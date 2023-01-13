Владимир Стародубов: Не ждите особого коварства от "Кракена"

Академик-секретарь отделения медицинских наук РАН рассказал, нужно ли опасаться нового вида коронавируса

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Первый случай появления в России нового вида коронавируса под названием "кракен" уже зафиксирован. В какой степени он опасен, рассказывает нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов.

"Кракен" - это уже не только морское чудовище

- "Кракен" - это название легендарного морского чудовища, обладающего гигантскими размерами. Не потому ли этим именем назвали новый вид коронавируса, что он станет, как предполагают некоторые вирусологи, для мира, в том числе и для России, самым мощным видом коронавируса?

- Не будем слушать различные страшилки. Хорошо известный нам коронавирус имеет несколько мутаций. "Кракен" - это один из подвидов "омикрона". Да, он более заразный, но по течению болезни он как раз легче, чем другие штаммы. Просто он быстро приспосабливается к окружающей среде.

- Если у него большая скорость распространения, то можно ли ожидать, что в ближайшее время мы начнем один за другим болеть? Ведь еще есть и сезонный грипп.

- Если мы не будем соблюдать меры предосторожности, то, естественно, учитывая его большую степень заразности, шансов заболеть им больше, чем другими видами гриппа.

При этом надо иметь в виду, что сезонный грипп уже сходит на нет. Мы с ним прошли декабрь и уже середину января, и никаких особых тревог он не принес, все нормально, грипп как грипп, сезонный.

- У всех на слуху пугающее нас название COVID-19. "Кракен" это все-таки вариант этого пугающего названия?

- Не надо пугаться, не надо страшилок. Повторяю: да, это вариант "омикрона" и на него действуют те же вакцины, так же необходимы маски на лице, надо чаще мыть руки и меньше контактировать. Словом – обычные меры предосторожности.

- Учитывая его скорость распространения, можно ли ожидать, что больницы вскоре опять будут полны?

- Ни в коем случае! Не пугайте никого, никакого заполнения больниц не будет. Во-первых, это заболевание характеризуется легким вариантом течения болезни. Лечение нужно в основном амбулаторное. Конечно, если у кого-то будут серьезные осложнения, впрочем, как и при любой болезни, тогда может идти речь о госпитализации.

- Мы говорили о взрослых, а насколько он опасен для детей? В детском возрасте его распространение активнее, чем во взрослом?

- Нет никакой разницы по распространению заболеваний у детей и взрослых. Предвижу ваш следующий вопрос – о режиме работы детских садов. Никаких закрытий детских садов не будет. Повторяю – никакой паники, для нее нет причины. Обычные меры предосторожности, как при любом заболевании. Никакого особого коварства от "кракена" не ждите.