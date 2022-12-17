Академик Стародубов: Нынешний грипп – обычный цикл обращения вируса.

Секретарь отделения медицинских наук РАН рассказал, что гриппом сейчас чаще заболевают дети, но и взрослые подвержены вирусу

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ростом числа случаев заболевания гриппом наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов попросил ответить на несколько вопросов академика – секретаря отделения медицинских наук РАН Владимира Стародубова.

Нынешний грипп отнюдь не новый вид вируса

- По некоторым подсчетам нынешним видом гриппа в мире болеет уже свыше миллиарда граждан. Идет новый вид пандемии ?

- Новая волна гриппа по своей силе ни в какое сравнение с прошедшей пандемией не идет. Это обычный цикл обращения вирусов в организме. Один пропадает, а вместо него новый вид появляется. Причем тот вид, который "гуляет" в мире, сейчас новым назвать нельзя. Он уже был у нас в 2009 и 2016 годах. Отличается лишь более широким распространением по сравнению с теми годами.

- Есть ли некоторая особенность у нынешнего?

- Да, к сожалению, им чаще заболевают дети, но и взрослых он не минует. Например, я и сам в настоящий момент ему подвержен.

Но при этом должен сказать, что у нас в стране ведется огромная противоэпидемиологическая работа. Достаточное количество прививочного материала и лекарств, все поликлиники подготовлены к борьбе с ним.

- Не грозит нам повторение опыта "запираться" по домам?

- Ни в коем случае!

- Впереди каникулы. Раньше именно они давали всплеск заболеваний. А сейчас?

- Учитывая, что этот грипп сильнее распространяется среди детей, каникулы как раз приведут к обратному результату, так как они разорвут ежедневную связь детей в классах. Именно там они друг друга заражают.

- И самый тяжелый вопрос: Смертельные исходы от этот вируса гриппа, как от пандемии, возможны?

- Нет, нет и нет! Ничего противоестественного не будет. Главное никакой паники, прививаться и точно выполнять указания врачей.