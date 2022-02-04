CEO "Магнита": мы не зацикливаемся на том, чтобы быть номером один

Ян Дюннинг рассказал об итогах минувшего года и о планах развития ритейлера

Ян Дюннинг Фото: Пресс-служба

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" смог значительно ускорить рост по итогам 2021 года - за счет органического расширения сети после паузы на старте пандемии в 2020 году, улучшения показателей зрелых магазинов (LfL) и поглощения сети "Дикси". Выручка "Магнита" в прошлом году выросла на 19,5%, до 1,86 трлн рублей (или на 10,8% без учета "Дикси"), LfL-продажи увеличились на 7%. В IV квартале ритейлер продемонстрировал самые высокие темпы роста за последние годы, увеличив общую выручку на 33,7%, сопоставимые продажи - на 9,9%. Рентабельность EBITDA компании в октябре-декабре выросла до 7,4%, превысив консенсус-прогноз.

О возможностях роста в новых регионах и сегментах бизнеса, таких как e-commerce и дискаунтеры, о потенциале на рынке M&A рассказал в интервью "Интерфаксу" президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

- За счет чего "Магнит" обеспечил ускорение роста LfL-продаж в IV квартале, устойчива ли эта динамика? Видите ли потенциал для улучшения этого показателя?

- Рост LfL был обусловлен улучшением предложения покупателям, экспансией и увеличением объема редизайнов магазинов по сравнению с показателем IV квартала 2020 года, когда мы были сфокусированы в большей степени на улучшении финансового положения компании, чем ее росте. После обновления торговые точки как правило выходят на качественно более высокий объем продаж, привлекают больший трафик и стимулируют рост среднего чека.

Кроме того, позитивное влияние на динамику сопоставимых продаж оказали успешные маркетинговые акции, в первую очередь, "Скрепыши", а также эффект от социальных выплат населению.

- Как оцениваете вклад инфляции в динамику выручки в прошлом году? Какое влияние инфляция будет оказывать на показатели "Магнита" в 2022 году?

- Инфляция внесла заметный вклад в рост показателя LfL, особенно в IV квартале, когда она вышла на свои пиковые значения за последние несколько лет. Тем не менее, наш показатель LfL оказался выше инфляции, что говорит о том, что его рост обусловлен, в том числе, улучшением качества нашего бизнеса. Сейчас мы и рынок в целом ожидаем постепенного снижения темпов инфляции, поэтому ее влияние на LfL будет уменьшаться. Не стоит ожидать, что в ближайшие кварталы мы сможем показать более высокую динамику сопоставимых продаж, чем в последнем квартале 2021. Однако наша задача, как и любого другого ритейлера, поддерживать LfL-продажи на уровне или выше инфляции - это обеспечит нам дальнейший рост доли на рынке.

- Сколько дискаунтеров "Магнит" планирует открыть в 2022 году? Как оцениваете потенциал этого формата? Какие результаты показывают существующие магазины?

- Мы продолжаем дорабатывать и совершенствовать формат, но уже ясно, что пилот оказался успешным, показатели LfL в большинстве открытых дискаунтеров находятся на уровне 30%, многие магазины уже вышли на положительную EBITDA.

Дискаунтеры показывают отличные результаты с точки зрения продаж и возврата инвестиций - это важно, потому что магазины должны приносить доход, чтобы у нас была возможность инвестировать в дальнейшее развитие бизнеса.

Сегодня мы готовы перевести пилот в один из наших основных форматов с отдельной операционной и коммерческой командами. Поэтому в 2022 году стоит ожидать резкого усиления числа открытий дискаунтеров, речь может идти о сотнях новых магазинов, как с нуля, так и путем переформатирования магазинов "у дома". План - открыть 500 новых магазинов в этом году.

Конечно, я надеюсь, что ситуация в экономике улучшится, инфляция замедлится, покупательская способность российских потребителей восстановится. В любом случае, у наших дискаунтеров много пространства для роста - они ориентированы на рациональных потребителей. Если давление на доходы покупателей останется прежним, мы будем открывать больше дискаунтеров. Сейчас у нас более 26 тыс. магазинов, думаю, что в долгосрочной перспективе на рынке есть место для 10-15 тыс. дискаунтеров "Магнита".

Рынок ритейла в России продолжает развиваться, кроме зрелых форматов, на этом рынке есть новые сегменты: e-commerce, click & collect. Дискаунтеры - один из них. Наш подход заключается в том, что мы должны попытаться развиваться в новых сегментах, и "Моя цена" - одна из таких возможностей. Я очень доволен результатами этого бизнеса.

- Сейчас "Магнит" - крупнейший игрок в сегменте proximity почти с 19 тыс. магазинов "у дома". Как оцениваете потенциал расширения этого бизнеса?

- В прошлом году мы открыли рекордное количество магазинов "у дома", в этом году планируем также открыть более 1 тыс. новых торговых точек этого формата. Мы продолжим расширять сеть магазинов "у дома", совмещая органический рост и точечные приобретения. В среднесрочной перспективе на этот формат будет приходиться более 50% нашей экспансии, он продолжит оставаться нашим ключевым бизнесом. Мы видим потенциал открытия новых магазинов в регионах нашего присутствия, и не исключаем выхода в новые географии. Например, у нас есть возможности для расширения географии на восток, в северо-восточных регионах. Но, прежде всего, мы должны нарастить присутствие там, где наши магазины уже работают, - есть регионы, где нам нужно набрать "критическую массу".

В целом я очень позитивно смотрю на возможности развития в офлайне. В сегменте дрогери мы более осторожны - мы открываем меньше магазинов с учетом очень высокого роста онлайн-продаж на этом рынке. В 2021 году "Магнит" нарастил долю в сегменте дрогери, и мы продолжим активное развитие, в том числе онлайн.

- Вы упомянули новые регионы - планирует ли "Магнит" выходить на рынок Дальнего Востока?

- Никогда не говори "никогда". В этом году я хотел бы посетить Дальний Восток, чтобы понять, что из себя представляет этот рынок. Нам нужно будет решить - стоит ли развиваться органически, постепенно расширяя свое присутствие в восточном направлении, или же совершить прыжок и сразу выйти на Дальний Восток. Еще один новый рынок, на который мы смотрим, - Узбекистан. Это страна с 40 млн покупателей, с молодым и очень быстро растущим населением, с высокой плотностью проживания. Это привлекательный быстрорастущий рынок, где проникновение современных форматов торговли невелико. Мы попробуем запустить в Узбекистане наш формат дрогери и планируем вскоре открыть в этой стране первый магазин, посмотрим на его показатели.

- Видите ли возможности для расширения продовольственного бизнеса за пределы России?

- Конечно, такие возможности существуют, но таких планов у нас пока нет.

- Сколько всего магазинов "Магнит" планирует открыть в 2022 году?

- В текущем году мы планируем открыть примерное такое же число магазинов, что и в прошлом, т.е. около 2 тыс. новых торговых точек всех форматов, включая дискаунтеры. Если сравнить это с динамикой нашей экспансии в 2019-2020 гг., то с 2021 года мы вышли на "крейсерскую" скорость органического роста и будем ее поддерживать в ближайшие годы.

- Планируете ли наращивать CAPEX в 2022 году, на что будут направлены основные средства?

- В 2022 году абсолютное значение CAPEX увеличится до 80-85 млрд рублей. Это связано, в первую очередь, с увеличением объемов редизайна магазинов "Магнит", обновлением торговых точек "Дикси", а также ростом объема инвестиций в собственное производство, ИТ-инфраструктуру и проекты эффективности.

- На какой показатель net debt/EBITDA ориентируетесь в 2022 году, в среднесрочной перспективе?

- Наша финансовая позиция остается очень сильной. Несмотря на приобретение "Дикси" в июле, мы закончили год с показателем net debt/EBITDA на комфортном для себя уровне около 1,5х. Если в текущем году мы не сделаем новых приобретений, то этот показатель может уйти еще ниже - ближе к 1,0х. Для ритейлера, который наращивает выручку двузначными темпами, это достаточно низкий уровень.

- Какое влияние оказала покупка "Дикси" на EBITDA "Магнита"? Как интеграция "Дикси" будет влиять на показатели "Магнита" в 2022 году?

- На момент приобретения сеть "Дикси" работала с меньшей маржинальностью, чем у "Магнита". Поэтому нашей основной задачей в рамках процесса интеграции двух компаний стала реализация всех возможных синергий двух бизнесов, которая позволит "Дикси" в будущем выйти на уровни рентабельности, практически эквивалентные "Магниту". За пять месяцев с момента закрытия сделки мы уже смогли материализовать более половины потенциала намеченной синергии, что позволило увеличить маржинальность бизнеса "Дикси" как по сравнению с III кварталом, так и год к году. Мы продолжим эту работу в этом году, рентабельность "Дикси" продолжит улучшаться и выйдет на близкие к "Магниту" показатели уже к концу 2022 года.

- Какой стратегии "Магнит" будет придерживаться в области M&A? Есть ли на рынке интересные активы для поглощения? В каких форматах? Рассматриваете ли крупные приобретения? Не помешает ли интеграция "Дикси" новым сделкам? Источники говорят об интересе "Магнита" к "Азбуке вкуса", "Улыбке радуги" - рассматриваете ли приобретение этих компаний?

- В прошлом году мы совершили очень успешную сделку по приобретению "Дикси". Рынок ждал, что оно приведет к снижению наших показателей прибыльности, но этого не произошло. Конечно, мы изучаем возможности для новых приобретений, и с точки зрения выбора у нас есть большое преимущество - "Магнит" представлен во многих форматах: у нас есть магазины "у дома", супермаркеты, дрогери, аптеки.

Российский рынок ритейла все еще достаточно сильно фрагментирован, поэтому потенциал для его дальнейшей консолидации велик. Мы считаем важным участвовать в этом процессе, а потому активно смотрим на возможности приобретений, которые релевантны нашей стратегии развития и формируют дополнительную стоимость для акционеров. Нас интересует, в первую очередь, продуктовая розница, в частности, форматы "у дома" и супермаркеты. Кроме того, мы с интересом смотрим на сегмент косметики и парфюмерии, в котором уже работаем с форматом "Магнит Косметик". Сейчас мы рассматриваем достаточно много различных предложений и вариантов, но на данный момент нет ни одной конкретной возможности, где у нас была бы полная уверенность в том, что мы ее сможем реализовать.

Интеграция "Дикси" в целом не препятствует нашим планам консолидации рынка. "Дикси" управляется как отдельный бизнес своей собственной эффективной командой, что, однако, не мешает нам достаточно быстро, как показывают первые несколько месяцев нашей совместной жизни, реализовывать потенциал синергии.

- Какие задачи ставит перед компанией ее основной акционер Marathon Group? Будет ли "Магнит" претендовать на первое место по выручке в продовольственном ритейле? Есть ли сейчас целевой показатель по доле рынка?

- Не мне комментировать этот вопрос с позиции крупнейшего акционера, но в целом стратегические цели "Магнита" за последний год не претерпели изменений. Для любого акционера важна доходность бизнеса, чтобы бизнес мог продолжать расти.

Нашими приоритетами по-прежнему остаются повышение эффективности, прибыльный рост и экспансия, поиск новых релевантных основному бизнесу рыночных ниш для роста в будущем. Если это приведет к лидерству в продовольственном ритейле, я буду очень рад, но как таковой цели стать номером один у нас нет - есть только задача каждый год становиться лучше. Я считаю, что мы должны расти быстрее рынка, и я хотел бы, чтобы мы росли быстрее наших конкурентов. Мы не зацикливаемся на том, чтобы быть номером один, но мы стремимся быть лучше и лучше с каждым днем - тогда нас будут выбирать все больше потребителей и, в конце концов, мы можем оказаться на первом месте. Но наш подход к бизнесу это не меняет. "Магнит" уже является крупнейшим игроком на рынке косметики. Значит ли это, что я удовлетворен? Нет. Потому что у нас все еще много работы. Я никогда не работал в компаниях, которые претендовали на первые места с точки зрения масштаба, - я работал в компаниях, которые стремились быть лучшими на своем рынке. Например, "Лента" стала лучшей в сегменте гипермаркетов. Но стоит учитывать и выгоды, которые ты получаешь от эффекта масштаба, - с точки зрения операционного рычага, закупочных условий. Думаю, в ритейле все же важно быть в тройке лидеров: если ты седьмой, тебе сложнее.

- Какой стратегии будет придерживаться "Магнит" в области дивидендных выплат? Есть ли потенциал для их роста в 2022 году?

- Мы в первую очередь ориентированы на прибыльный рост, поэтому инвестиции в этом направлении остаются нашим приоритетом. Но с учетом того, что у нас очень хорошее финансовое положение и оно продолжит укрепляться в течение года, я уверен, что у нас есть все условия, чтобы сочетать быстрый рост и сильные дивидендные выплаты акционерам.

Мы не планируем менять наш подход в области дивидендных выплат, и мы не получали сигнала от Marathon о том, что нам нужно что-то менять. Конечно, чем больше будет становиться компания, чем больше денежного потока она будет генерировать, тем больше будут становиться возможности для выплат. Но мы должны учитывать и возможности для инвестиций - как, например, в случае с "Дикси". Но даже эта крупная сделка не помешала выплатам, более того, мы смогли нарастить дивиденды по итогам девяти месяцев. Кроме того, "Магнит" показал сильные результаты по итогам года, наш рабочий капитал впервые оказался отрицательным.

- С учетом падения рынков капитала рассматриваете ли проведение buyback?

- Текущие котировки акций компании не отражают фундаментальную стоимость ее бизнеса, а скорее являются следствием множества внешних факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы не исключаем, что можем обратиться к совету директоров с предложением об обратном выкупе. Мы думаем, что в текущих обстоятельствах эту опцию следует рассматривать как как дополнительный способ аллокации капитала при сохранении регулярной практики распределения прибыли среди акционеров.

- Довольна ли компания показателями онлайн-продаж? Как оцениваете потенциальную долю рынка e-grocery, которую может занять "Магнит"?

- Безусловно довольны. Свой первый онлайн-заказ мы обработали всего 15 месяцев назад, а в конце прошлого года перевалили планку в 100 тыс. заказов в сутки, вплотную приблизившись к лидерам рынка. У нас сегодня широчайшее покрытие - 64 региона, почти 4,5 тыс. магазинов подключены к онлайн-заказам. По итогам 2021 года GMV канала e-commerce составил 11,2 млрд рублей.

При этом мы инвестировали в развитие онлайн-предложения минимальные средства, развиваясь в основном на текущей инфраструктуре и в кооперации с партнерами. У нас достаточно амбициозные планы по развитию этого направления в текущем году - мы хотим увеличить GMV как минимум в два раза. При этом мы не ставим перед собой цель стать лидером в e-grocery или занять на этом рынке определенную долю. Наша задача - предложить пользователю максимально удобный и качественный сервис. Если при этом мы получим заметную долю рынка - будет здорово, но мы не будем наращивать онлайн-продажи в ущерб рентабельности бизнеса.