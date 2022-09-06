Дмитрий Чернышенко: сейчас для россиян безопасно отдыхать лучше в России

Вице-премьер рассказал о продолжающейся подготовке к ОИ в Париже

Дмитрий Чернышенко: сейчас для россиян безопасно отдыхать лучше в России Фото: Пресс-служба

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В интервью "Интерфаксу" на Восточном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о дальневосточном треке программы "Приоритет-2030", беспрецедентном спросе на внутренний туризм и подготовке российской сборной к участию в следующих летних Олимпийских играх в Париже.

- Мы находимся на стенде Минобрнауки и было бы неправильно не задать первый вопрос по теме высшего образования. Как вы оцениваете реализацию программы "Приоритет-2030" в преломлении к Дальнему Востоку?

- Программа уже доказала свою эффективность на федеральном уровне. Большое количество вузов получили поддержку и гранты. И в сентябре этого года будет производиться отбор вузов в Дальневосточном федеральном округе, которые войдут в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030. Дальний Восток". Основные задачи, конечно, помимо повышения качества высшего образования и развития науки, - это через эти две важные меры обеспечить удержание выпускников здесь, на территории Дальневосточного округа. Поскольку одним из самых больших драйверов оттока населения Дальнего Востока является то, что студенты раньше предпочитали уезжать в другие города. Но с поднятием уровня образования, и самое главное - науки, здесь создаются беспрецедентные условия для того, чтобы можно было обучиться и найти себе работу, получить ее по специальности благодаря таким программам, как "Приоритет-2030. Дальний Восток".

Планируется отбор не менее десяти вузов ДФО, поэтому с нетерпение ждем результатов, будем за ними следить. Минимальный размер базового гранта - это 50 млн рублей. И на период до 2030 года в этой программе заложено 1,3 млрд руб. Этот инструмент будет синхронизирован с мерами поддержки, которые делает министерство по развитию Дальнего Востока, которое, со своей стороны, за счет госпрограммы социально-экономического развития ДФО тоже направит средства. Таким образом будет создан мощный кумулятивный эффект, и мы достигнем того, чтобы студенты, получив образование, оставались работать здесь.

- Как изменилась структура туризма в санкционных условиях и при большом количестве недружественных стран?

- В настоящий момент мы видим беспрецедентный спрос на внутренний туризм и, с одной стороны, это, конечно, отложенный спрос после пандемии. Мы, кстати, восстановили туристический поток, по сравнению с 2019 годом, уже на 95% примерно. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас для россиян безопасно отдыхать лучше в России в виду недружественных действий.

Хотел бы отметить стремительные действия правительства по поддержке туристической отрасли, потому что в первые же дни было выделена беспрецедентная сумма – около 20 млрд руб. - на поддержку спроса, поддержку самой индустрии. Всего у нас в этом году по направлению "Туризм" предусмотрено более 75 млрд руб. федеральных инвестиций. И если брать за первое полугодие, то в путешествие по стране отправилось более 30 млн человек, а всего мы ожидаем, что поток будет более 60 млн, что говорит о том, что спрос восстановился.

Самое главное сейчас - то, о чем всегда говорит нам президент, - это ускорить создание туристической инфраструктуры для того, чтобы удовлетворить этот огромный повышенный спрос. Для этого созданы все инструменты поддержки, институт развития - корпорация "Туриз.РФ", которая уже отобрала из 600 проектов около 130 объектов, которые в первую очередь будут поддержаны, что обеспечит более 20 тыс. гостиничных номеров.

Также очень эффективной стала антикризисная мера поддержки в виде субсидирования 50% инвестиций - компенсации на создание быстровозводимых модульных отелей, которая обеспечит очень серьезный прирост турпотока уже до конца года. Это очень быстрая мера, которая, помимо поддержки самого бизнеса, еще и загружает сопутствующий бизнес по производству очень симпатичных модульных домов, срок эксплуатации которых 30-50 лет, но они позволяют очень быстро какое-то количество мест для туристов предоставить. Мы планируем со следующего года увеличить в два раза финансирование этой меры, и каждый год будем тоже в два раза его увеличивать.

- В случае введения дополнительных ограничений странами ЕС по выдаче виз россиянам, сильно ли это ударит по туристической отрасли и снизит ли это турпоток за рубеж? Видите ли вы здесь серьезную проблему?

- Туроператоры в общем-то все уже переориентировались на внутренний туризм. Есть некоторые, которые продолжают ждать и не забирают свои средства, но большая часть предоплаченных туров конвертировалась во внутренние туры тем более, что есть очень существенная поддержка по возврату стоимости тура.

Здесь, на Дальнем Востоке, я хотел бы, пользуясь вашей большой аудиторией, напомнить, что окно продаж на осеннюю сессию по возврату части стоимости на Дальнем Востоке, а это до 40 тысяч рублей с одной поездки, закрывается 10 сентября. Поэтому осталось буквально несколько дней, и всех призываем воспользоваться этой мерой. Всего уже оформлено более 7 млрд рублей путевок по этой программе буквально за несколько дней - с 25 августа.

- Как вы оцениваете шансы участия российских спортсменов на олимпиаде в Париже, опять же учитывая недружественное отношение как отдельных стран, так и международных организаций к России?

- Международный олимпийский комитет, прикрываясь рекомендациями, заставляет, по сути дела, международные федерации ограничивать наших спортсменов в участии в олимпийских играх в Париже 2024 года. Но мы работаем по программе для наших сборных и продолжаем их готовить, несмотря на санкционные ограничения. Подготовка ведется на пяти федеральных спортбазах и на региональных объектах. Мы по поручению президента сейчас стремительно заменяем те площадки, на которых готовились наши сборные и которые оказались в недружественных странах. Поэтому сейчас как раз время их создать у нас, особенно в условиях среднегорья - для тренировок на выносливость.

В 2022 году у нас запланировано более 210 международных спортивных состязаний по 50 видам спорта, включая Игры Дружбы и "Мы вместе". И сейчас продолжается Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов нашей страны. Она проходит с 10 августа по 2 октября по 39 олимпийским видам спорта, - ровно та же программа, что и игры предстоящие в Париже. В подобном формате Спартакиада впервые происходит, поэтому мы, в общем, обеспечиваем нашим спортсменам соревновательную активность. При этом активно развиваем сотрудничество со странами, дружественными нам, прежде всего странами БРИКС, ШОС, СНГ, конечно, - большое количество соревнований по этим направлениям идёт.

- То есть к Олимпиаде продолжаем готовиться?

- Да.

- А если не получится, проведем свои соревнования?

- Да, как мы это сделали с паралимпийскими играми в Ханты-Мансийске.

- Вы вице-премьер с широким функционалом. Вопрос из сферы IT. Возможно ли развертывание 5G в нынешних условиях, в том числе санкционных, и на каких частотах это возможно?

- Частоты уже определены - это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании, уже начиная с 2024 года. Созданы дорожные карты, головной организацией является "Ростех", которые должны будут обеспечить разработку и одновременное масштабирование оборудования на полностью отечественных решениях.