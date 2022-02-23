Посол КНР: твердые позиции Китая и России являются серьезным предупреждением отдельным странам и военно-политическим союзам

Чжан Ханьхуэй ответил на вопросы по сотрудничеству двух стран

Чжан Ханьхуэй Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй ответил "Интерфаксу" на вопросы по сотрудничеству двух стран.

- Как вы расцениваете итоги недавнего китайско-российского саммита в Пекине? Можно ли считать его еще одним важным шагом в наращивании стратегического партнерства двух стран? Какие, по-вашему, сферы будут для России и Китая приоритетными в деле усиления координации и взаимодействия двух наших стран для противостояния курсу США и НАТО на международной арене? Намерены ли наши страны совместно добиваться от США и западного блока долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности, и не только в Европе, но и в Азии?

- Как гласит китайская пословица, "близкий сосед лучше дальней родни". Китай и Россия – добрые соседи, это соседство нельзя разорвать. Они являются подлинными партнерами, и это партнерство нельзя разрушить и подавить.

Совместное участие в грандиозных мероприятиях стало доброй традицией между двумя сторонами. Так, по случаю китайского Нового года в 2014 году президент РФ Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. В этом году, опять же, когда отмечался китайский Новый год, президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетил Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Это стало первой очной встречей глав двух государств более чем за два года, которая отражает высокий уровень стратегического сотрудничества между двумя странами, демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружбы между главами двух государств, а также золотое содержание китайско-российской дружбы, и посылает самый сильный голос Китая и России защиты олимпийского духа и противостояния политизации спорта. Их "новогодняя встреча" наметила новую схему китайско-российских отношений в постпандемийную эпоху.

В прошлом году исполнилось 20 лет со дня подписания "Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве". При личном содействии глав двух государств обе страны в полной мере использовали политические преимущества развития двусторонних отношений и достигли плодотворных результатов во всестороннем практическом сотрудничестве.

Торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами достигло наивысшего показателя - объем двусторонней торговли составил $146,887 млрд, увеличившись на 35,8% в годовом исчислении. Развитие сотрудничества в традиционных и новых областях осуществляется параллельно: от энергетики до инфраструктуры, от коммуникаций до аэрокосмической отрасли. Как говорится, сотрудничество идет, чтобы и "подняться в небо и опуститься на землю" и чтобы "покорить океан звезд".

"Новогодняя встреча" глав государств Китая и России стала также этапом планирования и ориентирования китайско-российских отношений в новых исторических условиях. Она будет способствовать постоянной трансформации высокого уровня взаимного доверия между Китаем и Россией в результате сотрудничества в различных областях.

В ходе этого визита президента Путина в Китай соответствующие ведомства и предприятия двух стран подписали 15 документов о сотрудничестве, охватывающих торгово-экономические, инвестиционные, энергетические, спортивные и другие аспекты.

В ходе переговоров главы двух государств провели углубленный и всесторонний обмен мнениями по китайско-российским отношениям и ряду основных вопросов, связанных с международной стратегической безопасностью и стабильностью, и достигли широкого консенсуса. По итогам встречи обе стороны опубликовали "Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", в котором основное внимание уделялось общим позициям Китая и России по демократии, развитию, безопасности и порядку, отражающим высокую степень единства позиций двух стран по основным международным вопросам.

Уверены, что под стратегическим руководством глав государств Китая и России обе стороны будут продолжать продвигать дух "Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", который характеризуется дружбой поколений и беспроигрышным сотрудничеством, продвигать китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, в более широком масштабе и сфере, на более глубоком уровне, для того чтобы достичь национального развития и возрождения обеих стран, внося еще больший вклад в дело мира и развития человечества. Как сказал председатель Си Цзиньпин: "Независимо от того, сколько бы склонов и препятствий ни пришлось преодолеть на предстоящем пути, Китай и Россия будут продолжать собирать все силы и решительно двигаться вперед".

Китай и Россия разделяют широкий консенсус заинтересованность в управлении глобальной безопасностью и последовательно выступают за реализацию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности.

В "Совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", опубликованном по итогам встречи председателя Си Цзиньпина и президента Путина, четко указано, что обе стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают НАТО отказаться от идеологии "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность, интересы других стран, а также разнообразие цивилизаций, истории и культуры, объективно и беспристрастно рассматривать мирное развитие других стран.

Китай понимает и поддерживает соответствующие предложения, выдвинутые Россией, по созданию юридически обязывающей долгосрочной гарантии безопасности для Европы. Твердые позиции Китая, России и международного сообщества являются серьезным предупреждением отдельным странам и военно-политическим союзам.

Таким же образом Китай и Россия всегда поддерживают высокий уровень стратегического сотрудничества в делах Азиатско-Тихоокеанского региона. Обе стороны выступают против построения закрытой системы альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и создания конфронтации лагерей, с большой настороженностью относятся к "Индо-Тихоокеанской стратегии", реализуемой Соединенными Штатами, и серьезно обеспокоены созданием "Трехстороннего партнерства в области безопасности" (AUKUS) между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией. Китай и Россия будут продолжать играть решительную роль гарантов в поддержании мира и спокойствия во всем мире.

- Готовы ли Пекин и Москва активизировать переговоры о переходе на расчеты в национальных валютах по нефтегазовым контрактам? Ведутся ли переговоры с РФ об увеличении поставок нефти в Китай, о каких объемах идет речь и в какой перспективе? Интересен ли китайским партнерам арктический проект "Роснефти" "Восток Ойл" и участие в проекте строительства Восточного нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке РФ? Действительно ли РФ и Китай отказались от реализации проекта Тяньцзинского НПЗ?

- Расширение масштабов расчетов в национальных валютах является одним из основных направлений углубления финансового сотрудничества Китая и России. Мы очень рады видеть, что российское правительство расширяет использование юаня в этих расчетах, покупке финансовых продуктов, деноминированных в юанях, и инвестиции в резервные валюты.

Доля юаня в двусторонних торговых расчетах между Китаем и Россией увеличилась с 3,1% в 2014 году до 17,5% к 2020 году. Это показывает, что юань имеет свои преимущества и потенциал для использования на российском рынке, а также показывает, что Китай и Россия добились положительного прогресса в продвижении диверсификации двусторонних торговых расчетов, и роль национального валюты как платежного средства постепенно возрастает.

В настоящее время контракты купли-продажи нефти и газа между двумя сторонами по-прежнему в основном номинированы в иностранных валютах. Мы рады видеть, что предприятия обеих сторон активно изучают возможность использования для расчетов китайского юаня.

С января по ноябрь 2021 года Китай импортировал около 72,4 млн тонн сырой нефти из России, которая продолжает прочно оставаться вторым крупнейшим импортером сырой нефти в Китай.

4 февраля 2022 года Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC ) и "Роснефть" подписали дополнительное соглашение о купле-продаже сырой нефти для обеспечения поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы в западной части Китая, что обеспечит Китаю дополнительные кумулятивные 100 млн тонн сырой нефти.

Что касается проекта "Восток Ойл", подразумевается, что "Роснефть" представила вышеупомянутые проекты заинтересованным китайским компаниям, и в настоящее время активно ведутся переговоры о соответствующем сотрудничестве.

По поводу проекта нефтеперерабатывающего завода в Тяньцзине, то компании двух стран оптимизируют технико-экономическое обоснование проекта, чтобы адаптировать его к текущей новой ситуации на энергетическом рынке и максимизировать выгоды.

- Недавно "Газпром" и CNPC подписали договор на поставку газа с российского Дальнего Востока. Известно ли вам, когда начнутся поставки? И когда начнется строительство перемычки до границы КНР?

- 3 февраля 2022 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и "Газпром" подписали китайско-российское соглашение о купле-продаже природного газа на Дальнем Востоке, которое стало еще одним важным достижением сотрудничества между Китаем и Россией в области торговли трубопроводным газом после ввода в эксплуатацию китайско-российского Восточного газопровода для поставок газа в декабре 2019 года.

Есть надежда, что обе стороны как можно скорее завершат последующую работу и внутренние необходимые процедуры, осуществят строительство вспомогательных проектов и как можно скорее поставят природный газ на китайский рынок.

- В декабре президент России Владимир Путин сказал, что Россия и Китай вместе разрабатывают отдельные высокотехнологичные виды вооружений. Как в Китае оценивают сотрудничество с Россией в этом направлении? В октябре 2019 года Путин сообщил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Этот проект реализован?

В Москве называют Китай одним из ключевых партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. В январе 2019 глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов по линии ВТС с Китаем превышает $7 млрд. Какое вооружение и технику сейчас покупает у России Китай? Россия поставила Китаю системы ПВО С-400 и 24 истребителя Су-35. В Москве заявляли о готовности к переговорам о поставке дополнительных партий С-400 и Су-35. Это интересно Пекину?

- Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эпоху, а китайско-российское военно-технического сотрудничество параллельно поддерживает высокий уровень развития.

Военно-техническое сотрудничество между Китаем и Россией не только отвечает коренным интересам двух стран и способствует региональной стабильности и развитию, но и является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса и мира во всем мире.

С углублением и развитием отношений между Китаем и Россией китайско-российское военно-техническое сотрудничество несомненно приобретет новые оттенки, а обмены и взаимодействие между двумя сторонами в области технологий высокотехнологичного оборудования стали важным содержанием китайско-российского военно-технического сотрудничества.

Важные проекты взаимодействия, по которым обе стороны достигли консенсуса, неуклонно продвигаются вперед. Китай придает большое значение сотрудничеству в этой области и будет взаимодействовать вместе с Россией в целях содействия развитию китайско-российского военно-технического сотрудничества на более высоком уровне и в более широкой сфере.

- Как в Китае оценивают перспективы сотрудничества с Россией в сфере космоса? В каком году может быть подписано межправительственное российско-китайское соглашение о создании лунной станции?

- Народы Китая и России давно мечтают о полетах в небо, активном освоении космоса и поддержке развития космической отрасли.

Как ответственные космические державы, Китай и Россия совместно соблюдают "Договор Организации Объединенных Наций о принципах деятельности государств по исследованию и использованию Космического пространства, включая Луну и другие небесные тела", согласованно продвигают управление космическим пространством, опираются на двусторонние механизмы, такие как Космический подкомитет Комитета по регулярным встречам премьер-министров правительств Китая и России, и многосторонние механизмы, такие как страны БРИКС, и осуществляют широкое и плодотворное сотрудничество в области исследования Луны и дальнего космоса, пилотируемых космических полетов, спутниковой навигации, наблюдения Земли и космических технологий и приложений. Аэрокосмическое сотрудничество стало важной частью китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, имеющей широкое пространство для сотрудничества и хорошие перспективы для развития.

Под стратегическим руководством лидеров двух стран китайско-российское космическое сотрудничество в настоящее время открывает новый этап динамичного развития в строительстве лунной научно-исследовательской станции и в других областях.

9 марта 2021 года Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по совместному строительству международной научно-исследовательской станции на Луне. 23 апреля Национальное космическое управление Китая и "Роскосмос" опубликовали "Совместное заявление о сотрудничестве в строительстве Международной лунной научно-исследовательской станции", а 16 июня совместно опубликовали дорожную карту строительства Международной лунной научно-исследовательской станции.

Что касается межправительственного соглашения о сотрудничестве между Китаем и Россией по созданию лунной научно-исследовательской станции, то обе стороны в основном достигли консенсуса по тексту соглашения, которое, как ожидается, будет подписано максимально быстро в этом году.

Обе страны тщательно разработают и осуществят план строительства международной лунной научно-исследовательской станции и с привлечением широкого круга международных партнеров на основе принципа открытости.

Международная лунная научно-исследовательская станция станет еще одним важным новым вкладом Китая и России в содействие долгосрочному устойчивому развитию космической деятельности Организации Объединенных Наций.