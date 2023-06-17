Дмитрий Чернышенко: развитие олимпийского движения без России невозможно

Вице-премьер рассказал, на какой стадии находится законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных

Дмитрий Чернышенко: развитие олимпийского движения без России невозможно Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий на своём посту широкий круг тем, в интервью "Интерфаксу" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) рассказал о ситуации с IT-кадрами, возможности бойкота Россией летней Олимпиады-2024 в Париже и тарифах на мобильную связь.

- В середине мая на III Молодёжном форуме по управлению интернетом (Youth RIGF 2023) вы сообщили, что в России сохраняется "огромный дефицит ИТ-специалистов". Есть ли понимание, сколько конкретно не хватает айтишников в целом и в каких отраслях их дефицит ощущается особенно остро?

- В связи с активным развитием отрасли, потребность в ИТ-специалистах постоянно возрастает. Этому в том числе способствует реализация со стороны государства и бизнеса целого ряда масштабных ИТ-проектов. Согласно данным АНО "Цифровая экономика", к 2024 году прогнозируется увеличение потребности в высококвалифицированных ИКТ-специалистах в России до 290-300 тыс. человек в год. Регионы России при этом будут испытывать дефицит кадров сильнее, поскольку большая доля специалистов сконцентрирована в центральной части России.

Потребности цифровой экономики в кадрах в большей степени связаны с показателем численности ИТ-специалистов, которые представлены во всех секторах, а также количеством рабочих мест. По прогнозу компании Microsoft, к 2025 году во всем мире появится около 149 млн новых рабочих мест для ИТ-специалистов.

Для решения проблемы ИТ-кадров правительство уже приняло и принимает ряд мер. В первую очередь, смогло оперативно компенсировать потерю части кадрового потенциала в условиях санкций благодаря решениям президента и премьера. Особую роль в этом сыграли меры поддержки ИТ-компаний, предоставленные указом президента № 83 от 2 марта прошлого года.

Ежегодно увеличивается количество бюджетных мест на ИТ-специальности в вузы. Если в 2022 году на бюджетные места по ним было принято более 117 тыс. человек, что на 3,5 тыс. человек больше, чем годом ранее, то к 2024 году на обучение планируется принять не менее полумиллиона человек. Помимо этого, развивается обучение по дополнительным профессиональным программам в рамках проекта "Цифровые кафедры", которые открыты в 110 вузах в 52 регионах, куда в этом году будут зачислены свыше 130 тыс. студентов, а также реализуется проект "Код будущего", где 130 тыс. учеников 8-11 классов получают возможность изучить современные языки программирования.

В результате принятых мер численность сотрудников ИТ-компаний за 2022 год выросла на 13% и превысила 740 тыc. человек. При этом средняя зарплата в отрасли возросла почти на 20 тыс. рублей, то есть на 19% и превысила 135 тыс. рублей в месяц.

По данным регулярного опроса РАЭК по состоянию на весну этого года, количество специалистов, которые позитивно оценивают перспективы российской ИТ-отрасли, растет: если в 2022 году их было менее 40%, то в 2023 году уже около 50% опрошенных.

Правительство сейчас также готовит большую программу по инженерным школам, где ребята вместе со студентами и наставниками из высокотехнологичных компаний смогут поработать над различными проектами, что позволит повысить интерес школьников к инженерному делу и технологиям, поможет им определиться с будущей профессией.

- Как бы вы охарактеризовали позицию и условия МОК по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Есть ли признаки, что МОК смягчит свои требования? Если нет, возможен ли бойкот ОИ-24 со стороны РФ?

- Позиция России не изменилась. Мы считаем, что озвученные критерии возвращения российских спортсменов на международные соревнования являются дискриминационными и нарушающими права спортсменов, принципы, зафиксированные в резолюции ООН и Олимпийской хартии.

Подчеркну, что мы не разрываем отношения с международным спортом. Россия – неотъемлемая его часть, развитие олимпийского движения без нас просто невозможно.

Что касается бойкота, то могу сказать, что такие решения должны обдумываются и быть взвешенными. Все в ближайшее время, уже в июле, ожидают окончательного решения МОК по участию российских и белорусских команд. По его итогам наш олимпийский комитет вправе будет принять решение соответствующий олимпийским принципам и нашим интересам.

- Одна из сфер вашего кураторства касается тарифов монополий в области связи. Есть ли проблемы, которые сейчас вызывают ваше внимание в этой области? На рынке сотовой связи, скорее, олигополия, но абоненты отметили рост тарифов за последний год на 40-50%.

- Роста тарифов на 40-50% мы не фиксируем. Минцифры отслеживает, а Федеральная антимонопольная служба контролирует, чтобы они были сопоставимы с уровнем инфляции. При подозрении на нарушения ФАС незамедлительно проводит проверки. Напомню, что услуги мобильной и интернет-связи в России по стоимости - одни из самых выгодных в мире.

Минимальный тариф на июнь 2023 года среди всех операторов стоит 350 руб. в месяц, и включает 100 руб. за 50 минут звонков в домашнем регионе и 250 руб. за 5 Гб трафика. Для России средняя стоимость услуг мобильной связи (минуты + мобильный интернет) составляет 455 руб. в месяц ($5,4), этот уровень сопоставим с Индией, что соответствует четвертому месту в мире: Великобритания, США, Южная Корея, потом Индия и Россия, следом Китай.

- Когда правительство планирует внести в Госдуму законопроект Минцифры о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных? Почему инициатива забуксовала, ведь утечки продолжаются?

- Сейчас документ находится на финальной стадии согласования. Мы рассчитываем, что компании будут больше вкладываться в защиту информации: им выгоднее будет заранее уделить внимание инфобезу, чем потом нести ответственность в случае утечек. Вместе с тем, мы видим, что бизнес стал больше работать над обеспечением безопасности пользователей и отечественных сервисов. Вложения в кибербез сегодня - важный драйвер развития всего ИТ-рынка.

"Лаборатория Касперского" отмечает, что в ближайшие три года предприятия малого и среднего бизнеса планируют увеличить затраты на кибербезопасность на 12%, а корпорации - на 16%. Сейчас доля российских ИБ-решений составляет 35%, а к концу 2023 года может достигнуть уже 52%.