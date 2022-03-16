Ольга Васильева: учитель начинается со студенческой скамьи

Президент Российской академии образования рассказала о предстоящем педагогическом форуме

Ольга Васильева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - 17-18 марта на базе Российской академии образования при поддержке Минобрнауки России состоится всероссийский форум "Педагогическое образование в российском классическом университете". О его задачах и о работе Российской академии образования беседует с ее президентом Ольгой Васильевой наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Академия образования живет, развивается, действует!

- Почему возникла необходимость обсудить проблему педагогического образования в российском классическом университете?

- Прежде, чем ответить на этот вопрос, хочу отметить, что сегодня в России педагогов обучают более чем в 200 вузах. Большинство из них – не педагогическое. Они находятся в разных сферах подчинения – федеральных органов исполнительной власти, органов субъектов и даже муниципалитетов. Работают и 36 негосударственных вузов. Добавим к этому, что будущих учителей готовят и в более чем 400 организациях среднего профессионального образования.

Во всех этих организациях обучается более 600 тыс. студентов.

- Цифры внушительные!

- Возможно, но нам все равно не хватает педагогов начальных классов, учителей иностранных языков, математики. Отдельный вопрос – нехватка учителей в сельских школах. Надо принять во внимание также, что сегодня, по данным мониторинга, проведенного учеными РАО, более трети (36%) российских педагогов испытывают трудности из-за недостаточной компетенции для работы с "цифрой". Как понимаете, это серьезная проблема.

Учитывая все эти факторы, нам остро необходимо обратиться к вопросам подготовки педагогов не только в профильных, но и классических вузах, ведь они обладают особыми возможностями для развития отечественной системы подготовки педагогов. В частности, на естественно-научных и других факультетах есть мощные ресурсы и уникальные, я хочу подчеркнуть, уникальные возможности для подготовки учителей, ведь необходимые им знания не ограничиваются набором методик преподавания. К тому же университеты активно практикуют междисциплинарные подходы, что значительно расширяет кругозор будущих педагогов.

Вот об этих и других тенденциях ведущие ученые и ректоры вузов будут говорить на форуме.

- Есть ли какие-нибудь секции, разделы, отдельные проблемы, на которые необходимо участникам форума обратить свое внимание?

- Конечно. На форуме пойдет речь о том, что необходимо учитывать при подготовке педагогов. Во-первых, у будущего учителя обязательно должна быть сильная предметная база, он должен знать свой предмет.

Во-вторых, педагогу нужна качественная методическая подготовка. Не только, что преподавать, но и как это делать. Какие новые методики лучше работают, скажем, в средних классах, а какие – нужны старшеклассникам?

Третьим невероятно важным элементом является психолого-педагогическая подготовка. В одном классе могут быть очень разные дети. И я говорю не только, условно, об "отличниках" и "двоечниках", что было всегда. Сегодня в одном классе могут быть ребята, которые растут в совершенно разных социальных, языковых условиях, с разным состоянием здоровья. Вы знаете, что наши школы, большинство из них, формально считаются инклюзивными (инклюзия – реформирование образовательных заведений для вовлечения в образовательный процесс каждого ребенка, исходя из его возможностей и способностей-ИФ), и учитель должен быть готов работать со всеми детьми, их родителями.

Ну и, наконец, четвертый элемент: практика. Ее до недавнего времени было недостаточно. Ситуация начала меняться буквально в последние годы. Замечательно, что сегодня студенты старших курсов имеют законную возможность прийти в школу и преподавать. Это очень ценный дополнительный опыт, психологический опыт.

- Вы ничего не сказали о проблеме компетенции преподавателей для работы в цифровой сфере, для работы, нормальным языком говоря, на компьютерах.

- Конечно, этот вопрос тоже будет обсуждаться на форуме. В пандемию вопросам цифровой трансформации образования, поиску новых методов и технологий обучения уделяется все более пристальное внимание. В связи с этим, конечно, понятна и важность профессиональной подготовки будущих педагогов.

Ясно, что никакие современные технологии не дадут должного эффекта, если ими не будет владеть, в первую очередь, учитель. А для этого мы все, ученые и методисты, преподаватели, должны задуматься о путях модернизации системы подготовки педагогических кадров.

Как я уже упомянула, ученые РАО проводили мониторинг. Он показал, что трудности с повышением квалификации в сфере цифровых технологий в целом испытывает более половины педагогов (52%). Однако в результатах была еще одна интересная цифра: трудности с мотивацией использования цифровых образовательных технологий чаще испытывают педагоги в возрасте до 30 лет (40%), чем их более опытные коллеги в возрасте от 31 года до 50 лет (11%). Среди педагогов старше 50 лет с такими трудностями сталкиваются 24%.

Так почему педагогам с большим стажем образовательная "цифра" дается легче, чем молодым специалистам? Как поясняют ученые РАО, эти неожиданные результаты связаны с тем, что у педагогов со стажем есть большой багаж именно педагогического опыта. Освоить новые гаджеты – все-таки проще и быстрее, чем наработать серьезный методический опыт в воспитании и обучении детей. Поэтому опытным педагогам, по сравнению с начинающими специалистами, оказалось несколько легче научиться использовать "цифру" именно для эффективного применения в образовательном процессе.

Эти результаты удивили даже меня, и это показывает ценность того опыта, который был наработан поколениями учителей и ученых до нас. Об этом также пойдет речь на предстоящем мероприятии.

Значение форума еще и в том, что нам сегодня очень не хватает площадок, где ученые и преподаватели-практики могли бы встретиться и обсудить результаты работы, узнать, какое реальное влияние могут оказать на развитие системы подготовки кадров, поделиться лучшими наработками и наболевшим. Профессиональное сообщество изголодалось по таким мероприятиям.

Пользуясь этим интервью, хочу обратиться ко всем коллегам с предложением принять участие в работе форума. С учетом пандемийных ограничений, естественно, это можно сделать и дистанционно

Вчера студент – завтра учитель, какой он сегодня?

- Мы говорим все время об учителях. Но учитель перед тем как им стать, был студентом. От того, какой есть студент, какой у него характер, как относится к будущей профессии, во многом зависит и каким будет учитель. Эту проблему Академия изучает?

- Вы правы. Учитель начинается со студенческой скамьи, а некоторые даже раньше – по призванию, по примеру своих учителей, родителей. Поэтому в этом году Российская академия образования начинает масштабное исследование: мы планируем составить "портрет" современного студента – будущего педагога.

Специалисты Лаборатории социологических исследований в образовании Центра развития образования РАО спросят у 7 тысяч студентов-педагогов о том, почему они решили получать высшее педагогическое образование. Как они оценивают его качество и содержание? Участвуют ли в научно-исследовательской работе? Какие отношения у них складываются с преподавателями? Чем планируют заниматься и куда пойдут работать после вуза?

Думаю, что результаты исследования будут чрезвычайно полезны. Они помогут понять, куда мы все должны двигаться.

Надо ли учитывать индекс цитирования в зарубежных журналах?

- Я хочу вернуться к недавно состоявшемуся общему собранию членов Российской академии образования. Обсуждался ли учеными такой вопрос: нужен ли им столь непопулярный среди российских ученых индекс цитирования в зарубежных журналах?

На первый взгляд, может показаться, что требование расширения публикаций в зарубежных известных научных журналах вполне оправдано. Если говорить о естественных науках, то отчасти можно с этим согласиться, и то при условии, что мы оставим "за бортом" такой фактор, как не всегда честное влияние конкуренции. Но совершенно ясно, что в вопросах гуманитарной науки и тем более в сфере образования и воспитания требования публикаций в зарубежных журналах не только излишни и не оправданы, сколько могут быть вредны.

- Мы уже давно говорим о том, что определение статуса и уровня исследований ученых на основании публикации в изданиях, входящих только лишь в Scopus и Web of Science, не совсем верно. Надо принять во внимание, что эти структуры коммерциализированы. К сожалению, в последние годы все чаще мы стали сталкиваться с тем, что российские ученые вынуждены заботиться не столько о том, чтобы качественно выполнить исследование, сколько тем, чтобы найти деньги на публикацию его результатов в зарубежных журналах.

Не буду называть организацию и имена, но мне лично известна ситуация, когда команде молодых исследователей приходилось "скидываться" на то, чтобы опубликовать результаты своей работы в иностранном издании.

Еще один аспект – в том, что российские исследования в гуманитарных областях, тем более в области образования, истории, или, скажем, славистики зарубежным изданиям малоинтересны. Отказывают в публикациях нашим историкам или педагогам зачастую по необъективным, мировоззренческим причинам.

Подчеркну: ни в коем случае мы не хотим изолироваться от мировой науки и зарубежных журналов, оценок уважаемых коллег. Но не обязательно это должны быть издания из США или Европы. Есть журналы высокого уровня в Китае, Латинской Америке, Индии, странах СНГ.

А что касается конкретных действий в части пересмотра требований к российским ученым, то, как предложение, можно разделить, условно, "точные" и "гуманитарные" науки. Для гуманитариев выделить те направления, где публикации в иностранных изданиях будут релевантны, например, в области международных отношений, зарубежной истории.

Необходимо при этом планомерно повышать статус своих научных изданий. Это вполне в наших силах. Имеет смысл разделить отечественные журналы, условно, на ведущие и второстепенные и соотнести их с зарубежными, разбить на те же квартили и уравнять публикации в ведущих отечественных журналах с ведущими иностранными, во второстепенных – с второстепенными. Вычистить из всех рейтингов то, что называют "мусорными" изданиями, специализирующимися на продаже своих страниц "оптом".

Можно также сократить требования по числу опубликованных статей для профессорско-преподавательского состава, для ученых – учитывать монографии, для преподавателей – учебные пособия: преуменьшать значимость учебников было бы несправедливо, это также очень большая работа, которая важна для системы образования.

Не забывайте про российскую базу данных!

- Есть также отечественный проект РИНЦ – это библиографическая база данных научных публикаций российских ученых и индекс цитирования научных статей. В современных условиях стоит обратить на нее большее внимание, как на альтернативу, предусмотреть программу ее развития.

Отрадно, что сегодня на самом высоком уровне принято решение пересмотреть требования к наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы Web of Science и Scopus. Планируется оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований. На мой взгляд, имеет смысл "численный" анализ дополнить расширенными и содержательными экспертными оценками. Российская академия образования готова взять на себя работу по выработке критериев оценки проектов, исследований и разработок для всего спектра наук об образовании, включая области педагогики, детской и возрастной психологии, физиологи.

Казус амбиций?

- И последний вопрос. На выборах академиков и членов-корреспондентов РАО в этом году произошел, вежливо говоря, некий казус. отделение психологии не смогло представить общему собранию Академии своих кандидатов.

- Да, неприятный инцидент произошел с членами отделения психологии и возрастной физиологии. Случилось так, что часть академиков и член-корреспондентов, которые состоят в этом отделении, просто не пришли без объяснения причин. Из-за этого отделение не смогло представить своих кандидатов общему собранию. Это сделали все отделения, кроме, к сожалению, психологов.

И как следствие, двое очень известных ученых – Юрий Александров и Александр Поддьяков – не набрали достаточного количества голосов в ходе выборов. Это не казус, это некрасивая история. Наука и ученые не должны страдать из-за капризов и амбиций отдельных академиков. Но ситуация высветила необходимость серьезно обсудить судьбу всего отделения. Вероятно, этому будет посвящено одно из заседаний президиума РАО, а я считаю, как президент, что необходимо полностью переформатировать работу отделения. Что я имею ввиду? Если говорить об Академии, то психологи не могут работать в отрыве от всех уровней образования – дошкольного, основного, профессионального – связи здесь должны быть очень сильны, но в последние годы мы наблюдаем обратную тенденцию, некое обособление.

Несмотря на этот казус, как Вы его назвали, с удовольствием отмечаю, что другие отделения выдвинули своих кандидатов. Академиками избраны ректор МГПУ доктор исторических наук Алексей Владимирович Лубков и заведующий кафедрой правовых основ управления МГИМО, доктор юридических наук Владислав Валерьевич Гриб.

Пятеро достойных ученых избраны членами-корреспондентами РАО: директор института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор филологических наук Радиф Рифкатович Замалетдинов; главный редактор научно-теоретического журнала "Педагогика", доктор педагогических наук Руслан Сахитович Бозиев; профессор кафедры естественнонаучного образования и коммуникативных технологий Института биологии и химии МПГУ, доктор педагогических наук Павел Александрович Оржековский; заведующая кафедрой теории и методики обучения математике и информатике МПГУ, доктор педагогических наук Людмила Леонидовна Босова, заместитель президента РАО, декан факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук Виктор Стефанович Басюк.