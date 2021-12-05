Ольга Васильева: сейчас, к сожалению, науки об образовании не играют той ключевой роли, которой заслуживают

Новый президент РАО накануне первой большой международной конференции по проблемам образования рассказала о деятельности Академии

Ольга Васильева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник-вторник Российская академия образования проводит первую большую международную конференцию по проблемам образования с приглашением иностранных ученых. Она будет проходить и в онлайне, и очно. Будут обсуждаться насущные проблемы для всего мира, в частности, речь пойдет об образовании в период ковида. Ученые познакомятся также с деятельностью самой Академии.

Об этом наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал с новым президентом РАО Ольгой Васильевой.

Принцип работы РАО все тот же

- Ольга Юрьевна, скажите пожалуйста, как работает Академия образования? Для РАН главной задачей является проведение экспертизы. Академия образования идет по такому же принципу?

- Я так отвечу на ваш вопрос. Если мы сравним уставную деятельность 1943 года, когда Академия была образована, с сегодняшней, то точно увидим, что и тогда, и сейчас задачи примерно одинаковые.

Октябрь 1943 года: до окончания войны год и восемь месяцев, впереди тяжелейшие бои, а государство ставит перед собою цель создать Академию педагогических наук.

В 1943 году уже было понятно, что коренной перелом в войне произошел и победа в любом случае будет за нами. Тогда встал очень важный вопрос: как в условиях восстановления страны и планирующихся огромных проектов, один из которых атомный, сделать рывок вперед? Только при помощи качественного образования. Ровно через месяц создаются шесть научно-исследовательских институтов. Они существуют и сейчас, но теперь пять из них подведомственны Министерству просвещения и один – Министерству науки и высшего образования.

В 1944 году создается крупнейшая в Европе библиотека педагогической литературы, которая стала носить имя К.Д. Ушинского. К огромному сожалению, здание, где она расположена сейчас, находится в состоянии, заслуживающем пристального внимания. Это усадьба Демидовых, памятник архитектуры конца XVIII — начала XIX века. Сейчас нам нужно прилагать все усилия, чтобы: а) сохранить это творение зодчества и б) сохранить бесценный фонд, который там есть. Это общая, на мой взгляд, задача для всех.

Главным направлением для Академии в то время стало проведение научно-методической работы в области наук об образовании, то есть педагогики, физиологии, психологии, школьной гигиены. Второе – обучение кадров высшей квалификации, подготовка кандидатов и докторов наук. Третье направление – экспертное. Четвертое, очень важное: Академии было предложено создать учебные пособия для солдат и офицеров, для которых русский не являлся родным. Вы только вдумайтесь: 1943 год, октябрь, но даже в условиях военного времени было понимание необходимости создания мощной системы преподавания русского языка. Этому направлению очень много внимания уделяла и Людмила Алексеевна Вербицкая.

Вся эта система, как видим, была ориентирована на большой рывок, потому что в период великих проектов, к коим относятся и космический, и атомный, конечно, образование – это главное условие выполнения таких огромных задач.

- А разве можно решить сегодняшние задачи без углубленного образования?

Не забыть про науки об образовании

- Сейчас, к моему глубочайшему сожалению, в Стратегии научно-технологического развития России науки об образовании не играют той ключевой роли, которой заслуживают. И наша важнейшая задача ее усилить. При этом все цели, которые стояли перед Академией в 1943 году, они так или иначе остались в нашей уставной деятельности.

Как вы знаете, после реформы 2013 года в РАО, как и в Российской академии наук, изменились учредители научных институтов, которые осуществляли прежде всего научно-исследовательскую, научно-методическую и экспертную деятельность. Но академики люди очень мудрые: в структуре РАО начали создаваться научные центры. До моего прихода (июль этого года – ИФ) их было семь, сейчас - 13. Мы создали шесть новых центров. Они не дублируют никоим разом деятельность институтов. Перед нами не стоит такая задача.

Люди, которые сегодня работают в научных центрах РАО, – дипломированные специалисты высшей квалификации, кандидаты и доктора наук. Они обязаны заниматься, прежде всего, аналитикой. Если мы сможем точно знать, что и где в стране происходит в области наук об образовании, все это проанализировать, интегрировать науку и практику, а затем предложить системе образования рекомендации, тогда мы свою задачу частично выполним.

Кроме того, в центрах ученые РАО, ведущие методисты помогают учителям, ведут просветительскую деятельность. Например, только за последние три месяца почти полторы тысячи московских педагогов зарегистрировались как участники проекта "Школа современного учителя: X-lab в Российской академии образования". Это практикумы, на которых мы рассказываем учителям о специфике работы с одаренными учениками, особенностях разных периодов развития детей, влиянии новых технологий и цифровой среды на подростков.

- Какие фундаментальные исследования сегодня или за последние годы проводятся в Академии?

Научные институты

- Опять же с сожалением могу сказать, что за последние 30 лет фундаментальных исследований в области наук об образовании, сопоставимых с работами таких ученых, к примеру, как Даниил Борисович Эльконин или Василий Васильевич Давыдов, у нас не проводилось! На сегодняшний день нет даже портрета современного ребенка: мы не знаем точно, какой он. Как изменилось его развитие, как в новых условиях эффективно обучать младших школьников, а как – старших. Разговоры идут, но точных данных не так много. Нужны междисциплинарные лонгитюдные исследования (длительное и систематическое наблюдение в ходе учебно-воспитательного процесса одних и тех же педагогических и психических явлений, позволяющее их глубоко изучить и проанализировать и на основе этого сделать определенные выводы – ИФ) в области социологии, детской физиологии, психологии и педагогики. А они не проводились.

Но мы живем в новых условиях, в условиях цифровой трансформации. Более 100 стран оказались в этом эпидемиологическом ужасе, когда мы массово вынужденно пришли к дистанционному обучению, и нужно было на ходу что-то придумать. Через это прошли все страны, не мы одни. На наших глазах происходят фундаментальные социальные изменения, и Академия не стоит от этих процессов в стороне.

Стратегические цели Академии

- Если говорить о наших стратегических целях, то я не устану повторять: мы должны продолжить развиваться как головная организация в сфере наук об образовании. Это логично. Задача ученых – дать очень объемный, объективный портрет современного ребенка, современного подростка. Определить, как дистанционная работа повлияла на его здоровье.

Ученые-психологи нашей Академии в результате исследований пришли к заключению, что за год прогресс детей по когнитивному развитию оказался значимо меньше, чем за аналогичный период до наступления пандемии. Мы совершенно точно констатируем, и это и весь мир констатирует, что зрение тоже ухудшается, и это только начало. Перед нами стоит более глубокая задача. Долгосрочные последствия пандемии нам еще только предстоит изучить и осмыслить.

Что еще? Конечно, Академия продолжит давать экспертную оценку образовательным стандартам и программам, учебникам.

У нас есть лаборатория по анализу всех диссертационных работ в стране по педагогическим наукам. Объясню, почему мы ее создали. На сегодняшний день самое большое количество защит происходит в области медицины, а на втором месте – образование, педагогика. Но качество работ, которые защищаются в этой области, вызывает большие вопросы. Это бич. Как он начал тянуться с 90-х годов, так он и тянется. Мы очень надеемся, что сможем эту ситуацию начать исправлять.

Мы учредим Автономную некоммерческую организацию "Научно-образовательный центр РАО", будем поднимать престиж педагогической науки, хотим восстановить на базе РАО диссертационные советы и заниматься подготовкой ученых непосредственно в Академии. Здесь они будут заниматься наукой и здесь же – защищать кандидатские и докторские.

- Раньше в составе Академии были научные институты. Сейчас они разбросаны по разным ведомствам. Связь с ними поддерживаете?

- Конечно, поддерживаем. Многие академики и члены-корреспонденты являются сотрудниками этих институтов. Кроме того, у федеральных органов исполнительной власти очень много задач, и не всегда они имеют возможность полноценно заниматься научной деятельностью. Поэтому мы уверены, что будем, во-первых, принимать активное участие в определении стратегии развития этих институтов. Во-вторых, мы очень надеемся, что сможем совместно с ведомствами договариваться о согласовании кандидатов на должности руководителей институтов, как это делается в РАН.

Что еще? Мы выстраиваем и всегда выстраивали планомерную методическую работу со школами, вузами, образовательными организациям среднего профессионального образования. С вузами у нас очень тесное сотрудничество, и во многих из них есть наши региональные научные центры.

Теперь очень важный момент, который касается педагогического образования. Мы знаем, что Академия образования всегда была ключевым игроком на этом поле, всегда. И мы сейчас совершенно точно знаем, что педагогическая наука нуждается и в обновлении, и в новом дыхании. Все это возможно сделать здесь. Почему? Объясню. Потому что академики и члены-корреспонденты РАО – это те самые ученые, которые живут в педагогике, и они же ее и делают своими руками и головой.

Я приветствую, что Министерство просвещения в своих вузах создает мощные научные площадки, это большой плюс для российской науки и образования. Но нам нужно всем – и Минпросвещения (у которого сейчас 33 педвуза), и Минобрнауки (у которого сейчас в разных университетах более 200 факультетов по подготовке педагогов), и РАО – объединить усилия. Совместная деятельность принесет большие результаты, никак иначе.

Отдельно хочу сказать о воспитании. Дело в том, что советская школа воспитания, методология, прежде всего, связана с именем академика РАО Людмилы Ивановны Новиковой. Школа Новиковой, без преувеличения, известна во всем мире, например, в Китае ясно поняли, что без воспитания они потеряют молодежь, и что нужно все это быстро и твердо восстанавливать. В понедельник 6 декабря у нас в РАО пройдёт большая научная конференция, на которой, в том числе и ректоры ведущих китайских педагогических университетов, например, Пекинского университета, представят их видение обучения и воспитания будущих педагогов. У нас в Академии работают ее ученики. Член-корреспондент РАО Наталия Леонидовна Селиванова со своей группой ученых – разработчики той самой программы воспитания, которая утверждена летом 2020 года и по ней работают многие школы. Об этом столько говорят, и слава Богу, что говорят. Есть, о чем говорить, на самом деле. Если вы почитаете эту программу, она вывешена на сайте Института стратегии развития образования РАО, вы увидите, как ясно и понятно, хорошим языком, описаны цели и задачи воспитания.

Судьба ЕГЭ ясна?

- Есть несколько насущных вопросов. Часто можно слышать такую фразу: ну что от него ожидать? Это же поколение ЕГЭ. Как вы считаете, Академия будет серьезно рассматривать проблему ЕГЭ?

- Вы много раз меня спрашивали об этом.

- Тогда я спрашивал как у министра, а сейчас – как у академика.

- Давайте я сейчас скажу вам мое мнение, оно не изменилось.

Вот кто кому сказал, что нужно с утра до ночи натаскивать школьника на ЕГЭ? Кто кому сказал, что если ЕГЭ в школе все сдали хорошо, то школа за это будут предоставлены преференции? Я не знаю. В правовом поле этого нет и никогда не было.

Если я учусь как проклятый в Архангельской глубинке, то я смогу благодаря ЕГЭ поступить в хороший московский вуз, чего раньше сделать было нелегко.

Вот сейчас давайте остановимся и пофантазируем: мы ЕГЭ отменяем, и что? Что придет взамен? Напомню, что в 70-е годы мы сдавали семь выпускных школьных экзаменов. А потом еще экзамены в вуз. Кто сдаст эти сильные вступительные экзамены сегодня?

- Количество уроков русского языка увеличится? Как считает академия?

- Я считаю, что оно ни в коем случае не должно уменьшатся ни на один час, а в идеале – вернуться к сетке 86-го года. Согласно учебному плану средних общеобразовательных школ РСФСР на 1986/87 учебный год в первом классе на русский язык отводилось 12 часов. А сейчас, только сравните, поступают от родителей предложения убрать букварь с фонетикой!!! Убрать, потому что трудно.

Как говорят специалисты одним из лучших учебников русского языка является учебник академика Льва Владимировича Щербы, 1939-й год, лучше никто ничего не придумал. Я всем своим близким друзьям и знакомым, у кого внуки, дети, говорю: "купите". И сейчас есть такие ребята, бравые, они просто переиздают учебники советского периода: математика, алгебра, физика, химия…

Новейшее знание необходимо, оно связано с современными научными открытиями. Базовое содержание не меняется кардинально.

- Если человек плохо знает свой язык, литературу, он не образованный, он не может думать…

- Он ничего не может. Если он язык не знает, то он никак не связан ни с жизнью, ни сердцем, никак.

- Сейчас ребята не умеют читать…

- Даже в финансовой грамотности ключевым словом остается "грамотность". И, наверное, надо в современном этом бешеном мире знать, и как защитить себя от мошенников, спасаться от угроз в интернете…

Но опять же, я на один вопрос не могу ответить. Почему наш бедный ребенок сидит сегодня над уроками часами, сутками? Что это? Программы начальной школы практически не изменились, но учить детей мы теперь должны по-другому? Я очень надеюсь, что психологи, физиологи нам помогут в этом.

- Вот этим, наверное, Академия наук и занимается?

- Чем хороша советская, российская "классическая" школа? Она учила думать. Не было такого, что тебя как собаку Павлова, раз-два и лампочка зажглась. Задача все время ставилась.

Поймите, русский язык действительно очень трудный. Букварь по развивающей системе Эльконина-Давыдова, по которому учились многие поколения, он тоже сложный. Да, сложно! Но если ребенок его освоит, то у него вообще проблем с русским языком не будет: он в нем как рыба в воде. Он понимает, что и как происходит.

А если уберем букварь, то что что получим?...

И все же я должна вас и себя порадовать: под эгидой Большой российской энциклопедии создается очень мощный энциклопедический портал, который будет называться "Знание". В нем отдельно создается редакция по наукам об образовании, где Академия также будет занимать лидирующие позиции. Члены уважаемой редколлегии, наши доктора, кандидаты, наши молодые аспиранты будут принимать активное участие в написании статей для этого огромного научного портала. Кроме того, на нем же будет запущена специальная школьная энциклопедия, и РАО также будет участвовать в ее создании.

- И в заключение – немного о международных связях Академии.

- Восстанавливаем свои международные связи. По такому принципу, как мы, работают далеко не во всех странах. Только в единичных государствах СНГ (в т.ч. Киргизия, Казахстан) действуют партнерские организации, аналогичные РАО. В остальных странах СНГ работают разнообразные по функциям и статусу организации, однако цели и задачи у них схожи с нашими. Мы ведем с ними диалог и считаем весьма значимым развитие сопоставительных исследований, результатом которых становятся совместные научные труды. При этом нас интересует не только потенциал постсоветского пространства, но и опыт стран дальнего зарубежья. Научная конференция в РАО даст более подробный ответ на этот вопрос.