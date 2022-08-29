Россия и Китай: еще одна связка

Сергей Шахрай прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве между МГТУ им. Баумана и Университета Шэньчжэня

Сергей Шахрай Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана и Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне подписали в Москве Меморандум о научно-образовательном сотрудничестве. В церемонии подписания в Зале Ученого совета МГТУ приняли участие и.о. ректора МГТУ Михаил Гордин и первый проректор российско-китайского университета Сергей Шахрай, дистанционно - ректор МГУ-ППИ Ли Хэчжан, проректор Чжу Дицзянь, другие руководители совместного университета.

О значении этого документа первый проректор российско-китайского университета Сергей Шахрай беседует с нашим специальным корреспондентом Вячеславом Тереховым.

- Почему именно с МГТУ им. Н.Э. Баумана?

- Китай очень заинтересован в подготовке молодых инженеров и машиностроителей. Но в МГУ, как вы знаете, нет своего инженерного факультета, который мог бы, в соответствии с концепцией совместного университета, вести обучение в Шэньчжэне по российским программам. Поэтому сегодня соответствующий факультет в МГУ-ППИ создан и развивается под эгидой китайской стороны – Пекинского политехнического института при активнейшей поддержке народного Правительства г.Шэньчжэнь. Мы решили восстановить баланс и установить сотрудничество с "бауманкой", чтобы студенты, как это было задумано, обучались и по самым высшим российским стандартам. Это весомое дополнение к огромному образовательному и научному вкладу МГУ в качестве университета-учредителя первого российско-китайского университета в Шэньчжэне.

- Будете совместными усилиями ковать китайских Туполевых и Лавочкиных?

- Для нашего нового партнера это привычная история – насколько мне известно, в 1950-60х годах "бауманку" окончили многие выдающиеся китайские политические, общественные деятели и ученые, которые потом стали руководителями министерств и ведомств, академическими институтами, а один из выпускников - Сун Цзянь даже возглавлял Академию инженерных наук.

Сегодня мы намерены сделать акцент на науке. Планируем создавать небольшие научные коллективы по направлениям, представляющим взаимный интерес. Под руководством ведущих российских и китайских специалистов перспективные аспиранты и магистранты будут работать над серьезными исследовательскими проектами и завершать в такой "концентрированной научной среде" свое обучение. Фактически, мы хотим стимулировать на базе МГУ-ППИ рождение новых научных школ. Уверен, этот подход обеспечит совершенно новый уровень подготовки высококлассных инженеров, а энергия молодежи при поддержке маститых ученых даст выдающиеся научные результаты.

- Международное университетское сотрудничество – привычное дело. Почему к сегодняшней церемонии столько внимания дипломатов?

- МГУ-ППИ – не самый обычный университет. Он был создан по решению лидеров наших стран и ровно пять лет назад начал свою образовательную и научную деятельность. Университет стал символом качественно нового уровня российско-китайского гуманитарного сотрудничества в сфере высшего образования. Ключевая задача совместного университета – подготовка в КНР на базе лучших российских образовательных программ востребованных специалистов, в первую очередь для реализации экономических проектов как в России и Китае, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В КНР наш университет относят к системе так называемого элитного образования.

Обучение в университете ведется на русском языке, естественно активно используются китайский и английский. Студенты, окончившие университет, получают два диплома – МГУ им. М.В.Ломоносова и совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Будущие выпускники инженерного факультета тоже начнут получать второй диплом - МГТУ им.Н.Э.Баумана.