Член-корреспондент РАН Аркадий Тишков: Сибирь это край мерзлоты? Да. Но и болот тоже!

Главный научный сотрудник Института географии РАН рассказал, откуда болота в вечной мерзлоте и какая Долина Смерти есть в Якутии

Член корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии Аркадий Тишков Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Всем известные полесские болота, Мещера и др. Но это в европейской части России, но есть болота в Сибири. Больше того, именно там расположено самое крупное в мире болото - Васюганское. Об этом и о многом другом, связанном с болотами нашей страны, беседует наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с член-корреспондентом РАН, главным научным сотрудником Института географии Тишковым Аркадием Александровичем.

Болота Сибири? Да, именно в Сибири самые крупные болота!

Корр.: Вы известный биогеограф, занимаетесь природой всей планеты. И для Вас не открытие, как для меня, что в нашей стране расположены самые крупные массивы болот в мире. И находятся они не на севере заболоченной Европейской России и Белоруссии, а Сибири - в крае мерзлоты. Это Васюганские болота. Но первый вопрос все таки не о них: Первый вопрос: откуда в Сибири (!!!) болота, как они там возникли? Как появляются болота на мерзлоте?

Тишков: Во-первых, есть только два пути формирования болот – при избыточном увлажнении поверхности Земли и при зарастании водоема. В Сибири присутствует и то, и другое. Сравнительно низкие температуры не позволяют полностью испаряться осадкам, и избыточное увлажнение вызывает процессы болотообразования. А Западно-Сибирская низменность с ее многочисленными реками и озерами действительно сформировала один из крупнейших болотных массивов в мире.

Всего на планете около 3,5 млн квадратных километров болот. Васюганские болота — в пятерке лидеров по площади, около 53 тыс. квадратных километров. Они расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша, на территории Васюганской равнины. А лидер по площади - болото Пантанал (в Бразилии) – почти 200 тыс. км2

Но нас интересуют болота Сибири, болота на вечномерзлых грунтах. Часто они образуются потому, что мерзлота создает водоупор, и даже в условиях такого небольшого количества осадков в оттаявшей почве создается избыточное увлажнение, которое стимулирует развитие сфагновых и гипновых мхов, которые накапливают влагу во много раз больше своего веса. Медленный рост вверх стимулирует и накопление торфа, который становится важным теплоизолирующим покрытием на вечномерзлых грунтах.

И болота эти, особенно в Центральной и Восточной Сибири, - неглубокие по торфяной залежи, но очень важные в биосферном плане, потому что они как бы консервируют мерзлоту. Чем больше болота растут, тем ближе мерзлота поднимается к поверхности, потому что теплоизоляционные свойства торфа, отмерших мхов очень высокие. По сути дела 30-40 см (до 1 метра) – это максимум, что может протаять на таких болотах.

Но есть в Сибири другие типы болот. Например, в долинах и устьях рек, на берегах озер на низких морских берегах формируются минеральные, травяные болота. Под ними, наоборот, образуются в мерзлоте так называемые талики (участок незамерзающей породы среди многолетней мерзлоты – ИФ). И там протаивание идет глубже - на метр более.

На сибирских болотах в районах распространения вечномерзлых грунтов можно встретить т..н. "бугры пучения" (булгунняхи по-якутски), которые поднимаются на несколько метров за счет развития ледяного ядра, связанного со слоем вечной мерзлоты. Их на просторах особенно Восточной Сибири несколько тысяч. Они хорошо видны из космоса и за счет своей правильной геометрии вызывают определенные разговоры об искусственном происхождении.

Корр.: Я читал, что 60% источников болот – это снега Сибири. Это везде так?

Тишков: Да нет, не снега Сибири. Просто сам климат в Сибири этому способствует. Почему снега? Как раз в Якутии не так много снега. Болота Якутии, мари - поверхностные, с небольшим слоем торфа, они на мерзлоте. Они покрывают лиственничное редколесье, не имеют такого глубокого распространения, как западно-сибирские или наши Полесские, или Мещерские и т.д Якутские болота – это прежде всего очень неглубокие на мерзлоте болота.

Из далека долго, течет… но не Волга, а растут огромные болота!

Корр.: Теперь вернемся к самым большим в мире болотам Васюганским .

Тишков: Они расположены в южной и средней частях Западной Сибири на Васюганской равнине. Это огромный заболоченный массив. По своему географическому расположению это низменность, где достаточно большое количество осадков, а испарения за счет низких температур небольшое, и поэтому накапливается избыток влаги. Но эти болота не только образовались и зафиксировали свои площади. Нет, они что называется "пульсируют" и в отдельные климатические периоды даже растут, захватывая новые участки тайги. А по южной границе они примыкают к лесостепи. Там мощность торфа несколько метров достигает.

Васюганские болота аккумулируют огромное количество углерода. Когда, как сейчас происходит потепление климата, то конечно, высвобождение этого углерода значительно.

Корр.: Вы сказали про выброс углеродов. Он активно влияет на потепление климата.

Тишков: Скорее, обратная картина. Потепление климата вызывает повышенную активность выделения углекислого газа в процессе деградации болот. Но и за счет более высокого прироста мхов идет более высокая аккумуляция углерода в торфе. С одной стороны, это действительно мощный механизм дополнительного поступления парниковых газов в атмосферу – и СО2 и метана. Это происходит, когда болота деградируют или когда деятельный слой, то есть слой протаивания в мерзлоте, становится больше. А с другой, есть масса примеров роста аккумуляции углерода в болотах в период потепления.

Корр.: В процессе подготовки к беседе я прочитал, что Васюганские болота наукой, а точнее археологией не изучены. Значит неизвестно как там жили и жили ли люди?

Тишков: Да, археологи жалуются.

Корр.: Я могу их понять: летом топь, а к ней добавляются и комары. А зимой что там делать? А на болотах в европейской части копают активно.

Тишков: Собственно, люди там селились меньше, чем это было в европейской части. Дело в том, что действительно часть культур древних народов - и палеолита и неолита – связана с жизнью на окраинах болот. Знаменитые поселения в Ярославской области – вокруг озера Неро, в Переславле-Залесском у озера Сомино, там можно сказать была и свайная культура. Все строили на болотах на сваях. Интересно, что когда шла торфяная разработка, то археологи там нашли очень много ценных артефактов о жизни тех времен.

То же самое на реке Дубне на знаменитом Замостье. Институт археологии РАН на болотном массиве в пойме реки Дубны откопали первый древнейший мост через реку. Он сохранился, потому что он погребен в торфе в условиях анаэробных. И там культура палеолита с кремниевым материалом, с керамикой очень интересной. Это была окраина большего палеоозера, в котором после схода ледника образовалось богатое жизнью мелководье. Там было обилие пищи, рыба крупная, поселения бобров. Все это осталось на археологических стоянках.

Для Западной Сибири я таких не знаю торфяных археологических стоянок. Но по окраинам болота – да, там есть очень интересные археологические памятники.

Корр.: Это в средней части. Но и в сибирской части тоже. Например на Иртыше. Этому посвящены книги Глубоковского "Культура на Иртыше XVI-X вв. до нашей эры", и Глушакова о поселениях на Иртыше в период бронзового века.

Уроки давней истории: каналы зарастали, на них болота возрастали!

Тишков: Да, да. Там тоже была система водоемов, каналов, которые зарастали и погребали древние поселения. По окраинам их и селились люди. А потом это стали болота. Болота же – прогрессирующие структуры ландшафтные, они расширяются во влажные периоды и сужаются в сухие периоды, высыхают. В общем дышат. Крупнейший массив Западно-Сибирский, например, меняет свои размеры, в одни периоды растет, в другие – сужается.

Корр.: Каналы зарастали… Воистину развитие идет по спирали. Но вернемся к болотам. Вы сказали, что болота – живые, я прочитал, что они аж на 800 метров расширяются.

Тишков: Абсолютной величины стабильного роста нет никакой. Тут надо говорить о плюс-минус метры, десятки метров за века в разные стороны.

Долина Смерти есть и в Якутии?

Корр.: Вернемся теперь опять к Якутии. Скажите, пожалуйста, в долине притока реки Вилюй есть места где происходят некоторые необъяснимые для науки явления, они называются Долина Смерти. Мы всегда знали о том, что Долина Смерти есть в Штатах, там, где золотоискатели.

Тишков: Почему только там? Здесь она была всегда. Про нее действительно ходят всякие легенды.

Корр.: И что это за Долина ?

Тишков: Мне трудно судить, я не занимаюсь паранормальными явлениями. Но я знаю, что есть в записях путешественников и знаменитого натуралиста Маака по Якутии было описание Долины, с деталями. Это 19-й век. Он ботаник, натуралист, занимался Якутией, Дальним Востоком, экспедиции в эти края. Он оставил эти описания, но только по рассказам самих якутов. Там действительно чудеса всякие описываются. Много пишут про различные шары на поверхности земли. Я считаю, что это мерзлотные холмы крупные. С вытаившим ледяным ядром. И, конечно, в них можно укрываться, особенно в периоды неблагоприятные. Вот только так можно объяснить формирование таких легенд, другого объяснения у меня нет.

Пришла цивилизация... люди радуются - болота стонут!

Корр.: Не могу не поинтересоваться влиянием больших разработок нефти и газа на окружающую среду.

Тишков: Конечно влияет. Потому что, прежде всего, идет нефтяное загрязнение и дренаж поверхности, что естественно меняет водный режим, и соответственно болота могут деградировать. Они загрязняются. Мхи не выдерживают нефтяного загрязнения, и к тому же при строительстве болота перерезаются элементами инфраструктуры, дорогами и так далее.

Если вы ездите по подмосковным дорогам, вы видите, как усыхают леса вдоль дорог: в одном месте идет затопление, в другом наоборот иссушение. Нарушение этого режима для болот, как в сторону обводнения, так и в сторону дренажа избыточного - это все губительно. У каждого массива устанавливается особый режим функционирования, от этого скорость роста торфа меняется - от миллиметра в год до долей миллиметра, и мы определяем возраст по торфу. Например на болотах Валдая мы смогли определить их возраст образования – 13-14 тысяч лет назад, т.е. когда еще ледник там лежал. И мы смогли определить какие растения росли, какие животные жили в это время. Хотя почти километровая стена льда стояла тут же, и озера были все покрыты ледником. А жизнь была, и это благодаря анализу торфяной залежи на болотах ученые смогли реконструировать жизнь. И так везде.

Корр.: Значит, в Сибири одно поднимаем, развиваем, другое, к сожалению, губим.

Тишков: К сожалению, это так. Но жизнь развивается.