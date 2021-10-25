Главный внештатный инфекционист Минздрава: "дельта" штамм увеличивает риск летальности от коронавируса в 2,3 раза

Владимир Чуланов рассказал, вышла ли Россия на пиковые значения осенней волны коронавируса и нужны ли нам более жесткие меры в вопросе вакцинации

Владимир Чуланов Фото: Пресс-служба Минздрава РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Последние месяцы в России бьются антирекорды по заболеваемости COVID-19 и смертности от него. С чем связан такой высокий уровень летальности, несмотря на рост числа вакцинированных, вышла ли уже наша страна на пиковые значения осенней волны коронавируса, и нужны ли нам более жесткие меры в вопросе вакцинации, в интервью "Интерфаксу" рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

- Находимся ли мы сейчас на пике четвертой волны коронавируса или рост продолжится? Когда вы прогнозируете выход на плато по заболеваемости?

- В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика. Дальнейшее развитие эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции в стране в целом будет зависеть от соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий в субъектах Российской Федерации. Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции.

- Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 и смертность от него бьет рекорды за все время пандемии. Причем эти показатели растут, несмотря на рост числа вакцинированных и уровня коллективного иммунитета. Почему так происходит? С чем вы связываете такой высокий рост заболеваемости и смертности? (в прошлом году они были на порядок ниже, хотя в стране было ноль вакцинированных).

- Для начала нужно ответить на вопрос: а что влияет на рост заболеваемости. Так вот, он связан одновременно с целым рядом факторов: так, речь идет о несоблюдении противоэпидемических мер. А это и нарушение масочного режима в общественных местах, и нарушение режима самоизоляции при появлении признаков респираторного заболевания или в ситуации, когда кому-то из близких, проживающих с вами в одной квартире, диагностировали COVID-19. Даже после вакцинации все меры предосторожности необходимо соблюдать. Вакцинацию в данном случае можно сравнить с ремнем безопасности в автомобиле - пристегнув его, ездить нужно все равно по правилам.

Далее на рост заболеваемости влияет и штамм вируса. Сейчас мы видим доминирование варианта "дельта" SARS-CoV-2, а он обладает более высокой контагиозностью, т.е. более заразный, и также более высокой патогенностью, то есть быстрее развивается и вызывает более тяжелые формы заболевания, связан с повышенным риском госпитализации и летального исхода. И если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в легкой форме, а часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще.

И последний фактор, но самый главный - вакцинация. Только при достижении охвата вакцинацией не менее 80% взрослого населения можно ожидать значимое влияние этого фактора на эпидемический процесс. Единственный способ прекратить распространение вируса - создать коллективный иммунитет. Пока у нас не было вакцины, коллективный иммунитет создавался за счет переболевших — вся история инфекционных заболеваний нам это показывает. Только при таком способе создания коллективного иммунитета человечество платит слишком высокую цену - за счет риска осложненного течения заболевания, последствия которого не проходят потом за один день, растягиваясь на месяцы, и за счет избыточной смертности.

- Многие специалисты связывают тяжесть этой волны с приходом "дельта" штамма коронавируса. Он появился еще в начале года, но почему-то до сих пор врачи не научились с ним справляться. В чем его коварство?

- Вариант "дельта" SARS-CoV-2, получивший широкое распространение только летом 2021 года, обладает более высокой контагиозностью (заразностью) и патогенностью (вызывает более тяжелые формы заболевания, связан с повышенным риском госпитализации и летального исхода) по сравнению с первоначальным (уханьским) штаммом коронавируса и вариантом "Альфа".

- Действительно ли "дельта" штамм показывает более высокую летальность? Насколько?

- Для пациентов, инфицированных вариантом "дельта", риск госпитализации увеличивается на 108%, риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии - на 234%, а риск смерти – на 132% по сравнению с диким вариантом SARS-CoV-2. Такие данные приводятся в канадском исследовании, опубликованном в июле этого года.

- По данным Минздрава, распространенность "дельта" штамма в РФ достигла практически 100%. Есть ли на горизонте новый потенциально опасный штамм коронавируса, который способен прорваться сквозь "дельту"?

- Мониторинг новых вариантов вируса сейчас ведет все мировое сообщество во главе со Всемирной организацией здравоохранения. В Российской Федерации эту работу ведут научные центры Минздрава России. Все мониторируемые варианты вируса подразделяются на три группы: варианты, за которыми необходимо наблюдать, те, что представляют интерес, а также варианты, которые вызывают большую обеспокоенность. В настоящее время выделено большое количество новых штаммов коронавируса. Для снижения риска появления и распространения новых штаммов SARS-CoV-2 необходимо быстро увеличивать охват вакцинацией против COVID-19.

- Есть ли перспектива создания действительно эффективного лекарства от коронавируса? Если да, то когда оно может появиться? Или надежда у человечества только на вакцины?

- Самым эффективным оружием в борьбе с любым заболеванием является профилактика. Не допустить болезнь крайне важно, и наиболее эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Ничего надежнее и безопаснее вакцинации для предотвращения инфекции человечество еще не придумало. В свою очередь, конечно, ведутся и разработки лекарственных препаратов этиотропной направленности.

В обновленной версии временных методических рекомендаций представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.

- Нужны ли более жесткие меры для ускорения вакцинации в стране? Например, введение обязательной вакцинации для людей 60+. Учитывая, что, по словам столичных властей, 86% всех смертельных исходов от коронавируса приходятся на людей старше 60 лет.

- Каждый субъект это решает самостоятельно, исходя из эпидемической обстановки. По решению соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ могут приниматься решения по ограничению доступа непривитых граждан в общественные места вне зависимости от возраста. При этом люди старше 60 лет по-прежнему остаются в группе высочайшего риска по развитию осложнений и неблагоприятному исходу при новой коронавирусной инфекции. Как и те, кто, к примеру, не может сделать прививку по объективным медицинским противопоказаниям. И каждый из нас, кто принимает правильное решение — вакцинироваться — защищает не только себя, но и своих близких и окружающих.