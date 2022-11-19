Евгений Минченко: Трамп – международный бренд, но уже проблематичный.

Директор Центра исследований политических элит МГИМО рассказал о поддержке 45-го президента США в Республиканской партии

Евгений Минченко Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп не заставил себя долго ждать с прояснением намерений относительно будущего участия в президентской гонке в стране. Через несколько дней после объявления результатов выборов в Конгресс он подал заявление для регистрации в качестве кандидата для участия в выборах президента США в 2024 году.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с Директором Центра исследований политических элит Международного центра исследований МГИМО МИД РФ Евгением Минченко.

Уверенность в победе не снизило его антирейтинг

- Сомнений в том, что Трамп будет рваться в Белый дом не было вплоть до выборов в Конгресс. Все ждали оглушительной победы республиканцев, на фоне которой Трамп был готов хоть сразу въехать на "белом коне" в Овальный кабинет! Но республиканцы выступили на выборах в Конгресс слабее, чем ожидалось. И все же он как всегда твердым и уверенным голосом объявил о намерении побороться и подал заявление на регистрацию. Уверенность Трампа, судя по всему, никого не смутила, но сомнения в том, надо ли ему это делать, появились. Оказалось, что в партии у него уже далеко нет такого количества сторонников, как рассчитывал.

Так на чем он будет строить тактику своей борьбы?

- Логика кампании Трампа останется неизменной – это борьба против демократического истеблишмента, который, по мнению Трампа, завел страну в тупик, привел к повышению инфляции, разгулу преступности и росту нелегальной эмиграции. Эти три темы республиканцы отрабатывали в ходе кампании по выборам в Конгресс. Я думаю, эта тактика будет присутствовать у Трампа и далее.

- Но была еще одна тема – разоблачение коррупционных сделок.

- Что касается сына Байдена и его сомнительных сделок в других странах, эта тема уже используется, и вполне возможно, что будет даже предпринята попытка импичмента. Правда, всем ясно, что она закончится ничем, потому что у них не хватает голосов в Сенате. Но они, вероятно, смогут использовать ее в агитационных целях для того, чтобы поддерживать тему коррупции семьи Байдена в информационной повестке.

- Результаты выборов в Конгресс стали причиной более открытого проявления недовольства им как лидером.

- Да, у Трампа действительно очень высокий антирейтинг. Значительная часть избирателей в Конгресс голосовали не столько за демократов, сколько против Трампа. Против его возможной попытки вернуться в Белый дом.

И все же Трамп – это международный бренд. Человек, имеющий до сих пор бешеную энергию, и, по сравнению с Байденом, он, конечно, намного лучше выглядит на публичных мероприятиях. Он делает то, что не в состоянии сделать Байден: без остановки в течение часа на высокой энергетике и на высоком темпе может выступать, не сбиваясь нигде и не теряя мысль. Все так, но это не снизило его высокий антирейтинг.

Сразу после объявления результатов выборов в Конгресс в республиканской партии стали открыто раздаваться голоса, что хорошо бы поменять лидера. Его обвиняют в том, что те кандидаты, на которых он делал ставку и которых удалось протащить на праймериз, оказались оказались малоэффективными на всеобщих выборах. Например, фаворит Трампа турецкоподанный доктор Мехмет Оз, который проиграл важнейшее место в Сенате в Пенсильвании. Раскол в партии, действительно, серьезен.

Выборы в Конгресс проявили и соперников Трампа..

- У него есть соперники среди однопартийцев?

- Да, есть и другие очевидные претенденты на номинации в Белый дом. Это, конечно, новая звезда Республиканской партии Рон Де Сантис, губернатор Флориды, который избрался с очень хорошим результатом в ранее колеблющемся штате, губернатор Техаса Грег Эббот - тоже достаточно популярная фигура в консервативном лагере. Хотя при этом в идеологическом плане они не сильно отличаются от Трампа. Нельзя сбрасывать со счетов и бывшего вице-президента Майкла Пенса. Правда, он дистанцировался от Трампа после его попыток захватить Капитолий и позиционирует себя как антитрамп, но и он может стать кандидатом. Однако у него есть проблема – это полное отсутствие харизмы. Но впереди два года и может появиться еще кто-то.

И все же я считаю, учитывая фактор возраста, высокий антирейтинг и серьезное сопротивление внутри истеблишмента Республиканской партии, избрание Трампа в 2024 году весьма проблематичным.

Европа ему не союзник!

- Учитывая все внутренние и внешние факторы, можно ли сейчас и на первом этапе борьбы за Белый Дом сказать каковы шансы Трампа?

- Трудно говорить об этом, потому что за предстоящие два года мир, который, как мы видим, сильно меняется, может измениться еще сильнее.

- Возьмем американскую элиту и Европу. Они будут ему помогать?

- Что касается такого немаловажного направления как отношения с Европой, то надо напомнить, что Трамп очень жестко разговаривал со своими европейскими союзниками. По сути он "побил с ними горшки", испортил отношения, но ничего не добился. Байден, наоборот путем мягкой дипломатии, создав образ единого врага, фактически выстроил страны Евросоюза под американскую руку, лишив их самостоятельной внешней политики. Он вынудил их сделать то, чего не мог от них добиться Трамп, а именно - увеличения доли расходов на оборону в их бюджетах и доли финансирования в рамках программ НАТО. Так что Европа, на выборах точно не союзник Трампу.

И бизнес, особенно ВПК, "в шоколаде" при Байдене

- Теперь об элите.

- Конечно бизнес во многом выиграл на осложнениях в Европе. В этом смысле, если относительно внутренней политики к Байдену есть много критических замечаний по поводу высокой инфляции, роста преступности, роста нелегальной миграции, но элиты, в том числе и те элиты, которые традиционно поддерживали республиканцев, Байденом довольны. Именно при Байдене они прорвались на энергетический рынок Евросоюза, а военно-промышленный комплекс так тот просто "в шоколаде". Например, боеприпасы и военная техника, которые израсходованы на войну, требуют возобновления, и значительная часть этой техники американского производства. Многие бизнес-элиты, которые традиционно поддерживали республиканцев, сегодня считают, что администрация Байдена вполне эффективно решает важные для них вопросы.

И это является одной из уязвимых черт Трампа.

На мой взгляд, Байден достаточно успешно реализует те цели, которые заявлял и которых не смог добиться Трамп. В этом случае значительная часть спонсоров республиканцев активно и живо поддерживают нынешнюю политику. И при непопулярности у населения политики Байдена все эти традиционные спонсоры республиканской партии вполне довольны Байденом.

Не будем наивными!

- Остается такая важная и насущная проблема как украинская. Да, Трамп подчеркивал, что при нем не было бы того, что есть сейчас. Но это взгляд в прошлое. А сейчас он намерен во время предвыборной кампании настаивать на переговорах по украинской проблеме?

- Основная идея Трампа, о которой он не перестает говорить, в том, что при нем в отличие от Байдена не было бы войны на Украине. Он все вопросы решил бы дипломатическими переговорами. Но Трамп не может сейчас ни на чем настаивать по той простой причине, что у него нет для этого рычагов. Кто он такой сейчас? Он - частное лицо, заявившее о своем намерении баллотироваться в президенты.

В Палате представителей у республиканцев есть большинство, но мы видим, что первые шаги конгрессменов от Республиканской партии – это не требование мира, а требование проверить эффективность расходов на украинском направлении. У них нет вопросов – надо или не надо вкладывать деньги в военную поддержку Украины. У них есть вопрос – правильно ли эти деньги расходуются, не разворованы ли они? Вопрос не в том – надо или не надо поддерживать Украину, а в каких объемах, и как, чтобы деньги не ушли в песок.

Более того, некоторые республиканцы в этом вопросе занимают еще более ястребиную позицию, чем демократы.

В этом смысле надеяться на то, что республиканцы станут какими-то голубями по украинскому вопросу, по меньшей мере, наивно.