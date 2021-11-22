Гендиректор "Мосгортранса": 90% штата предприятия прошли вакцинацию от COVID-19

Николай Асаул рассказал о приоритетах развития компании и внедрении оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц

Николай Асаул Фото: Пресс-служба

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В середине октября в ГУП "Мосгортранс", которое курирует наземный транспорт Москвы, сменился генеральный директор. Во главе предприятия встал бывший заместитель руководителя Минтранса РФ Николай Асаул.

"Интерфакс" обсудил с Асаулом приоритеты развития "Мосгортранса", внедрение сервиса оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay, планы по тестированию водородного автобуса, а также работу наземного транспорта в условиях пандемии COVID-19.

- Ранее вы занимали должность замминистра РФ. Какие наработки, сделанные в федеральном ведомстве, планируете привнести в деятельность "Мосгортранса"?

- Знаете, я как будто вернулся домой после отъезда. Здесь и лица знакомые, и задачи понятные.

Действительно, в течение восьми лет мне довелось работать в федеральном министерстве транспорта. Это был интересный и насыщенный период, за который – только в части наземного общественного транспорта – нам удалось подготовить и принять 12 законов, более 250 постановлений правительства и столько же приказов ведомства. В Москве многое из этого уже реализуется, моя задача – придать ускорение практическому воплощению тех задумок, которые мы как регуляторы вкладывали в принятые тогда нормативные акты.

"Мосгортранс" как крупнейший оператор наземного городского пассажирского транспорта обладает огромным кадровым ресурсом, развитие и поддержание этого резерва является одним из приоритетных направлений в настоящее время. Именно водители – наша опора, они помогают обеспечивать качественное транспортное обслуживание жителей столицы, и мы намерены всесторонне их поддерживать.

- Число электробусов в парке общественного наземного транспорта Москвы к концу этого года хотят довести до 1 тыс. А сколько таких машин планируется приобрести в 2022 году?

- Сейчас в столичном парке более 800 электробусов, до конца года их число, действительно, увеличится до 1 тыс. Ни в одном европейском или американском городе нет такого большого количества электрических машин.

Что касается следующего года, то мы планируем закупить еще 600 электробусов, к 2030 году – полностью перейти на экологически чистый транспорт. Возможно, сделать это получится и раньше, если производители техники будут готовы. Так, на ближайшее время намечен наш визит на Ликинский автобусный завод в Подмосковье, где будем обсуждать комплектацию будущих столичных электробусов. Сейчас в направлении данного сотрудничества ведется плодотворная работа, по существующим заказам осуществляется поставка автобусов и электробусов в филиалы "Мосгортранса".

- Комплектация может измениться?

- Непременно: комплектация должна соответствовать самым высоким требованиям. Я говорю, в том числе, об обновлении интерьера электробусов. Пассажиры должны чувствовать, что московский транспорт следует актуальным тенденциям.

Мы идем по пути ведущих производителей легковых автомобилей, которые регулярно меняют их внешний облик. Такой подход привлекает пользователей. Перед нами стоит сходная задача: заинтересовать пассажиров, сделать так, чтобы общественный транспорт был не только удобным и быстрым, но и максимально комфортным, и как итог – преобладал в городе.

Для достижения этой цели необходимо, чтобы производители обновляли дизайн автобусов и электробусов столь же быстрыми темпами, как и в случае с легковыми машинами. Тогда наземный транспорт сможет конкурировать с личным по уровню комфорта и другим показателям.

- В конце сентября в Москве произошло первое за три года эксплуатации электробусов возгорание. Как продвигается расследование этого инцидента?

- Слово "возгорание" звучит громко: сразу представляется открытое пламя, угрожающее здоровью и жизни. Но в действительности речь идет о куда менее драматичной ситуации.

21 сентября в отсеке перед передним левым колесом одного из наших электробусов, следовавших в парк, случилось короткое замыкание.

Инцидент произошел в машине 2018 года выпуска, которая обслуживается по контракту жизненного цикла, то есть – производителем. Поэтому мы вместе с ним сейчас разбираемся в причинах произошедшего, чтобы минимизировать риск повторения этой ситуации.

Само по себе короткое замыкание – явление достаточно распространенное. Только в этом году, например, с китайскими электробусами произошло пять таких инцидентов, с немецкими – восемь. Подобное случается и в автобусах, и в легковых машинах, и в поездах, и в самолетах, в домах и квартирах. К сожалению, в технике бывают сбои, поэтому за ее состоянием нужно тщательно следить, что мы совместно с производителями и делаем.

- Осенью в московском метро запустили сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay. Звучали предложения внедрить эту новацию и в наземном общественном транспорте. Ждать ли этого пассажирам?

- Мы обязательно будем внедрять Face Pay. Это только вопрос сроков, ведь стандарты работы во всем общественном транспорте Москвы единые, а значит – и уровень сервиса должен быть идентичен.

Система оплаты проезда в метро и наземном транспорте Москвы одинакова, но есть отличие в организации доступа пассажиров в транспортные средства. Так, в автобусах, трамваях и электробусах отсутствуют турникеты. Поэтому мы должны найти оптимальное с экономической точки зрения решение и подобрать технологию, которая позволит с минимальной себестоимостью выполнить задачу безошибочной идентификации пассажира, сличения его данных и списания с его банковского счета платы.

В будущем планируем, что в качестве эксперимента устройство Face Pay будет установлено на одном из наших автобусов. Сервис внедрим обязательно: он удобен и безопасен для пассажиров.

- Давайте поговорим о ситуации, связанной с COVID-19. Какая доля водителей "Мосгортранса" получила прививки от COVID-19?

- В "Мосгортрансе" исполняют все распоряжения мэра столицы, которые издаются сообразно изменениям ситуации с COVID-19. Долго уговаривать наших сотрудников не приходится: в большинстве своем они прекрасно понимают, что вакцинация против коронавируса – это единственный способ остановить пандемию.

Сейчас прививку поставили около 90% штата предприятия. Многие из работников уже прошли повторную вакцинацию. Лично я в начале пандемии перенес COVID-19 в легкой форме, затем летом сделал прививку, когда подойдет срок – обязательно буду ревакцинироваться.

Высокий процент вакцинированных сотрудников позволил нам в период нерабочих дней в Москве не сокращать объемы транспортного обслуживания населения.

- А объемы дезинфекции подвижного состава были увеличены?

- На протяжении последних полутора лет мы проводим усиленную дезинфекцию наших автобусов и электробусов. Обрабатываем все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, теми составами и технологиями, которые рекомендовал Роспотребнадзор.

Все это мы делаем не для "галочки", существует научно обоснованный регламент, который мы исполняем. Поэтому есть уверенность, что в общественном транспорте риск подхватить инфекцию сведен к минимуму. Все, что зависит от нас в этом отношении, делаем.

Остальное зависит от самих пассажиров: насколько четко они соблюдают необходимые рекомендации. Ношение масок и своевременная вакцинация являются обязательными требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

- И как вы оцениваете соблюдение масочного режима пассажирами наземного транспорта?

- В целом наши пассажиры его соблюдают.

- Не за горами зимние холода. Готов ли к ним городской транспорт?

- Как говорится "готовь сани летом" – так мы и поступили, и на сегодня эта работа уже завершена. Проверили весь подвижной состав, выявленные дефекты устранили. Осмотрели системы отопления и климат-контроля, убедились, что имеем достаточный запас противогололедных материалов.

Претерпело изменение и расписание: на 300 наиболее востребованных маршрутов добавили более 350 автобусов и электробусов. Спрос на перевозки наземным общественным транспортом зимой растет, поэтому мы традиционно усиливаем наши ряды в преддверии холодов.

Замечания по работе автобусов и электробусов пассажиры могут отправить нам в электронной форме с помощью Единого транспортного портала Москвы или путем обращения на телефонный номер 3210.

- Сейчас в Москве работает 16 ночных маршрутов наземного транспорта. Насколько они востребованы и планируете ли увеличивать их число?

- Ночные маршруты популярны у москвичей. Число их пользователей за последние восемь лет превысило восемь млн человек. И каждый год пассажиропоток растет: на сегодня такими маршрутами ежедневно пользуется около 4 тыс. жителей и гостей столицы. Только за этот год ночные автобусы перевезли более 1 млн пассажиров, учитывая существующие ограничения — это весомая цифра.

Причина популярности проста: ночью не работает метро, а такси по стоимости значительно дороже, чем автобус или электробус. Маршруты работают с 01:00 до 05:30 с интервалом от 15 до 30 минут.

Развивать их сеть планируем и в дальнейшем. В том числе и для этого мы поддерживаем постоянный диалог с пассажирами. Любой из них может направить предложение по организации маршрутов в том или ином районе города, сообщив об этом в контакт-центр департамента транспорта Москвы или позвонив по номеру 3210.

- Еще один вопрос про инновации. В Москве планировали начать тестирование водородного автобуса, в какие сроки это будет сделано?

- Такая идея, действительно, есть. Мы как заказчики заинтересованы в инновационном экологическом транспорте. Поэтому приветствуем заключение соглашения между правительством Москвы, "Роснано" и ПАО "КАМАЗ", по которому нам обещают предоставить опытный образец уже в следующем году. Как и электробусы, собирать его планируют на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ).

Испытывать "водоробус" начнем, конечно, без пассажиров. Речь все-таки идет о новом виде топлива, а безопасность для нас превыше всего. Пока не убедимся в надежности этой машины – на улицы города для перевозки пассажиров она не выйдет.

- Другими словами, если испытания пройдут успешно, "водоробус" может стать столь же привычным видом транспорта для Москвы, как и электробус.

- Вполне. В городе активно развивается экологически чистый транспорт. У "водоробуса" есть свои потенциальные преимущества, но в отсутствии опытного образца ставить сроки по его запуску на улицы преждевременно. Когда производители предложат нам безопасную и экономически разумную технологию, будем рассматривать ее внедрение сообразно их производственным возможностям.

- В этом году Северный речной вокзал с размахом провел сезон навигации. Какие планы по дальнейшему развитию этого объекта?

- После завершения реставрации Северный речной вокзал в Москве стал объектом туристической инфраструктуры мирового уровня. В ходе работ удалось сохранить первоначальный архитектурный замысел авторов проекта, скульптуры и интерьеры, при этом органично внедрив современные технологические решения. Как результат Северный речной вокзал получил ряд международных и российских премий: "бронзу" A'Design Awards в номинации "Градостроительство и городской дизайн", "золотой" диплом "Золотой Трезини"; он стал "Реставрацией года" The Art Newspaper, "Открытием года" MR Group, лучшим объектом сохранения и развития на Всероссийском фестивале "Архитектурное наследие 2021". Также вокзал отмечен в номинациях "Городской Дизайн" MUF COMMUNITY AWARDS 2021, "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного пользования" в конкурсе "Москва-2020 "Лучший реализованный проект в области строительства".

За сезон вокзал посетило более 2 млн человек. Новая жизнь Северного речного вокзала подхлестнула и спрос на речные круизы. Я уверен, что, если бы не пандемия COVID-19, в 2021 году мы бы стали свидетелями взрывного роста популярности этого вида отдыха.

К сожалению, в последние годы строилось мало круизных кораблей. Как городской перевозчик "Мосгортранс" не может самостоятельно инвестировать в это направление, но мы крайне заинтересованы в его развитии. Инфраструктура создана, ниша есть, дело остается за частной инициативой.

Добавлю, что в следующем году планируем завершить реставрацию Южного речного вокзала. Река – это важная транспортная артерия, ее нужно максимально использовать. А наши прекрасные вокзалы дают такую возможность.

- В начале октября состоялся запуск первого в России сервиса персонализированных перевозок "По пути". Сейчас он работает в Новой Москве, планируете ли расширять географию?

- Этот сервис призван объединить "плюсы" общественного транспорта и такси. С одной стороны, он дешевле, с другой – доставляет пассажира от места проживания до магистральных маршрутов, станций железной дороги и метро.

Отмечу, что месяц работы сервиса доказал, что он востребован среди горожан. Его популярность даже выше прогнозируемой, она превосходит аналоги в других странах мира. Мы связываем это обстоятельство с тем, что "По пути" органично вписан в существующую инфраструктуру. Так, воспользоваться услугой можно с помощью давно известного горожанам приложения "Московский транспорт".

На сегодняшний день "По пути" обслуживает несколько поселений на территории Троицкого и Новомосковского округов. Так, услугой могут воспользоваться более 90 тыс. жителей Сосенского, Десеновского, Воскресенского, Филимонковского и Рязановского поселений. Речь идет о районах, где не всегда есть возможности запускать регулярные маршруты из-за маленького пассажиропотока, да и инфраструктура не везде позволяет это сделать. В дальнейшем планируем увеличить охват сервиса до зоны проживания 500 тыс. москвичей. Мы понимаем, что работаем для пассажиров и стараемся обеспечить максимальный комфорт для передвижения каждого.