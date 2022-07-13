Глава департамента МИД: РФ прорабатывает возможность выплат взносов в ООН в рублях

Петр Ильичев рассказал об усилиях по разрешению "зернового" вопроса

Петр Ильичев Фото: Пресс-служба

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Директор Департамента международных организаций (ДМО) МИД РФ Петр Ильичев рассказал в интервью "Интерфаксу" об усилиях по разрешению "зернового" вопроса, в том числе, в контактах с Турцией, Украиной и ООН, дал оценку роли ООН в урегулировании украинского кризиса, включая возможное подключение ООН в качестве посредника, о трудностях с получением российскими официальными лицами американских виз.

- Рассматривает ли Россия возможность привлечения ООН к урегулированию на Украине, в т.ч. в качестве посредника?

- Как известно, Киев выступил с инициативой запуска переговоров о нейтралитете Украины и гарантиях ее безопасности вскоре после начала специальной военной операции. После трех раундов в Белоруссии и встречи в Стамбуле 29 марта с.г. было достигнуто понимание относительно параметров нейтрального и внеблокового статуса Украины, механизма его гарантий и демилитаризации соседней страны. Удалось также наметить подходы к решению территориальных вопросов.

Таким образом, после нескольких месяцев довольно интенсивной работы проект "Договора об урегулировании ситуации на Украине, ее нейтралитете и гарантиях безопасности" стал приближаться к приемлемому для сторон виду. Однако процесс прервался с подачи Киева. Судя по всему, забеспокоились западные партнеры Украины – потенциальные гаранты безопасности оказались не готовы взять на себя соответствующие обязательства.

В результате переговоры, проходившие в онлайн-формате, приостановились. На наши поправки от 15 апреля с.г. украинские коллеги ответ так и не дали. В свою очередь, мы готовы к продолжению процесса. Разумеется, при должном учете российской позиции.

В этой связи полагаем, что обсуждение возможного привлечения ООН к российско-украинским переговорам в роли посредника является преждевременным. Как минимум, следует дождаться их возобновления.

- Как в Москве оценивают действия Всемирной организации, ее Секретариата и Генерального секретаря в связи с ситуацией на Украине?

- Подход Генсекретаря ООН и представителей Секретариата всемирной Организации к реакции на события на Украине зачастую носит довольно предвзятый характер, отражающий установки стран Запада и недружественных государств.

Так, Секретариат ООН последовательно игнорировал информацию о нарушениях Киевом базовых норм международного гуманитарного права, включая использование мирных жителей в качестве "живого щита", размещение военной техники в жилых кварталах, пытки и издевательства над военнопленными.

Когда речь заходит о регулярных обстрелах ДНР и ЛНР с украинской стороны, Секретариат либо избегает комментариев, либо запаздывает с ними. Подобную линию, в частности, мы наблюдали после массированных артиллерийских ударов украинских вооруженных формирований по гражданским объектам Донецка, включая роддом, 6-13 июня с.г. После провокаций Киева в г.Буче и г.Краматорске ооновцы ограничились призывом к проведению независимого расследования.

Кроме того, на фоне настойчивых попыток западных государств возложить на нашу страну ответственность за ситуацию на глобальном продовольственном рынке ооновцы старательно обходят стороной последствия беспрецедентных антироссийских санкций. Замалчивается тот факт, что катализатором нынешнего продовольственного кризиса стал разрыв логистических и финансовых цепочек, к которому привели односторонние ограничительные меры США и ЕС.

Подобная практика двойных стандартов не только неприемлема, но и идет вразрез с требованиями, предъявляемыми к международным чиновникам в соответствии с Уставом всемирной Организации. Будем и впредь призывать Секретариат ООН к сбалансированной и взвешенной позиции по украинскому сюжету.

- Видит ли российская сторона необходимость более активного участия ООН в решении гуманитарных проблем на Украине? Может ли Всемирная организация сыграть весомую роль в решении вопроса с вывозом зерна с Украины, и насколько, по вашему мнению, эффективен четырехсторонний механизм Россия-Украина-Турция-ООН? Требуется ли в принципе участие ООН в решении данной проблемы?

- Отмечаем повышенное внимание, которое руководство ООН уделяет решению гуманитарных проблем на Украине. В частности, сотрудники ООН подключались к операции по эвакуации гражданских лиц, удерживаемых украинскими боевиками на заводе "Азовсталь" в Мариуполе (всего было вывезено 152 мирных жителя). В настоящее время А.Гутерреш активно продвигает т.н. "зерновую инициативу", предусматривающую восстановление экспортных поставок на мировые рынки сельскохозяйственной продукции из России и вывоз зерна из черноморских портов Украины. Заявленная цель – снизить угрозы глобальной продовольственной безопасности, обострившиеся на фоне пандемии коронавируса, неблагоприятных климатических явлений и, не в последнюю очередь, оголтелого использования США и ЕС инструмента односторонних принудительных мер против "неугодных стран".

В этой связи необходимо напомнить, что проблемы в сфере продовольственной безопасности возникли отнюдь не в феврале с.г., а еще в период пандемии, когда западники разогнали инфляцию через бесконтрольную денежную эмиссию и неумелые действия в сфере "зеленой экономики". Основные производители сельскохозяйственной продукции, включая Россию, не только сохраняют темпы ее производства, но и последовательно наращивают их. В 2021 г. российский экспорт зерновых составил 43 млн тонн, в этом году, с учётом большого урожая, планируется довести этот показатель до 50 млн тонн. Настроены продолжить полное выполнение всех своих обязательств по поставкам зерновых, удобрений, энергоносителей и прочей критически важной продукции как в рамках двусторонних договоренностей, так и для оказания помощи нуждающимся по линии профильных международных организаций, в том числе Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Таким образом, в структуре глобального предложения серьезных изменений нет, проблемы начинаются в системе распределения товарных потоков и доставке продукции. Как я уже отмечал, главный негативный фактор – односторонние антироссийские санкции, нарушающие логистическую, финансовую и страховую составляющие экспорта. В этой связи первоочередной задачей является восстановление обрушенной ограничениями архитектуры свободной торговли продовольствием и удобрениями.

Что касается вывоза украинского зерна морским путем, то вынуждены в очередной раз повторить – Россия не препятствовала и не препятствует этому. Основные угрозы для безопасного судоходства в территориальных водах Украины связаны с высокой минной опасностью и обстрелами со стороны Киева. Именно украинцы продолжают удерживать в своих портах 70 судов из 16 иностранных государств, заблокировав выход из своей акватории. Российские же специалисты разминировали почти 3,5 тыс. га, возобновили работу портов Бердянска и Мариуполя, откуда 21 июня с.г. вышел турецкий сухогруз "Azov Concord" под флагом Мальты в сопровождении кораблей Черноморского флота России.

В свою очередь, неоднократно подтверждали на всех уровнях, в том числе публично, что готовы содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна. Российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей. Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций.

По всем этим вопросам поддерживается регулярный диалог между российскими и турецкими военными. Проведение очередного раунда таких экспертных консультаций намечено на 13 июля в Стамбуле. Ожидается и подключение украинских представителей, а также ооновцев в качестве наблюдателей.

- Считаем ли мы, что в свете событий на Украине существует необходимость активизировать реформирование СБ ООН для исправления существующего там диспаритета?

- В международном сообществе уже давно существует консенсус относительно необходимости адаптации ООН, включая ее Совет Безопасности, к современным реалиям. СБ должен быть в состоянии успешно реагировать на актуальные вызовы и угрозы. Особую важность повышению эффективности Совета придает тот факт, что именно на этот орган в соответствии с Уставом ООН возложена основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Соответствующие Межправительственные переговоры (МПП) проходят в Нью-Йорке с начала 2009 года. Их участникам удалось добиться определенного прогресса, однако до согласования реформенной схемы, которая пользовалась бы одобрением подавляющего большинства государств-членов, не говоря уже о консенсусной поддержке, еще далеко. Спешка в данном вопросе губительна, так как на кону авторитет ключевого элемента ооновской системы. Поэтому попытки ускоренно решить эту проблему – путь в никуда.

Наша страна последовательно выступает за расширение в Совете представленности развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, справедливо претендующих на более значимую роль в мировых делах. Также принципиально важно обеспечить неприкосновенность права вето – уникального инструмента, который способствует достижению компромиссных развязок и предотвращает втягивание СБ в сомнительные с точки зрения международного права авантюры. И, конечно, обновленный Совет должен оставаться компактным, дабы не утратить мобильность и работоспособность, поэтому его оптимальная численность – чуть более двадцати членов.

Реформа Совета не зависит и не может зависеть от какой-либо отдельной кризисной ситуации, включая нынешнее положение дел на Украине, в ДНР и ЛНР. Однако в последнее время западные страны действительно все более настойчиво используют фактор российской специальной военной операции как аргумент в пользу ускоренного реформирования органа – конечно же, по западным лекалам. Отрадно, что такие провокации не находят поддержки у остальных государств.

Считаем подобные заходы абсолютно необоснованными. Обязательное условие эффективности СБ – конструктивное взаимодействие всех его членов. Иными словами, причины трудностей, с которыми периодически сталкивается Совет, следует искать не в неких "несовершенствах" его рабочих методов, а в банальной неготовности западных государств отказаться от логики "игры с нулевой суммой" и, отбросив давно устаревшие идеи о собственном доминировании, трудиться над достижением компромиссов. Вместо этого они используют свое численное преимущество в СБ для продвижения выгодных им решений или же блокирования "неудобных" инициатив без задействования права вето.

Такую модель поведения мы наблюдали и продолжаем наблюдать при рассмотрении целого ряда вопросов, последним из которых как раз стал украинский. Для начала Запад в течение восьми лет не просто игнорировал, но и открыто поощрял саботаж Киевом "Комплекса мер" по выполнению Минских соглашений – между прочим, одобренного резолюцией СБ 2202. Затем, уже после начала СВО, посредством откровенного шантажа большинством голосов продавил резолюцию Совета о созыве 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, в рамках которой был принят ряд политизированных документов, нацеленных не на стабилизацию ситуации, а исключительно на демонизацию России. Что же касается регулярных заседаний СБ по данной теме, то "благодаря" отдельным делегациям они превратились в бенефис западной мегафонной дипломатии, где ценятся не уважительный диалог и стройная аргументация, а лживые спекуляции и неприкрытые оскорбления. Так что западным партнерам для начала следует принципиально изменить подход к ведению международного общения, ибо именно в нем кроются причины всех проблем.

- Россия ранее выступала в пользу кандидатуры Японии в качестве постоянного члена СБ ООН. Учитывая нынешнее состояние отношений Москвы и Токио и включение Японии в список недружественных государств, планируем ли мы изменить свою позицию? В целом как можно охарактеризовать наше отношение к стремлению некоторых других недружественных нам стран, например, Германии, стать постоянными членами СБ ООН? Кого мы бы хотели видеть в качестве постоянных членов в Совете?

- Как я уже говорил, Россия исходит из того, что задача по приданию СБ большей демократичности может быть решена только посредством расширения в нем представленности развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки. Что же касается развитых западных государств, то они и так перепредставлены в Совете, в том числе в его постоянном "пуле". Увеличение их числа не будет нести никакой "добавленной стоимости" и лишь отдалит перспективу исправления исторической несправедливости по отношению к глобальному Югу. Едва ли предоставление "постоянной прописки" Берлину и Токио, которые вместе с другими союзниками США придерживаются идентичной линии по ключевым глобальным сюжетам, отвечает интересам международного сообщества.

Как бы то ни было, идеальная модель преобразований должна быть согласована всеми государствами-членами в ходе уже упомянутых мною Межправительственных переговоров. Россия как страна, стоявшая у истоков ООН и являющаяся постоянным членом ее Совета Безопасности, готова поддержать такую реформенную схему, которая будет одобрена подавляющим большинством стран, а в идеале – получит консенсусную поддержку.

- Сказались ли санкции Запада на наших возможностях вносить в прежних объемах и валюте взносы в регулярный бюджет Всемирной организации и других учреждений системы ООН? Есть ли планы сократить объемы взносов и перейти на оплату в рублях?

- Введенные западными странами санкции включают в себя масштабные меры, направленные на ограничение нормального функционирования финансовой системы России. Это вынуждает нас вырабатывать новые модальности исполнения финансовых обязательств перед бюджетами ООН и ее специализированных учреждений. Ожидаемо, основные проблемы связаны с действиями американских банков. В ряде случаев недружественную политику проводят представители швейцарской банковской системы.

В целом выплаты Российской Федерации в бюджеты организаций системы ООН осуществляются в полном объеме и, по возможности, своевременно. Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнёров в ООН принимать платежи в российской валюте.

- Каким образом сложности с получением нашими делегациями американских виз и перелетами в США отразились на деятельности России в ООН и ее структурах? Испытывает ли российское постпредство в Нью-Йорке сложности с финансированием, и как они решаются?

- Проблеме получения нашими делегациями американских въездных виз уже не один год. Власти США поступательно проводят курс на ужесточение визовой политики в отношении представителей России, направляющихся в Нью-Йорк в том числе в составе официальных делегаций. Например, некоторые наши делегаты на 10-й Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая пройдет в штаб-квартире ООН с 1 по 26 августа, до сих пор не получили визы, хотя заявки были поданы в строгом соответствии с требованиями американской стороны. В декабре прошлого года США не выдали визу главе российской делегации на заседании Рабочей группы открытого состава по международной информационной безопасности, директору ДМИБ МИД России А.В.Крутских. И подобных случаев множество.

Невыдача или несвоевременная выдача виз российским делегатам зачастую приводит к срыву нашего участия в межправительственных мероприятиях по линии ООН. Это, очевидно, негативно влияет и на деятельность самой всемирной Организации. Отсутствие российских экспертов серьезно затрудняет решение в том числе важных организационных и логистических вопросов, связанных с особенностями функционирования ООН как уникальной международной площадки.

Несколько утвержденных на работу в ООН или действующих сотрудников Секретариата из числа граждан Российской Федерации не могут прибыть в штаб-квартиру в Нью-Йорке и приступить к своим служебным обязанностям, поскольку им не выданы либо не продлены американские визы. Такая ситуация затрудняет работу соответствующих подразделений ооновского аппарата, отрицательно сказывается на имидже всемирной Организации. Подчеркну, что речь идет о сотрудниках, имеющих статус международных гражданских служащих.

Подобные действия США являются нарушением обязательств, которых американцы должны придерживаться по Соглашению между Организацией Объединенных Наций и Правительством США о месторасположении Центральных учреждений ООН и своевременном рассмотрении визовых заявок.

Что касается финансирования деятельности нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, то все возникающие процедурные и технические вопросы нам пока удаётся успешно решать.