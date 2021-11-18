Посол Италии: мы всецело поддерживаем проведение саммита ЕС-Россия

Джорджо Стараче рассказал об экономическом сотрудничестве двух стран

Джорджо Стараче Фото: Пресс-служба посольства Италии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Новый посол Италии в Москве Джорджо Стараче в интервью "Интерфаксу" высказывает мнение о перспективах отношений Евросоюза и РФ, об экономическом сотрудничестве двух стран, а также говорит о процедуре допуска в Италию иностранцев, не привитых одобренными в ЕС вакцинами.

- Как относятся в Италии к идее проведения саммита ЕС-Россия? Есть ли, на ваш взгляд, вероятность его проведения в обозримой перспективе?

- Италия всегда верила в силу диалога. Вся наша внешняя политика основана на этом убеждении. Диалог – это не награда, а единственный способ решать общие проблемы, даже при наличии разных точек зрения и исходных условий. Поэтому мы всецело поддерживаем идею проведения саммита ЕС – Россия, в надежде на то, что он сможет восстановить диалог, прерванный уже слишком давно, и выявить темы, представляющие интерес для обеих сторон, над которыми мы сможем работать вместе. Это могут быть, например, темы энергетического перехода и борьбы с изменением климата, но, разумеется, их очень много. Кроме того, уже прошел саммит США – Россия, а идея саммита ЕС – Россия была выдвинута такими авторитетными членами Евросоюза как Германия и Франция, к которой перейдет председательство в Совете ЕС в 2022 году. Что же касается вероятности того, что эта встреча пройдет офлайн, нам, разумеется, придется считаться со сложностями, вызванными пандемией.

- Какую роль бизнес и экономические связи играют и могут еще сыграть в стабилизации отношений между ЕС и Россией?

- Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что текущий непростой этап во взаимоотношениях между Европейским Союзом и Российской Федерацией не должен рассматриваться как норма и не должен ею становиться. По этой причине Италия всегда выступала за конструктивный диалог с Россией, который мог бы помочь преодолеть эту стадию и дать новый импульс двусторонним отношениям. С этой точки зрения, думаю, чрезвычайно важно сосредоточиться на темах, которые могут стать наиболее плодотворными для сотрудничества между Россией и странами Европы и в которых бизнес может сыграть большую роль. Я говорю, например, о таких глобальных вопросах, как борьба с климатическими изменениями и энергетический переход: промышленное сотрудничество могло бы объединить высокие технологии и инновации европейских стран, в первую очередь, Италии, и богатство природных ресурсов России, в результате чего могли бы появиться новые совместные проекты с низким уровнем воздействия на окружающую среду, которые способствовали бы устойчивому экономическому развитию. Убежден, что в этой области, как и во многих других, ставка на создание подобных партнерств и на сотрудничество между предпринимателями наших стран может дать позитивный импульс, который распространится от экономики и на другие сферы наших взаимоотношений. Что касается Италии, могу с удовлетворением отметить, что наши экономические и торговые связи оказались чрезвычайно прочными. Присутствие итальянских компаний в России имеет долгую историю и, с одной стороны, подпитывается верой в этот рынок, которую они никогда не теряли, а с другой, любовью, которую россияне питают к нашей стране, ее культуре и к Made in Italy.

- Как бы вы оценили такое явление, как "энергетическая солидарность" (которое было в центре недавнего судебного процесса между Германией и ЕС)? Не ставит ли сам прецедент решений с таким принципом энергетическую безопасность ЕС под угрозу? И не создает ли он реальных угроз предстоящей зимой?

- Полагаю, речь идет о запуске нового газопровода "Северный поток — 2", для которого необходимо соответствующее разрешение немецких властей, а также подтверждение со стороны Еврокомиссии.

Это сложная юридическая процедура, и все вышеупомянутые органы должны будут оценить наличие необходимых условий в соответствии с действующими нормами, чтобы выдать разрешение. Это важное решение, которое окажет влияние на поставки топлива в ЕС и, вероятно, на цены на газ. Однако я не стал бы говорить об угрозе европейской энергетической безопасности и тем более о возможной опасности этой зимой. Вне зависимости от того, каким будет исход процедуры сертификации, страны ЕС в состоянии удовлетворить спрос на энергию в ближайшем будущем.

- Вообще как считают в Италии – в нынешнем энергокризисе в ЕС есть какие-то политические причины, или это комплекс сугубо коммерческих причин?

- Повышение цен на газ за последние месяцы вызвано различными факторами: снижением выработки ветряной энергии из-за слабого ветра в нескольких странах Европы, резкого повышения спроса на энергию в Европе вследствие экономического подъема после первого этапа пандемии; изменение маршрута поставок СПГ из США и Катара, ранее предназначавшихся для Европы, а теперь экспортируемых на азиатские рынки с более высокими ценами; снижением производства газа в разных странах в связи с масштабными ремонтными работами на заводах. В сущности, случилось нарушение равновесия между спросом и предложением, что было вызвано совокупностью факторов, породивших "идеальный шторм", чему также способствовали спекуляции, связанные с отсутствием уверенности в том, каким будет результат сертификации "Северного потока – 2" и сколько времени она займет.

- У российских компаний топливно-энергетического комплекса были крупные инвестиции в Италии — ISAB у ЛУКОЙЛа, Sarasи Pirelli у Роснефти. Но новых проектов такого масштаба нет уже давно. Опять-таки, это проблемы бизнес-конъюнктуры, или есть политическая составляющая?

- Безусловно, в этом нет политической составляющей, Италия очень положительно настроена к принятию новых иностранных инвестиций, в том числе, разумеется, со стороны российского бизнеса. Очевидно, что экономическая конъюнктура последних двух лет осложнила ряд основополагающих аспектов, лежащих в основе экономических отношений (в частности, закрытие границ надолго приостановило в том числе и деловые поездки), но в конечном счёте решение, куда инвестировать, принимают сами компании, руководствующиеся своими собственными экономическими стратегиями.

- Глава российской компании "НОВАТЭК" недавно говорил, что европейские партнеры на корпоративном уровне поддерживают новый масштабный проект — "Арктик СПГ 2", а вот на уровне правительств стран ЕС этой поддержки нет. Готова ли Италия использовать инструменты госгарантий, кредитование через агентство SACE, для участия в проекте?

- Могу подтвердить вам, что Италия продолжит быть одним из ведущих партнёров, участвующих в проекте "НОВАТЭКа" Арктик СПГ-2, как на уровне бизнеса, так и на уровне кредитных и страховых организаций. Наши компании (в частности, Saipem) имеют контракты на миллиарды евро в этом проекте, и как раз на днях агентство SACE подтвердило своё страховое покрытие финансирования проекта банками Banca Intesa и Cassa Depositi e Prestiti.

- Крупный итальянский бизнес в России сталкивается с какими-то серьезными препятствиями? У всех перед глазами позитивный пример Enel, которая активно инвестирует в России, причем не только в традиционную, но и в возобновляемую энергетику. Но ровно столько же и слухов о том, что Enel активы в России продаст... А новых игроков из Италии такого же масштаба в России пока не видно.

- Полагаю, что важно напомнить: за последние годы ни одна крупная итальянская компания не ушла из России, даже в самые сложные моменты, связанные с экономическим кризисом. Напротив, мы наблюдали значительный рост присутствия наших крупных компаний, которые заключили контракты очень высокой ценности, особенно по крупным энергетическим проектам в РФ. Если назвать лишь несколько самых важных таких компаний, можно упомянуть истории успеха Maire Tecnimont, Saipem, Danieli и Enel. Что касается последней компании, Enel, которую упомянули и вы, она успешно реализует проект по созданию ряда ветряных электростанций нового поколения. Первая из них, построенная в Ростовской области, уже была открыта и введена в эксплуатацию в июне этого года, а вторая, в Мурманской, как мы надеемся, будет готова в 2022 г.

- Связано признание в ЕС российских вакцин от коронавируса с тем, какую позицию займет ВОЗ? Если ВОЗ одобрит "Спутник-V" для экстренного применения, то может ли это ускорить процесс признания данной вакциной со стороны EMA?

- Это исключительно технический вопрос, и как я не раз говорил, последнее слово в нём должно оставаться за наукой, а не за политикой. Имея это в виду, полагаю, очевидно, что если ВОЗ одобрит "Спутник-V", это само по себе будет хорошей новостью, поскольку будет означать, что человечество может рассчитывать ещё на одну сертифицированную вакцину. Независимо от того, как это может сказаться на текущей процедуре в EMA. Тем не менее, хочу напомнить, что как раз в подтверждение той важности, которую Италия придаёт этому аспекту, а также для защиты многочисленных итальянцев, вакцинированных "Спутник-V", циркуляр Министерства здравоохранения Италии установил, что с 4 ноября с.г. лица, вакцинированные за рубежом не одобренной EMA вакциной, могут получить бустерную дозу вакцины м-РНК в срок от 28 дней и до 6 месяцев (180 дней) после окончания первичного цикла вакцинации. Завершение такого дополненного цикла вакцинации признаётся эквивалентным вакцинационному циклу, проведённому в Италии. Это, на мой взгляд, важный шаг вперёд с тем, чтобы Green Pass могли получить те, кто получил вакцину, не одобренную EMA.