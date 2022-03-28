Дуг Мэдори: не надо думать, что интернет через 10 лет будет таким же, как сейчас

Эксперт по интернет-инфраструктуре рассказал об отключении России от интернета извне и изнутри и о "красной кнопке"

Дуг Мэдори Фото из личного архива

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - За последний месяц в связи с ситуацией на Украине несколько крупных магистральных провайдеров, среди которых Cogent и Lumen, объявили, что отключат российских операторов от своих сетей. Вслед за этим Лондонская точка обмена интернет-трафика (LINX) отказалась сотрудничать с российскими компаниями. Новости всколыхнули интернет, так как пользователи заговорили о том, что это может означать отключение России от глобальной интернет-инфраструктуры извне. "Интерфакс" поговорил с мировым экспертом по интернет-инфраструктуре, директором по интернет-анализу компании Kentik Дугом Мэдори о том, возможно ли отключить Россию от интернета изнутри и извне, грозит ли России "Великий китайский файерволл" и о "красной кнопке" для интернета.

- Cogent и Lumen недавно объявили, что прекращают оказывать свои услуги России. Как это повлияет на российских провайдеров и работу интернета в России?

- Да, они объявили об этом, но фактически этого не сделали. Это важно отметить. Что на самом деле произошло: несколько недель назад магистральный провайдер Cogent написал письма своим клиентам в России, что на следующий день они отключат их от своих сервисов. И они действительно отключили несколько российских компаний, например, "Транстелеком" и еще пару мелких. Глава Cogent даже дал интервью The Washington Post, подтвердив это. Но в конечном счете они так никого и не отключили.

Также Lumen заявили, что прекращают сотрудничество, но тоже так и не сделали этого.

Это очень странная история: они объявили, что больше не присутствуют на российском рынке, но они на нем и никогда не были, только лишь предоставляли свои услуги извне. Получается, что их заявления ничего не значат.

В итоге мы имеем, что Cogent, Lumen и остальные международные провайдеры продолжают предоставлять свои услуги российским компаниям.

- Почему тогда они так поступили? Они действительно заинтересованы продолжать сотрудничать с российскими компаниями, потому что бизнес есть бизнес?

- Насколько я знаю, изначально никто не кричал, что нужно отключать российские телеком-компании, по крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то требовал от них этого. То есть Cogent и Lumen сделали это по своей воле.

О Дуге Мэдори Дуг Мэдори работает директором по интернет-анализу в компании Kentik. Газета The Washington Post назвала его "человеком, который видит интернет" за его репутацию и опыт в отслеживании глобальных событий в структуре Всемирной сети. Он неоднократно выступает экспертом на темы национальных "блэкаутов", работе протокола BGP (Internet Border Gateway Protocol) и др. До Kentik Мэдори работал ведущим аналитиком в Oracle.

С точки зрения цифровых прав, для всех лучше - как со стороны Запада, так и в России - чтобы интернет работал на полной мощности, в своем лучшем качестве, в этом идея его трансграничности. В общем, со стороны Cogent и Lumen, это было странное решение. Но точно можно заявить, что Сogent и Lumen продолжают предоставлять услуги телекомам в России, и так было на протяжении многих лет.

- Но что произойдет, если они действительно перестанут оказывать услуги российским провайдерам?

- Предположим, Cogent действительно ушел. Тот же "Ростелеком" работает с семью магистральными провайдерами: он теряет одного, но у него до сих пор остаются шесть. Если теряют двоих, то могут возникнуть проблемы с емкостью сетей, и тут все зависит от того, как трафик передается в страну и из страны, и как все это у них построено. Предположим, уходит и Lumen, который, по некоторым данным, считается главным провайдером для компаний в России. Тогда может возникнуть некий "затор" трафика, который передается из страны и в страну, что приведет к некоторому замедлению работы сети для пользователей. Но пока мы этого не видим, так как они фактически никого не отключали.

Если представить, что совсем все магистральные провайдеры перестали работать с Россией, то это приведет к падению интернета, но, по моему мнению, это вряд ли случится.

- Почему?

- Cogent и Lumen - американские компании. Даже если все американские провайдеры уйдут, то есть европейские, как, например, Telia, которая базируется в Швеции, есть азиатские - PCCW со штаб-квартирой в Гонконге и индийская Tata. Те же азиатские компании находятся под меньшим давлением, чем американские, из-за ситуации на Украине, поэтому они не уйдут, зачем им это делать? Очевидно, что если кто-то уходит, то, значит, это место может занять кто-то другой. Поэтому, если честно, не вижу оснований для того, чтобы даже кто-то один из магистральных провайдеров покинул российский рынок.

- Вообще реально ли отключить одну страну от глобального трафика?

- Основной трафик России приходится на крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Трафик, конечно, идет по всей стране, вплоть до востока, но там живет не так много людей. Поэтому российский трафик связан с европейской инфраструктурой. Если все магистральные провайдеры уйдут, то это, безусловно, приведет к сбою интернета по всей России. Но, опять-таки, это вряд ли произойдет.

Другая новость была про LINX - они заявили, что отключили от своих услуг "Ростелеком" и "Мегафон". И это тоже неправда, судя по всему.

- То есть все эти заявления - просто пиар?

- Не знаю, если и пиар, то плохой. Все эти заявления такие сложные и сделаны будто по образцу. Если это и пиар, то он не сработал, по моему скромному мнению. Их заявления только сбивают с толку.

Могу предположить, что для отключения требуется время. Возможно, когда глава Cogent объявил о своем решении в газете The Washington Post, партнеры попросили дать время, чтобы найти альтернативные ресурсы. Может быть, отключение, действительно, занимает какое-то время. Но уже прошло пару недель, но ничего не поменялось.

- А возможно ли перенаправить трафик через другие страны, например, ту же Азию?

- У операторов есть несколько способов того, как они подключаются к глобальной инфраструктуре. В основном, российские компании пользуются услугами провайдеров во Франкфурте и Стокгольме. Они устанавливают оптоволоконный канал, который идет от Москвы до Франкфурта, и трафик перегоняется туда-обратно. То есть, в случае чего, они могут покупать эти же услуги у какой-то другой компании, но трафик все равно будет идти через этот канал. Было бы странно, если бы они перестали это делать и стали бы закупать услуги из Китая, это просто очень далеко.

Если, конечно, та же Германия физически отрежет этот канал, например, вырубит электричество, то тогда да, это может стать проблемой. Но в таком никто не заинтересован, поэтому такого не случится.

- Но теоретически могла бы страна поддерживать у себя интернет без внешней инфраструктуры? Китай же так живет.

- Может быть. Знаю, в России такая задача стоит и у вас было постановление, в котором говорилось, что компании должны снизить зависимость от иностранной инфраструктуры, в случае, если страну отключат извне от интернета.

Конечно, можно снизить эту зависимость, но когда на протяжении многих лет ты работал на этих сервисах, а потом их не стало, Россия столкнется с неожиданным осознанием, что не так-то просто все это заменить. Что-то будет, конечно, работать, но многое - нет. Это мое предположение. Невозможно протестировать заранее такое событие, как отключение от глобальной интернет-инфраструктуры.

Даже Китай, который имеет свой Великий файерволл (проект "Золотой щит", система фильтрации содержимого интернета в КНР - ИФ), не полностью отрезан от внешней инфраструктуры. Они до сих пор опираются на протоколы DNS, которые используются для выхода в интернет, клиенты из Китая генерируют DNS-запросы.

Безусловно, Китай полностью отключен от глобальной сети, но и внутри у них все работает. Россия в этом плане не Китай: не думаю, что в изоляции в России все будет работать без проблем. Китай очень много инвестировал в свой "Великий файерволл", в системы цензуры и слежки, нигде такого в мире нет. Они лучше подготовлены к какой-либо интернет-изоляции.

США, например, - главный экспортер интернет-услуг. Поэтому они вообще независимы ни от кого, так уж исторически сложилось: многие интернет-компании базируются в Америке. Поэтому США более устойчивы к каким-либо интернет-отключениям. Остальной мир больше пострадает от таких событий, чем США. Китай как раз пытался построить нечто похожее, чтобы ни от кого не зависеть, но даже им не удалось сделать это на 100%. Не верю, что Россия смогла достичь такого уровня независимости от внешней интернет-инфраструктуры. И в случае отключения страны изнутри многое просто не будет работать как надо. Это мое мнение.

- А возможно ли создать "красную кнопку" для отключения интернета в какой-либо стране? Или это невозможно в силу того, что интернет имеет более сложную, распределенную инфраструктуру?

- В теории возможно, но, конечно, в действительности все гораздо сложнее. Национальный интернет имеет много разных международных шлюзов, через которые трафик передают независимые телеком-компании - все это усложняет процедуру моментального шатдауна (отключения). Я слышал, что в России есть желание построить нечто подобное: чтобы нажать на одну кнопку и заблокировать все - от сайта до какого-то контента по всей стране. И была история о том, что власти попытались заблокировать Twitter (возможно имеется в виду история с неудачной блокировкой Telegram - ИФ), но вместе с ним случайно заблокировали и другие ресурсы. Так происходит, когда ты делаешь какую-то централизованную технологию.

Конечно, если речь про Кубу или КНДР, в которых есть только один провайдер, просто отключи его и по всей стране не будет интернета - наверное, это можно назвать своеобразной "красной кнопкой". В США это было бы сделать очень затруднительно. К тому же, сложно представить, чтобы кому-то такое пришло в голову, и все были бы согласны, что это хорошая идея, это во-первых. Во-вторых, даже если все бы согласились, то это потребовало бы отключения каждой отдельной сети. В общем, все зависит от страны.

Если бы это кому-то и удалось сделать, то, например, Китаю. Но я не думаю, что в мире где-то такое есть. В том числе в России.

В Мьянме в феврале 2022 года был случай, когда произошли отключения интернета. Судя по рассказам компаний, им пришел приказ по обычному факсу, чтобы они отключили интернет, или им придется уйти с рынка. Поэтому необязательно должно быть какое-то техническое решение, можно просто пригрозить провайдерам, и они будут вынуждены подчиниться.

- Но отключить интернет намного сложнее, когда в стране большая конкуренция и много провайдеров, как, например, в России?

- Да, это правда.

- Вы верите, что в будущем интернет сегментируется? Возможно ли некое геополитическое разделение, например, у западных стран - своя версия интернета, у России и ее союзников - своя и так далее?

- Думаю, что все идет к этому. Будет некое деление интернета, ведь у каждой страны свои правила и видение того, как должен работать интернет. Если мы будем делить, что эти IP-адреса для Китая, а эти - для США, третьи - для России, то различные национальные интернет-системы станут менее совместимыми друг с другом. В каком-то смысле так и произойдет. Но не в полной мере, не до сильного раздробления.

В то же время, не надо думать, что интернет через 10 лет будет таким же, как сейчас. В каждом государстве все сильнее начинают регулировать интернет-среду.

Несмотря на напряженную ситуацию, никто в мире не пытался отключить какую-то страну от глобального интернета. Украина просила отключить Россию, но все отказались. Против России вводятся санкции и другие меры, но, с точки зрения интернета, такие меры не предпринимаются, так как это может быть очень разрушительно.