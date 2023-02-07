Ольга Васильева: нам есть, что передавать следующему поколению

Президент Российской академии образования рассказала, что бакалаврской подготовки для работы педагогом недостаточно

Ольга Васильева Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Предстоит общее собрание Российской академии образования. Как правило, на подобных академических форумах обсуждаются наиболее важные и острые вопросы развития науки и проходят выборы членов-корреспондентов и академиков. Чем знаменательно будет предстоящее общее собрание?

На этот вопрос нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову отвечает президент Академии, академик РАО Ольга Васильева.

- Какие наиболее важные вопросы предстоит обсудить на общем собрании Академии?

- Речь пойдет о развитии наук об образовании! Мы привыкли, что общая педагогика, методика преподавания – это все важные и необходимые направления.

Но есть еще социология, история и философия педагогики, физиология детская и подростковая, инклюзия. Как видите, научный спектр достаточно большой. Та самая школьная гигиена, о которой у нас говорили еще с 1903 года. Это ведь не пустой звук. То, что мы сейчас называем здоровый образ жизни, правильное питание, режим и так далее – все это очень важно и для воспитания ребенка, и для его учебы, потому что при той нагрузке, которую имеют наши дети, гигиена очень важна. Я бы еще отметила психологию. Психолог в школе и вузе нужен, очень нужен!

- К вопросу о школьной психологии. Вероятно, и проблема неуспеваемости по отдельным предметам отчасти лежит в сфере психологии?

- Это так. Самая частая причина обращения к школьному психологу – именно неуспеваемость, незаинтересованность ребенка в учебе. Ее называют нам почти 70% опрошенных специалистов!

Кстати, очень часто можно слышать о том, что дети плохо знают математику, физику и другие точные науки. Наши психологи решили выяснить, в чем причина. В нежелании ребенка заниматься? Отсутствии способностей? Оказалось, что очень часто виной этому становится страх, страх ребенка, что он однажды отстанет и больше уже не успеет догнать, страх отвечать перед классом и получить плохую оценку… отсюда и все остальное. Бывает, что как только ученик где-то отстал по математике, физике или в другой точной науке, то дальше все идет как снежный ком. Кстати, у студентов, вы удивитесь, трудностей не меньше.

Один из самых популярных запросов к вузовским психологам связан с адаптацией к новой среде, новым традициям и требованиям. По данным Отделения психологии и возрастной физиологии РАО, 20,9% первокурсников говорят об эмоциональных трудностях, почти каждый десятый – испытывает сложности в общении, во взаимодействии с однокурсниками.

- Интересно получается: Академия пришла к выводу о необходимости глубже проникать в психологию ученика и студента. А психологов не хватает?

- Да, мы об этом все время говорим. Но разговорами не ограничиваемся. В РАО создан Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе высшего образования. Наши специалисты помогают вузам, обучают людей в регионах, готовят методические рекомендации, профстандарты. Изучается проблема боязни перехода в новую взрослую жизнь. Движемся.

И знаете, что? У нас в России уже более 400 вузов имеют свою психологическую службу: примерно 100 из них открыты в последние два года. Это реальные дела.

- Надеюсь, что и в вопросе школьных психологов, Академия, как говорят в таких случаях, тоже "дожмет"... Но согласимся, что успеваемость или неуспеваемость в большей степени зависит и от преподавателя. Я до сих пор помню своих преподавателей по истории, литературе, химии и по математике. Первые три раскрыли мне красоту их предметов, а математика и физика – проблема до сих. Я согласен с ними, что эти предметы не для меня! Так что, может быть, все-таки дело и в учителях?

- Я думаю, что и в них, в том числе. Например, у нас в ряде вузов на учителя физики вступительный экзамен сдают не по основному профилирующему предмету, а по обществознанию. Как вы думаете, может такой педагог преподавать физику?

Возможно стоит вернуться к пятилетнему обучению в педвузах

- В связи с этим возникает вопрос, и, вероятно, он будет как-то затрагиваться на общем собрании, о том, как вы оцениваете подготовку современных педагогов-студентов?

- Да, это одна из проблем, которыми занимается Академия. Слава Богу, инженеров у нас сейчас пестуют и правильно делают. Но, на мой взгляд, педагоги нуждаются в том же самом. В Академии есть Центр развития педагогического образования. Его сотрудники провели огромное исследование: работали со 139 вузами, и частными, и региональными, и федеральными – пяти разных ведомств. Там готовят педагогов, которые, в том числе, будут обучать студентов по профильным для этих ведомств предметам. Цифры такие – почти 92% студентов-педагогов в нашей стране обучаются на бакалавриате, 8% – в магистратуре.

Главный вывод, который сделали ученые: в большинстве вузов программы соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Но есть нюансы. По итогам анализа учебных планов бакалавриата обнаружилось, что в 27% из них полностью отсутствует научно-исследовательская практика. Дело в том, что по текущим нормам она не считается обязательной. Но если не развивать исследовательские навыки учителя в вузе, то, естественно, возникает вопрос, сможет ли он впоследствии эффективно организовать исследовательскую деятельность школьников.

Самыми многочисленными оказались программы бакалавриата с двумя профилями подготовки, например, "Информационные технологии и математика", "Начальное образование и английский язык", "История и обществознание". Такие программы существенно лидируют по количеству во всех вузах. В аутсайдерах программы по педагогике и психологии девиантного поведения: выявлено всего шесть программ из более чем 2,5 тысяч. Мониторинг также показал недостаточное количество образовательных программ по специальному (дефектологическому) образованию (49 магистерских и 125 бакалаврских).

- Как вы считаете, достаточно ли для работы педагога уровня бакалаврской подготовки?

- Как вы знаете, учитель – профессия массовая, и в массе своей учителю бакалаврской подготовки не хватает. В некоторых случаях без педагогической магистратуры не обойтись – это важный путь входа в профессию для выпускников других направлений, и такие специалисты востребованы. Но в практике подготовки массового учителя, на мой взгляд, стоит вернуться к пятилетнему обучению в вузах. Нужно вводить больше программ именно специалитета для будущих учителей – это один из основных выводов нашего мониторинга. Второй вывод – программы магистратуры требуют пристального внимания, переосмысления подходов. Необходимо обратить серьезное внимание на распределение часов в учебном плане. В первую очередь, дополнение базовыми педагогическими дисциплинами.

Выборы в Академию пройдут в этом году по-новому?

- Одним из острых вопросов всегда на всех общих академических собраниях является вопрос о выборах.

- Да, этот вопрос всегда и везде не бывает простым. Подчеркну, что процедура самих выборов определена Уставом РАО и остается неизменной. Но механизмы допуска кандидатов, действительно, у нас изменились. Их в прошлом году одобрил президиум и представил на общее собрание, которое тоже дало свое "добро". Сейчас при отделениях созданы экспертные комиссии, для кандидатов четко определен минимальный индекс Хирша, чего раньше не было. Научные работы кандидатов за последние пять лет, их соответствие определенной приоритетной тематике, проверяются. Кандидат, который подал документы, приходит в Академию и рассказывает о своей работе. Экспертные комиссии заслушали практически каждого кандидата лично. Отбор идет по четко установленным критериям и показателям.

На последнем заседании президиума, который прошел перед собранием, эксперты отметили, что им нравится такой серьезный подход к выборам: случайных кандидатов нет. При том, что конкурс имеется.

Вовремя вспомнили давно забытое понятие!

- Я не могу не отметить, что первое общее собрание Академии образования в этом году фактически открывает в РАО объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Год педагога и наставника. Про педагогов мы говорим постоянно. Но вот слово "наставник" – это давно забытое понятие. Почему о нем вспомнили в последние годы?

- Действительно, в прошлые годы мы как-то не очень учитывали значение этого понятия, хотя о нем еще в 19 веке говорил основоположник научной педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский. Он еще тогда писал, что самая большая проблема российского просвещения – отсутствие наставников, особенно в младших классах. Заметьте, он выделил именно малышей. Он даже говорил, что чем меньше ребенок, тем больше и глубже он нуждается в деятельности взрослого человека и наставника. Возможность передачи нравственных начал – это, наверное, главное, что должен получить ребенок. Безусловно, по мнению Ушинского, 200 лет со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, наставник должен быть прежде всего хорошим воспитателем.

Вот эта цель – передача не только опыта, но и нравственных начал – главная в наставничестве, будь то в школе или на производстве.

- У нас наставничество развивалось главным образом как передача передового производственного опыта.

- Какое-то время да. Но вот в начале 50-х годов ленинградские рабочие на одном из своих собраний решили, что просто передать молодежи свой производственный опыт недостаточно, нужна и воспитательная работа. Так, движение наставничества получило новое содержание и стало резко расширяться. Появилось звание "Заслуженный наставник молодежи", наставники были в разных областях. Методам работы наставников специально учили, организовывали обмен опытом.

Одной компетенции недостаточно!

- Потом в 90-е наставничество, как и многое другое полезное, было забыто как ненужное. Теперь пришло его время?

- Ситуация поменялась: российское общество, слава Богу, так и не стало обществом бессмысленного потребления, в которое его пытались насильно превратить. Оказалось, что эта таинственная, загадочная русская душа, о которой столько написано, навязываемый ей путь не восприняла.

Понятно, что за это время очень многое успели начудить, особенно с детским воспитанием. Появились некие "лидеры общественного мнения". Ниоткуда возникло большое количество блогеров. Да, значительная часть – это способные, в чем-то даже талантливые девушки и юноши, у них огромное количество просмотров. Да, технологии развиваются. Но главная составляющая – передача нравственного опыта – потихоньку исчезла.

И почему-то в 90-е и начале 2000-х все забыли, а в некоторых случаях считали даже вредным, такой важный фактор в детском воспитании, как самообслуживающий труд? Сколько было противников этого фактора как одной из форм воспитания!!!

Вспомним опять Ушинского. "Не уметь хорошо выражать своих мыслей — недостаток; но не иметь самостоятельных мыслей — еще гораздо больший". Если есть, что передавать, то это можно сделать, а если передавать нечего, то результата не будет. Вовремя спохватились: нельзя потерять поколение.

Поймите меня правильно. Поколенческие проблемы были, есть и будут, это нормально. Вспомним Тургенева "Отцы и дети"! Но главное – у нас есть, что передавать следующему поколению.

Меня часто спрашивают, не считаю ли я, что надо вернуться к советской старой школе? Возврата полного быть не может. Мы, конечно же, не можем не отвечать на современные вызовы. Не можем жить без новых технологий, потому что живем в совершенно другом мире, не в том, в котором мы жили 35 и более лет назад. Этого нельзя не учитывать. Но на лучшее наша педагогика всегда опиралась и будет опираться.

Повторю: нам есть, что передавать следующему поколению. И этот лучший опыт нужно передавать.