Денис Мантуров: портфель экспортных оборонных заказов РФ сохраняется в районе $50-55 млрд

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ рассказал об оружейном экспорте в условиях военной операции на Украине

Денис Мантуров Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Как Россия выполняет обязательства по экспорту оружия в условиях специальной военной операции, как показывает себя истребитель пятого поколения Су-57 в реальных боевых условиях, продолжаются ли переговоры с Турцией по С-400 и что покажет российская оборонка на выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ), рассказал "Интерфаксу" вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Денис Валентинович, как развивается оружейный экспорт после начала военной операции на Украине? Каков общий портфель заказов и объем поставок в денежном выражении?

- Сегодня, в условиях специальной военной операции, значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил России. Их обеспечение – наш абсолютный приоритет, но даже в этих условиях мы продолжаем работу с нашими партнерами из дружественных стран и выполняем свои обязательства.

Что касается портфеля экспортных оборонных заказов, то он в последние годы составлял $50-55 млрд (более 3 трлн рублей). Примерно такая же тенденция сохраняется и на сегодняшний день. По объему поставок в 2022 году сейчас подводятся окончательные итоги, ожидаем, что все планы будут исполнены.

- Какой процент от общего портфеля заказа приходится на страны Ближнего Востока?

- Точную цифру называть не стану, но, действительно, доля региона в портфеле заказов на российскую продукцию военного назначения составляет значительный процент от общего объема заказов. И отмечу, что последние 15 лет экспорт российского вооружения в ближневосточный регион носит достаточно стабильный характер.

Поэтому, несмотря на санкционное давление, страны Ближнего Востока остаются надежными партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества, и это взаимодействие, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы.

- В этом году продолжатся переговоры с Турцией о поставке дополнительной партии С-400? Заключение контракта все еще возможно?

- Турецкая республика остается важным партнером Российской Федерации. Государства связывают тесные торгово-экономические отношения, развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, включая и военно-техническое сотрудничество.

Сложная политическая обстановка, конечно, повлияла на некоторые аспекты взаимодействия России с партнерами, однако ВТС с Турцией развивается в русле договоренностей, ранее достигнутых президентами двух стран.

- Как вы оцениваете опыт боевого применения Су-57 и его экспортные перспективы?

- Все же корректнее будет, если эффективность боевого применения наших самолетов оценит основной заказчик техники – Минобороны России. Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей. Самолетам Су-35С нет равных в воздушных боях. Это наш бестселлер и на внешнем рынке. Су-34 получили новые возможности, позволяющие результативно уничтожать высокоточным оружием наземные цели. Решения, заложенные конструкторами, оказались верными.

Успешное применение наших передовых авиационных комплексов в обстановке реальных боевых действий способствует и росту заинтересованности в них на международном рынке.

- Будут ли привлекать предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к выполнению задач гособоронзаказа?

- В новых регионах находится большое количество промышленных предприятий. Многие из них обладают достойными компетенциями в производстве различной номенклатуры продукции в самом широком понимании. У ряда предприятий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей есть необходимые качества и возможности для профессионального выполнения различных производственных заданий, в том числе и в рамках гособоронзаказа. Конкретные решения будут приниматься по мере необходимости.

- Какую военную технику Россия покажет на открывающейся сегодня оружейной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ)?

- IDEX - одна из крупнейших мировых выставок вооружений, где российский оборонно-промышленный комплекс традиционно представляет свою продукцию. Этот год не исключение. Какая-то техника будет представлена натурными образцами, какая-то - в виде моделей.

Так, в этом году "Алмаз-Антей" представляет гостям выставки свои зенитные ракетные системы большой, средней и малой дальности. Кроме того, будут презентованы средства радиолокации, разведки и наблюдения.

Особое место на экспозиции займет РЛС наблюдения космических объектов "Сула", которая позволяет отслеживать передвижение спутников, космического мусора и других объектов на орбите на дальности до 6 тыс. км. Будет также представлена автоматизированная трехкоординатная маловысотная РЛС "Подлет-Е", которая обладает высокой помехозащищенностью и способна работать в различных режимах обзора пространства. Большой интерес ожидаем и к нашим переносным РЛС для ведения разведки наземных целей, а также для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Также на выставке представят 57-мм артиллерийскую установку производства "ЦНИИ "Буревестник" в составе концерна "Уралвагонзавод", которая устанавливается на перспективных образцах бронетанковой техники и боевых кораблях. Коллеги из "Швабе" будут демонстрировать различные оптические системы. Конечно, не обойдется и без образцов тактического снаряжения и обмундирования – от нательного белья до бронежилетов. Концерн "Калашников" традиционно представит различные образцы вооружения – от пистолетов до автоматов и артиллерийских снарядов.

- Ожидаете повышенного внимания к российскому вооружению, принимающему участие в боевых действиях?

- Военная техника, которая использовалась в реальных боевых действиях, зачастую обладает весомым преимуществом на международном рынке вооружений перед конкурентами без "боевого опыта". Спецоперация значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению – они смогли убедиться в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности российской продукции военного назначения. Поэтому можно с высокой долей уверенности прогнозировать большое внимание к российской экспозиции на IDEX.