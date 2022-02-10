Посол РФ в Токио: коронавирус не нанес непоправимого ущерба продуктивности диалога с Японией

Михаил Галузин рассказал о дипломатической работе в условиях пандемии и о диалоге относительно мирного договора

Посол РФ в Токио: коронавирус не нанес непоправимого ущерба продуктивности диалога с Японией Фото: Пресс-служба

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Михаил Галузин рассказал в интервью "Интерфаксу" по случаю отмечаемого 10 февраля Дня дипломатического работника о работе российской дипмиссии в Японии в пандемию, о ходе диалога по заключению Договора о дружбе и добрососедстве с Токио, об обеспокоенности России возможным размещением в Японии американских РСМД и возможностях для взаимовыгодного бизнес-сотрудничества после введения льготного режима на Курилах.

- Михаил Юрьевич, скоро уже два года, как мир живет в условиях пандемии. Как известно, очень жесткие ограничения были и остаются, в частности, в Японии. Как пандемия сказалась на вашей работе, на ваших контактах с японскими коллегами? Можно ли сказать, что объем и продуктивность этих контактов как-то пострадали или удается сохранять их на должном уровне, в том числе, благодаря виртуальному пространству?

- Посольство России в Токио и в условиях коронавируса практически в полном объеме выполняет свои функции, сохраняя в этой связи все необходимые рабочие контакты с правительственными учреждениями Японии, прежде всего с японским МИД, парламентом, бизнес-сообществом, культурными, научными и общественными кругами. Мы считаем, что в этом заинтересованы обе стороны, ведь отношения поддерживаются между государствами в любой ситуации, тем более между добрыми соседями, какими являются Россия и Япония, несмотря на все имеющиеся в наших отношениях проблемные моменты. Контакты эти осуществляются, разумеется, с соблюдением всех введенных властями Японии мер профилактики против COVID-19, с ограничением на количество участников, предполагается ношение масок, соцдистанция и так далее. Но контакты эти продолжаются, они информативны, содержательны, очень полезны, и в этой связи я признателен японским коллегам за неизменную готовность к диалогу, даже в осложненной инфекцией обстановке. Но, конечно, влияние пандемии, к сожалению, безусловно сказывается на деятельности посольства, деятельности наших генеральных консульств в Японии.

Например, два года подряд мы были вынуждены отказываться от проведения государственных приемов по случаю Дня России 12 июня, от других масштабных мероприятий, которые предполагают достаточно большое количество гостей. Но, как вы справедливо отметили, виртуальный формат действительно выручает, и в прошлом году, например, прием, посвященный Дню России, мы провели в режиме онлайн, и эта трансляция пользовалась серьезным успехом, набрала значительное количество просмотров в соцсетях.

Конечно же, в ситуации, когда все мы боремся с коронавирусом, мы стараемся использовать и гибридные форматы, и это тоже приносит позитив и в плане развития наших отношений с Японией, и в плане ознакомления общественности с этими положительными результатами продвижения наших связей с нашим дальневосточным соседом.

Так, например, 27 января здесь, в нашей дипмиссии в Токио, состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Японии доклинических испытаний российских вакцин "Спутник-V" и "Спутник-Лайт". Мы не смогли, конечно, из-за действующих эпидемических ограничений пригласить всех желающих, однако параллельная интернет-трансляция позволила существенно расширить аудиторию. В гибридном формате 29 января в городе Саппоро, на севере Японии, на острове Хоккайдо состоялась и церемония открытия Года российско-японских межрегиональных побратимских обменов. Я очень признателен министру иностранных дел Японии господину Ё.Хаяси за его видеоприветствие по случаю этого события. С большим вниманием было воспринято приветствие М.Г.Решетникова, министра экономического развития России. И это была очень красивая, яркая церемония.

Конечно же, из-за существующих сегодня миграционных ограничений, в том числе в Японии, в интересах сдерживания экспансии COVID-19, оказалось затруднительным осуществлять в обычном режиме взаимные визиты официальных лиц и делегаций. Это в какой-то степени не может не сказываться на межгосударственном диалоге. Ведь в дипломатии очень важно очное общение для того, чтобы обсудить какие-то чувствительные моменты, или же для того, чтобы глубже и точнее почувствовать настрой наших зарубежных партнеров, учитывать его при выработке собственной линии. Это все-таки более реально сделать в очном общении. Но сейчас из-за пандемии это не всегда возможно. Соответственно, в полной мере, как я уже сказал, задействуем видеоконференцсвязь.

Так что, конечно, какого-то большого, тем более непоправимого ущерба содержанию и продуктивности диалога с Японией удается избежать. Решающую роль в этом играют контакты, которые поддерживаются по телефону между высшими руководителями наших стран – президентом Российской Федерации В.В.Путиным и премьер-министрами Японии. В последние год-полтора это были контакты с премьер-министрами Японии С.Абэ, Ё.Сугой и Ф.Кисидой. Поддерживаются телефонные контакты министра иностранных дел С.В.Лаврова с его японскими коллегами, между руководителями других правительственных структур. Так что диалог продолжается, пусть, конечно, он сейчас затруднен, но еще раз повторяю: в полной мере задачи поддержания и развития отношений с Японией мы решаем.

- А продвигается ли как-то сейчас наш диалог с Токио по, наверное, ключевому, вопросу, по мирному договору? Премьер-министр Кисида уже заявил ранее, что японская сторона "не будет идти ни на какие уступки" в этом вопросе, будет требовать "всего и сразу". Можно ли сказать, что нынешнее правительство Японии заняло какую-то более жесткую позицию, как-то эти переговоры нужно форсировать?

- Наверное, поинтересоваться японской позицией нужно у японской стороны. Я постараюсь рассказать о том, как мы видим ситуацию по вопросу, который вы затронули и который, безусловно, важен. В контексте мирного договора, хотел бы прежде всего сказать, что мы, российская сторона, настроены на комплексное развитие отношений с Японией как с нашим важным соседом на Дальнем Востоке. Об этом не раз говорил В.В.Путин, в том числе на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре прошлого года, и министр иностранных дел России С.В.Лавров на пресс-конференции 14 января этого года. Данный тезис, безусловно, касается и вопроса о заключении мирного договора. Мы готовы к продолжению соответствующего диалога. Но исходим из необходимости вести этот диалог, как об этом и было достигнуто понимание между нашими странами на высшем уровне, в процессе развития всего комплекса российско-японских отношений, включая взаимовыгодную торгово-экономическую и инвестиционную кооперацию, выстраивание мер доверия в военно-политической сфере, уплотнение взаимодействия в международных делах, развитие культурных, образовательных, спортивных, межрегиональных связей.

В вашем вопросе прозвучала фраза "мирный договор", но дело в том, что договор, который, как мы рассчитываем, мы все-таки когда-то заключим с Японией, должен быть не просто документом, который, как говорится, заключается на следующее утро после завершения военных действий. Все-таки после окончания Второй Мировой войны прошло уже немало лет, 77 почти уже. И в этот период советско-японские отношения, российско-японские отношения успешно развивались. Поэтому мы видим мирный договор не как документ, фиксирующий окончание войны и восстановление мира, – это было сделано в Совместной декларации СССР и Японии еще в 1956 году. Мы видим договор как фундаментальный документ о мире, дружбе, добрососедстве, сотрудничестве и партнерстве, который должен отвечать современным реалиям и учитывать весь позитивный опыт развития двусторонних отношений в послевоенные десятилетия, и задавать ориентиры для дальнейшего совершенствования российско-японских отношений в будущем. И конечно же, заключение такого документа само по себе создавало бы очень добрую позитивную атмосферу для обсуждения всех остальных вопросов. Именно на это нас нацелила совместная декларация СССР и Японии 1956 года, на базе которой между Россией и Японией сегодня ведутся переговоры по мирному договору, как это было условлено лидерами наших стран в ноябре 2018 года в Сингапуре.

- То есть мы все-таки видим всю необходимость заключения договора о дружбе и сотрудничестве?

- Да, конечно.

- Токио отказался от размещения американских ПРО на своей территории, но сохраняется ли, тем не менее, на наш взгляд, угроза того, что США могут разместить в регионе запрещенные ранее договором о РСМД ракеты, и какие действия мы будем предпринимать в таком случае, обсуждаем ли подобный сценарий с японской стороной?

- Вы знаете, я бы начал с фундаментальной темы, а именно: мы не можем не учитывать то обстоятельство, что ключевым союзником Японии на международной арене являются США, которые открыто позиционируют нашу страну в качестве противника, а то и врага. Соответственно, мы знаем, что на японское правительство оказывается давление, в том числе в военно-политической области. И, согласно японо-американскому договору о безопасности 1960 года, американцы обладают здесь большой свободой действий. Поэтому мы все-таки рассчитываем, что японская сторона будет учитывать и такой принцип, как неделимость безопасности, а он подразумевает необходимость не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Это касается и эвентуального размещения американских РСМД на японской территории, о возможности чего с японской стороны в последнее время говорится вполне открыто.

Конечно же, мы пристально наблюдаем за этим и исходим из того, что в случае реализации таких планов неизбежно появятся новые угрозы в отношении безопасности РФ, угрозы, проистекающие в первую очередь из характера нынешней политики США. В отношении России эта политика может быть охарактеризована как враждебная. Соответственно, также приходится рассматривать проистекающий из этого военный потенциал, который представляют собой ракеты средней и меньшей дальности.

- Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о льготном налоговом и таможенном режиме на Курильских островах. Как Токио смотрит на такое предложение и может ли оно ускорить приход на Курилы японского бизнеса или все-таки это воспринимается как-то настороженно?

- Мы видим широкие возможности для взаимовыгодной бизнескооперации на Курильских островах, включая южную часть, в контексте масштабной инициативы руководства России по запуску в регионе преференциального таможенного и налогового режима. Уверен, что реализация данного начинания будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию этого важного региона нашей страны. Мы всегда открыты для друзей и партнеров, в том числе, и в этом случае. Приветствовали бы подключение к сотрудничеству на указанных землях иностранных инвесторов, включая японских, если они проявят к этому интерес.

Вместе с тем хотел бы отметить, что каких-либо эксклюзивных прав на указанных территориях у Японии нет и быть не может. Любая хозяйственная деятельность на Курильских островах, включая и южную их часть, должна осуществляться строго на общих основаниях и исключительно в рамках российского законодательства. Так что мы очень рассчитываем, что японская сторона внимательно подойдет к новым возможностям, которые открываются для бизнеса в результате тех мер по поощрению экономической деятельности на островах, которые прорабатывает и уже на практике принимает сегодня правительство России.

- Есть ли у нас сейчас какие-то договоренности о проектах в вопросе взаимодействия российских и японских компаний по "зеленой энергетике", о чем упоминал министр Лавров?

- Важный вопрос. Конечно же, должен сказать, что у России и Японии есть глубокое понимание того, что пренебрежение к вопросу сохранения окружающей среды может оказаться исключительно пагубным для человечества. Именно поэтому правительство России разработало стратегию низкоуглеродного развития, предполагающую достижение углеродной нейтральности к 2060 году, в том числе и снижение эмиссии парниковых газов на 79% - к 2050 году. В Японии на повестке дня стоят схожие задачи: это нулевая эмиссия к 2050 году. Конечно, по этому комплексу причин мы в рамках двустороннего экономического диалога с Японией придаем большое значение "зеленой энергетике", заинтересованы в том, чтобы совместно продвигать наши интересы на глобальном рынке, в том, чтобы налаживать обмен информацией и совместный поиск точек роста.

Что же касается конкретных шагов, то могу сказать, что в рамках Восточного экономического форума в сентябре прошлого года состоялась онлайн встреча между министром энергетики Российской Федерации Н.Г.Шульгиновым и тогдашним министром экономики, торговли и промышленности Японии господином Х.Кодзиямой. По итогам этой встречи было подписано заявление о намерениях о сотрудничестве в области устойчивой энергетики. Документ направлен на развитие перспективных проектов в сфере добычи и поставок СПГ и газового конденсата, развитие возобновляемых источников энергии, производство водорода, аммиака и продукции газохимии, а также улавливания, переработки и хранения углеродов.

Достигнута также договоренность о переформатировании российско-японского Консультационного энергетического совета в Совет энергетического партнерства. В его рамках создана новая рабочая группа по сотрудничеству в области водорода, топливного аммиака и переработке углеродов. В прошлом году министерство экономики Японии подписало также меморандум о взаимодействии с российскими корпорациями "Роснефть", "Газпром", "Новатэк" – как раз по упомянутым направлениям, включая производство аммиака, водорода, улавливание, хранение и утилизацию углекислого газа. Кроме того, компания "Новатэк" заключила с Японским банком международного сотрудничества соглашение о стратегическом взаимодействии по проектам с низким углеродным следом. Так что тематика "зеленой энергетики" прочно вошла в повестку дня российско-японского экономического диалога, этот диалог только начат, и я надеюсь, что здесь будут выгодные для каждой из сторон конкретные результаты.

- Министр также говорил, что прорабатывается возможность его визита в Японию в этом году. На какой стадии сейчас находится подготовка такого визита, какие в целом есть планы по обмену визитами на этот год?

- Многое будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в борьбе с коронавирусом, от того, какие в ближайшие месяцы будут ограничения на международное передвижение. Как вы знаете, в Японию сегодня практически закрыт въезд для иностранных граждан. За небольшим исключением, но в целом пока страна не принимает иностранных гостей в том количестве, в каком это было раньше, в штатной ситуации. Это связано с теми внутренними процессами, которые происходят в Японии в плане распространения инфекции, это своевременное решение японского правительства, и мы вынуждены ему следовать. При этом мы, конечно же, ведем поиск возможностей для возобновления очных контактов по мере преодоления пандемии коронавируса. Как отметил С.В.Лавров на пресс-конференции 14 января, мы постараемся в ближайшие два-три месяца найти даты. Над этим мы сейчас и работаем с японскими коллегами, равно как работаем и над возобновлением общения и по другим каналам – экономического диалога в рамках Межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам, диалога между парламентариями наших стран. Надеюсь, у нас впереди весьма обширная повестка.

- Сообщалось, что японское правительство рассматривает возможность введения собственных санкций в отношении России в случае вторжения на Украину, при этом указывалось, что Япония обсуждала это в ходе контактов с США. Обсуждали ли японские коллеги это с нами? Считаем ли мы, что они идут на поводу у Запада?

- Во-первых, к сожалению, на Западе в угоду своим геополитическим интересам безо всяких на то оснований раздули очередную антироссийскую кампанию по известной вам теме. Я здесь на пресс-конференциях и в интервью неоднократно объяснял всю беспочвенность, всю безосновательность утверждений о якобы готовящемся нападении России на соседнее государство – Украину. Я неоднократно цитировал высказывания наших руководителей на эту тему, прежде всего С.В.Лаврова о том, что если это зависит от нас, то войны не будет. Я надеюсь, что до официальных властей Японии, до экспертов, до журналистских кругов страны все-таки удалось донести эту мысль.

Второе. Конечно же, японской стороне в деталях разъяснены наши подходы по гарантиям безопасности в Европе, которые мы изложили в виде конкретных инициатив в адрес американской стороны и НАТО. Я очень надеюсь, что японской стороне тоже это хорошо известно.

И, наконец, я совершенно откровенно говорил и могу повторить, что вообще санкции – это свидетельство нежелания вести поиски разрешения той или иной проблемы дипломатическими средствами. А что касается возможного участия той или иной страны в антироссийских санкциях, в очередной раз затеваемых Вашингтоном и англосаксами, то, конечно же, это не будет способствовать развитию отношений нашей страны с государством, к этим санкциям присоединившимся. В полной мере я вынужден это объяснять японским коллегам и повторять, что присоединение к санкциям не будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для российско-японского диалога. Это очевидно, любое ответственное государство и политический деятель, я надеюсь, это понимают.

- Михаил Юрьевич, спасибо вам. Агентство "Интерфакс" поздравляет вас с профессиональным праздником!

- Спасибо.

В свою очередь, хотел бы сказать, что в этот день мы вспоминаем, прежде всего, наших ветеранов, ветеранов дипломатической службы, людей, которые отдали все свои силы, знания, опыт такому непростому делу, как защита национальных интересов России в международных отношениях. Мы чтим память тех ветеранов, кто уже, к сожалению, не с нами. Желаем доброго здоровья тем, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает работу, даже выйдя в отставку. Желаем им, прежде всего, конечно крепкого здоровья. Мы о них всегда помним и продолжаем у них учиться.