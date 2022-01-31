Замглавы Минпромторга: балльная система поможет расставить точки над i, что считать российским

Василий Шпак рассказал о состоянии российской микроэлектронной промышленности в условиях импортозамещения

Замглавы Минпромторга: балльная система поможет расставить точки над i, что считать российским Фото: Пресс-служба

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Одной из приоритетных задач Минпромторга остаётся обеспечение импортозамещения в сфере электроники и микроэлектроники. О мерах поддержки отрасли, готовности отечественных производителей обеспечить госсектор процессорами и введении балльной системы оценки локализации компьютеров и периферийных систем в интервью "Интерфаксу" рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

- Какие меры поддержки отрасли, введенные в 2021 году, показали свою эффективность? Видите ли вы необходимость в дополнительных мерах?

- С прошлого года государственная поддержка отрасли направлена на развитие всего жизненного цикла продукции: разработку электроники, развитие инфраструктуры производства, поддержку внедрения. Сформирована практически полная экосистема финансовых мер, которая охватывает все переделы создания продукта, включая разработку материалов, средств производства, электронной компонентной базы, конечной аппаратуры и ее внедрения. Меры, которые мы запускаем, безусловно, носят долгосрочный характер. Мы предоставляем субсидии на проекты по разработке высокотехнологичных продуктов: от микропроцессоров до аппаратно-программных комплексов для работы с искусственным интеллектом.

Эффект от этих мер мы ожидаем на горизонте 2025-2030 года. В частности, согласно новому проекту Стратегии развития электронной промышленности, мы планируем довести долю российской продукции на внутреннем регулируемом рынке до 70% к 2030 году, с текущих 25%.

Помимо финансовых мер поддержки, усилено нормативное регулирование. Госзаказчикам запрещены закупки иностранной вычислительной техники, светотехнической продукции, интегральных схем и смарт-карт на их основе. В отношении остальной номенклатуры введено правило "второй лишний", при котором заказчик отклоняет все заявки с иностранной продукцией, если есть хотя бы одна заявка с российской.

Что касается дополнительных мер, то в этом году мы планируем сфокусироваться на поддержке наших серийных производителей.

Отдельный блок касается мер стимулирования спроса. С прошлого года мы активно работаем с нашими коллегами из Минцифры по вопросам, связанным с льготным лизингом российских изделий, с льготным кредитованием потребителей продукции, а также над льготными кредитами для производителей. Это востребованные меры.

17 декабря прошлого года Минцифры получило полномочия по стимулированию спроса на отечественную электронику гражданского назначения, а также формированию государственной политики в сфере развития и поддержки электроники. Сейчас мы работаем над детализацией планов для четкого разделения сфер деятельности.

В вопросе нормативного регулирования рынка, прежде всего госзакупок, нас ждет и обязательная в рамках ЕАЭС стыковка с евразийским законодательством, и переход на балльную систему определения "российскости" продукции, выпускаемой нашей промышленностью.

- Когда может быть введена балльная система оценки уровня локализации компьютеров и периферийных систем? Означает ли ее введение фактический отказ от планов по переводу российской вычислительной техники на отечественные процессоры с 1 января 2023 года?

- Конечно, не означает. Еще раз это подчеркну. Проект предусматривает ежегодное увеличение "проходного" балла для признания продукции российской. При этом для вычислительной техники обязательно включить в состав продукции отечественный центральный процессор или подтвердить затраты его на закупку, разработку или производство. За применение российского центрального процессора начисляется максимальный балл, что составляет в зависимости от вида продукции и установленного "проходного" балла от 52% до 60% и более. А с учетом ежегодно возрастающего "проходного" балла достижение этого значения без отечественного процессора будет весьма затруднительным, а затем и вовсе невозможным. Такой подход обеспечит поддержку всех локальных производителей вычислительной техники, которые являются единственным рынком сбыта российских процессоров.

Движение к балльной системе характерно не только для отрасли, связанной с электроникой. Оно характерно для всей промышленной продукции. Мы в Минпромторге идем к балльной системе по всем отраслям. Она уже действует, например, в автопроме. Мы просто все приводим к общему знаменателю. Но это делается не ради единообразия, а для более объективной и адекватной оценки уровня технологических переделов.

По вычислительной технике это пока только первый шаг, потому что это один из самых больших сегментов нашей номенклатуры. Сейчас мы активно занимаемся телекомом, и в этой отрасли уже инициировали разработку соответствующих требований.

На сегодняшний день инициатива введения балльной системы оценки уровня локализации компьютеров и периферийных систем находится на согласовании у коллег в других федеральных органах исполнительной власти. Практически все органы согласовали проект без замечаний. Внесем проект акта в Правительство в феврале.

- Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство с Минпромторгом до конца 2021 года планируют достигнуть консенсуса в вопросе увязывания требований совместимости ПО с планами распространения отечественных процессоров. Удалось ли решить проблему, как в этом случае стимулировать рынок?

- Сама по себе совместимость требований уже будет стимулировать рынок на общее продвижение как российского программного обеспечения, так и отечественной вычислительной техники. Коллеги из Минцифры готовят соответствующие изменения по своей регуляторике и реестру. Мы готовим изменения в части реестра российского "железа".

У нас был нерешенный вопрос в отношении технологического экспертного центра, который был бы в состоянии проводить тестирование и определять эффективность взаимодействия между ПО и вычислительной техникой. Этот центр тестирования будет организован на базе подведомственного Минцифры НИИ "Восход". Сейчас идет подготовка соответствующих методик и правил, по которым будет проходить проверка. Мы рассчитываем, что уже весной будут даны все необходимые импульсы для того, чтобы по целому ряду программно-аппаратных комплексов тестирование было проведено. Соответственно, когда эта процедура будет завершена и мы подтвердим эффективность взаимодействия ПО и вычислительной техники, это все будет появляться в реестрах.

В ближайшее время мы планируем внести изменения в нормативно-правовые акты. Кроме этого, мы уже разрабатываем методики тестирования для различных классов программного обеспечения и радиоэлектронной продукции. Между нами и Минцифры нерешенных вопросов нет. Сейчас идет работа, чтобы все формализовать и запустить в кратчайшие сроки.

- Способны ли, по вашим оценкам, российские производители удовлетворить спрос госсектора на отечественные процессоры?

- Мы для этого сейчас и принимаем решения по поводу балльной системы, чтобы расставить точки над i: что считать российским. У нас достаточно большой и серьезный рынок с точки зрения государственного сектора, и наша промышленность с заказами такого объема никогда раньше не работала. Это тоже следствие того, что государство впервые так консолидирует спрос и формирует такой большой заказ. Понятно, что для этого должно пройти определенное время, чтобы выйти на планируемые мощности и в полном объеме удовлетворить потребности госсектора. Это касается как количества техники, так и ее качества.

Вычислительная техника раньше выпускалась на иностранных процессорах тиражами в десятки и сотни тысяч единиц, а отечественные микропроцессоры такими тиражами не выпускались никогда. Это требует соответствующих инвестиций, подготовки производства, усилий производителей. То есть если сейчас оставить все как есть – это приведет к сокращению доли российских производителей вычислительной техники на рынке, а они на сегодня являются единственными потребителями отечественных процессоров.

Понимая, что есть риски, что не весь объем сразу закроется решениями с отечественными микропроцессорами, мы вводим два уровня техники – первый с российским процессором, второй без, но произведенный в России. При этом для техники первого уровня устанавливается приоритет при госзакупках. То есть если на торги придут два участника, даже с продукцией из реестра, но у одного будет техника с российским процессором, у другого без – последний будет сразу снят с торгов. Такая дифференцированная система позволит обеспечить сохранение доли рынка российским производителям и ускорит переход на использование российских микропроцессоров. По сути создается безусловный приоритет российского микропроцессора при госзакупках, если производитель, подчеркну, будет готов к поставкам и соблюдению их сроков.

У нас нет никаких сомнений в том, что мы сможем обеспечить весь государственный спрос. Хотя понятно, что это процесс непростой, особенно с учетом тех сложностей, которые испытывает мировая индустрия и в плане логистики, и по части загрузки фабрик.

- В ноябре СМИ сообщали, что помимо Nokia локализовать производство базовых станций в РФ намерены Ericsson и Huawei. Планируют ли эти компании запуск собственных производств или в партнерстве с российскими компаниями? C какими? Когда может быть объявлено о локализации производств этих вендоров?

- Я подтверждаю факт переговоров относительно локализации производства Ericsson и Huawei, но пока не готов назвать тех технологических партнеров, с которыми бы коллеги уже определились в отношении планов. Но думаю, совсем скоро они этот выбор сделают. В частности, Ericsson изъявляла заинтересованность в развитии локальных компетенций в области современных технологий связи. Компания вела переговоры с Минцифры и с Минпромторгом с предложением подписать меморандум по Дорожной карте по сотрудничеству.

Мы хотим так формировать рынок, чтобы на нем работали те партнеры, которые уважают наш выбор (а наш выбор – это технологический суверенитет и независимость) и которые готовы к совместным действиям в плане разработки и реализации технических решений.

Минцифры делало заявление, с какого момента нельзя будет ставить на сеть оборудование, которые не соответствует требованиям по локализации. Так что сроки известны, а кто из компаний успеет в эти сроки уложиться – покажет время. Мы готовы приветствовать усилия всех компаний в этом направлении, если будут соблюдаться требования, которые установлены регулятором.

- Планирует ли Минпромторг обеспечить поддержку операторам при переходе с 1 января 2023 года на оборудование из реестра российской электроники при строительстве LTE-сетей?

- В первом вопросе я упоминал уже существующие и планируемые меры поддержки. У нас есть часть, которая касается стимулирования спроса. Те меры, которые мы будем закладывать, будут доступны в том числе и операторам. Это льготный лизинг, льготные кредиты на закупку отечественного оборудования. В этом смысле операторы от других потребителей для нас ничем не отличаются.

- Может ли отразиться на производстве базовых станций дефицит чипов, который сейчас наблюдается в мире?

- Безусловно, глобальная ситуация окажет какое-то влияние, но не приведет к тому, что мы лишимся возможности выпускать базовые станции – такого риска точно нет.

Если мы говорим про чипы, это будет касаться не только производства российских базовых станций. Это затронет производство базовых станций всех производителей по всему миру. О подобном я, честно говоря, не слышал. Специализированная электроника для базовых станций стоит достаточно дорого, ее заказывают заранее. Производителям кристаллов для этих микросхем невыгодно терять такие контракты, поэтому я эти риски высоко не оцениваю.

- Поддерживаете ли вы законодательное закрепление правовых основ деятельности промышленных консорциумов? Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) опасается, что оценки радиоэлектронной отрасли станут однобокими, а в потенциальных консорциумах говорят о росте отраслевой экспертизы и уменьшении "манипуляции общественным мнением".

- Под промышленными консорциумами здесь следует понимать специальный статус для некоммерческих организаций, деятельность которых должна сосредотачиваться на развитии определенной отрасли. Минпромторг эту инициативу поддерживает и продвигает, и, более того, мероприятие по ее реализации внесено в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации. Мы поддерживаем любую эффективную форму самоорганизации в нашей промышленности. Кому как ни самим промышленным предприятиям и тем объединениям, которые они образуют, знать, что для них хорошо, а что плохо? Если мы дадим возможность проявления соответствующей инициативы, а тем более закрепим ее, это даст новый импульс, новый толчок для самоорганизации и в целом повысит уровень и качество регулирования наших отраслей.

Разговаривать с каждым из предприятий по отдельности довольно сложно: их очень много. Сложно каждый голос взвесить и правильно понять. А когда есть платформы на базе консорциумов, где производители выстраивают отраслевую позицию, нам проще принимать решения по нормативной части. Нам важно понимать, что решение принято не на основании позиции какого-то одного игрока, а поддержано всеми.

Главный принцип, который мы закладываем в эту работу – это свободный вход для новых участников и равные права в работе консорциумов всех локальных производителей. Ничье мнение не должно остаться без внимания.

Кроме этого, отмечу, что помимо создания системы саморегулирования отраслей в Минпромторге уже действует Совет по развитию электронной промышленности (Совет отрасли). Его основные задачи - определение стратегических направлений развития электроники, приоритетных проектов и программ. В состав, кроме Минпромторга, входят представители Минцифры, Фонда прямых инвестиций, генеральные конструкторы и генеральные технологи, руководители промышленных консорциумов, ведущих микроэлектронных предприятий и научных организаций. Его основные задачи - определение стратегических направлений развития электроники, приоритетных проектов и программ. Ключевые вопросы, влияющие на развитие отрасли, мы всегда обсуждаем с членами Совета и слышим их мнение.