумент был о том, что пострадают производители солода. Но, мы - три компании - крупнейший производитель солода в России. Неужели мы себе враги? Именно AB InBev Efes, Carlsberg и Heineken за 10 лет создали в России цивилизованный рынок пивоваренного ячменя и рынок солода. За последние 10 лет они инвестировали около $1 млрд в развитие агропрограмм, селекции пивоваренного ячменя и в производственные мощности. Именно их усилиями создана инфраструктура, которая позволяет на 100% обеспечить внутреннюю потребность.

- Продолжается ли дискуссия о введении минимальной розничной цены на пиво?

- Мы считаем, что любые регуляторные меры в отношении цен на пиво на сегодняшний день неуместны. Если логика государства заключается в том, чтобы поднять розничную стоимость пива, то, как я уже сказал, любой рост цены отразится на объеме производства и продаж. Это негативно отразится на поступлении акцизов и других налогов, пострадают смежные отрасли - потому что объемы сократятся, если поднимется цена.

Проблемы, связанной с чрезмерным потреблением пива, на сегодняшний день в России нет, поэтому непонятно, зачем бороться за рост цен. Не нужно сравнивать пиво и крепкий алкоголь. Все страны, которые идут по пути создания преференций для производителей напитков с низким содержанием алкоголя и ужесточения законодательства для производства крепких алкогольных напитков, постепенно сокращают потребление алкоголя в абсолютном значении на душу населения.

Если обсуждать вопрос демпинга, который поднял, в частности, Союз российских пивоваров, то пусть точку в этом вопросе поставит Федеральная антимонопольная служба. Наша позиция известна: пивоваренная отрасль высококонкурентна. Здесь конкурируют качеством, брендами, разнообразием сортов, ценой. Как показывает практика, когда государство вмешивается в высококонкурентные отрасли, ничего кроме монополизации из этого не получается.

Интересно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны: несмотря на то, что на рынке есть большое предложение относительно дешевого пива, потребительские предпочтения смещаются в сторону растущего премиального сегмента. Так, по данным NielsenIQ, рынок пива в объемном выражении за семь месяцев этого года вырос на 1,3%, а продажи премиальных сортов, по данным участников рынка, растут двузначными цифрами.

И в конечном счете, введение МРЦ, как и любая другая норма госрегулирования, будет исполняться исключительно законопослушными производителями. Мы же боремся с теми, кто не уплачивает акциз. Для них эта норма работать все равно не будет. Это значит, что средняя цена на пиво вырастет, они свою цену тоже поднимут, но при этом, не уплачивая акциз, получат сверхдоход. И конкурировать с ними станет еще сложнее.

- Как можно оценить динамику рынка безалкогольного пива в этом году? Есть ли у этого сегмента потенциал занять значимую долю на рынке пива?

- Сегмент безалкогольного пива на сегодняшний день активно растет (всего можно назвать четыре таких категории: это также импортное пиво, премиальное и собственные торговые марки ритейлеров). За семь месяцев продажи безалкогольного пива, по данным NielsenIQ, выросли на 13% в объемном выражении и на 8% в денежном, динамика сохраняется на уровне прошлого года. При этом Россия все еще далека от европейских стран: у нас на долю безалкогольного пива приходится около 2% рынка, а, например, в Швеции - 13%, в Испании - около 10%, в Германии - 7%. За пять лет доля этого сегмента на российском рынке удвоилась - пять лет назад она составляла 1%. Думаю, динамика будет продолжаться такими же темпами, и за следующие пять лет доля вырастет еще в два раза. Этот сегмент активно развивается, мы уверены в его будущем. Мировая практика показывает, что впереди у нас есть еще серьезный задел, при этом в мире этот сегмент тоже растет.

Мы считаем, что, в первую очередь, это связано с заботой населения о здоровом образе жизни. Безалкогольное пиво - хорошая альтернатива, в том числе, другим безалкогольным напиткам, которая менее калорийна и не содержит сахара. Вода, конечно, вне конкуренции, но человек хочет чего-то большего, чем просто воду.

На российском рынке заметен интерес к этому сегменту и у малых и средних производителей, то есть производством безалкогольного пива занимаются не только крупные международные компании. Каждый участник рынка понял, что это интересная ниша.

- Как развиваются продажи безалкогольного пива в онлайн-каналах? Как оцениваете перспективы легализации интернет-продаж алкоголя?

- Онлайн-торговля стала одним из драйверов роста категории безалкогольного пива. Этот канал продаж, в отличие от всего рынка пива, показывает двузначный рост, и я думаю, что это только начало. В целом онлайн-торговля, как и торговля на стадионах, АЗС, может стать еще одним законным каналом продаж пива, который позволит потребителю удобно и быстро получать товар, с которого уплачен акциз.

Вопросы, связанные с правилами продажи алкоголя несовершеннолетним, тоже могут быть спокойно решены, поскольку данные могут проверяться курьером или на стадии регистрации потребителя в интернете - на сегодняшний день с развитием технологий это уже не является проблемой. При этом при наличии реестра предприятий, которым разрешено торговать алкоголем через интернет, мы получаем возможность выявлять все организации, которым это запрещено, и ограничивать их работу.

При появлении удобного и недорогого канала продаж потребитель будет переключаться на него. На сегодняшний день есть определенный объем (в основном это вино и крепкий алкоголь), который продается онлайн незаконно. По нашему мнению, если есть какой-то серый бизнес, где есть какая-то неучтенная продукция, нужно легализовать этот канал, и автоматически нелегальные предприниматели оттуда уйдут. Потому что нелегальная торговля есть там, где есть запреты, там, где запретов нет, нелегальной торговли быть не может. Чем выше барьеры, тем выше стоимость легального бизнеса, тем больше маржа у нелегального бизнеса.

Надеемся, государство нас услышит и отреагирует на эту историю. Мы активно общаемся с бизнес-сообществом на эту тему, и, по нашим данным, законопроект об онлайн-продажах алкогольной продукции готовится. Пока он не в правительстве и не в Госдуме, но надеемся, что в ближайшей перспективе текст будет готов, попадет в Госдуму.

- Какие главные административные барьеры для развития рынка в РФ можете назвать? Над какими проектами сейчас работают АПП, Евразийский пивоваренный альянс?

- По большому счету, проблемы, которые сейчас актуальны для Ассоциации производителей пива, в большинстве своем актуальны и для Альянса. Потому что все-таки законодательство стран Евразийского экономического союза движется по пути сближения и унификации. Есть отдельные нормы, которые пока на этом уровне не обсуждаются, но это пока.

Что нас беспокоит на сегодняшний день? Первое - есть общая озабоченность тем, что каждый год у нас появляются какие-то новые законодательные инициативы, касающиеся пива. И речь идет не о планировании на следующие десять лет, а о сегодня и завтра. Например, есть налоговое законодательство, установлены ставки акцизного сбора на ближайшие три года. В этом году - 23 рубля, в следующем - 24, затем - 25, дальше - 26 рублей. Летом мы узнали о том, что правительство может принять решение о дополнительном повышении акциза в следующем году.

Но любое внеплановое повышение акциза крайне негативно скажется на рынке. Не может ни одна нормальная законопослушная отрасль в рамках своего экономического цикла планирования работать таким образом. Точнее может, но динамика продаж и объема производства будет похожа на пилу: то вверх, то вниз. Или при таких условиях в основном вниз. Что от этого получит государство? Только развитие теневого рынка. Потому что теневой рынок пива начал появляться тогда, когда государство повысило акцизы в 2009 году. Не будь тогда скачкообразного повышения акцизов, не было бы нелегального рынка, а также замедления роста легального рынка, которое в конечном счете превратилось в падение, остановить которое получилось только в последние годы с помощью заморозки акциза в период 2017-2019 гг., опыт которой был положительным для отрасли.

Мы считаем, что акциз нужно не поднимать, а заморозить. Эксперимент по заморозке акциза в 2017-2019 годах показал, что собираемость акцизов при этом выросла, объем производства и продаж не упал, рынок стал чувствовать себя чуть легче. При этом взрывного роста тоже нет, но, главное, поступление от акцизов не упало. РСПП обратился к правительству с просьбой заморозить акцизы на алкоголь еще на несколько лет. Мы поддерживаем эту инициативу, потому что, если акцизы будут заморожены, мы уверены, что в абсолютной величине акциза будет собрано больше. Если акциз будет повышаться на рубль в год, совокупное поступление акцизов и прочих налогов немного сократится, поскольку любое повышение цены на сегодняшний день уже влияет на объемы производства. Если акцизы будут повышены еще раз, жди беды.

По нашей оценке, акцизы плюс прочие налоги от нас и от смежных сфер производства, которые работают на пивоваренную отрасль, сократятся. Опережающий рост акцизов приведет к пропорциональному падению продаж и производства и к снижению поступлений в бюджет. Падение отрасли ничем хорошим не обернется, не только для нас, но и для смежников, для государства, для социальной сферы и так далее. Нам нужна предсказуемость.