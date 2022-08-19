Посол КНР в РФ: в условиях американских провокаций Китай и Россия будут совместно защищать мировую систему, основанную на международном праве

Чжан Ханьхуэй рассказал о позиции Пекина в вопросе отстаивания территориальной целостности страны

Чжан Ханьхуэй Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй ответил на вопросы "Интерфакса", касающиеся политики США и их западных союзников в отношении Тайваня, подтвердил решимость Пекина отстаивать территориальную целостность и суверенитет Китая всеми средствами.

- В последнее время спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и другие законодатели один за другим совершают поездки на Тайвань, открыто оспаривая принцип "одного Китая", что вызвало широкую озабоченность международного сообщества и решительное осуждение и противодействие со стороны Китая. Китай четко указал, что историческая основа принадлежности Тайваня Китаю с древних времён ясна, и юридические факты очевидны. Не могли бы вы кратко рассказать об этом?

- Китай подтверждает свою твёрдую и справедливую позицию, решительно выступив против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и соответствующих законодателей на Тайвань, что является вопиющим нарушением принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, посягательством на суверенитет и территориальную целостность Китая и серьезным неверным сигналом сепаратистским силам на Тайване. Чтобы понять тайваньский вопрос, мы должны сначала правильно понять его исторический и правовой контекст. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы изложить ситуацию и прояснить подлинную картину российским друзьям.

Тайвань принадлежит Китаю с древних времен, и сменявшие друг друга центральные правительства Китая устанавливали администрацию на островах Пэнху и Тайване для осуществления административной юрисдикции. В конце 19-го века Япония развязала китайско-японскую войну, совершила акт агрессии против Китая и вынудила цинское правительство уступить Тайвань и острова Пэнху. После Второй мировой войны китайское правительство официально вернуло себе Тайвань де-юре и де-факто 25 октября 1947 года в соответствии с рядом документов, имеющих международно-правовую силу, включая Каирскую декларацию и Потсдамскую декларацию.

1 октября 1949 года было провозглашено Центральное народное правительство Китайской Народной Республики, заменившее правительство Китайской Республики в качестве единственного законного правительства, представляющего весь Китай. Следует особо подчеркнуть, что речь идет о смене власти без каких-либо изменений статуса Китая как субъекта международного права, суверенитет Китая и присущие ему территориальные границы остались неизменными, а правительство Китайской Народной Республики по праву пользуется и осуществляет суверенитет Китая в полном объеме, в том числе над Тайванем. В результате продолжения гражданской войны в Китае и вмешательства внешних сил обе стороны пролива оказались в особом состоянии постоянной политической конфронтации, но суверенитет и территория Китая никогда не были разделены и никогда не будут разделены, а статус Тайваня как части территории Китая никогда не менялся и никогда не будет изменён.

Принцип "одного Китая" - это всеобщий консенсус международного сообщества. В октябре 1971 года 26-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 2758, полностью решившую вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в Организации Объединенных Наций в политическом, юридическом и процедурном отношении. Также было ясно сказано, что Китай имеет только одно место в ООН и что не может быть и речи о "двух Китаях" или "одном Китае, одном Тайване". В официальном юридическом заключении Секретариата ООН также чётко указано, что "Тайвань как провинция Китая не имеет независимого статуса". В мире 181 страна, включая США, установили дипломатические отношения с Китаем на основе принципа одного Китая. Принцип "одного Китая" также является надлежащей частью соблюдения основных норм международных отношений.

- США и другие члены G7 утверждают, что политика одного Китая, которую они проводят, не изменилась, но китайское правительство не согласно с их заявлениями. В чем основные различия между двумя сторонами?

- Порочные действия Пелоси и конгрессменов США на Тайване и их откровенная провокация в отношении суверенитета и территориальной целостности Китая полностью показывают, что США стали саботажником и фальсификатором принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике. При установлении дипломатических отношений с Китаем 181 страна, включая США и страны G7, подтвердили принцип "одного Китая", опубликовав дипломатические коммюнике или совместные заявления, и обязались разорвать официальные отношения с властями Тайваня. Это основной консенсус и фундаментальная политическая основа для установления и развития дипломатических отношений между Китаем и другими странами, ее смысл ясен и однозначен. Любая страна должна проявлять добрую волю и полностью выполнять свои обязательства при установлении дипломатических отношений с Китаем.

Так называемый "Закон об отношениях с Тайванем", "Шесть гарантий Тайваню", предложенные Соединенными Штатами, и формулировки "в политике единого Китая наших стран" и "где это применимо" в заявлении министров иностранных дел G7, по сути, являются односторонними неправильными интерпретациями принципа "одного Китая" или самонавязанными условиями через внутренние законы, или даже секретными гарантиями, которые не лежат на столе переговоров.

Еще более нелепо потворствовать официальным контактам между парламентом или другими правительственными ведомствами и Тайванем под предлогом так называемого "разделения трех властей" и утверждений, что "для законодателей наших стран зарубежные поездки являются нормой и рутиной". Политическая система не является оправданием для игнорирования и уклонения от выполнения международных обязательств. Парламенты являются неотъемлемой частью государства, и их внешняя деятельность справедливо рассматривается как акты государства, а государство, как субъект международных отношений и международного права, обязано соблюдать международное право и основополагающие нормы международных отношений и в полном объеме выполнять взятые на себя двусторонние обязательства.

Подводя итог, можно сказать, что суть всех этих разногласий заключается в том, что некоторые страны, во главе с США, под видом "проведения политики одного Китая" и не поддерживая "независимости Тайваня", пытаются фальсифицировать и выхолащивать принцип одного Китая путем односторонних и произвольных интерпретаций, создавая "два Китая" и "один Китай, один Тайвань" на практике, для достижения своей политической цели "контроля над Китаем с помощью Тайваня". Эти действия искажают резолюцию ГА ООН 2758, противоречат международному праву, серьезно нарушают политические обязательства, взятые соответствующими странами перед Китаем, посягают на суверенитет и достоинство Китая, попирают основные нормы международных отношений и бросают вызов международному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны. В этой связи правительство Китая неоднократно и недвусмысленно заявляло о своей строгой и справедливой позиции несогласия и осуждения.

- После визита Пелоси Китай предпринял ряд решительных контрмер. Соединенные Штаты, однако, раскритиковали Китай за "одностороннее изменение статус-кво в Тайваньском проливе", "провокационные военные действия" и "одностороннее применение силы", а также обвинили Китай в принятии "безответственных" контрмер. Как вы это прокомментируете?

- Абсурдные теории американской стороны - чистая попытка выдать черное за белое и свалить с больной головы на здоровую. Статус-кво в Тайваньском проливе заключается в том, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, Тайвань является частью Китая, а национальный суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены. Закрепленные в Уставе ООН важные принципы уважения национального суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств являются краеугольным камнем современного международного права и международных отношений. Суверенные государства имеют права и средства, полностью гарантированные международным правом, для противодействия сепаратизму и сохранения своей территориальной целостности. Визит Пелоси на Тайвань - серьезный провокационный шаг, направленный на качественное повышение уровня отношений между США и Тайванем. Сначала была злонамеренная провокация со стороны Соединенных Штатов, а уже затем - законная защита интересов Китая. Необходимые контрмеры, принятые Китаем, имеют прочную основу в международном праве и внутреннем законодательстве, являются справедливыми, обоснованными и законными.

Под прикрытием так называемых "свободы, демократии и прав человека" и "поддержания международного порядка, основанного на правилах", некоторые антикитайские силы в США намеренно искажают природу тайваньского вопроса как чисто внутреннего дела Китая, пытаясь отрицать легитимность и рациональность действий китайского правительства по защите национального суверенитета и территориальной целостности. Это полностью обнажило их политический заговор с целью "использовать Тайвань для контроля над Китаем" и воспрепятствовать воссоединению Китая, что подлежит лишь разоблачению и суровому осуждению.

Правительство Китая имеет право решить тайваньский вопрос и добиться национального воссоединения всеми необходимыми средствами, без вмешательства внешних сил. Достижение воссоединения родины мирными средствами является первым выбором Коммунистической партии Китая и китайского правительства для решения тайваньского вопроса, что отражает нашу заботу и защиту национальной справедливости, благополучия наших соотечественников и мира через Тайваньский пролив. Следует отметить, что если сепаратистские силы на острове попытаются сопротивляться воссоединению и вступают в сговор с внешними силами с целью отделения Тайваня от Китая, это будет серьезным преступлением - расколом государства, это путь в никуда. Китайское правительство обязано принять решительные меры. В целях противодействия и сдерживания сепаратистских сил "независимости Тайваня", направленных на раскол страны и содействия мирному воссоединению родины, Китай в 2005 году принял "Закон о предотвращении раскола страны", уточняя, что страна имеет право принимать немирные средства и другие необходимые меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность!

- Можно ли считать этот кризис в Тайваньском проливе еще одним кризисом, преднамеренно созданным Соединенными Штатами для "поддержания международного порядка, основанного на правилах"? Как Россия и Китай могут сотрудничать дальше, чтобы сломать этот свод правил, в котором доминирует Запад?

Вы подняли отличный вопрос, указав на разрушительное влияние и угрозу, которую ослабевающая гегемония США представляет всему миру. В мире есть только одна международная система и ядром данной системы является Организация Объединенных Наций, есть только один международный порядок и он основан на международном праве, также есть только одни правила, это основные нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН. Утверждаемый Соединенными Штатами "международный порядок, основанный на правилах", по сути, является произвольным толкованием и применением международного права, призванным заменить общепринятые нормы международного права "американскими правилами" и упаковать "гегемонистский порядок", возглавляемый Соединенными Штатами, в так называемый "международный порядок".

Недавние неверные заявления и действия Соединенных Штатов по тайваньскому вопросу вновь обнажили односторонний, лицемерный и обманчивый характер их так называемых "правил" и "порядка". Мы не можем не задаться вопросом, должны ли выполняться обещания, данные США при установлении дипломатических отношений с Китаем, и политические документы, подписанные обеими сторонами? Следует ли уважать и поддерживать суверенитет и территориальную целостность Китая? Если даже эти самые основные и фундаментальные вопросы международных отношений и международного права обсуждаются и обходятся стороной, какой смысл говорить о "правилах" и "порядке"? Международный порядок не должен быть гегемонистским порядком, в котором доминируют Соединенные Штаты, а международные правила не должны быть "семейными правилами", сформулированными Соединенными Штатами. Китай всегда считал, что все страны должны отстаивать общие ценности мира, развития, справедливости, правосудия, демократии и свободы для всего человечества, практиковать подлинную многосторонность, содействовать демократизации международных отношений и объединить усилия для построения сообщества единой судьбы человечества.

В последнее время в ответ на порочные действия США по тайваньскому вопросу российское общество выразило искреннюю солидарность со справедливой позицией и законными контрмерами Китая, подвергло глубокой критике действия Пелоси и американских законодателей после их визита на Тайвань. Недавно на X Московской конференции по международной безопасности президент Путин подверг резкой критике поездку Пелоси на Тайвань как тщательно спланированную провокацию и часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглую демонстрацию неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Я высоко ценю и искренне благодарю правительство и народ России за их поддержку и дружбу.

Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения вступили в наилучший период в истории. Китайско-российское стратегическое сотрудничество является важной силой в продвижении многополярности мира и демократизации международных отношений.

В феврале этого года Китай и Россия опубликовали "Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии" , которое указало путь для сотрудничества между двумя странами. Как мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия будут отстаивать ответственность и моральные принципы, а также твердо защищать международную систему, в которой ООН играет центральную координирующую роль в международных делах, стойко оберегать международный порядок, основанный на международном праве, включая цели и принципы Устава ООН, способствовать многополяризации мира и демократизации международных отношений, отстаивать правильное историческое представление о Второй мировой войне, совместно строить более процветающий, стабильный, честный и справедливый мир.