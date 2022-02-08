Гендиректор КТРВ: испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" продолжаются

Борис Обносов рассказал о задачах, которые решают сегодня коллективы предприятий корпорации

Борис Обносов Фото: Пресс-служба

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) – ключевой разработчик высокоточного оружия для российских Вооружённых сил, головная структура по разработке гиперзвукового оружия. В числе самых известных ее изделий – гиперзвуковая ракета "Циркон", ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", авиационные средства поражения (АСП) для истребителей пятого поколения Су-57 и Checkmate, перспективного авиационного комплекса дальней авиации, ударных беспилотников.

О задачах, которые решают сегодня коллективы предприятий корпорации, экспорте вооружений рассказал "Интерфаксу" генеральный директор КТРВ Герой России Борис Обносов.

- Борис Викторович, в январе КТРВ отметила 20-летие. Что вы считаете главным итогом работы за прошедшее время? Какие задачи, на ваш взгляд, пока не удалось решить в полной мере? По каким направлениям будет идти дальнейшее развитие корпорации?

- Подводя итог двух десятилетий нашей деятельности, хотелось бы отметить, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" стала заметным игроком на мировом рынке высокоточного оружия и основным разработчиком высокоточного оружия для Вооружённых сил Российской Федерации.

Под флагом КТРВ, которая входит в Союз машиностроителей России, объединены три субхолдинга с мировым именем – ВПК "НПО машиностроения", концерн "МПО-Гидроприбор" и концерн "Гранит-Электрон", другие ведущие предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). За два десятилетия приняты на вооружение более 20 систем разработки КТРВ.

Мы провели масштабную реконструкцию и модернизацию всех предприятий. Только за последние пять лет на эти цели направлено почти 80 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов – собственные средства корпорации.

Разработана социальная программа поддержки молодых специалистов, работников и ветеранов, финансирование которой составляет более миллиарда рублей в год.

Остается ряд вопросов с некоторыми предприятиями, с загрузкой их мощностей, но мы планомерно решаем эти вопросы.

Дальнейшее развитие корпорации будет подчинено основной цели – оснащение российской армии передовым высокоточным оружием.

В целом же очень приятно, что к юбилею мы получили большое количество поздравлений – от руководителей федеральных органов власти, организаций, предприятий, участвующих в производственной кооперации. Наш коллектив поздравил президент России Владимир Владимирович Путин и наградил почётным знаком Российской Федерации "За успехи в труде". Эта высокая оценка нашего вклада в создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

- С какими показателями завершила корпорация минувший год, удалось ли в полном объёме выполнить гособоронзаказ по поставке в войска серийных изделий, а также проведению по заказу Минобороны России ОКР и НИОКР – с учётом ситуации по COVID-19?

- Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в мире в связи с пандемией, мы ещё в 2020 году постарались принять все возможные меры противодействия проникновению коронавируса на наши предприятия. Это позволило не снижать темпы производства. В 2021 году оборот корпорации увеличился, по предварительным данным, на 23-25 процентов, преодолев рубеж в 300 миллиардов рублей. КТРВ занимает 42 строчку в мировом рейтинге крупнейших производителей вооружений.

- Известно, что КТРВ является головной структурой по разработке гиперзвукового оружия. Понятно, что те проекты, над которыми работает сегодня корпорация, носят секретный характер и не предназначены для обсуждения в СМИ. Тем не менее, есть несколько образцов гиперзвукового оружия, о создании которых было официально объявлено. Речь, в частности, идёт о ракетном комплексе с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" и гиперзвуковой ракете "Циркон". На каком этапе находится реализация этих проектов, началось ли их серийное производство?

- Работы по гиперзвуковой тематике ведутся в соответствии с утверждёнными графиками. Это отмечает в своих выступлениях и президент России. "Авангарды" уже стоят на дежурстве в подразделениях российской армии. Проводятся запланированные испытания ракеты "Циркон" с надводных и подводных кораблей. На форуме "Армия-2021" был заключён контракт на поставку ракет для Минобороны России. Это важный результат работы коллектива ВПК "НПО машиностроения" – одного из ведущих предприятий корпорации.

- Какие авиационные средства поражения разрабатывает КТРВ для новой российской авиационной техники, в частности, - для истребителей пятого поколения Су-57 и Checkmate ("Шах и мат"), перспективного авиационного комплекса дальней авиации, ударных беспилотников и, в первую очередь, для БПЛА "Охотник", "Гром"? Началось ли серийное производство этих АСП или это пока только опытные образцы?

- Авиационные средства поражения, которые разрабатываются коллективами наших предприятий, изначально создаются универсальными для применения с различного вида носителей. Тактические ракеты КТРВ могут размещаться на внешних подвесках боевых самолётов и БПЛА.

Для размещения во внутренних отсеках самолётов созданы ряд изделий, таких как многоцелевая ракета модульного типа Х-38МЭ, противорадиолокационная Х-58УШКЭ, а также изделие "Гром-Э", представленное в варианте управляемой ракеты "Гром-Э1" и планирующего боеприпаса "Гром-Э2".

Продолжаются работы по миниатюризации авиационных ракет и корректируемых авиабомб, прорабатывается несколько проектов с УЗГА, с ОКБ "Сухого", компанией "Кронштадт".

На форуме "Армия-2021" мы представили межвидовую многоцелевую самонаводящуюся ракету модульного построения Х-МД-Э, которая имеет помехозащищённую аппаратуру спутниковой навигации и три варианта головок самонаведения. Её общий вес 110 кг, вес боевой части – 30 кг, дальность пуска – до 40 км. Может применяться с любых летательных аппаратов, в том числе беспилотных, и с надводных кораблей.

- Над какими образцами морского вооружения работает сегодня КТРВ?

- В области морского оружия ведём работы по модернизации торпед ТЭ-2 и УГСТ, которая коснётся замены в них отдельных систем. Проводится модернизация уникального противоторпедного /противолодочного комплекса "Пакет-Э/НК".

Разрабатываются сверхмалогабаритные самонаводящиеся торпеды для вооружения широкого спектра носителей (малых кораблей, безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, лёгких вертолётов). Идёт совершенствование авиационной противолодочной ракеты АПР-3МЭ – планируется значительно увеличить дальность хода.

- Какова сегодня доля экспорта в общем объёме производства корпорации, на какие показатели планируется выйти в этом году? В какую сумму оценивается портфель экспортных заказов, на сколько лет он обеспечивает загрузку предприятий КТРВ?

- Итоговые результаты деятельности корпорации за 2021 году будут позже, но уже сейчас можно сказать, что на мировом рынке мы чувствуем себя достаточно уверенно. По предварительным данным, в прошлом году реализовали продукции по экспортным контрактам на сумму около 1,4 миллиардов долларов, что выше показателя 2020 года. Портфель экспортных заказов на ближайшие три года оцениваем около 5,4 миллиардов долларов.

- Какую гражданскую продукции выпускает сегодня корпорация в рамках диверсификации производства? Насколько реально для КТРВ к 2030 году довести её долю до 50%, а самое главное – нужно ли это делать с учётом того, что даже из названия корпорации вытекает, что главной задачей КТРВ является разработка и производство тактического ракетного вооружения?

- КТРВ создавалась для сохранения и приумножения компетенций в области высокоточного оружия. И мы успешно справляемся с этой задачей.

Тем не менее, мы понимаем, что гособоронзаказ может значительно снижаться при насыщении арсеналов новой техникой. Поэтому исполнение поручения президента Российской Федерации о диверсификации производства предприятий ОПК – это создание "подушки безопасности", чтобы не попасть в кризисную ситуацию.

Ещё с советских времён у многих предприятий, входящих сегодня в состав КТРВ, было налажено производство различной гражданской продукции, от электроприборов до мелких товаров народного потребления. Поэтому опыт у наших конструкторских коллективов и производственников имеется многолетний.

В настоящее время, с учётом имеющихся компетенций, мы определили приоритетные направления, по которым будем двигаться. Есть ряд проектов для авиации и космоса, медицины, судоходства и судостроения, ТЭК, ЖКХ.

Сегодня корпорация выпускает малые космические аппараты, системы аварийного спасения космонавтов, лёгкие самолёты и широкий спектр аппаратуры и приборов для летательных аппаратов, узлы и оборудование для перспективных авиадвигателей, различные аппараты для медицины, уникальные по своим свойствам эндопротезы из углерод-углеродного композита, радиолокационные станции, приставки к ним, изделия из различных видов композиционных материалов, аккумуляторные источники тока и многое другое.

Кроме того, идёт активная работа по реализации проектов для освоения Арктики с использованием космических аппаратов и радиолокационных технологий для организации всесезонного судоходства в этом районе.