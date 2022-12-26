Сергей Крикалев: работа российского сегмента МКС может быть продлена минимум до 2028 года

Сергей Крикалев: работа российского сегмента МКС может быть продлена минимум до 2028 года Фото: Пресс-служба

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью корреспонденту "Интерфакса" Артему Рукавову рассказал о возможности продления участия в проекте Международной космической станции, проектировании новой Российской орбитальной станции, будущем перекрестных полетов и перспективах российско-китайских отношений в космосе.

- Сергей Константинович, в правительство уже направлен запрос по поводу продолжения российского участия в проекте МКС после 2024 года?

- Есть определенная процедура, как это делается. Американцы, как интеграторы, предложили продлить полет МКС всем странам-партнерам. Для того, чтобы принять решение об этом, мы определили техническую возможность продления полета российского сегмента станции. Документы для одобрения продолжения работы МКС отправлены в правительство. Далее идут их рассмотрение и согласование.

- До какого года "Роскосмос" предлагает продлить эксплуатацию российского сегмента МКС?

- Мы пока говорим про 2028 год. Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года. Можно продлить до 2028 года, а дальше смотреть по обстановке и анализу технической и программной целесообразности.

- Сообщалось, что в новый договор по перекрестным полетам на МКС между "Роскосмосом" и НАСА могут включить другие агентства…

- Такого не обсуждалось. У нас есть две стороны-участницы этих переговоров: мы и американцы. Возможности доставки людей в космос, кроме китайцев, которые в программу МКС не входят, имеются только у нас и американцев. Перекрестность заключается в том, что мы перекрестно используем только средства доставки, но каждый член экипажа МКС работает в своем сегменте.

Другое дело, что в работу на американском сегменте включено достаточно большое количество стран - это европейское, канадское и японское космические агентства. У них есть свои внутренние взаимоотношения по балансу вкладов, по правам на место в составе разных экспедиций. То есть от американского сегмента может быть кто угодно из астронавтов, не обязательно НАСА. Но сейчас пока идет разговор по перекрестным полетам между российской и американской сторонами.

- То есть астронавты Европейского космического агентства смогут снова летать на российских "Союзах"?

- Теоретически могут. Как профессионалы, работающие на американском сегменте, они могут летать на нашем корабле. Вопрос в том, примут ли такое решение американцы. Мы летаем не просто, чтобы покататься на кораблях друг друга. Это делается для парирования нештатной ситуации - неприлета одного из кораблей, нашего или американского. Чтобы ни один из сегментов не остался без экипажа.

Если американцы посчитают, что кто-то из европейских астронавтов сможет выполнять функционал на американском сегменте, будучи там в одиночестве, то, наверное, такое возможно. Кстати, у нас уже были европейцы, летавшие в квоте американского сегмента, и они были командирами экипажа. Так что теоретически все возможно. Будут ли это американские астронавты - это уже дело НАСА, это они решают, кого посадить из своих партнеров.

- В августе представили макет новой Российской орбитальной станции. Это уже окончательный вариант?

- Макет - это некое видение. Это не окончательный вариант, а один из вариантов развития станции. Многое будет зависеть от результатов эскизного проекта. На первом этапе выбиралась траектория полета, как мы будем летать, как при этом будет обеспечиваться спасение экипажей, сколько примерно это будет стоить. То есть все оценки первого этапа - это не окончательное решение по формированию станции. После эскизного проектирования будет следующий этап создания РОС - разработка рабочей конструкторской документации. Как в железе будет выглядеть станция? Жизнь покажет.

- Какие изменения планируются на втором этапе проектирования?

- Об изменениях говорить сейчас некорректно, мы только создаем станцию, осмысливаем то, какой она должна быть, определяем концептуально ее параметры и перечень задач.

Тот вариант макета, который вы видели на форуме "Армия" - это как чертежи Циолковского. То есть это вполне нормальное видение, как это может быть. Это не значит, что потом мы изменяли проект Циолковского. Когда Королев строил свои ракеты, он строил их по-своему, исходя из тех знаний, которые на тот момент были накоплены.

Поэтому к макету, который вы видели, нужно относиться как к концепту, он во многом идеологически схож с идеей станции "Мир", где модули также пристыковывались и могли теоретически меняться. Представленный макет - лишь один из возможных вариантов дальнейшего создания станции.

- Рассматривается ли еще сценарий использования российского сегмента МКС в новой орбитальной станции?

- Пока в той концепции, которую ракетно-космическая корпорация "Энергия" показала и затвердила после первого этапа, предполагается, что станция будет летать на новой орбите, которая не имеет возможности взаимодействия с той орбитой, на которой сейчас находится МКС. РОС должна быть абсолютно автономной от существующей инфраструктуры МКС.

- На каком этапе создания сейчас находится первый модуль РОС - Научно-энергетический модуль?

- Как известно, изначально НЭМ задумывался как последний модуль российского сегмента МКС, но, с учетом перспектив завершения эксплуатации станции в ближайшие годы, встал вопрос о целесообразности отправки модуля на МКС и возможности его использования в составе РОС. Сейчас этот вопрос обсуждается. Сам модуль находится в высокой степени готовности в РКК "Энергия", и мы должны определить то, как он может быть максимально эффективно использован в интересах российской космонавтики. Это будет сделано по результатам эскизного проекта, завершение которого запланировано на вторую половину следующего года.

- В каком году состоятся летные испытания перспективного транспортного корабля нового поколения? Будет ли для них использоваться макет корабля?

- Сроки летных испытаний будут зависеть от того, как определится дата начала финансирования создания наземной инфраструктуры для него на космодроме Восточный. Поэтому сейчас пока что-либо говорить рано.

Создание макета корабля для летных испытаний не предполагается и не предполагалось раньше.

При первых испытаниях у корабля может быть неполная комплектация, потому что первые полеты планируется проводить в беспилотном режиме. Поэтому полный комплект систем жизнеобеспечения не так необходим для этого корабля, как для того, который будет делаться уже в пилотируемом варианте.

При летных испытаниях должен использоваться корабль уже практически в полной комплектации, который должен переносить температурные нагрузки и перегрузки, быть управляемым.

- Рассматривается ли полет этого корабля к Луне, как летал американский Orion?

- На первом этапе нет. Первый этап включает испытания на низкой околоземной орбите: первые два полета беспилотные, третий должен быть пилотируемым. Миссия к Луне будет возможна, когда появится ракета более тяжелого класса, которая сможет туда выводить не только сам корабль, но и разгонный блок.

Кстати, так же было и с кораблем Orion. Сначала провели его летные испытания на околоземной орбите, а полет на Луну стал возможен с появлением ракеты сверхтяжелого класса SLS.

- Возможна ли интеграция российского перспективного транспортного корабля нового поколения с китайской сверхтяжелой ракетой?

- Теоретически возможно, но практически это довольно сложный вопрос. Гораздо более вероятно взаимодействие кораблей уже в космосе, так же как у нас в свое время стыковались "Союз" и "Аполлон", как стыковались шаттлы к станции "Мир" и так далее. Потому что для того, чтобы поставить корабль на ракету, нужно иметь все наземное оборудование в том месте, где стоит ракета, чтобы технически подготовить аппарат к запуску. Наверное, это возможно, но целесообразность пока непонятна. И таких разговоров даже пока не велось. Велся разговор о возможном взаимодействии уже в космосе как с американской программой, так и с китайской.

- Обсуждаются ли с Китаем вопросы сотрудничества в пилотируемой космонавтике?

- Пока нет, хотя в перспективе это возможно. Нынешняя китайская станция летает на другом наклонении, отличном от того, на которое мы запускаем корабли с Байконура и планируем запускать с Восточного.

Обсуждения возможного сотрудничества на низкой околоземной орбите велись, но пока каждый идет своей дорогой. В будущем, наверное, особенно при дальних полетах, это сотрудничество будет более технически целесообразным. Может быть, и на низкой орбите будем взаимодействовать, но для этого нужно решить достаточно много как технических, так и организационных вопросов.