Президент "Геотека": спрос на услуги нефтесервиса растет, это эффект отложенных инвестиций в 2020-2022 гг.

Роман Панов рассказал о работе компании с приходом нового собственника, о результатах года и об актуальных проблемах

Президент "Геотека": спрос на услуги нефтесервиса растет, это эффект отложенных инвестиций в 2020-2022 гг. Фото: Пресс-служба

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год стал для отечественного нефтесервиса периодом восстановительного роста. После пандемии и ухода иностранных подрядчиков недропользователи существенно нарастили спрос на услуги в области добычи нефти и газа. По данным Росстата, в первые девять месяцев затраты на эти цели достигли 1,9 трлн рублей, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

Восполнение ресурсной базы остается одной из главных задач российских нефтекомпаний. О том, насколько полно спрос в соответствующих услугах способны закрыть отечественные нефтесервисные подрядчики, и в чем им еще предстоит преуспеть в интервью "Интерфаксу" рассказал Роман Панов, президент "Геотека", находящегося на новом этапе своего развития.

- Роман Сергеевич, в конце прошлого года у "Геотека" сменился собственник. Как за 2023 год изменилась работа компании?

- С приходом нового собственника внутри компании стабилизировались все процессы, начиная от структуры управления, решения вопросов, связанных с урегулированием долговых обязательств и заканчивая совершенно другим подходом к реализации инвестиционной программы и работе с заказчиками. Это ключевые факторы, которые, безусловно, влияют на качество самого актива.

Компания на сегодняшний момент фактически является одним из ключевых исполнителей работ в нефтесервисном сегменте. Все заказчики, с которыми компания исторически работала, на сегодняшний момент подтверждают устойчивый спрос на наши услуги. Это позволяет уверенно смотреть на перспективы реализации производственной программы как минимум на горизонте трехлетнего периода.

- Не секрет, что "Геотек" теперь входит в структуру группы Газпромбанка. На первый взгляд актив для нее выглядит непрофильным.

- Актив находится под управлением ЗПИФ, входящего в структуру группы Газпромбанка. При этом Газпромбанк на системной основе реализует программы поддержки и развития промышленных и индустриальных активов в самых разных отраслях в России. Нельзя сказать, что инвестиции в этом направлении для банка можно было бы назвать непрофильными. Абсолютно обратная ситуация.

- Одно из видимых изменений, которое произошло с "Геотеком", - это изменение названия: из бренда исчезло слово "сейсморазведка". Означает ли это, что компания смотрит на новые направления в нефтесервисе?

- Сегодня на рынке складывается уникальная ситуация, при которой появляются новые ниши, в том числе связанные с обеспечением технологического суверенитета страны. И "Геотек", имея хорошую базу клиентов, имея качественное региональное присутствие и наработанный опыт в высокотехнологичных сегментах, смотрит на такие направления. Диверсификация по видам услуг в текущих условиях - это один из элементов стратегии развития компании.

При этом возникает хороший синергетический эффект с компаниями, которые находятся в периметре Группы. Здесь есть хорошая добавленная стоимость как в части производства оборудования, так и в части возможности задействования производственных комплексов, которые есть у других предприятий.

- Но сейсморазведка останется основным направлением?

- Да, безусловно. Сейсмика для нас - базовая часть. У нас есть компетенции, которые на сегодняшний момент позволяют сфокусироваться именно на элементах, связанных с высокотехнологичными направлениями сейсмики. В первую очередь - это работа в транзитных зонах шельфа, высокоплотная сейсмика. Фактически сегодняшнее освоение Каспийского региона и те транзитные партии, которые работают на заказчиков в этом регионе, они предоставляют уникальную услугу: и по качеству, и по оборудованию, и по региональному присутствию. Также это мощности, которые развернуты сегодня на Ямале, поскольку основная программа по проведению геологоразведочных работ будет концентрироваться в том числе в этом регионе. И Восточная Сибирь. Вот то, на чем сегодня сосредоточена часть, которая связана с сейсморазведочными работами.

Безусловным преимуществом является и возможность производить собственное оборудование. В Тюмени у нас есть завод по производству импульсных источников. Это хорошая конкурентная технология по выполнению сейсморазведочных работ, которую мы локализовали на 95%. Это производство, в том числе, и собственных комплектующих, что нам позволяет предоставлять рынку не только услуги, связанные с сейсморазведкой традиционными способами, но и с импульсными. И мы в этом году запустили производство новой линейки, уже апробировали его с заказчиками на законтрактованных объектах и результаты показывают очень хороший эффект.

- К вопросу о производстве давайте вернемся чуть позже, сейчас хотел спросить о финансовом положении компании. С какими результатами вы завершаете текущий год?

- Этот год компания заканчивает устойчиво. Мы ожидаем, что EBITDA составит чуть меньше 1 млрд рублей, чистая прибыль - около 200 млн рублей. Нам удалось за этот год сбалансировать портфель по контрактной базе таким образом, чтобы мы получили достаточный объем операционного потока от основной деятельности, который бы позволял нам дальше формировать устойчивую контрактную базу.

Мы успешно прошли контрактационный период 2023 года - более 35% новых контрактов, доступных на рынке, были законтрактованы "Геотеком", поэтому следующий год формируется уже на этой базе и дает устойчивые прогнозные показатели по выручке. Она составит, порядка 11-12 млрд рублей, а показатель EBITDA будет в два раза превышать результат 2023 года.

При этом результаты прошлых лет, конечно, не были блестящими. Большой объем долговой нагрузки не позволял холдингу добиться оптимальной операционной эффективности. Это сдерживало, в том числе, и реализацию инвестиционной программы. В этом году мы ее запустили - программу, связанную, в первую очередь, с обновлением парка оборудования. В общей сложности это порядка 5 млрд рублей, из которых 3,5 млрд это уже те средства, которые сейчас идут в освоении.

Инвестпрограмма сформирована под увеличивающийся портфель и под требования компаний, связанных со сроками эксплуатации оборудования. На короткий горизонт этого объема инвестиций достаточно для того, чтобы реализовать потребности по удовлетворению спроса по портфелю, а на горизонте трех-пяти лет мы будем закладывать поддерживающие инвестиции, в среднем где-то 10% от выручки.

- А как при этом изменилась долговая нагрузка?

- Долговая нагрузка на сегодняшний момент приемлемая. Если мы берем показатель чистый долг / EBITDA, то по прогнозу на 2024 год он не должен превышать коэффициент 2 - комфортный уровень для того, чтобы продолжать обеспечивать инвестиционную программу.

- Вы уже упомянули о портфеле заказов. Могли бы рассказать, какова его структура, насколько в нем доминируют услуги по сейсморазведке?

- Портфель заказов достаточно сбалансированный. Мы работаем на всех ключевых заказчиков, и нет критической зависимости ни от одного из них. Сегодня услуги, связанные с проведением полевой сейсмики, являются основными с точки зрения операционной деятельности. При этом у компании большой объем обрабатывающих мощностей, то есть это обработка данных, их интерпретация, что позволяет предоставлять заказчикам комплексную услугу. Сейчас работа идет в направлении возможной диверсификации, в том числе в сегменте высокотехнологичного сервиса.

Компания представлена во всех крупнейших нефтегазоносных провинциях, но основным регионом исполнения контрактов я бы назвал Восточную Сибирь: Иркутская область, Красноярский край, Якутия. Кроме того, стоит отметить Ямал, Тюменскую область и Поволжье. Мы работаем фактически от Астрахани до Якутии, и большим преимуществом этого года как раз стала возможность балансировки портфеля по сезонности, чтобы обеспечить загрузку производственных мощностей как в летний полевой сезон, так и в зимний. Это, безусловно, позволило избежать резких объемов снижения производства летом.

Среди заказчиков наших услуг в Восточной Сибири и "Роснефть", и "Иркутская нефтяная компания". На Ямале - "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Газпром". Сформированный портфель заказов "Геотека" сейчас составляет порядка 25 млрд рублей. Мы сейчас входим в контракционный период 2024 года, видим, что спрос на рынке достаточно большой, и в этой части темпы роста портфеля, на наш взгляд, будут примерно 10-15% в год.

- Но все, что вы сейчас перечисляете, это отечественные партнеры. Есть ли интерес к услугам "Геотека" со стороны зарубежных контрагентов?

- Интерес есть. На сегодняшний момент компания работает в странах СНГ: в первую очередь - это Казахстан и Узбекистан. Мы обладаем достаточно уникальным опытом работы в Каспийском регионе, особенно то, что связано с так называемой транзитной зоной - переход суша-шельф. У компании накоплен большой опыт работы на зарубежных рынках, это и Индия, и страны Ближнего Востока, и Латинской Америки. Спрос на рынке сегодня на такие услуги достаточно высокий. Рынок конкурентный, но, учитывая и накопленный опыт, и уровень заказчиков, мы смотрим с оптимизмом, в том числе на рынки зарубежных стран: не только стран СНГ, но, например, и на рынки Ближнего Востока, а также Юго-Восточной Азии - Индия, Индонезия, Вьетнам. Это те страны, которые сегодня наращивают работы по формированию своей ресурсной базы.

- Какую долю занимают в общем портфеле проекты в транзитных зонах?

- Порядка 20%. Эти контракты, прежде всего, распределены в Каспийском регионе. Сложный вид работ, не классический для добывающих компаний. Обычно основные мощности формируются либо на сухопутной части, либо на шельфовой части. Это более просто в освоении, нет влияния мелководья и всех сложностей, связанных с добычей углеводородов в этих регионах, но понятно, что ресурсная база ухудшается или смещается, поэтому вопрос о работе в транзитных зонах становится все более актуальным. Компаний, которые могут выполнять такие виды работ, в мире очень ограниченное количество.

- Как отечественный нефтесервисный рынок прошел последние два года, как приспособился к новым реалиям? Какие актуальные проблемы остаются?

- Я не думаю, что это вообще можно проблемами назвать, потому что проблема - это то, что нельзя решить. Когда это можно решить с применением по-прежнему доступных нам ресурсов, это уже не проблема, а определенный вызов.

На сегодняшний момент для российских компаний на отечественном рынке гораздо больше возможностей, чем было до этого. Связано это с целым рядом обстоятельств, в том числе и с сокращением объема присутствия зарубежных компаний. Это уникальный момент для того, чтобы наращивать и компетенции, и долю производства отечественного оборудования, и в целом присутствие в высокотехнологичных сегментах.

Есть большой фокус внимания со стороны правительства - Минпромторга, Минэнерго - в части мер поддержки, которые осуществляются в отношении нефтесервисных компаний, в первую очередь, в части локализации производства оборудования. Если, например, в 2014 году доля российского нефтесервиса в высокотехнологичном сегменте была порядка 40-45%, то, мне кажется, на сегодняшний момент цифры выросли до 60-70%. И такая тенденция, наверное, будет сохраняться, мне видится она очень естественной.

При этом ключевой вопрос сегодня смещается в сторону электроники, особенно микроэлектроники, но даже в этом направлении идет системная работа, которая, на мой взгляд, свой эффект в течение трех-пяти лет абсолютно точно должна дать.

- Вы в своей работе ощущаете недостаток компонентов именно в этой сфере? Есть ли сложности с поставкой микроэлектроники из-за рубежа, с завышенными ценами со стороны контрагентов?

- За последние два года все российские производители нашли возможности для того, чтобы адаптироваться к текущим условиям и настроить каналы поставок и оборудования, и комплектующих таким образом, чтобы минимизировать те ограничения, которые в отношении нас действуют.

Во-первых, надо сказать, что технологии в микроэлектронике не уникальны. Во-вторых, у них точно такая же конкурентная среда. Фактически оборудование для нефтесервисного сегмента производят в достаточном количестве в азиатском регионе. Например, у нас уже сложившиеся партнерские отношения с поставщиками из Юго-Восточной Азии.

Мы сейчас смотрим в сторону локализации целых направлений производства ряда оборудования, которая бы нам позволила предоставлять его для российского рынка. Наш завод в Тюмени занимается в том числе ремонтом и обслуживанием геофизического оборудования. Часть электронной базы мы уже производим или используем российские или зарубежные комплектующие, но собираем на территории РФ. В наших импульсных источниках, например, вся электроника отечественная.

- А что касается других компонентов, вы планируете строительство новых линий в рамках своего производства?

- Я не думаю, что нам нужно идти по этому пути. Скорее, мы выстраиваем кооперацию с российскими производителями микроэлектроники и настраиваем заказ, исходя из того, что мы один из ключевых потребителей на рынке. Поскольку мы его формируем, то, значит, у нас есть возможность обеспечить спрос на определенный тип продукции и выстроить цепочки кооперации с российскими производителями.

- Микроэлектроника - это одна история. Известны и другие проблемы отечественного нефтесервиса - флот ГРП, роторно-управляемые системы, но, пожалуй, для "Геотека" наиболее близкий вызов - создание отечественного программного обеспечения и технологий в области телеметрии. У вас есть дочерняя структура - "Геопрайм", имеющая определенный опыт в этом направлении. Нет ли желания занять эту пока еще свободную нишу?

- Тут многое будет зависеть от того, какой спрос сформируют отечественные компании, и те типы оборудования, которые мы можем предложить в качестве аналогов, насколько они будут адаптированы и приемлемы для российского рынка.

На все 100% иметь собственное оборудование, собственные технологии и элементную базу, может быть, нет необходимости, потому что есть отдельные части, которые конкурентоспособны на международном рынке. Но по части критических технологий, которые являются безусловными, уровень российского производства должен быть достаточно высоким. На мой взгляд, соотношение 75% на 25% должно давать необходимый уровень технологического суверенитета.

Рынок не стоит на месте, происходит обмен информацией, наработками с другими странами-производителями. Безусловно, будут возникать ситуации, когда у зарубежных компаний-партнеров будут возникать новые технологии, которых у нас, например, еще нет, и обратная ситуация. На сегодняшний момент, как мне представляется, наибольший вопрос связан с программными комплексами. Это даже не вопрос производства оборудования, а вопрос разработки и внедрения софта. Это серьезная задача, которую отрасль решает последние 10-15 лет, и, наверное, это основной вызов, который будет в ближайшие пять лет стоять перед нами.

Вы упомянули "Геопрайм". Это, действительно, один из лидеров российского рынка с точки зрения вопросов обработки, интерпретации и хранения данных, моделирования отработки месторождений и так далее. На сегодняшний момент есть собственные наработки, связанные в том числе с комплексом программного обеспечения. Но здесь вопрос о системном подходе, который бы позволил решать не только сегмент, связанный с геологоразведкой и с подготовкой к добыче, но и вопрос дальнейшего управления операциями добычи. Здесь реализация задачи, связанной с созданием собственного комплекса программного обеспечения, вопрос кооперации не только таких компаний, как "Геотек", но и компаний-недропользователей.

Те наработки, которые уже есть у "Геотека", это - коммерческая история, но, безусловно, в основе всех процессов пока лежат программные продукты, разработанные не российскими компаниями. Мне кажется, при сегодняшнем темпе работы в нефтесервисном комплексе нам понадобится порядка пяти лет, чтобы сформировать собственное программное обеспечение, которое бы соответствовало лучшим мировым аналогам.

- Как вы оцениваете спрос сейчас на нефтесервисные услуги на российском рынке? Мы видим, что у нас снизилась добыча, прежде всего, из-за ограничений в рамках ОПЕК+, видим влияние санкций на сбыт нефти. Как на это реагируют недропользователи, смотрят ли они на перспективу?

- Точно смотрят на перспективу, поскольку требуется восполнение ресурсной базы. Идет перераспределение с точки зрения открытия новых проектов в сторону интенсификации добычи на текущих, в том числе за счет возможностей применения современных технологий. Понятно, что с точки зрения крупных капитальных вложений все заказчики достаточно осторожны в принятии решений, но мы видим, например, по объему рынка следующего года, по крайней мере, те планы, которые мы видим у ключевых компаний-недропользователей, это рост по нашему сегменту где-то 10-15% по спросу. И это объективная реальность, потому что это последствия отложенных инвестиций после "ковидных" 2020-2021 годов, и 2022-го, когда тоже была просадка.

Нельзя сказать, что Россия существенно снизила объемы добычи относительно предыдущих периодов. Да, есть определенная корректировка, но она вызвана и рыночной ситуацией, и ценой на нефть, и доступом к технологиям, и переносом ввода в эксплуатацию новых объектов. Нефтесервисный сегмент является одним из драйверов отрасли, потому что есть необходимость повышения эффективности использования текущего фонда, есть необходимость более быстрого ввода в эксплуатацию объектов, которые уже находятся на балансе. Мы видим отклик рынка, поэтому, на мой взгляд, рост предоставления услуг в следующем году будет порядка 10-12%, и, наверное, такие темпы сохранятся в ближайшие несколько лет.

Все компании смотрят на перспективы развития, укрепление ресурсной базы, обеспечение своих долгосрочных контрактных обязательств по поставкам углеводородов. Добыча нефти последние годы колеблется, но это не критические цифры. Для обеспечения и поддержания таких цифр, безусловно, объем нефтесервиса будет нарастать.