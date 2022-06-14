Глава АКОРТ: мы отчетливо видим, что покупатель стал экономнее

Игорь Караваев рассказал о том, как ритейл перестраивает работу и адаптируется к жизни в новых условиях

Глава АКОРТ: мы отчетливо видим, что покупатель стал экономнее Фото: Пресс-служба

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Отрасль розничной торговли РФ, которая вышла победительницей из пандемийного кризиса, столкнулась с новыми и более масштабными вызовами. После всплеска панического спроса в марте (который, впрочем, привел к росту оборота розницы только на 2,2%, согласно данным Росстата) в апреле рынок розничной торговли упал на 9,7% - это стало самым сильным снижением с пиковых месяцев пандемии, апреля-мая 2020 года. При этом уже с июня того года отрасль начала быстро восстанавливаться и штурмовать плато. По итогам кризисного 2020 года оборот розничной торговли в России сократился на 3,2%, а на следующий год вырос на 7,8%. В 2022 году падение может составить 8-9%, прогнозирует Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro, "М.Видео" и "Эльдорадо", "Детский мир", IKEA и др.

О том, как ритейл перестраивает работу и адаптируется к жизни в новых условиях, рассказал в интервью "Интерфаксу" председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

- Какую динамику рынка розничной торговли АКОРТ ожидает в 2022 году, в секторах продовольственной и непродовольственной розницы?

- Строить прогнозы в текущей ситуации, конечно, непросто. Например, в первом квартале этого года мы наблюдали увеличение розничного товарооборота - на 3,6% год к году. Не в последнюю очередь тут сказался повышенный спрос, с которым торговля столкнулась в конце февраля - в марте. Но сейчас мы отчетливо видим, что покупатель стал экономнее: он отказывается от импульсных покупок, растет популярность формата "жесткого" дискаунтера и запрос на промо (в моменте оно сократилось почти на 60% в связи с текущей ситуацией).

По итогам года мы можем ожидать снижение общего оборота розничной торговли в пределах 8-9%. Это не удивительно. Сложности, с которыми столкнулась в этом году сфера торговли, беспрецедентны: разрушение логистических цепочек, необходимость быстрого поиска новых поставщиков, инфляционное давление, снижение платежеспособного спроса - отрасль впервые ощущает действие всех этих факторов одновременно. К тому же новый кризис по факту наложился на последствия пандемии.

В секторе продовольствия в целом ситуация позитивнее. Крупные сети продолжают развиваться, проводят грамотную ценовую политику, восполняют ассортимент и оперативно трансформируют бизнес в ответ на текущие вызовы.

Если говорить о непродовольственном секторе: рынок DIY в I квартале показывал высокие темпы роста - на 30-50%, сейчас спрос стабилизируется и идет активное перераспределение ассортимента в пользу российских поставщиков. В целом тут есть основания для сохранения положительной динамики рынка по итогам года.

На рынке бытовой техники и электроники ситуацию осложняет более высокая зависимость от импорта. Этот сегмент, как и fashion, может оказать основное влияние на общее снижение розничного товарооборота к концу года, хотя участники рынка прилагают максимальные усилия для обеспечения потребителей всеми необходимыми товарами и сохранения их доступности.

Позитивным в текущей ситуации является решение Госдумы в отношении временного снятия порога доминирования торговых сетей на региональных рынках. Разрешение покупать или арендовать торговые помещения, бывшие в собственности у иностранных владельцев, не только может стать дополнительным стимулом развития отрасли, но и позволит сохранить значительное количество рабочих мест.

Кроме того, невозможно не отметить эффект от меры по сокращению ставки эквайринга до конца августа 2022 года. Да, это не совсем те параметры, о которых мы говорили ранее. И да, это всего лишь временный шаг. Но позитивный эффект для развития отрасли уже заметен. Мы очень рассчитываем на продолжение переговоров по этому вопросу и принятие долгосрочных решений как в части установления справедливых тарифов, так и в части унификации подхода для всех сегментов торговли.

- Какую динамику рынка ожидаете в ближайшие годы - с учетом прогнозируемого падения доходов населения?

- Сейчас мы опираемся на оценку Минэкономразвития, которое прогнозирует рост оборота розничной торговли на 2,5% в 2023 году, 4,9% - в 2024-м и 3,8% в 2025 году.

В среднесрочной перспективе мы объективно столкнемся с сокращением платежеспособного спроса - в его коррекции важную роль будут играть согласованные меры поддержки потребителей со стороны государства и бизнеса. Правительство уже реализует комплекс мер, например, запущена программа поддержки семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, созданы возможности переобучения и трудоустройства людей, потерявших работу, введены кредитные каникулы, льготные ставки по ипотеке. Дополнительно мы считаем целесообразным развитие программ фудшеринга и адресной продовольственной помощи тем, кто остро в ней нуждается.

- Как сказываются на ритейле логистические ограничения? Как изменились маршруты поставок? Есть ли трудности в поставках отдельных товаров?

- Участники рынка ведут колоссальную работу по реорганизации цепочек поставок. Формируются новые транспортные коридоры через Турцию, Иран, Казахстан и Дальний Восток, в разы вырос спрос на железнодорожные перевозки, особенно на дальневосточном направлении. Гибкость и оперативность федеральных сетей в принятии решений, по сути, обеспечили наличие на полках широкого ассортимента товаров, в том числе импортных фруктов и овощей, к примеру. То есть всеми любимые бананы никуда не пропали и не пропадут.

При этом себестоимость логистики, конечно, увеличилась. Впрочем, как и сроки доставки. Это происходит в том числе и из-за ограничений по въезду иностранного транспорта на территорию РФ. И сейчас крайне важно не допустить дальнейшего ужесточения мер в отношении ввоза импортной продукции, поскольку это может обернуться серьезными последствиями для всех участников рынка, да и конечных потребителей.

Механизмы перецепки, которые активно обсуждаются на разных уровнях, пока не являются решением проблемы. Во-первых, ввиду ограничения инфраструктуры в приграничных районах. Во-вторых, из-за отказа большинства иностранных страховщиков от страхования европейских транспортных средств на территориях РФ и РБ, перецепка осуществляется по доверию, либо с обозначенной в договоре стоимостью полуприцепа, которую партнерская сторона обязана возместить в случае ДТП. То есть для небольших компаний эта схема просто финансово нереализуема.

- Как перебои в логистике, инфляция и в целом кризис отражаются на рентабельности ритейлеров (прежде всего, в продовольственном сегменте)?

- Логистика из европейских стран подорожала примерно в четыре раза. Это, безусловно, оказывает давление на прибыль ритейлеров, и здесь многое зависит от операционной эффективности каждой отдельно взятой компании и от поддержки регуляторов. Четырехкратное повышение цен на грузоперевозки ведет к росту себестоимости продукта примерно на 11-12%, это чувствительный показатель. Учитывая высокую социальную роль продуктовой розницы, крайне важно не создавать никаких дополнительных барьеров - в том числе и в отношении ввоза продовольствия.

Кроме того, торговые сети - члены АКОРТ добровольно ограничивают наценку на социально значимые товары. Важно понимать, что это вопрос не про прибыль. Наценка включает в первую очередь себестоимость самой реализации товара в магазине. И если для поддержки потребителя эта самая наценка ограничивается, значит часть расходов по реализации торговая сеть просто берет на себя. Абсолютно добровольно и осознавая важность подобных мер.

- Как с февраля изменилась динамика трафика в торговых центрах? Как сказалось закрытие "якорей" (Zara, H&M и др.) на посещаемости ТЦ?

- По оценкам участников рынка, в марте и апреле посещаемость торговых центров снизилась в среднем на 9% и 12% соответственно, при этом в отдельных крупных ТЦ спад трафика доходил до 30%. На долю иностранных ритейлеров в городах-миллионниках приходилось от 20% до 40% от торговых площадей ТЦ, в малых городах эта доля была не выше 10%. Полагаю, мы можем наблюдать снижение трафика еще какое-то время, но по мере замещения ушедших брендов новыми игроками поток посетителей в торговых центрах будет восстанавливаться, и это произойдет уже во второй половине года.

При этом, если позитивная динамика в отдельных ТЦ не фиксируются, трафик очень сильно сокращается и содержание там наших торговых сетей по факту становится абсолютно нерентабельным, компании могут инициировать переговоры с арендодателями об изменении условий аренды. Это стандартная рабочая практика, особенно учитывая текущие условия.

- Как вы оцениваете уход зарубежных брендов из РФ, как российский рынок справится с обеднением предложения?

- Уверен, что рынок справится. Во-первых, не все зарубежные бренды заявили об окончательном уходе, та же Inditex (сети Zara, Bershka, Massimo Dutti) заявляла о желании возобновить работу. Бизнес европейских брендов на нашем рынке покупают турецкие или китайские инвесторы, как это произошло с польским холдингом LPP (марки Reserved, Cropp).

Во-вторых, идет активный поиск альтернатив - интерес к нашему рынку проявляют турецкие ритейлеры, бренды из Китая, Южной Кореи, Ирана.

В-третьих, российские игроки начинают использовать высвобождающиеся площади для расширения своих магазинов и своего ассортимента. Палитра брендов изменится, но обеднения точно не произойдет. Кроме того, это хороший шанс для отечественных производителей проявить себя, масштабировать свой бизнес или создать его с нуля.

- На каких секторах бэк-офиса торговли (оборудование, чековая лента, программы лояльности и др.) наиболее чувствительно сказывается отсутствие импорта?

- В моменте были перебои с чековой бумагой и с работой карт лояльности, но все эти вопросы постепенно решаются. Уже налажено внутреннее производство чековой ленты, кроме того, все больше потребителей переходят на электронные чеки - их доля к середине мая выросла в годовом выражении в два раза, до 12%.

Появились технологии интеграции программ лояльности ритейлеров в банковские мобильные приложения, это может сделать использование карт лояльности более удобным для потребителя - не нужно постоянно носить карту с собой. Инфраструктурные решения также переводятся на собственные платформы, чтобы уход вендоров не сказывался на работе компаний.

Продолжается углубление IT-экспертизы внутри команд - например, "М.Видео-Эльдорадо" создала отдельную компанию для разработки технических продуктов и сервисов для своей инфраструктуры. Х5 Group разработала и внедрила софт для сети постаматов 5Post, чтобы обезопасить пользователей в случае перебоев в работе иностранных вендоров. Также компания переводит программы лояльности торговых сетей на процессинг российской разработки.

- Какие изменения произошли во взаимоотношениях с поставщиками? Есть ли проблемы с возвратом им средств?

- Поставщики, как и торговля оказались в очень непростой ситуации. Они, ровно как и мы, испытывают на себе инфляционное давление, рост внутренних издержек. Рвутся выстраиваемые годами логистические цепочки. Все это требует моментальной реакции. Мы вместе с ними и при непосредственном участии ответственных ведомств в феврале - марте делали все возможное для стабилизации ситуации, в том числе обеспечивали ритмичные поставки для удовлетворения колоссального спроса - на некоторые товары он вырос на тысячи процентов.

С учетом актуальных условий компании - члены АКОРТ еще в марте выразили готовность поддержать своих партнеров. В частности, ряд компаний ввели временный мораторий на применение штрафных санкций за недопоставки товаров. В индивидуальном порядке и исходя из предыдущего опыта взаимодействия с конкретными поставщиками, торговые компании могли пойти на изменение сроков пересмотра цен (если это было обосновано), сокращение сроков оплаты.

При этом, как я и говорил ранее, практика сокращения сроков оплаты в качестве единой регуляторной меры вряд ли целесообразна, поскольку грозит дефицитом оборотных средств у самих сетей.

- Наблюдается ли увеличение доли региональных брендов на полках федеральных сетей? Увеличилось ли число региональных поставщиков? Изменились ли требования к ним?

- Текущая ситуация создает хороший стимул для ускоренного развития региональных брендов и расширения каналов сбыта фермерской продукции. Этим направлением торговые сети-члены АКОРТ занимаются уже не первый год. Например, только в Х5 по итогам 2021 года доля субъектов МСБ среди поставщиков превысила 70%, а "Магнит" в прошлом году привлек 870 новых региональных поставщиков. Торговые сети продолжают активно наращивать партнерство с малым и средним бизнесом, в том числе за счет работы с "Корпорацией МСП".

Тут есть несколько механизмов. Во-первых, если производитель может обеспечить необходимое качество, соблюсти требования по объемам и частоте поставок, упаковке и т.д., то он может стать партнером сети и поставлять свою продукцию на полки. Если он не соответствует установленным стандартам, например, по объемам производства, торговые сети могут предложить ему льготную аренду торговой площади внутри магазина. Кстати, для решения этой задачи - маленьких объемов - мы предлагали поддержать идею кооперации фермерских хозяйств для сотрудничества с крупными федеральными сетями. Подобная практика уже отрабатывалась в период резкого роста спроса на фоне пандемии.

- Какую динамику рынка онлайн-торговли ожидаете в этом году?

- Тренд на покупки онлайн сохранился и продолжает укрепляться. В прошлом году объем онлайн-торговли вырос на 52%, составив 12% от общего розничного товарооборота. Такая динамика роста сохранилась и в I квартале 2022 года: оборот e-commerce увеличился на 59% год к году, а его доля в розничном товарообороте составила 11,2%. У этого канала большой потенциал роста в категории продуктов питания и FMCG - сейчас, по данным Nielsen, всего 6,2% всего объема продаж этих товаров приходится на онлайн.

Нужно отдать должное: пандемия сформировала устойчивую привычку к онлайн-покупкам у значительной части потребителей в больших городах и не только, поэтому можно ожидать, что доля этого канала продолжит расти в этом году темпами не ниже прошлогодних. Единственное - структурное перераспределение в пользу внутреннего рынка вместо трансграничных покупок, конечно, неизбежно.