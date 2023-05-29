Замглавы МИД России: ЕАЭС еще проявит себя как эффективное интеграционное объединение

Александр Панкин в преддверии Дня ЕАЭС рассказал о достижениях и перспективах развития объединения

Замглавы МИД России: ЕАЭС еще проявит себя как эффективное интеграционное объединение Фото: пресс-служба

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Недавно в Москве состоялась встреча лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Об итогах саммита, текущих показателях функционирования Союза и перспективах развития этого интеграционного объединения в преддверии дня ЕАЭС, отмечаемого 29 мая, "Интерфаксу" рассказал замглавы МИД России Александр Панкин.

- Александр Анатольевич, на прошлой неделе состоялась встреча на высшем уровне представителей стран ЕАЭС, а также приуроченный к ней II Евразийский экономический форум. Можете ли вы подвести итоги этих двух мероприятий?

- Встреча лидеров наших стран прошла плодотворно, в конструктивном ключе. Об этом, в частности, свидетельствует подписание ряда важных для дальнейшего развития Союза документов.

В частности, обсуждались вопросы, посвященные внутреннему рынку "пятерки", на котором, согласно Договору о ЕАЭС, реализуются "четыре свободы" - перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Рассмотрен большой блок по международной повестке. Несмотря на не самые благоприятные внешние условия, продолжает активно развиваться взаимодействие нашего объединения с другими странами и международными организациями.

Что касается II Евразийского экономического форума (ЕЭФ), уверенно могу сказать, что он превращается в одну из передовых дискуссионных площадок, объединяющую экспертов не только из ЕАЭС, но и из дружественных нам стран и международных объединений. Программа Форума включала в себя более 35 деловых сессий по таким важным и актуальным темам, как цифровизация, климатическая повестка, развитие промышленности и сельского хозяйства, работа с молодыми талантами, а также, безусловно, расширение международных контактов Союза. В его широко освещавшемся пленарном заседании приняли участие руководители государств - членов ЕАЭС, представившие важные оценки, перспективные задачи объединения и новые инициативы.

- Комментируя как встречу глав государств, так и работу Форума, вы сделали акцент на укреплении внешних связей Союза. В целом, каково положение ЕАЭС на международной арене? Чем оно обусловлено и как развивается диалог с третьими странами?

- В этом году евразийской экономической интеграции девять лет. За это время Союз успел себя зарекомендовать в качестве надежного

и успешного объединения, в том числе пройдя не одну проверку на прочность. Не раз доказав свою зрелость и состоятельность, ЕАЭС стал весьма привлекательным экономическим партнером для многих стран и объединений. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что с 2014 года подписаны и вступили в силу соглашения о свободной торговле (ССТ) с Вьетнамом и Сербией, Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, а также два непреференциальных торговых соглашения с Китаем. Благодаря упрощениям торговых режимов отмечаем планомерный рост внешней торговли с этими странами.

В настоящее время на финальную стадию вышло согласование полноформатного ССТ с Ираном, проведено пять раундов переговоров о ССТ с Египтом, дан старт переговорам с Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Одновременно Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) - наднациональным органом ЕАЭС - заключено более 80 меморандумов о сотрудничестве и о взаимопонимании с правительствами третьих стран, международными организациями и интеграционными объединениями.

Что касается положения Союза на международной арене, прошедший в этом году Форум проводился под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире". В его работе приняли участие более 2,5 тысяч экспертов из более чем 50 стран. Это убедительное свидетельство того, что ЕАЭС является одним из центров новой многополярной архитектуры современных геоэкономических отношений.

- Вы отметили, что Союз доказал свою состоятельность – эту формулировку часто можно встретить в публичных выступлениях по тематике ЕАЭС. Что это означает на практике и чем доказывается?

- Чем доказывается эффективность ЕАЭС как интеграционного объединения? Конечно, статистикой, которая говорит сама за себя. Армения и Киргизия в период с 2016 по 2021 годы получили дополнительно 1,5 % к росту ВВП, Белоруссия — 4,9%, Казахстан — 0,5 %. При росте реального ВВП в период с 2016 по 2021 годы на 9% интеграционный эффект для России составил 0,4%, или почти $7 млрд. По озвученным на Форуме прогнозам, в 2023 году рост экономики Союза составит 1%.

Созданы и успешно функционируют тысячи совместных предприятий, растет объем накопленных взаимных инвестиций – с момента создания Союза они составили $16 млрд, взаимный товарооборот стран ЕАЭС в 2022 году достиг нового рекорда в $83,3 млрд, что на 14% больше, чем в 2021 году.

Наши страны вместе пережили пандемию коронавируса COVID-19, оперативно среагировав и приняв, например, ряд мер по стабилизации рынка лекарственных препаратов. Среди них, в частности, – таможенное регулирование ввоза и вывоза лекарств и товаров медицинского назначения.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан в 2014 году. На протяжении всех этих лет, особенно в последние годы, на Россию и Белоруссию оказывается беспрецедентное санкционное давление. В таких условиях важно уметь грамотно выстраивать работу с остальными партнерами. И нам это удается: в марте прошлого года была создана рабочая группа высокого уровня по повышению устойчивости экономик стран Союза. Тогда же был утвержден перечень ключевых мероприятий, включающий в себя 33 пункта, 20 из которых уже выполнены.

Словом, можно сказать, что Союз поверил за эти годы в свои силы и способности полагаться на себя в ключевых вопросах развития, самообеспечения энергетической, продовольственной и большой части промышленных товаров, развивать свой инновационный потенциал, укреплять технологический суверенитет, выходить на внешние рынки с востребованной продукцией.

- Безусловно, это достаточно показательные цифры. Тем не менее, что они означают на практике? Как ЕАЭС влияет на жизнь простых граждан?

- В первую очередь, необходимо снова вспомнить о "четырех свободах", обеспечиваемых в Союзе: свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Это означает, например, что товары на внутреннем рынке Союза перемещаются без таможенных пошлин и декларирования, госконтроля и экономических ограничений, что, безусловно, положительно отражается на ценообразовании.

То есть, проще говоря, продукция, произведенная на территории нашего объединения, стала дешевле для потребителей, облегчен ее сбыт на пространстве ЕАЭС, что способствует и улучшению благосостояния населения.

Немаловажна другая свобода - перемещения рабочей силы. Это означает, что любой гражданин любой из стран ЕАЭС может беспрепятственно передвигаться и вести трудовую деятельность в рамках Союза, имея при этом солидную социальную защищенность во время работы. Сейчас это весьма актуально как для привлечения в нашу страну трудовых ресурсов, так и для обеспечения прав и интересов росграждан, переместившихся работать в страны ЕАЭС.

Среди других примеров можно привести, например, техническое регулирование и маркировку товаров - эти сферы отданы в наднациональное ведение и напрямую влияют на качество продукции, которую мы ежедневно потребляем и используем. Упрощен доступ к услугам. Унифицированные правила в секторах (подсекторах) услуг позволили максимально упростить ведение бизнеса: нет необходимости повторно проходить процедуру учреждения в другом государстве ЕАЭС, получать разрешения на деятельность и на работу своих сотрудников. А, например, граждане всех стран Союза имеют право на посещение театров, музеев и т.п. по цене, как для граждан государства, где находится это учреждение культуры.

- В этом году Союз впервые отмечает свой праздник - День ЕАЭС. Что это за дата?

- День Евразийского экономического союза решением лидеров стран ЕАЭС, начиная с этого года, отмечается 29 мая. Это дата подписания основополагающего для "пятерки" документа - Договора о Союзе в 2014 году.

За прошедшие 9 лет было сделано немало, и я уверен, что впереди - еще больше достижений на благо населения и экономик стран Союза. От лица МИД России мы благодарим наших партнеров из государств - членов ЕАЭС, а также из Евразийской экономической комиссии за кропотливое ежедневное выстраивание интеграционного контура Союза.

В следующем году ЕАЭС будет отмечать юбилей - 10 лет. Это своего рода рубеж, позволяющий оценить проделанную работу, выявить лучшие практики и сферы для дальнейшего совершенствования. Убежден, Союз еще проявит себя в качестве эффективного интеграционного объединения, созданного для повышения благосостояния населения наших стран.