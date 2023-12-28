Топ-менеджер Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи: топливный рынок каждый год меняет ландшафт, это влияет на биржевой спрос

Антон Карпов рассказал о том, как был преодолен топливный кризис и как биржа готовится к 2024 году

Топ-менеджер Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи: топливный рынок каждый год меняет ландшафт, это влияет на биржевой спрос Фото: Пресс-служба

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) стала в этом году зеркалом ценового кризиса на топливном рынке: именно на ее площадке в августе и сентябре фиксировались рекорды стоимости сначала бензинов, а потом дизельного топлива. Биржа применяла различные способы изменения процесса торгов, чтобы, по возможности, сдерживать ценовые всплески. Параллельно Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба принимали свои меры. Однако разрешить проблемы на топливном рынке помогло лишь жесткое решение правительства - запрет на экспорт нефтепродуктов из России с 21 сентября.

К настоящему моменту эмбарго на вывоз топлива из страны снято почти полностью. Под запретом остается только экспорт зимнего ДТ. На фоне сезонного падения спроса на нефтепродукты биржевые цены на него снижаются несколько недель подряд, на топливном рынке России - полный штиль. Но сезонные пики потребления будут повторяться из года в год, а значит будущих штормов не миновать. О том, какие выводы сделаны из кризиса-2023 на топливном рынке и как биржа готовится к работе в 2024 году, в интервью "Интерфаксу" рассказал старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

- Сложность ценового кризиса на топливном рынке 2023 года подчеркивается суровостью меры со стороны правительства - введением запрета на экспорт топлива. Почему топливные кризисы в России, повторяясь, усугубляются?

- Топливный биржевой рынок - это фактически зеркало экономики, здесь трансляция изменений происходит очень быстро. Так было и в этом году. Острота кризиса стала следствием того, что сложились несколько факторов, повлиявших на предложение топлива на внутреннем рынке. Это и изменения фискальной политики, и запланированные на пик сезонного спроса ремонты НПЗ, и повышенный спрос на дизельное топливо в период уборочных работ. Усугубило проблему то, что на август-сентябрь пришлось сильное ослабление курса российской валюты, сделавшее экспорт более выгодным. Появился так называемый "серый экспорт", уводящий товар с внутреннего рынка. Всё это резко снизило предложение внутри страны. И, как следствие, биржевые цены, отражая дисбаланс спроса и предложения, естественно, начали расти.

Правительство приняло решения о запрете экспорта нефтепродуктов, увеличении нормативов биржевых продаж бензина и дизельного топлива. Это достаточно быстро "остудило" ситуацию, снизив биржевые цены. Закончился высокий сезонный спрос, и сейчас мы находимся в стандартном для зимы ценовом диапазоне.

В настоящее время в правительстве продолжаются совещания по контролю ситуации на топливном рынке, ФАС и Минэнерго следят за процессом. Уделяется особое внимание объемам производства зимнего дизеля, что дает ощущение, что по данному виду топлива торговый сезон зимы 2023-2024 годов можем пройти без инцидентов.

- В конце лета аграрии, в том числе в лице Минсельхоза, громко заявили о резком росте оптовых цен на дизтопливо в разгар уборки урожая и сева озимых. У сельхозпредприятий всегда были субсидии и определенный запас топлива. Что не так пошло этим летом?

- Аграрии редко делают большой запас топлива для предстоящих сельхозработ, им просто негде его хранить. Зачастую в режиме "купил-привез-заправил" аграриями задействована дешевая альтернатива кондиционного дизеля - это так называемое печное топливо. Его использование в России запрещено, но разрешается производство и экспорт. Сложившиеся экономические условия в августе-сентябре сделали экспортную альтернативу для печного топлива более выгодной, оно стоило в тот период при поставке на экспорт порядка 120 тыс. рублей за тонну. Внутри России возник дефицит печного топлива, оцениваемый в 1 млн тонн.

Аграрии начали искать замену печному топливу на бирже - в самый разгар ценового кризиса. Кондиционный дизель, который и так значительно дороже печного, на бирже оказался для сельхозпроизводителей почти недоступным по цене. Решение было найдено фактически в "ручном режиме" - на межведомственном уровне с нефтяными компаниями согласовали поставки ГСМ в сельхозрегионы.

- СПбМТСБ со своей стороны старалась остановить разгонный рост цен летом и осенью, внедряя новшества при торгах нефтепродуктами. Какие из мер однозначно сыграли положительную роль, а какие оказались малоэффективными?

- Как я уже говорил, биржа - это наглядная модель всего рынка, площадка, которая отражает сложившуюся ситуацию. Если есть дисбаланс спроса и предложения даже в незначительном объеме, это сразу сказывается на биржевых торгах.

Функции биржи - организовать торги, выявить рыночную цену и обеспечить доступ максимального количества потребителей к ресурсу. Однако, СПбМТСБ - это больше 25% рынка нефтепродуктов России, а также основная инфраструктурная организация. Как говорится, положение обязывает. Биржа может и должна предпринимать меры по сглаживанию рыночных колебаний. Однако, опыт предыдущих кризисов показал, что биржа никак не может переломить экономические тенденции, они в любом случае будут транслироваться в цену товара. Это будет происходить до разрешения базового противоречия - дисбаланса спроса и предложения.

В сложившейся на рынке ситуации 2023 года мы задействовали несколько инструментов, которые должны были сдержать избыточную ценовую волатильность.

Первое: ввели совершенно новый инструмент торгов - аукцион открытия. Конечно, в ходе отработки новшества выявились некоторые изъяны, когда, например, одна организация могла забирать весь выставляемый на продажу объем. Доработали механизм, введя ограничения в подаче заявок на аукцион открытия: одна заявка не более 8 лотов по железной дороге и одна заявка не более 5 лотов по трубе. Аукцион открытия однозначно дал положительный эффект, он позволил сделать товар доступным сразу большому числу участников.

Второй шаг биржи - продавцы получили право отклонять заявки на покупку товара, направляемого на приграничные или припортовые станции, если есть подозрение, что товар может быть далее экспортирован и не останется в границах государства. Не обходилось и без курьёзов, поскольку, например, в Приморье и Калининграде почти все станции припортовые. Однако благодаря взаимодействию ФАС, Минэнерго, региональных властей и участников рынка, в первую очередь, покупателей, в адрес СПбМТСБ и продавцов стали поступать подтверждающие письма о регионе использования товара. Таким образом механизм заработал. Эта мера помогла в пресечении "серого" экспорта биржевых нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, по которым демпфер был выплачен из бюджета.

Эти меры продолжат действовать на СПбМТСБ в 2024 году.

- Также во время кризиса СПбМТСБ активизировала борьбу с так называемыми роботами...

- Правильный термин - противодействие недобросовестным торговым практикам. И занимаемся этим уже мы долгое время. Поскольку это как извечная борьба "меча и щита": участники торгов постоянно творчески переосмысливают наши меры по IT-ограничениям, а затем перед нами возникают новые задачи в борьбе с их IT-идеями.

В кризис-2023 мы внимательно анализировали практики работы участников торгов: как выставляются заявки, с какой частотой. Обнаружилось, что есть специалисты, умудряющиеся выставлять одновременно значительное количество заявок. Чтобы пресечь подобные недобросовестные практики, совет секции "Нефтепродукты" определил два новых критерия. Так, один участник торгов не должен подавать 3 и более заявок за 100 миллисекунд, 7 и более заявок за одну секунду. Если есть превышение числа заявок за указанное время - это прецедент и основание для тщательного изучения.

По поводу наказания за недобросовестные торговые практики мы тоже углубили работу. Прорабатываем варианты личной ответственности физического лица - конкретного трейдера, работающего на рабочем месте СПбМТСБ. Предлагаем, чтобы за применение недобросовестных практик ответственность несло не только юридическое лицо - работодатель, но и конкретный трейдер. Ведь у нас доступ в систему имеют именно физические лица - трейдеры. В качестве последствий за нарушения мы хотим ввести персональную дисквалификацию трейдера, что не позволить физическому лицу-нарушителю аккредитоваться на торгах, просто сменив работодателя. Таким образом мы фактически вводим институт деловой репутации трейдера.

- В разгар ценового кризиса была упразднена дополнительная сессия на торгах нефтепродуктами СПбМТСБ. Обсуждается ли ее возвращение?

- Пока рано говорить о финальных решениях, дождемся официальной публикации документов по этому поводу. Могу сказать только, что 30 ноября советом директоров СПбМТСБ обсуждался этот вопрос в рамках утверждения новой редакции правил проведения организованных торгов в секции "Нефтепродукты". Думаю, в январе биржа направит их на регистрацию в Банк России, и если она пройдет успешно, то уже в феврале они будут официально опубликованы, и все смогут с ними ознакомиться.

- Норматив торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ увеличен. Но спрос на топливо на бирже последние годы растет очень динамично. Какой уровень нормативов видите приемлемым в изменившихся условиях внутреннего спроса?

- На изменение внутреннего спроса в последние годы сильно влияют глобальные факторы. Важным моментом стало сокращение внешнего туризма и увеличение количества внутренних поездок. Изменились границы России, увеличился спрос на нефтепродукты за счет новых территорий. Также растет объем покупок на бирже со стороны промышленных предприятий и сетей АЗС. Топливный рынок каждый год меняет свой ландшафт, это не может не сказываться на биржевом спросе.

Что касается СПбМТСБ, то мы четко видим одну важную тенденцию - покупка топлива на бирже стала более востребованным сервисом для коммерческого сегмента. В частности, на биржу начали выходить компании, работающие по 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". С одной стороны, это хорошо, ведь они удовлетворяют свой спрос по рыночной цене. Однако зачастую складывается ситуация, когда крупному промышленному предприятию важнее наличие топлива (обычно дизельного), нежели его цена. Такие покупки на бирже по "любой цене" давят на рынок, стоимость нефтепродуктов растет.

При этом другие категории потребителей ДТ - частные розничные сети АЗС и сельхозтоваропроизводители - на цену дизеля реагируют гораздо острее, так как она напрямую влияет на себестоимость их продукции или на общий уровень затрат. Ситуацию с таким расслоением спроса мы доносим до регуляторов, находясь с ними в постоянном контакте. Регулярно разбираем проблемы, возникающие в конкретных регионах. По нашему мнению, ранее вопросы топливообеспечения промпредприятий решалась во внебиржевом сегменте, теперь мы все чаще видим спрос промпредприятий на бирже. Естественно, для восстановления баланса необходимо дополнительно наполнять товаром биржевой сегмент. Вопрос ли это нормативов обязательных биржевых продаж, или каких-то иных мер - дискуссионный момент.

Уже сейчас биржа с учетом решений, принятых на Биржевом комитете ФАС, тестирует сбор планов о закупках промпредприятий. Эти предприятия проинформированы о необходимости покупок с соблюдением режима регулярности и равномерности. Пусть в качестве эксперимента и в виде добровольных действий, но такая работа нужна, поскольку мы все равно придем к необходимости систематизации и упорядочивания работы с крупными покупателями.

Сегодня дискуссия о возможном дальнейшем увеличении нормативов биржевых продаж нефтепродуктов в публичном поле отсутствует. Нефтяники продолжают торговать выше нормативов, выполнение которых им также необходимо в рамках Положения N669, которое учитывается при исчислении и выплаты демпфера.

- Участники рынка в последнее время отмечают сбои в процессе торгов, каких не было все предыдущие годы работы СПбМТСБ. Настолько сложно идет процесс технологического переоснащения биржи?

- СПбМТСБ как универсальная товарная биржа имеет дело с очень разными рынками. На каждом из них разные условия поставки, агрегатное состояние товара, различные виды автоматизации, базы, сервисы. Поэтому для нас как для инфраструктурной организации внедрение новых ИТ-решений, переход на новую торговую систему или системы является серьезным вызовом.

В России готовых решений нет: биржевая деятельность - весьма эксклюзивна даже по мировым меркам. Мы идем по пути партнерства, и сейчас таким технологическим партнером выступает компания VK Tech, у которой есть хорошие решения, но все их нужно отрабатывать в нашей специфике.

Совместно с VK Tech мы приступили к реализации проекта создания новой Системы электронных торгов и Системы клиринга для использования на срочном рынке. В основе решения лежит ПО для хранения и обработки данных под брендом Tarantool. По сути придется сделать принципиально новую торговую систему, вырабатывая по ходу действий нужные решения. Это займет от года до полутора лет минимум. Tarantool обеспечит надежность хранения информации и отказоустойчивость систем. Мы пока будем применять эти технологии на срочном рынке - для нас это менее чувствительно, чем спот. Если предлагаемое VK Tech решение сможет обеспечить работу срочного рынка нефтепродуктов, переведем в спотовый сегмент.

Непосредственно над торговым терминалом СПбМТСБ работает другой внешний разработчик. Стараемся развести разработчиков, чтобы не делать все заказы у одного поставщика.

- Кстати, о срочном рынке. На фоне проблем со спотовыми продажами топлива срочный рынок отошел на второй, если не третий план. Хотя некоторое время назад обсуждалось большое число инициатив в этом направлении. Сейчас совсем не время для срочного рынка?

- Срочный рынок - не простой инструмент. С одной стороны, сравнительно небольшими затратами с помощью срочного рынка можно захеджировать (компенсировать движение цены базового актива) достаточно крупную партию того или иного товара. С другой стороны, по позиции, открытой на срочном рынке, возможен убыток, а значит - придется объяснять, почему товар продан не по текущей рыночной стоимости.

Поэтому практики хеджирования необходимо внедрять постепенно, проводя обучение участников буквально на каждом шагу. Доносить до компаний, что, отказываясь от сиюминутной выгоды (причем не гарантированной), они обретают возможность планирования издержек, а, соответственно, и всех остальных бизнес-процессов. Включая даже достаточно достоверное планирование прибыльности компании. То есть запрос на хеджирование, в первую очередь, должен исходить из компаний, от их корпоративного управления. А для этого акционеры должны понять преимущества страхования рисков - как операционных, так и стратегических.

В каких-то компаниях этот процесс быстрее идет, в каких-то - медленнее. Среди ВИНК абсолютный лидер по вовлеченности в срочный рынок - "Газпром газонефтепродукт продажи". Несмотря на некоторые сложности в принятии срочного рынка, мы не одиноки: регуляторы понимают преимущества такого вида торговли и предпринимают определенные шаги по его популяризации. В настоящее время обсуждается включение в совместный приказ ФАС и Минэнерго правила о зачете в норматив 1% продаж топлив на срочном рынке. Есть разные точки зрения, как именно будет засчитываться срочный рынок, итоговый вариант документа еще не оформлен.

- Какие инициативы СПбМТСБ готовит для торгов нефтепродуктами в 2024 году?

- Во-первых, в ценовой кризис августа-сентября мы получили значимый опыт, отработали достаточно новых практик, которые будут развиваться и в наступающем году. Во-вторых, в 2024 году не предвидится очередного цикла больших ремонтов НПЗ, а значит есть надежда, что предложение топлив на бирже будет достаточным и адекватным потреблению. В-третьих, мы не планируем отказываться от ограничений, касающихся пресечения "серого" экспорта и использования недобросовестных торговых практик. Этих составляющих достаточно, чтобы с определенной уверенностью смотреть в наступающий год.

Основной целью 2024 года ставим дальнейшее совершенствование биржевой торговли нефтепродуктами, приоритет - развитию института Оператора товарных поставок на железнодорожном транспорте (ОТП РЖД). Напомню, биржа реализует его совместно с ООО "Цифровая логистика", дочерним предприятием РЖД. Считаем, что он обеспечит целый набор сервисов в части прослеживаемости операций, связанных с исполнением биржевого договора, обеспечит продавцам и покупателям максимальную информированность о движении биржевого товара.

Механизм ОТП РЖД даст возможность видеть всех конечных грузополучателей, следить - куда едет товар, где он находится и когда прибудет на станцию назначения. Новый инструмент снимет многие вопросы "серого" экспорта именно за счет своей полной прозрачности, когда в личном кабинете всем участникам сделки видно движение топливной партии. ОТП РЖД, на наш взгляд, станет большим шагом вперед, обеспечит своего рода государственный подход к биржевым торгам.

Две компании - "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ"- уже завершают технологический процесс адаптации своих систем к ОТП РЖД. Остальные ВИНК тоже провели тестовые операции, заключили реальные сделки в новой системе и сейчас находятся в процессе интеграции данного решения на технологическом уровне. Оператор проекта ООО "Цифровая логистика" работает с каждой компанией индивидуально, поскольку у всех компаний-продавцов свои корпоративные практики и техническая архитектура.

СПбМТСБ консультировалась и с покупателями, в частности, с двумя крупными отраслевыми организациями - Российским топливным союзом и Ассоциацией участников товарно-сырьевого рынка. Была получена и отработана обратная связь от этих объединений, система доработана с учетом всех мнений. Фактически обновленные Правила торгов, утвержденные советом директоров СПбМТСБ 30 ноября, являются результатом консенсуса по ОТП РЖД между продавцами, покупателями и инфраструктурой. Мы надеемся, что Банк России вскоре их зарегистрирует, тогда новые Правила вступят в силу в первом квартале 2024 года, а до конца следующего года новый механизм станет применяться на бирже повсеместно. Нам кажется, 2024 года должно хватить, чтобы снять все проблемные вопросы, которые неизбежно возникнут по мере отработки и привыкания к новой системе.

СПбМТСБ за 15 лет своей деятельности и развития набрала достаточно компетенций и, в хорошем понимании, веса на рынке, чтобы помимо осуществления своей базовой функции - торговой - начать предоставлять услуги, связанные со стандартизацией и логистикой. От этого выиграют все: и участники торгов, и инфраструктура, и экономика в целом. ОТП РЖД позволит СПбМТСБ закрыть весь цикл взаимоотношений между биржей и участниками торгов. Это станет важной вехой в развитии биржевых торгов топливом в России.