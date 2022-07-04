Андрей Тяжельников: Жара может спровоцировать обострение астмы, хронических и сердечно-сосудистых заболеваний

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы рассказал, как обезопасить себя и свое здоровье в жару

Андрей Тяжельников: Жара может спровоцировать обострение астмы, хронических и сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Пресс-служба Департамента Здравоохранения

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU – В Москву вновь пришла жара, в этот период приходится тяжело как здоровым людям, так и гражданам, страдающих хроническими заболеваниями. О том, что как жаркая погода может сказаться на здоровье, как облегчить себе жизнь в данный период,как оказать первою помощь человеку с тепловым ударом и почему сейчас особенно важно проходить диспансеризацию в интервью "Интерфаксу" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы и главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников.

- Андрей Александрович, как облегчить свою жизнь в период жаркой погоды? Людям с какими заболеваниями нужно быть осторожнее? Кто входит в группу риска?

- Жара повышает риски ухудшения здоровья буквально для каждого. Перегрев опасен для всех. Поэтому очень важно в жару правильно охлаждаться и принимать меры предосторожности, чтобы не допустить теплового удара. Жара чревата не только тепловым ударом, но и обострением различных заболеваний. Опасна жара для пожилых людей, у которых уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий. Опасна жара и для детей, которые не ощущают опасности, находясь долго на солнце. Высокая температура воздуха также опасна людям с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний. Например, обострение в жару случается у 10-12% пациентов с бронхолегочными заболеваниями, у 30% пациентов с астмой и 10% пациентов с сердечно-легочными заболеваниями. Кроме того, примерно на 30% чаще случаются обострения хронических заболеваний, и примерно на 50% - обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому важно следить за своим здоровьем и регулярно проверять организм. Например, сейчас это можно сделать в парках города без записи и всего за час.

Чтобы пережить знойную погоду, нужно соблюдать некоторые правила: не выходить на солнце в самые жаркие часы, по возможности, надо чаще принимать прохладный душ, что поможет снизить температуру тела, на улице нужно носить головной убор, желательно с широкими полями или с козырьком, а также надевать свободную, светлую одежду из натуральных тканей. Выходя из дома, брать с собой воду и лекарства, которые могут понадобиться для купирования обострения хронического заболевания. Взрослым необходимо внимательно следить за детьми, чтобы они не находились долго на открытом солнце.

- Что насчет еды? Что можно есть в жару, от чего стоит воздержаться?

Нужно отдавать предпочтение легким, холодным блюдам. Холодные супы, салаты. Стоит отказаться от тяжелой, жирной, жаренной пищи. Больше употреблять овощей и фруктов с высоким содержанием воды.

- Можно ли пить алкоголь в жару? Какой наименее вреден в такую погоду?

Алкоголь нарушает терморегуляцию, дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья.

Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Это же касается и холодного пива, которым в принципе как алкогольным напитком не стоит злоупотреблять.

- В целом, какие напитки можно пить в жару и в каком количестве?

В жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков. Во многих напитках содержатся большие дозы сахара, как правило, выпивается не одна порция, что приводит к риску развития заболеваний. Некоторые виды газировки содержат кофеин, который способствует обезвоживанию. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе. Воду нужно пить прохладную, но не ледяную, чтобы не вызвать переохлаждение горла.

Кроме того, в жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма: влага быстро уходит за счет потоотделения, а недостаток жидкости чреват различными осложнениями. Поэтому в жару нужно много пить. Желательно пить больше обычной нормы, но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков.

Люди разного возраста, веса, ведущие активный либо пассивный образ жизни нуждаются в разном количестве жидкости ежедневно. Обычно рекомендуют исходить из среднего показателя потребности: 30-40 мл на килограмм веса – причем это, в свою очередь, зависит от климата, особенностей работы, наличия хронических заболеваний и многих других факторов. Также не стоит забывать о том, что значительная часть необходимой жидкости содержится в потребляемых нами продуктах.

- Можно ли спасаться от жары с помощью мороженого? В каком количестве его можно есть?

- Чаще всего люди покупают мороженое в жаркую погоду на улице, желая охладиться. И, как правило, стараются съесть его быстрее, пока оно не растаяло на солнце. Вот здесь и подстерегает риск простудиться: если быстро съесть ледяное мороженое, происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей. Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ.

- Одежду из каких материалов рекомендуется носить в период жаркой погоды? От ношения какой одежды необходимо воздержаться?

- Обязательно нужно носить головной убор, желательно с широкими полями или с козырьком, а также надевать свободную, светлую одежду из натуральных тканей. Воздержаться нужно от плотных и синтетических тканей, от обтягивающей, тесной одежды.

- Многие москвичи предпочитают спасаться от жары под кондиционером. Какой температурный режим необходимо соблюдать?

- Сам по себе кондиционер не представляет опасности, если им правильно пользоваться. С помощью охладительной техники можно более комфортно пережить летнюю жару. Однако у большинства из нас, когда жарко, возникает соблазн быстро охладиться и люди включают кондиционер на очень холодную температуру. И тогда возникает риск переохлаждения. Чтобы избежать рисков заболеть, нужно остужать помещение постепенно и не допускать слишком низких температур. Кондиционер нужно включать на температуру в диапазоне 19-25 градусов. Не меньше.

- Как находиться в помещении с кондиционером без опасений за свое здоровье?

Важно аккуратно заходить в помещение с работающим кондиционером. Лучше что-то накинуть на себя из одежды. Если человек зашел в помещение, где от зноя плавится асфальт, а в помещении холоднее на 20 градусов, то от разницы температур и быстрого охлаждения организм испытывает стресс, потому что не может так быстро адаптироваться к изменению температуры. Это снижает иммунную защиту, делая нас уязвимыми для вирусов и бактерий. Способствует обострению хронических заболеваний. Особенно внимательно нужно относиться к кондиционерам, работающим в торговых центрах, других общественных помещениях, где мы не можем сами регулировать выставленную температуру. Часто люди летом простужаются в автомобилях: они садятся в салон, нагретый солнцем, сразу включают холодный воздух и направляют на себя ледяную струю. Также лучше не оставлять включенным кондиционер на ночь.

- В Москве открыт купальный сезон, нужно ли в жару соблюдать временной режим при купании? Как правильно загорать?

Отдыхая у водоемов, нужно избегать резких перепадов температур. Разогревшись на солнце, нужно с осторожностью заходить в воду, которая меньше прогрета, чем воздух. Нельзя прыгать в воду с разбегу, сразу нырять. Нужно заходить в воду постепенно, давая время организму на адаптацию.

Загорать на открытом солнце можно только в утренние часы до 11 часов и в послеобеденное время с 16-17 часов по 15-20 минут. Остальное время необходимо проводить под тентом. Необходимо пользоваться защитными средствами от солнца, надевать головные уборы с широкими полями.

- Что бы вы посоветовали тем, кто предпочитает отдыхать на природе с шашлыками в жару?

Я бы посоветовал воздерживаться при жаркой погоде вообще от употребления жирной, горячей пищи и заменить ее на более легкие, холодные блюда. Например, холодные супы, салаты, фрукты, ягоды. В жаркую погоду продукты быстро портятся. Поэтому, собирая закуски для пикника, нужно всегда это иметь ввиду и отдавать предпочтения продуктам, которые лучше хранятся.

- Как помочь человеку, пострадавшему от теплового удара, до приезда врачей?

- Прежде всего, необходимо принять меры для охлаждения: уйти в тень, выйти из душного помещения, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если есть возможность - принять прохладный душ. Состояние должно нормализоваться.

Если у человека появилась резкая слабость в мышцах, вплоть до онемения конечностей, общая заторможенность, повышение температуры тела до 40 градусов, сильное потоотделение, чувство нехватки воздуха, то необходимо обратиться за медицинской помощью и оказать доврачебную помощь: перевести или перенести пострадавшего в тень или прохладное место, положить пострадавшего на спину, приподняв ему голову и ноги, освободить пострадавшего от сдавливающей одежды, приложить холодный компресс к голове, смочить лицо холодной водой, обернуть мокрой тканью и напоить большим количеством прохладной воды с добавлением сахара и на кончике чайной ложки соли.

- Необходимо ли пристальнее следить за своим здоровьем в такую погоду? Намного ли выше риск обострения хронических заболеваний?

Высокая температура окружающего воздуха – это стресс для организма. Пожилые люди в большинстве имеют различные хронические заболевания, которые могут обостряться и приводить к осложнениям. Поэтому им и всем, кто находится в группе риска, необходимо регулярно проходить диспансеризацию в поликлиниках или павильонах "Здоровая Москва".

Необходимо избегать любой физической активности в слишком жаркие дни и часы, особенно при работе на огородах, когда последствия жары усугубляет поза головой вниз. Надо помнить, что перегрев может произойти не только на открытом солнце, но и в тени при высокой температуре воздуха. По возможности, нужно чаще принимать прохладный душ, что поможет снизить температуру тела, а при наличии хронических заболеваний, нельзя забывать вовремя принимать лекарства, назначенные врачом, необходимо следить за параметрами давления.