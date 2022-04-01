Глава Минприроды РФ: картина будущего российской геологоразведки прояснится во втором полугодии

Александр Козлов рассказал о мерах поддержки отрасли и восполнении минерально-сырьевой базы

Александр Козлов Фото: Пресс-служба

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Первое воскресенье апреля в России - день геолога, профессиональный праздник тех, кто обеспечивает будущую добычу полезных ископаемых, разведывая их новые запасы. Но разгорающийся экономический кризис грозит очередным сокращением геологоразведочных работ, потому что первое, что режут добывающие компании в сложных финансовых условиях - затраты на ГРР.

Государство финансирование геологоразведки в 2022 году сокращать не намерено. Все планы в рамках инициативы "Геология - возрождение легенды" будут выполнены, заверяет российское правительство. О мерах поддержки отрасли, об оперативных, точечных и долгосрочных действиях, а также о восполнении минерально-сырьевой базы страны в преддверии дня геолога в интервью "Интерфаксу" рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

- Правительство одобрило меры поддержки отраслей в кризис, в числе которых по недропользованию пока относительно небольшой перечень. Это финальные меры или прорабатываются еще какие-то варианты?

- Все меры поддержки, о которых уже заявило правительство, это мероприятия, носящие характер незамедлительного применения. Когда вопрос идет на дни, когда необходимы решения, чтобы бизнесу сохранить трудовые коллективы, выплачивать заработную плату, обеспечить текущий функционал. Дальше ведомства продолжают разрабатывать пакеты отраслевой поддержки. Понятно, что работают межведомственные группы, проводятся совещания с ключевыми компаниями отрасли. По линии Минприроды уже включена регуляторная поддержка: в частности, разрешено продлять сроком до двух лет обязательства по лицензиям, допущены отклонения по объемам и видам работ в ГРР и добычи, продлены сроки устранения нарушений лицензий.

В числе финансовых мер принято решение о снижении налоговой нагрузки на предприятия по добыче молибдена. Это, в первую очередь касается Сорского ГОКа в Хакасии, который перерабатывает больше 80% всего молибдена страны. В самое ближайшее время рентный коэффициент по молибдену будет снижен до нуля сроком до 1 января 2025 года, а с 1 января 2025 года это будет единица. Таким образом предприятие сможет развиваться, улучшить эффективность.

Еще один важный момент - принятие новой методики по разовым платежам, в первую очередь при освоении месторождений лития и других стратегических видов сырья. Сейчас коэффициент ренты 3,5, а нужно сделать 1. Конкретный пример: в Мурманской области есть два месторождения лития, и по текущей методике первичный платеж на аукционе по одному из них - 13 млрд руб. Подъемно ли это в складывающейся ситуации? А если снизить коэффициент, то платеж упадет до 900 млн руб. По литию есть месторождения с первичным платежом в 75 млрд руб. - совершенно нереальная сейчас сумма. Но можно снизить разовый платеж в 3-4 раза, и тогда появится надежда, что аукцион состоится. Сниженная для "входа" в проект сумма затем будет компенсирована за счет создания нового предприятия в стране, налоговых отчислений. Накануне я подписал эту методику и дал поручение направить его на регистрацию в Минюст.

По литию есть еще один документ, подготовленный Минприроды, он находится в правительстве: установление возможности замкнутого цикла работы предприятий по извлечению стратегических видов полезных ископаемых из гидроминерального сырья. Простыми словами - извлечение лития из пластовых вод. Эта инициатива упростит процесс добычи лития таким способом в той же Мурманской области, интерес проявляют и компании из Иркутской области.

Есть еще нормативные меры поддержки. Первое: совсем недавно принят закон, позволяющий иностранным компаниям из дружественных стран заключать договоры о совместной разработке месторождений с российскими нефтегазовыми компаниями и делить риски капитальных вложений в проекте по разведке и добыче. Второе: ведем работу с регионами в части сокращения срока ввода в разработку карьеров стройматериалов. Остро стоит вопрос ускорения темпов строек, но на оформление документов на инертные материалы в регионах уходит до 235 дней. Задача - совместно с регионами довести сроки до 30 дней, конечно же, при соблюдении требований промбезопасности и экологии. Тут принципиально не допустить создания "монополий", собирающих лицензии на инертные материалы. В каждом регионе должна быть конкуренция, которая позволит снизить цены на продукт. Это ключевое для строительной отрасли: снижение себестоимости материалов и ускорение сроков оформления документов.

- Минюст зарегистрировал приказ Минприроды о запрете до 31 декабря реэкспорта геологоразведочного и добычного оборудования в страны, присоединившиеся к санкциям против РФ. Уже были попытки вывоза такого оборудования?

- Это касается темы и проблем импортозамещения. Да, первое, что мы сделали, это запретили вывоз из РФ иностранного геологоразведочного, добычного и лабораторного оборудования. И да, попытки такого вывоза регистрировались. Я знаю о порядка ста заявок от разных компаний по вывозу указанного оборудования. Но одно дело, когда российская РЖД обслуживает в Армении железную дорогу, и там необходимо определенное оборудование - тут мы поддержим. Но если мы увидим, что какое-то условное ООО "Ромашка" под непонятным предлогом вывозит из России в недружественные страны важное, ценное оборудование, то согласования не будет.

В плане импортозамещения идет взаимодействие с Минпромторгом по определению потребностей промышленности в стратегическом сырье. Запасов в стране достаточно, но нужно понимать, сколько и чего нужно для экономики. Некоторые виды полезных ископаемых Россия импортировала, ситуация изменилась, обновляется перечень стратегического сырья. А вслед за этим будет актуализирована и "Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса до 2035 года".

Последняя версия стратегии - от 2018 года, она нуждается в серьезном анализе. При актуализации стратегии совместно с Минэкономразвития и Минпромторгом планируем предусмотреть три важных момента: моделирование потребностей экономики в минеральном сырье; баланс между необходимым и достаточным потреблением, экспортом и импортом минерального сырья; импортозамещение стратегических видов сырья.

Минприроды уже сформировало критерии и свое видение приоритетных видов полезных ископаемых, позиция передана в Минпромторг и Минэкономразвития, ждем реакцию коллег. Планируем, что актуальная "Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса до 2035 года" будет готова не позднее сентября этого года.

- В кризисные периоды добычные компании в первую очередь сокращают инвестиции в геологоразведку. В каких отраслях компании уже заявили о сокращении ГРР? Насколько значительным может стать сокращение геологоразведочных работ недропользователями в текущем году?

- В 2021 году при затратах на геологоразведку порядка 408 млрд руб. открыто 37 новых месторождений углеводородного сырья и 133 месторождения ТПИ (золото - 104, неметаллические полезные ископаемые - 20, уголь - 4, цветные металлы - 3, алмазы - 2).

В 2022 году добывающие компании планируют потратить на геологоразведочные работы порядка 450 млрд руб. На данный момент по итогам совещаний с компаниями мы видим, что снижение инвестиций в геологоразведку не планируется. Прогноз 2023 года тоже стабильный. А в случае возникновения трудностей у отдельных компаний принятые Минприроды меры позволяют продлить срок выполнения геологоразведочных работ.

Понятно, что ограничения в геологоразведке будут иметь отложенное действие из-за длительного цикла проведения ГРР. К тому же, до сих пор не ясны действия иностранных недропользователей - каким образом они уходят и уходят ли из России, как продают или передают доли в совместных предприятиях российским партнерам. Думаю, что более-менее реальная картина будущего геологоразведки начнет появляться только во втором полугодии.

- Каковы риски невосполнения минерально-сырьевой базы России в 2022 году?

- Я таких рисков в 2022 году не вижу, все планы будут выполнены.

Но сначала об итогах 2021 года. Их оценка - отлично. Обеспечена 100-процентная компенсация добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов. Прирост запасов по сумме всех категорий составил: нефть+конденсат - 614 млн тонн (при этом, добыча жидких углеводородов была 525 млн тонн), природный газ - 1,5 трлн куб м (добыча - 662 млрд куб м). Локализованы ресурсы углеводородного сырья категории Dл в объеме 3,6 млрд тонн условного топлива. В 2022 году за счет бюджетных средств запланирован прирост ресурсов УВ в объеме 4,3 млрд тонн условного топлива. Воспроизводство запасов по нефти и газу в 2022 году тоже будет выше добычи.

В части твердых полезных ископаемых (ТПИ) в 2021 году полученные приросты запасов по большинству видов полезных ископаемых позволили выполнить, а по некоторым перевыполнить плановые показатели по воспроизводству минерально-сырьевой базы, в т.ч. по таким значимым видам, как уголь, медь, молибден, цирконий, РЗМ, золото, платиноиды, уран и др. Приросты запасов (без учета списаний за счет добычи и пр.): золота - 649 тонн, серебра - 5,5 тыс. тонн, меди - 8,766 млн тонн, никеля - 911,9 тыс. тонн, платиноидов - 340,4 тонн.

В 2021 году за счет федерального бюджета был открыт участок недр федерального значения с запасами 78 тонн рудного золота, участок получил имя выдающегося геолога Бориса Михайлова. Роснедра в ближайшее время подготовят необходимые документы, чтобы выставить на аукцион это месторождение золота.

На 2022 год плановые задания по ТПИ не снижаются. Можно даже сказать, что геологоразведка твердых и редкоземельных получает новый шанс - с учетом возникших проблем на рынках, обострения потребности в запасах некоторых важных полезных ископаемых. Все, что наработано геологами в предыдущие годы, их материалы за последние десятилетия, изученные регионы по самым разных запасам сейчас позволят стране быстро закрыть возможные выпадающие объемы полезных ископаемых. Результаты труда геолога, геологические открытия позволят стране запустить новые точки экономического роста. А это новые проекты, новые рабочие места.

- Особое направление работы Минприроды - "Росгеология", выполняющая государственные заказы в геологоразведке. На ближайшие три года ведомству удалось добиться докапитализации компании на 12 млрд руб. Насколько серьезно будет обновлен фонд оборудования "Росгеологии"? И какой будет поддержка "Росгеологии" в условиях санкций и нового экономического кризиса?

- Мы нацелены на техническое перевооружение государственного геологического сектора. Ставим целью сокращение износа оборудования "Росгеологии" с 77% до 73% к 2024 году и до 40% к 2030 году. На это уже выделено 12 млрд рублей. На эти деньги будет приобретено оборудование для проведения геофизических работ на суше и шельфе с целью открытия новых нефтегазоносных структур в Западной Сибири и Якутии. А также для ГРР на твердые полезные ископаемые, в том числе импортозависимых (уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкоземельные (РЗМ).

В ближайшие дни, в начале апреля, будут подведены итоги государственных тендеров на изучение недр. "Росгеология" здесь будет представлена по максимуму, постараемся значительную часть работ отдать ей. Компания нуждается в поддержке, потому что ее коллектив в пик нагрузки до 15 тысяч человек доходит, это большое предприятие.

Но "Росгеология" не только на государство работает, она является игроком на рынке геологоразведки, выполняет коммерческие заказы, а число частных заказов рискует сократиться уже в третьем-четвертом кварталах. Понятно, что у компании уменьшатся и экспортные заказы, но мы работаем с ближним зарубежьем - Казахстан, Белоруссия, Монголия, другие страны. Расширяем сферу деятельности "Росгеологии" - впервые в этом году привлекли ее в рамках государственного задания к поиску воды в регионах, испытывающих вододефицит.

Докапитализация "Росгеологии" означает, что государство начинает выделять на нее деньги, а не продолжается практика продажи компанией своих активов, как это происходило в определенные периоды. "Росгеология" рассматривала продажу некоторых своих фондов, даже кернохранилища, думала о продаже стратегического вида судов, сейчас мы разбираемся с документами прошлых лет по этим вопросам. Считаем, что некоторые решения по отчуждению имущества некорректны, нецелесообразны. Вопросы подняты на разных площадках. Я как председатель совета директоров "Росгеологии" часть своей работы посвящаю этому.

- Аукционы на углеводороды, прошедшие с начала года, принесут в бюджет несколько миллиардов рублей. Ожидаете кратного роста поступлений от аукционов в текущем году по сравнению с 2021? И какие крупные участки будут выставлены на аукционы до конца года?

- В прогнозный перечень участков недр по углеводородам для аукционов 2022 года было включено 68 участков недр. С начала года состоялось три крупных аукциона: два - в Оренбургской области, один - на Ямале. По их итогам сумма разовых платежей составила 7 млрд рублей.

Конечно, сейчас мы ждем от Росстата итогов первого квартала, чтобы понять, как выглядит экономическая ситуация. Цены на все виды полезных ископаемых обновляются, финансовая составляющая меняется. Например, проведение пяти аукционов на ТПИ попало в самый турбулентный момент - когда ЦБ повысил ставку до 20%. Компании-претенденты не смогли в границах новой ставки получить банковские гарантии, но оперативно донесли до нас эту проблему, мы пошли им навстречу, переждали какое-то время и заново объявили аукционы. Чтобы компании смогли сориентироваться и подготовиться.

Крупные объекты ТПИ, по которым планируем проведение аукционов в 2022 году: Сопчеозерское месторождение (хром, Мурманская область, аукцион 14 апреля), участок недр р.Малая Куобах-Бага (россыпное золото, Якутия, аукцион 14 апреля), месторождение Утреннее (рудное золото, медь, цинк, Башкортостан, аукцион во II квартале), месторождение им. Б.К.Михайлова (золото, Кабардино-Балкария, аукцион в III квартале), Полмостундровское месторождение (литий, бериллий, тантал, ниобий, Мурманская область, III квартал), Тастыгское месторождение (литий, тантал, ниобий, олово, Тыва, III квартал).

По углеводородам рассматривается возможность проведения аукционов еще на трех крупных по размерам стартового платежа участков недр. Они расположены на полуострове Ямал. По предварительной оценке, совокупный размер стартовых платежей может составить 26 млрд руб. Пока мы в стадии оформления документов для решения правительства.

Речь идет об участках Нурминской группы: Ростовцевское со стартовым платежом 13 млрд руб., Нурминское - 11 млрд руб., Средне-Ямальское - 2 млрд руб. Для лицензирования указанных участков с учетом обращения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, одобренного президентом РФ, Минприроды согласовало изменение границ "Ямальского" заказника. Инициатором лицензирования Нурминской группы выступает "Газпром нефть", она же просила о проведении аукционов со спецусловиями. Есть и другие компании, которые географически находятся на этой территории, и им тоже могут быть интересны эти участки. Позиция Минприроды по поводу спецусловий следующая: надо учитывать возможности всех компаний, давать им возможности. Нужно посмотреть предлагаемые компаниями сроки ввода месторождений, как это будет смотреться в общей картине развития экономики РФ.

- А не опасаетесь проблем с электронными аукционами на недра из-за возможных IT-сложностей в связи с санкциями?

- Нет, не опасаемся. В течение 2021 года Роснедра массово тестировали схему электронных аукционов по всем сценариям (и по кризисным тоже). Было проведено 600 таких тестов, в том числе на взлом. И в начале 2022 года были попытки взлома ресурсов, на которых проводились электронные аукционы, но они закончились безуспешно.

Используемая Роснедрами инфраструктура (электронные площадки Сбербанка, Газпромбанка и др.) позволяет обеспечить информационную безопасность при проведении аукционов. Все платформы и программы российские. И правительство не принимало дополнительные акты в части проведения электронных аукционов в условиях внешнего секционного давления, а также возможных сложностей в IT-сфере.

Мы считаем, что справимся с задачей проведения аукционов в электронном виде. И хотим развиваться дальше. Так, видим большую активность субъектов, интересующихся общераспространенными полезными ископаемыми (ОПИ) на наших площадках. Ставим задачу максимально расторговать ОПИ на электронных аукционах.

- Россия ведет с ООН работу по согласованию суверенного аудита запасов полезных ископаемых, стремясь избавиться от влияния зарубежных аудиторов. Удалось ли РФ доказать свою позицию на комиссии ООН?

- Сейчас на уровне ООН действует рамочная классификация ресурсов полезных ископаемых. Она разработана Международной рабочей группой по недропользованию, в которую входят российские эксперты. Эта классификация учитывает как геологические, так и экономические параметры оценки запасов полезных ископаемых. Параметры этой международной квалификации носят исключительно рекомендательный характер. Соответственно, она не предполагает какого-либо ограничения суверенитета стран в области распоряжения своими природными ресурсами, в том числе при использовании собственных стандартов оценки запасов.

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых России максимально приближена к международной. Свои идеи по суверенным запасам (это касается и углеводородов, и ТПИ) мы представили в комиссию ООН, в целом получив там поддержку. Однако, сессия ООН, запланированная на апрель, на которой планировалось выдать определенный вердикт предложениям России, перенесена. Нам остается только ждать очередного заседания.

Для нас механизм суверенных запасов интересен еще и с точки зрения расширения возможности работы с другими странами. Есть договоренности с рядом стран, что это будет не исключительно российская модель запасов, а унифицированный механизм, позволяющий переводить коэффициенты на модели, действующие, допустим, в Китае и других странах. Считаем, что это позволит выйти на новый уровень в плане оценки различных видов запасов в мире.

- В прошлом году звучала инициатива проведения инвентаризации запасов газа. Она будет реализована?

- Любая инвентаризация всегда полезна, хорошо иметь на руках посчитанные запасы. Для Минприроды такая инвентаризация была бы важна с точки зрения прогнозов будущей добычи и доходов от нее. Но 95% газовых месторождений распределены, соответственно, исходные материалы находятся в компаниях. Вместе с компаниями мы готовы организовать эту работу. Но инициатива от компаний к нам не поступала, было предложение от губернаторов ЯНАО, к настоящему моменту эта идея инициатором никак не продвигается.

- Какого мнения придерживается Минприроды - ресурсная база Ямала и Гыдана являются более подходящей для производства СПГ или лучше поставлять газ в трубу?

- Минприроды считает, что ресурсная база для Ямала и Гыдана, а это 23,3 трлн кубометров, позволяет реализовать как трубопроводные, так и СПГ-проекты.

Плюс трубы - низкая себестоимость, а плюс СПГ - маневрирование с точки зрения реализации, контрагентов и так далее. Надо помнить также, что у страны есть важные проекты, географически расположенные в этой системе координат, что Ямал и Гыдан. Я про Северный морской путь. Эта тема находится на постоянном контроле президента, инициатива развития Севморпути не приостанавливается ни на минуту даже в сложных сегодняшних реалиях. В этом плане просто преступно не использовать СПГ там, где есть выход к морским портам, тем более, что реализация СПГ-проектов тянет за собой развитие других отраслей.

Но не надо забывать и о том, что система газоснабжения предполагает, в первую очередь, обеспечение внутреннего рынка. Одновременно, Россия должна продолжать оставаться стабильным поставщиком трубопроводных энергоресурсов. Весь баланс должен быть соблюден.

- Сейчас, когда цена на газ в мире находится на такой высоте, не пересматривает ли отрасль отношение к разработке сланцевых запасов газа?

- Россия даже не ведет детального учета запасов сланцевого газа на своей территории. Потому что в этом нет необходимости. Страна располагает уникальной базой свободного газа, позволяющего обеспечить внутренние потребности страны и много поставлять за рубеж. У свободного газа большие преимущества перед сланцевым: он дешевле и экологичнее, что важно для людей, экономики, природы. Геологи отлично поработали - запасов свободного газа хватит еще на многие годы вперед. Считаю, что в этой логике и надо двигаться.

- К твердым полезным ископаемым. По итогам масштабной проверки лицензий на ТПИ были ли отзывы относительно крупных лицензий? Или основные нарушители - маленькие компании?

- С лета 2021 года мы проводили работу по выполнению лицензий на ТПИ. Результат выглядит следующим образом: выявлено более 1,3 тыс. лицензий с нарушениями. Роснедра уже выдали 801 уведомление о возможном досрочном прекращении в случае неустранения. В этом списке есть "АЛРОСА", АО "Сусуманзолото", ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", АО "Прииск Соловьевский". Досрочно прекратили действие 83 лицензий: здесь отметились ОАО "ЯрегаРуда" (Коми), ООО "Хэмэн - Дальний Восток" (Приморье), ПАО "Комбинат Южуралникель" (Оренбург), ООО "Купол" и другие.

Отзыв лицензии является крайней мерой, которая применяется только, когда другое не действует. Лицензия - это не только право, это еще и обязанности. Ответственность перед страной, экономика которой рассчитывает, что распределенные между компаниями ресурсы появятся на рынке, а не будут лежать у кого-то в запасниках. Нет цели наложить побольше штрафов или забрать побольше лицензий. Нужен конкретный вид топлива и конкретная номенклатура полезных ископаемых.

Работа с инспекцией лицензий приобрела определенную системность. Мы хотим прекратить манипуляции чиновников на местах, которые без конца продляли сроки лицензий. Выявлены факты необоснованного продления лицензий, выданных еще в начале 2000-х годов, при этом на участках недр совершенно ничего не менялось. Возможно, если бы лицензия была вовремя отозвана и выдана другой компании, результат был бы иной.

- Экологи предлагают отметить заявительный принцип для россыпного золота. Роснедра традиционно эту идею не поддерживают. Есть какие-то компромиссные варианты?

- Заявительный принцип, введенный в 2014 году, продемонстрировал свою эффективность, он позволяет обеспечивать воспроизводство минерально-сырьевой базы, создание новых рабочих мест, поступление налогов. Установление однозначного моратория на "заявительный" принцип для россыпного золота - неправильный подход. Страна большая, география разная, нужны точечные и выверенные решения.

Я бы разделил эту тему на две составляющие. Во-первых, проблема в том, что при получении лицензии некоторые коллеги нарушают технологию, загрязняют реки, негативно влияют на экологию. Здесь должен быть момент контроля со стороны профильных ведомств. А второе - работа по каждому региону отдельно. Всем известен пример с Камчатским краем, где много важных нерестовых рек. Десять лет назад были выданы лицензии на поиск золота на нерестовых реках, что отразилось на биоресурсах субъекта. По итогам работы с губернатором было запрещено добывать золото на нерестовых реках. Потому что золото и Камчатка - не ассоциируются, а Камчатка и рыба - ассоциируются. Природа в этом регионе важнее золотодобычи.

Но с каждым регионом нужно адресно отработать. Полностью исключать эту деятельности на реках неправильно, люди могут потерять рабочие места, а страна - поступление определенного количества золота в свои фонды. Магадан, который славится добычей золота, наоборот, был инициатором законопроекта о вольном приносе. И вот на днях по этому законопроекту закончены все согласительные процедуры, касающиеся в том числе экологической повестки. Уже на следующей неделе документ поступит в правительство.

- Возможно ли установить какие-то критерии для компаний, чтобы пресечь злоупотребления с заявительным принципом?

- Работа в этом направлении ведется. Компании, претендующие на получение лицензий, должны подтвердить свою кадровую, техническую и финансовую состоятельность. Так, с начала года вступил в силу обновленный закон "О недрах", согласно которому каждый недропользователь обязан убрать за собой, даже если действие лицензии закончилось.

Необходим и геологический контроль за объемом работ по каждой лицензии. Такое поручение коллегам из Роснедр я дал. Надо закрывать лазейки, позволяющие компаниям, получив лицензию, ничего не делать на участке до истечения ее срока.

В качестве меры пресечения злоупотреблений видим усиление контрольно-надзорных мероприятий. Росприроднадзор, Ростехнадзор, природоохранная прокуратура проводят проверки.

- Есть ли подвижки в развитии юниорного геологоразведочного движения в России? Обсуждались идеи венчурного фонд для поддержки юниоров и даже формирование юниорной биржи...

- Считаю, что в развитии юниорного движения мы продвинулись очень хорошо. Заявительный принцип способствовал созданию рынка малых компаний. Проведена полная цифровизация всех процессов, от подачи заявки до получения разрешительных документов и старта геологоразведки. Если все вопросы решаются напрямую с Роснедрами в электронном формате, отпадает необходимость бегать по чиновникам на местах.

В 2021 году приняты изменения в законодательство и с 2022 года вступило в силу разрешение продаж "первооткрывательских" лицензий. Тема поднималась на Восточном экономическом форуме, и тогда было поручение президента Владимира Путина развить ее. Решения приняты, изменение в закон предполагает, что компания, открывшая новое месторождение полезных ископаемых, может монетизировать результаты своих геологоразведочных работ через продажу права на "первооткрывательство" другой компании, которая впоследствии конвертирует поисковую лицензию в добычную.

Процесс будет организован следующим образом: юниорная компания проводит геологоразведку, подтверждает запасы, получает свидетельство по факту открытия месторождения, а затем может продать это свидетельство. Далее добычная компания на основании свидетельства получает добычную лицензию без торгов и уплачивает за нее разовый платеж.

Ранее у недропользователей не было права продажи лицензии, можно было продать только компанию-владельца лицензии. Сейчас правила игры существенно поменялись, и они могут вывести геологоразведочную отрасль на новый уровень. Маленькая компания в силу финансов и компетенций не может освоить открытое ею месторождение, но может продать лицензию, заработать на своей геологоразведке. Те регионы и участки недр, на изучение которых не хотят тратить время и силы крупные компании, будут активно исследоваться именно юниорами.

Что касается идеи венчурного фонда, то ее продвигала "Росгеология". Я как председатель совета директоров компании пока не получал информации о проделанной работе, но, насколько понимаю, пока все находится в начальной фазе. Мы за любые инициативы, направленные на развитие экономики. Считаю, что делать это надо, если у коллег есть какие-то результаты, хорошо бы их услышать.

К теме юниорной биржи я тоже отношусь положительно. Однако, на биржу надо идти с конкретными запасами. Сегодня все хотят участвовать в добыче, а доразведка мало кому интересна. Возникает пробел: региональная геологоразведка проведена, детальные же ГРР компании делать не стремятся, ждут открытия месторождений. В этом случае возникает вопрос эффективности юниорной биржи. Сначала надо наработать определенный объем запасов, и только затем поднимать биржевую тему.

Поэтому упомянутые изменения в законодательство, разрешающие свободную продажу поисковых лицензий, так важны. Силы Минприроды в геологоразведке сейчас направлены именно на то, чтобы привлечь как можно больше частных инвестиций и в региональный этап геологоразведки, и в детальную доразведку, и в открытие новых месторождений. Чтобы закрыть в геологоразведочной отрасли имеющиеся пробелы, задействовать все механизмы активизации ГРР, обеспечить экономику России новыми запасами полезных ископаемых.