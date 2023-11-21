Виктор Евтухов: если игры с ценой в металлургии будут продолжаться, налоговая нагрузка и штрафы увеличатся

Замглавы Минпромторга РФ рассказал о переориентации экспорта металлургов и ценах на арматуру, а также о ситуации в судостроении

Виктор Евтухов: если игры с ценой в металлургии будут продолжаться, налоговая нагрузка и штрафы увеличатся Фото: Личный архив

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рост обрабатывающей промышленности в 2023 году стал драйвером отечественной экономики и одним из аргументов российских властей в заочной полемике относительно эффективности санкций с их инициаторами. Наращивать объемы в обработке во многом помогал внутренний спрос и увеличение госзаказа. Чем чревато увеличение - зачастую вынужденное - доли внутреннего рынка в продажах, можно проследить на примере металлургической отрасли. О том, что государство ждет от металлургов в обмен на поддержку и рост заказа, а также о том, как будет набирать обороты один из наиболее металлоемких сегментов - судостроение, в интервью "Интерфаксу" рассказал куратор этих отраслей в Минпромторге, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

- Год близится к завершению. В мае министерство прогнозировало рост спроса на продукцию черной металлургии на 3-5%, однако сейчас уже отдельные компании говорят о более существенной динамике. Каков сейчас прогноз Минпромторга по объему спроса на рынке чермета в этом году и есть ли уже понимание, можно ли рассчитывать на продолжение роста в 2024 году и на каком уровне?

- Мы видим значительный рост спроса на внутреннем рынке, это больше 15% по итогам трех кварталов текущего года. Именно такой высокий уровень спроса со стороны отечественных потребителей в первую очередь позволяет держать загрузку мощностей металлургов на уровне свыше 90%.

В следующем году мы рассчитываем, что к текущему добавится дополнительный спрос на металлопродукцию в машиностроении. А также в секторах экономики, которые пока не до конца реализовали свой потенциал на внутреннем рынке - это автомобилестроение, вагоностроение, производство бытовой техники. Также формируется определенный уровень спроса в новых субъектах Российской Федерации. Думаю, в 2024 году к текущему, и без того немалому уровню спроса на российском рынке мы добавим еще как минимум 2-3%.

- Российская металлургическая отрасль всегда была экспортоориентированной. Сейчас экспортные потоки, которые раньше шли в Европу и США, компании пытаются переориентировать на Африку и страны АТР. Однако, как мы видим на практике, полностью заместить поставки в Европу и Америку этими направлениями пока не получается. Как вы считаете, смогут ли металлурги переориентироваться на внутренний рынок, или экспортные поставки будут наращиваться?

- С начала этого года экспорт металлопроката по многим позициям сократился в среднем до 10%. Это, конечно, достаточно много, но не катастрофично. Основные выпадающие объемы мы уже заместили за счет внутреннего рынка. Поэтому по итогам 9 месяцев общий объем производства растёт на 4,4%. При этом многие компании отработали очень оперативно и еще в прошлом году смогли переориентировать основные объемы экспорта на новые направления или сегменты внутреннего рынка.

- То есть доля экспорта останется значительной, хоть и не такой, как раньше?

- Конечно, значительной. Наше сотрудничество с другими странами, в том числе в тихоокеанском регионе, очень активно развивается. Российские металлурги увеличили отгрузку в Африку, Южную Америку, на Ближний Восток. Исторически доля экспорта в производстве стальной металлопродукции "весила" около 40-45%. А сейчас, в том числе за счет значительного увеличения потребления на внутреннем рынке и сокращения импорта, доля экспорта в производстве составляет порядка 30-35%.

- Вероятно, речь идет об объемах, которые несопоставимы с докризисным экспортом, условно, о десятках тысяч тонн? Есть у министерства понимание, сможет ли отрасль сохранить устойчивость, ориентируясь на внутренний и новые экспортные рынки, или компаниям придется переориентироваться на другую продукцию, может, более высокого передела? Или даже сокращать производственные мощности?

- Компании сами определяют свои стратегии, управление, развитие, сами ведут переговоры со своими контрагентами, это полностью коммерческая отрасль. Государство здесь участвует с точки зрения госполитики, нормативно-правового регулирования, выработки мер поддержки, помощи в ведении переговоров на различных уровнях. Рынки сбыта компании выбирают сами.

Основная задача государства - увеличение внутреннего спроса, что государство сейчас и делает. При этом угроза сокращения производственных мощностей для компаний сейчас объективно не стоит. Спрос на российский металл есть по всему миру, поэтому на незападные рынки идут значительные объемы поставок, а не "десятки тысяч тонн", как вы сейчас сказали. Но точные данные по каждому направлению поставок мы раскрывать по понятным причинам не будем, прежде всего, понимая санкционные риски наших компаний.

- О внутреннем рынке - недавно регуляторам пришлось вмешаться в ситуацию с ценами на арматуру. Видите ли вы эффект от принятых мер, от начала биржевой торговли арматурой?

- На мой взгляд, биржевая торговля не является сегодня важным и объективным индикатором, определяющим цену на металлопродукцию. Оценить эффект от биржевой торговли мы сможем лишь через некоторое время.

А вот то, что регулятор в лице Федеральной монопольной службы активно включился в процесс контроля над ценами на эту продукцию, оперативно отреагировав на наше письмо, - да, сыграло существенную роль. Сейчас мы наблюдаем нисходящую динамику на рынке, отпускные цены в среднем снизились на 11% после последнего пика в конце сентября. Но, анализируя сметы государственных строек, вижу, что этого снижения еще недостаточно.

В текущих условиях государство не должно нести дополнительные непредусмотренные расходы, чтобы дофинансировать из бюджета госстройки.

По арматуре в 2023 году были зафиксированы два резких скачка цен, каждый - на 30%. Плюс - не так давно на российском рынке арматуры появился новый монополист... И это, между прочим, была одна из причин последней весьма сомнительной попытки играть на повышение.

- Речь, видимо, про "Промсорт". Но эта компания объясняет резкий рост в том числе сырьевыми издержками.

- У любой компании всегда есть масса аргументов: подорожало сырье, выросла оплата труда, подорожала логистика, энергетика, обслуживание кредитных ресурсов и так далее. Но если ты совершаешь крупную сделку, ты, наверное, это все просчитываешь. С учетом всех расчетов, всех рисков делается любое финансово-экономическое обоснование любой инвестиции. Если вы ничего не просчитали, но сделали некие капиталовложения, встает вопрос квалификации менеджмента и качества управления бизнес-процессами. Как бы там ни было, еще раз повторю: государство не будет равнодушно смотреть на то, что у нас происходит с ценами на металлургическую продукцию. И что касается госсектора - наша позиция не изменится.

- Почему после первого скачка цен на арматуру удалось каким-то образом избежать строгой фиксации цен для государственных строек, а теперь речь идет не только о спецценах, но еще и о биржевой торговле арматурой?

- В I квартале этого года мы признали, что рост цены был обоснован. К металлургам претензий у нас не было. И это отражено в позиции министерства. Однако второй рост цен абсолютно ничем не подкреплен. И те предприятия, у которых строительный сортамент не является основной продукцией (кстати, все наши крупнейшие металлурги), с этим согласились. Но есть несколько предприятий, для кого производство строительного сортамента - важная составляющая производственного процесса... Они и создали тренд на рост.

При этом, нужно отметить, что сейчас снижение цен уже происходит, в том числе и в силу сезонности спроса. С завершением строительного сезона на рынке арматуры также срабатывают понижающие тенденции.

- Минпромторг призывал стройку активно заключать прямые контракты с металлургами в обход трейдеров, однако эта практика так и не получила широкого распространения...

- Да, мы настаиваем на том, что основа стабилизации цены на металлургическую продукцию - это прямые контракты. Компании, которые потребляют продукцию металлургов, должны заявлять необходимые им объемы продукции и забирать их напрямую с заводов-производителей.

Тем не менее многие маленькие строительные предприятия (а таких - десятки тысяч), предпочитают покупать у посредников. Почему? Да потому что посредники дают отсрочку, могут отгружать металл маленькими партиями, у них есть нужный сортамент. Ты просто пришел и забрал товар. Да, его цена более высокая, но это в конечном итоге, с учетом других удобств (в виде той же отсрочки платежа, например), тебя все-таки устраивает.

У заводов же другие требования, не такие комфортные для небольшого покупателя. Хотя сейчас мы и договорились с металлургическими предприятиями о том, что они будут отпускать товар маленькими партиями при наличии подтверждения в виде выигранного государственного контракта, но все-таки с оплатой по факту. При этом металлурги отказывают небольшим компаниям-покупателям в отсрочке платежа: они этих покупателей не знают и не хотят брать на себя возможные риски. Словом, имеется много факторов, которые не позволяют минимизировать количество посреднических услуг на этом рынке.

- То есть совсем трейдеров убрать из этой цепочки невозможно?

- Трейдеры существуют во всем мире. Мы договорились с металлургическими компаниями еще полтора года назад, что при заключении или продлении договоров с трейдерами, будет определена предельно допустимая наценка, которую они могут делать. Остальным, кто не хочет ограничивать свою наценку в цепочке до конечного потребителя, в поставках продукции будет отказано. ФАС не высказала по этому поводу антимонопольных претензий. И это, на мой взгляд, правильно.

- ФАС сообщала, что не видит основания для применения минимальных штрафов для металлургов - "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината" - в рамках возбужденного ранее дела о необоснованном завышении цен, при этом ведомство готово обсуждать мировое соглашение. Есть ли понимание, когда завершится спор? Остались ли в нем принципиально спорные моменты, или дело только в размере штрафа?

- Да, нам известно, что Федеральная антимонопольная служба продолжает обсуждать с металлургическими компаниями возможность заключения мирового соглашения, однако не видит оснований для минимального штрафа по делу о необоснованном завышении цен на металлургическую продукцию в 2021 году. Тем более компании, необоснованно повысившие цены, не находятся в трудном финансовом положении, с учетом которого можно было бы рассматривать штраф "ниже низшего", то есть 0,5% от суммы. Коллеги - профессионалы своего дела, думаю, им надо дать закончить их работу, и потом уже комментировать результат.

- Сейчас есть продукция, помимо арматуры, цены на которую министерство считает завышенными?

- Были наши обращения, как куратора отрасли, в Минстрой и к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину об увеличении объемов замены труб в жилищно-коммунальном хозяйстве. Такое решение вице-премьером было встречено с пониманием и поддержано. В итоге государство существенно увеличило объемы потребления трубной продукции - в помощь металлургам. И сегодня видим, что эта самая труба растет в цене. Почему? А потому что дорожает горячекатаный рулон. Товарищи, как же так? Государство оказывает вам поддержку, увеличило максимально потребление продукции, которую вы выпускаете. Не надо настолько пользоваться ситуацией, не надо поднимать так в цене тот же горячекатаный рулон. Ну нет для этого оснований, кроме желания увеличить в моменте собственную маржинальность.

Похожая история в инфраструктурном строительстве. Увеличение объемов стройки идет? Идет. Да, строятся важные и нужные стране проекты. Но в то же время - это помощь отрасли металлургии и отрасли производителей стройматериалов, так как за счет интенсификации госстроек, в том числе, повышается потребление производимой ими продукции. Мы неоднократно на совещаниях обсуждали с коллегами: если государство идет навстречу, увеличивает на 5 млн тонн потребление металлопродукции для инфраструктурных проектов, не надо этим пользоваться и в ответ, вольно и невольно, наносить государству своими непродуманными действиями ущерб.

Да, у меня лично - масса слов благодарности российским металлургам. Действительно, предприятия выпускают востребованную и качественную продукцию, объемы инвестиций в производство в металлургии сегодня - одни из самых высоких. Отметил бы также высокое качество управления и заботу о сотрудниках, которая выражается в условиях труда, достойной зарплате и соцпакетах.

Однако, возвращаясь к ценам на продукцию, хочу еще раз всех призвать к тому, что в такой непростой для страны отрезок времени разумно было бы умерить свои аппетиты.

Кстати, ровно такая же проблема - перегрев цен на рыке - намечается и в цементной отрасли. Хочу отметить, сейчас мы собираем информацию с регионов о потребностях, изучаем вместе с компаниями формирование себестоимости продукции, все факторы, которые на эту себестоимость влияют. И я предупреждаю коллег, что с ними нам тоже предстоит непростой, предметный разговор по всем вопросам. Тем более, отдельно подчеркну, ФАС России уже проводит расследование в отношении ряда цементных компаний.

- Какие шаги со стороны государства возможны, если "перегрев" цен на рынке продолжится?

- Можно столкнуться с введением регулирования цен на металлопродукцию. Этого, конечно, никто не хочет. При этом, подчеркну, что у большинства металлургических компаний весьма приличные показатели рентабельности и чистой прибыли. Да, металлурги привыкли работать на высоком уровне рентабельности - более 30%, 40% и даже 50%. Но времена изменились. Сейчас важно найти компромисс с интересами государства.

Бизнес говорит: нам нужно инвестировать, вкладывать деньги в развитие. Безусловно, это правильный посыл. Но вы вкладываете деньги в развитие для того, чтобы дальше зарабатывать еще больше денег, получать более конкурентный продукт, уменьшать себестоимость, увеличивать производительность труда. Ведь инвестиции - это же не благотворительная помощь с вашей стороны. Деньги, которые вы направляете в производство, в его развитие - это разумное поведение ответственного предпринимателя, который думает о том, что будет завтра. Все последние годы для инвесторов в России создавался максимально благоприятный климат. Напомню, что глава нашего государства не раз подчеркивал: чтобы не терять свои деньги - инвестируйте их в свою, отечественную экономику. Жизнь эту формулу подтвердила уже много раз. Как говорится, где родился - там и пригодился.

- Но ведь металлургам повышают фискальную нагрузку, хоть она пока и остается ниже, чем, допустим, у той же нефтяной отрасли... Вы видите возможность дальнейшего роста налоговой нагрузки исходя из той же самой рентабельности и других финпоказателей металлургов?

- Вы правильно вспомнили о нефтяной отрасли. Там, действительно, огромная фискальная нагрузка, которая растет и растет, и коллеги ее выдерживают. При этом в "нефтянке" никто особо не спорит с государством, все понимают свою важную социально-экономическую роль в судьбе страны. В этой отрасли есть предприятия и государственные, и частные. И если государство принимает решение, которое, возможно, не устраивает руководителей или владельцев нефтяных компаний, они все-таки понимают ситуацию и работают в предложенной парадигме.

Уверен, это хороший пример и для металлургических предприятий. Если игры с ценой будут продолжаться, думаю, налоговая нагрузка будет увеличиваться. Не удивлюсь, если будут увеличиваться и выплачиваться оборотные штрафы после проверок Федеральной антимонопольной службой. Все эти средства можно направить на компенсацию тех затрат, которые несут сегодня, например, государственные стройки.

- А если отбросить "игры с ценой", если просто будет расти рентабельность металлургов или будут увеличиваться потребности бюджета на фоне высоких расходов, как вы считаете, металлургам можно дальше повышать налоговую нагрузку без нанесения урона их стратегиям?

- Отвечая на этот ваш вопрос еще раз повторю ту же самую мысль, что выше уже говорил: важно уметь находить компромисс между интересами государства и интересами компаний, бизнеса.

- Весной этого года вы говорили, что рентабельность металлургов позволяет им выплачивать текущий акциз на сталь. С начала этого года вертикально-интегрированные компании исправно его платят. Как вы считаете, на данный момент размер акциза является сбалансированным? Обсуждаете ли с Минфином корректировку механизма расчета акциза? Если да - что именно обсуждаете, если нет - значит ли это, что металлургов устраивает текущий акциз?

- Это так и есть. Рентабельность металлургов, действительно, позволяет им в 2023 году уплачивать акциз на жидкую сталь.

Напомню, в механизме расчета этого налога есть отсечка в 30 тыс. рублей за тонну слябовой заготовки на условиях FoB Черное море, ниже которой акциз на жидкую сталь не платится. Она была введена в Налоговый кодекс в 2022 году в качестве необходимой меры помощи отрасли. Ведь на тот момент российской металлургии надо было быстро адаптироваться к санкционному давлению недружественных стран. Напомню, загрузка мощностей основных металлургических комбинатов весной 2022 года падала до 65-70%.

В 2023 году ситуация кардинально поменялась. Я уже говорил, загрузка мощностей металлургов с начала года стабильно высокая (выше 90%). А выплавка стали за 9 месяцев увеличилась на 3,5%. По итогам года ожидаем рост выплавки с 71,5 млн до 74 млн тонн. Можно сказать, вернемся на уровень доковидных показателей. При этом стоимость сляба на рынке в течение года стабильно значительно выше установленной отметки в 30 тысяч рублей, в настоящий момент - это около 460$ за тонну или 44-45 тыс. рублей. Даже с учетом возможного дисконта для зарубежных покупателей до установленной отсечки, ниже которой налог не платится, ещё очень далеко.

Безусловно, Минпромторг примет участие в дискуссии при поступлении конкретных предложений Минфина России о корректировке механизма расчета акциза. При этом, формируя нашу позицию, мы примем во внимание задачи по оптимизации налоговой нагрузки на отрасль. Это - один из посылов Стратегии развития металлургической отрасли до 2030 года, утвержденной правительством.

- Помимо металлургии, вы курируете в Минпромторге отрасль судостроения, которая, кстати, вносит свой существенный вклад в потребление метпродукции. У судостроителей, насколько мы понимаем, сейчас не такая благополучная ситуация с прибыльностью и рентабельностью, как в металлургии. Как скоро, на ваш взгляд, удастся решить проблему убыточности верфей? Какова будет роль ВТБ в этом процессе, и насколько - с точки зрения финансирования - велика роль государства? В уже сверстанный бюджет 2024-2026 гг. заложены средства на финоздоровление ОСК?

- На место генерального директора Объединенной судостроительной корпорации из ВТБ перешел Андрей Пучков, профессионал высокого уровня в области управления большими активами. А председатель правления банка Андрей Костин возглавил совет директоров ОСК и лично инспектирует верфи. В целом мы уверены, что Минпромторг совместно с ВТБ справится с финансовым оздоровлением верфей ОСК. Уже сейчас мы видим позитивную динамику - решаются первоочередные вопросы по проблемным заказам. Предварительные оценки финансовых проблем показали, что без государственной поддержки невозможно остановить банкротство ряда предприятий отрасли, чтобы можно было заняться вопросами развития и повышения рентабельности. Сейчас мы вместе с ОСК проводим оценку необходимой поддержки, фактически, каждый рубль убытков изучаем - как их уменьшить, реструктуризировать ряд долгов, добиться обоснованного увеличения цен с заказчиками. Результат этой работы ляжет в основу бюджетной заявки на государственную поддержку.

- Большие планы в судостроении у "Росатома", обсуждается ли сейчас проект передачи контроля "Балтзавода" "Росатому", или он поставлен на паузу? Какой статус проекта новой мегаверфи на Северо-Западе?

- Как я уже сказал, ВТБ сейчас приводит ревизию всех обществ ОСК, среди которых и "Балтийский завод". Его судьба не может обсуждаться в отрыве от долгосрочных планов ОСК на Северо-Западе. Коллеги из "Росатома" и ОСК совместно работают как над уточнением планов долгосрочных заказов, так и оценок объёмов финансирования инвестиционных мероприятий. Но уже сейчас понятно, что без капиталовложений в расшивку узких производственных мест гражданского судостроения возможности отрасли будут ограничены даже при выполнении имеющегося перспективного гражданского заказа.

- В феврале правительство РФ утвердило паспорт инвестпроекта, который предусматривает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах 260 судов водного транспорта и софинансирование из ФНБ в объеме 136 млрд рублей. Позднее летом премьер-министр Михаил Мишустин говорил о том, что правительство прорабатывает расширение утвержденной программы. Насколько она может быть увеличена? Есть ли понимание, каковы будут объемы ее финансирования из ФНБ в 2024, 2025 и 2026 годах?

- Да, распоряжением правительства РФ инвестиционный проект "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта" с привлечением средств Фонда национального благосостояния включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержден паспорт этого проекта.

Программа предусматривает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах 260 судов. Объем финансирования составляет 231 млрд рублей. Из них средства Фонда национального благосостояния - это 136 млрд рублей, заемные средства - еще 85 млрд рублей, федеральный бюджет даст 10 млрд рублей.

В то же время, по поручению правительства в настоящее время прорабатывается вопрос дополнительного строительства пассажирских судов. Завершение расчетов расширенной программы строительства планируется в 2024 году.

Минтрансом России до конца 2023 года будут проработаны перспективные маршруты, а также определены типы и количественная потребность в судах для этих маршрутов. Ну а мы, в свою очередь, совместно с финансовыми институтами в 2024 году выработаем финансовую модель под увеличенную потребность в пассажирских судах и сформируем предложения в расширенную программу строительства судов с финансированием за счет средств ФНБ и с началом реализации в 2025 году.