Директор третьего европейского департамента МИД России: Россия немецкий бизнес не гонит и закрывать перед ним двери не намерена

Олег Тяпкин рассказал об отношениях Москвы и Берлина

Олег Тяпкин Фото: МИД РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в интервью "Интерфаксу" рассказал о том, как в Москве смотрят на нынешнюю ситуацию в отношениях Москвы и Берлина, в том числе на намерение ФРГ отказаться от импорта российских углеводородов, высказался о перспективах возвращения немецкого бизнеса на российский рынок, а также дал оценку позиции и действиям Польши в контексте украинского кризиса.

- Россию и Германию долгое время связывали тесные отношения в самых разных сферах, включая экономику, бизнес, гуманитарную и культурную сферы. Однако сейчас в Москве на разных уровнях говорят о фактически полном сворачивании отношений с Западом, планах выйти на полную независимость от него во всех областях. Означает ли это, что мы готовы свернуть отношения, в том числе и с Германией?

- В Москве всегда подчеркивали, что Россия заинтересована в развитии добрососедских и разносторонних отношений с Германией, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы, как и прежде, убеждены, что только на таком фундаменте их можно и нужно выстраивать. Сожалеем, что на сегодняшний день германская политическая элита придерживается диаметрально противоположного мнения. Сейчас Берлин целенаправленно и методично разрушает российско-германские связи во всех сферах двустороннего взаимодействия: торговле, экономике, науке, образовании и культуре. Россия отношения между нашими странами и народами инициативно сворачивать не собирается и открыта к созидательным контактам со всеми благоразумно настроенными по отношению к нам немецкими партнерами.

- В Берлине заявляют о намерении в ближайшее время полностью отказаться от российских энергоносителей. Насколько болезненным это станет для российской и немецкой экономики?

- Германия десятилетиями закупает в России уголь, нефть и природный газ по доступным ценам и в объемах, требуемых для развития ее национальной экономики. Рост немецкого ВВП давно обеспечивается и за счет конкурентоспособности российских энергоносителей. Реализация намерений германского правительства по форсированному отказу от импорта наших углеводородов лишит энергоемкую и экспортоориентированную промышленность ФРГ ключевых ресурсов, от доступности которых напрямую зависит себестоимость производимой ею продукции и, следовательно, ее позиции на международных рынках.

Более того, по оценкам немецких же экспертов, разрывом российско-германских энергетических связей Берлин просто рискует превратить многие германские предприятия в нерентабельные, то есть их банкротством. Соответственно, под угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест. Полностью заместить поставки российского газа по ценам того же или сколько-нибудь сопоставимого уровня просто невозможно. Не понимаем, какую реальную пользу из всего этого может извлечь для себя Германия сейчас и, тем более, в перспективе.

- Каким образом украинский кризис повлиял на сотрудничество с Германией в сфере бизнеса за последние месяцы? Есть ли данные о том, какой процент германских компаний покинул российский рынок? И получаем ли мы от партнеров какие-то сигналы о желании вернуться, а также их оценки текущей ситуации?

- Германский бизнес, который десятилетиями получал существенные выгоды от работы в России и сотрудничества с партнерами из нашей страны, несет большие потери в результате решений, принимаемых в последние месяцы официальным Берлином и государствами Запада в целом. Речь идет о десятках миллиардов евро. Санкции Европейского союза и властей самой ФРГ фактически вынуждают немецкие компании, прежде всего, из соображений политического характера уходить с российского рынка, отказываться от своих коммерческих планов и ресурсов, которые были инвестированы в их реализацию. По сугубо надуманным, а не экономическим причинам разрываются взаимовыгодные связи и партнерства. Точное количество ушедших компаний, а речь идет о, как минимум, двузначных числах, станет известно в ближайшие месяцы.

Многие компании, которые были вынуждены заявить о своем уходе из нашей страны под давлением или из-за введенных против нас Евросоюзом санкций, сигнализируют о своем намерении незамедлительно вернуться на российской рынок, как только ситуация стабилизируется и с них спадет политический пресс. Мы же со своей стороны посылаем им сигнал о том, что Россия немецкий бизнес не гонит и закрывать перед ним двери не намерена.

- Польша выступает в роли одного из наиболее активных критиков России среди стран НАТО и ЕС. На ее территории размещен крупнейший по численности натовский контингент в Восточной Европе. Считаем ли мы, что эта страна представляет угрозу нашей безопасности, и какой мы можем дать ответ?

- Еще задолго до киевского Майдана 2014 года, ставшего спусковым крючком для раскручивания спирали трагических событий на Украине, сменявшие друг друга правительства Польши - вне зависимости от их политической окраски - все более настойчиво добивались "укрепления восточного фланга НАТО" и размещения натовских контингентов на своей территории. Так что вопрос имеет свою историю.

Разумеется, мы не можем и не будем безучастно наблюдать за наращиванием натовской группировки в Польше. Ответ, как всегда, будет соразмерным и адекватным, направленным на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации.

Что касается сугубо политического аспекта, то могу сказать, что мы всегда считали, что в наших двусторонних отношениях с Польшей неразрешимых проблем нет. Эту простую мысль мы регулярно доводили до сведения партнеров в Варшаве, отмечая, что достаточно немного больше здравого смысла и немного меньше идеологической заангажированности, и дела мало-помалу пойдут на лад. К сожалению, с 2014 года наши польские партнеры абсолютно глухи к подобной постановке вопроса и взяли курс на тотальный демонтаж всей выстроенной за долгие годы инфраструктуры связей.

- Польша и Украина собираются заключить новое соглашение о добрососедстве. Киев предлагает законодательно предоставить польским гражданам на Украине особый статус. В целом эти страны активно развивают взаимодействие в различных сферах. Насколько справедливы оценки, что Варшава преследует корыстные интересы и пытается получить возможность влиять на внутриполитическую ситуацию на Украине?

- Пока давать развернутые оценки содержания будущего польско-украинского документа было бы преждевременным - мы знаем о нем только по "утечкам" в СМИ.

Вместе с тем нельзя не видеть, что за резко возросшей активностью Польши на украинском направлении просматривается явное стремление упрочить свою роль как в плане формирования ситуации на Украине, так и вокруг нее. Польские лидеры, как известно, на все лады муссируют идею отправки на Украину некой "миротворческой миссии". Польская сторона также хотела бы, чтобы штаб-квартира центра по восстановлению Украины располагалась в Варшаве, это должно было бы обеспечить ей статус не только важного политического, но и финансового центра.

- Можно ли говорить о том, что дипломатические отношения России и Польши подошли к черте, за которой последует понижение уровня или разрыв дипотношений?

- Действительно, таких напряженных отношений, как сейчас, в новейшей истории между Россией и Польшей еще не было. И стали они такими отнюдь не по нашей вине.

Польша выступает ярым инициатором жесткого санкционного давления на Россию и разрыва не только политических контактов, но и экономических и даже культурных связей. В польских СМИ развернута агрессивная русофобская кампания. Со стороны Варшавы за последнее время последовал и ряд других недружественных шагов, например ничем не аргументированная массовая высылка российских дипломатов в марте этого года.

Априори исключить сегодня какой-либо из названных Вами вариантов развития событий, наверное, было бы неоправданным. Но не мы будем их инициаторами, хотя, разумеется, будем ориентироваться по ситуации.