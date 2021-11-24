Посол ФРГ: я не ожидаю существенной смены курса в отношении РФ при новом правительстве Германии, но могут быть новые акценты

Геза Андреас фон Гайр рассказал о ситуации с сертификацией "Северного потока-2" и обозначил позицию Берлина по российским вакцинам

Посол ФРГ: я не ожидаю существенной смены курса в отношении РФ при новом правительстве Германии, но могут быть новые акценты Фото: Пресс-служба

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в интервью "Интерфаксу" рассказал о будущем отношений Германии с Россией при новом правительстве, ситуации с сертификацией "Северного потока-2", обозначил позицию Берлина относительно признания российских вакцин и сертификатов о вакцинации, а также прокомментировал кризис на польско-белорусской границе.

- На состоявшихся 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Социал-демократы, "зеленые" и либералы в настоящее время ведут переговоры о создании новой правящей коалиции. Если они завершатся успешно, следующим канцлером по-видимому станет представитель СДПГ Олаф Шольц. Как могут измениться отношения России и Германии при новом правительстве? Может ли уход Ангелы Меркель, у которой были личные отношения с Владимиром Путиным, привести к их ухудшению?

- Отличительной чертой внешней политики Германии является её преемственность, в том числе и тогда, когда происходит смена правительства. Кроме того, на протяжении прошлых лет министерством иностранных дел Германии руководили социал-демократы. Поэтому я не ожидаю серьезной, существенной смены курса, хотя наверняка будут расставлены новые акценты, заданы новые главные направления работы. Уверен, что тогда очень скоро будут установлены и личные контакты. Это отвечает обоюдным интересам.

- В ходе последнего визита в Москву летом Меркель призвала к исключению из списка нежелательных в России трех некоммерческие организации из ФРГ. Есть ли подвижки в этом вопросе? Возможно ли продолжение работы "Петербургского диалога", пока эти НКО остаются в числе нежелательных?

- Интенсивный обмен по линии гражданского общества – неотъемлемая часть современной дипломатии между двумя такими странами, как Германия и Россия, которые связывает так много: история, география и культура, тем более в эпоху глобализации, когда люди связаны друг с другом и хотят поддерживать эти связи. Германия снова и снова выступает с предложениями по диалогу и обмену: в настоящий момент это Год Германии и тематический год "Экономика и устойчивое развитие". Такая плотность мероприятий и интереса людей должна быть поводом для радости, а не для беспокойства. Во всяком случае, я считаю благотворным, что организации гражданского общества отражают весь спектр мнений, при этом не опуская критики, причем с обеих сторон. Вопрос о подвижках относительно "Петербургского диалога" сейчас следует обсуждать прежде всего с его ответственными лицами, поскольку три германские организации из его рядов были включены в список "нежелательных". Правительство Германии четко озвучило свою позицию, что ситуация со внесением в список не должна оставаться таковой, какова она есть.

- Какова позиция Германии относительно исков Генпрокуратуры РФ и московской прокуратуры о ликвидации международного общества и правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом)?

- Правительство Германии однозначно высказалось на эту тему, как, кстати, и многие другие во всем мире. Перспектива возможного закрытия "Мемориала", очевидно, беспокоит и многих россиян. Министр иностранных дел Хайко Маас подчеркнул, что одна мысль о закрытии "Мемориала" – уже потрясение. "Мемориал" – это не только одна из старейших некоммерческих организаций в России, сооснователем которой был Андрей Сахаров. Благодаря проделываемой на протяжении десятилетий важной работе по защите прав человека и осмыслению политического террора "Мемориал" снискал впечатляющую репутацию в России и на международном уровне. Мы считаем, что профессиональный и независимый анализ прошлого – это один из важных элементов взаимоотношений между Германией и Россией. Поэтому мы очень надеемся, что "Мемориал" сможет продолжить свою работу и что будет защищено право граждан на свободу объединений.

- Италия недавно заявила, что готова дать "зелёные паспорта" тем россиянам, у которых есть прививка "Спутником V" и которые сделают бустерную прививку по прибытии в Италию. Готовы ли в Германии рассмотреть такой вариант?

Насколько Германия заинтересована в ускорении процесса взаимного признания COVID-сертификатов с Россией?

- Германия уже на очень раннем этапе оказывала поддержку в рамках процедуры регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС, предлагала и предоставляла консультации специалистов. Мы приветствуем начатые Еврокомиссией переговоры в рамках так называемой процедуры признания эквивалентности, целью которой является введение цифровых сертификатов в том числе и для вакцины "Спутник V" в Европе. Необходимой предпосылкой и для регистрации, и для процедуры признания эквивалентности является предоставление производителем всей необходимой информации о вакцине. А этого, к сожалению, пока еще не произошло – вопреки звучащим время от времени заявлениям об обратном. Как бы то ни было, мы поддерживаем согласованные действия со стороны ЕС.

Введение QR-кодов в России – многоплановая тема. Наверняка обдумывается и вопрос о том, что это будет означать для находящихся здесь представителей экономики, их семей, дипломатов. Одним из возможных решений могла бы быть выдача QR-кодов всем тем, кто привит одной из признанных ВОЗ вакцин, или признание в качестве критерия наличия антител.

В случае медицинских вопросов решающую роль непременно должны играть четкие медицинские критерии, а не принцип политической взаимности. Во всяком случае, в России я еще не слышал критики относительно нехватки данных о вакцинах, допущенных к применению в ЕС.

- Когда немцы планируют вернуться к выдаче всех типов виз для россиян? От чего это зависит?

- В связи с пандемией коронавируса принятые в 2020 г. рекомендации Совета ЕС по ограничению въезда из третьих стран, в число которых входит Россия, все еще остаются в силе. В настоящий момент трудно предсказать, когда именно визы снова начнут выдаваться для всех категорий поездок и независимо от статуса вакцинации. Да и въезд в Россию для немцев, кстати, тоже пока еще возможен не в той мере, в какой он был возможен раньше.

- Может ли Германия на фоне фактически полного прекращения контактов России и НАТО стать связующим звеном между Москвой и альянсом?

- Германия всегда выступала за то, чтобы диалог между НАТО и Россией был как можно более интенсивным. Он важен именно в сложное, напряженное время.

Мы крайне сожалеем о решении Российской Федерации полностью приостановить контакты с НАТО. Безмолвие не поможет нам снять ту напряженность, о которой говорил президент Путин 18 ноября. Нам нужно намного больше говорить друг с другом. В первом полугодии 2021 г. НАТО выступила с конкретным предложением в адрес России по проведению заседания Совета Россия-НАТО. С тех пор НАТО и мы тоже на двустороннем уровне призываем как можно скорее провести это заседание.

- Как Вы смотрите на перспективы реанимации идеи Германии о проведении саммита ЕС-РФ для обсуждения всего комплекса проблем и перезапуска диалога? Реально ли его проведение?

- Германия тоже считает важными конструктивное взаимодействие и целесообразное сотрудничество между ЕС и Россией, потому что без сотрудничества мы не сможем решить серьезные вопросы будущего, в равной мере касающиеся России и ЕС: проблемы климата или вопросы трансграничной политики в сфере здравоохранения.

В то же время мы не хотим и не можем просто закрывать глаза на важные политические темы, позиции по которым у нас сейчас принципиально расходятся. Но при этом важно озвучивать вещи, чтобы обе стороны знали, что возможно, а что нет. Этому мог бы поспособствовать саммит, провести который предложила канцлер Меркель. Диалог на высшем уровне между Россией и США, кстати, тоже необходим и важен, именно в непростое время. Поэтому желательно было бы восстановить процесс диалога. Однако такое решение Германия или ЕС не могут принять в одиночку. Россия тоже должна быть готова к этому.

- Можно ли говорить о том, что вопрос кибератак на Бундестаг в 2015 году в настоящее время урегулирован, получены ли ФРГ необходимые разъяснения от России? Есть ли риск новых киберсанкций против России? Фиксировались ли кибератаки в ходе последних выборов в ФРГ?

- Органы юстиции однозначно определили ответственных за кибератаку на Германский Бундестаг. В связи с этим решение о соответствующей ответной реакции было принято не Германией, а ЕС. В недавнее время также имели место атаки против депутатов парламента, которые правительство Германии относит на счет России. Для санкций не существует автоматизма, но они входят в перечень инструментов ЕС, посредством которых он реагирует на атаки против нашей цифровой инфраструктуры.

- Как Вы оцениваете угрозы Польши обжаловать сертификацию "Северного потока-2"? Считаете ли оправданным прецедент применения механизма "энергетической солидарности" в случае с российскими газопроводами?

- Процедура сертификации Северного потока-2 осуществляется независимым германским регулятором (Федеральным сетевым агентством) в строгом соответствии с положениями газовой директивы ЕС. В рамках этой правовой процедуры заинтересованные стороны могут высказать свою позицию и быть заслушаны. Мы приняли на себя политические обязательства, согласно которым этот трубопровод не должен быть использован для оказания давления на Украину. Поэтому мы выступаем за надежные, долгосрочные, подкрепленные договорами поставки газа и договоры о транзите через территорию Украины.

- Считают ли в ФРГ необходимым экстренный запуск "СП-2" с учетом ситуации на энергорынке Европы, или все формальности должны быть соблюдены по максимуму, в том числе чтобы минимизировать возможные юридические риски?

- Завершение процедуры сертификации является предпосылкой начала коммерческой эксплуатации трубопровода, независимо от ситуации на европейском энергетическом рынке. От Газпрома мы ожидаем дальнейшего выполнения всех договорных обязательств перед Европой, в частности и в том числе, что касается транзита газа через Украину.

- Нынешний энергокризис иллюстрирует важность многосторонних экономических отношений, реализации крупных трансграничных проектов, несмотря на политические противоречия. Мы видим, что новых российско-германских проектов такого масштаба сейчас по большому счету нет. И стоит ли ждать их в текущих условиях?

- Германия принципиально перестраивает архитектуру своего энергообеспечения, уходя от использования атомной энергии и ископаемых источников и переходя на возобновляемые источники и повышение энергоэффективности. Однако это не означает, что на этом заканчиваются существующие десятилетиями и обоюдно надежные связи между Россией и Германией в области энергетики. Эти связи также будут меняться в перспективе. Например, водород является одним из основополагающих элементов для достижения целей по защите климата как в Германии, так и во всем мире. Он необходим с точки зрения декарбонизации таких ключевых секторов германской экономики, как сталелитейная и химическая промышленность, а также транспортного сектора, и тем самым с точки зрения достижения Германией её целей в сфере защиты климата, но и не только для этого. Водородные технологии становятся важной сферой деятельности для германских экспортеров. В то же время российская водородная стратегия предусматривает мировое лидерство страны в области производства и экспорта водорода: к 2030 г. доля на мировом рынке должна составить 20%. Здесь кроется действительно большой потенциал для новых германо-российских энергетических проектов. Начало уже положено: уже существует ряд инициатив, в числе которых открытие в Москве германского бюро по вопросам водородной энергетики. Тем самым, несмотря на все существующие политические разногласия, мы работаем над долгосрочным проектом наших стран и наших экономик, который носит в высокой мере стратегический характер.

- Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на границе между Белоруссией и Польшей?

- Вместе с нашими европейскими партнерами и многими другими мы убеждены, что ситуацию на границе между Беларусью и Польшей, а также странами Балтии следует относить на счет Минска, посредством ложных сигналов и обещаний создающего условия для потока беженцев и мигрантов в направлении границы, тем самым подвергая опасности жизнь людей. Тем самым, ответственность за страдания этих людей на границе лежит на Минске. Не может быть никаких сомнений относительно солидарности между европейскими партнерами. Мы и в дальнейшем будем тесно взаимодействовать со странами, из которых и через которые прибывают эти люди, чтобы остановить тех, кто в Минске несет за это ответственность. Канцлер Меркель обсуждала эту тему с президентом Путиным. Любое влияние на Минск с целью деэскалации и разрешения конфликта желательно и необходимо.