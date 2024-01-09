Замглавы Минфина РФ: отказы в практике подкомиссии бывают довольно часто

Алексей Моисеев рассказал, что заемщики рассчитывали легко освободиться от замещения евробондов, но правкомиссия заняла жесткую позицию

Замглавы Минфина РФ: отказы в практике подкомиссии бывают довольно часто Фото: Пресс-служба Министерства финансов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Слово "подкомиссия" с советских времен окрашено в несколько иронические тона: им часто пользовались, когда нужно было заклеймить бюрократов и их кипучую, но бесполезную деятельность. Но громоздкое название "подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации" ни у кого не вызывает улыбки. Этот орган, в который входят всего несколько человек, решает вопросы ценой в миллиарды долларов, затрагивающие интересы крупных компаний и тысяч инвесторов. Решает в режиме почти секретном: лишь иногда подкомиссия публикует выдержки из своих решений (и исключительно по общим вопросам), а из ее состава публично известна только фамилия председателя - это министр финансов Антон Силуанов.

Его заместитель Алексей Моисеев, на котором лежит большая часть организационной работы, в интервью "Интерфаксу" рассказал о принципах функционирования подкомиссии, которая стала одной из несущих конструкций в нынешней системе ограничений на движение капитала, а также ответил на вопросы о регулировании процесса замещения еврооблигаций.

- Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций работает с марта 2022 года. С какой периодичностью проходят заседания? Есть ли какой-то установленный график встреч, или по мере необходимости?

- Общее правило - подкомиссия собирается 2-3 раза в неделю. Понятно, что в то время, когда был бюджетный процесс, с графиком было тяжелее и бывало раз в неделю, но не реже одного раза в неделю точно.

Бывает, что скапливается определенная очередь из заявлений, и она не очень хорошо продвигается, потому что возникают какие-то горящие вопросы. Например, когда заявитель отмечает, что им надо провести платеж в такой-то срок, иначе будут нарушены контрактные обязательства. Соответственно, подкомиссия старается такого рода запросы рассмотреть в первую очередь.

- А состав подкомиссии не менялся с момента создания?

- Нет, не менялся.

- Бывает такое, что подкомиссия принимает решения по заявлениям, которые отличаются от рекомендаций профильного министерства?

- Регулярно. Возможны два варианта. Когда само решение отличается: допустим, разрешить, но с такими-то условиями. Либо меняются параметры заявки. И отказы бывают тоже, я бы даже сказал, довольно часто.

- В октябре вышел указ президента №771 про обязательную репатриацию и продажу валютной выручки. В нем была предусмотрена возможность для экспортеров обращаться в подкомиссию с просьбой об исключении из норм указа. Поступали ли уже такие обращения?

- У нас сейчас есть два заявления. Я такую немногочисленность связываю с тем, что пока полномочия подкомиссии связаны только с разрешением не продавать валюту на внутреннем рынке в обмен на зачет встречных требований в валюте.

Сейчас вышел указ президента 771 в новой редакции. После того, как вышел 771-й указ, я активно общался с экспортерами, и они описали большое количество ситуаций, и все эти ситуации прописаны сейчас - надеюсь, более-менее все - в новой редакции указа, которая была во второй половине декабря. И сейчас нам нужно будет корреспондирующие правки внести в постановление правительства, которое уже непосредственно наделяет полномочиями, потому что президент наделяет полномочиями правительственную комиссию, а правительство уже подкомиссию. В 295-е постановление нужно внести корреспондирующие правки, и тогда, я думаю, что у нас заявлений будет намного больше. Пока только то, что касается зачета.

- И по этим двум заявлениям пока еще решений нет?

- Нет.

- Этот указ был введен на ограниченный срок, и в целом уже президент и министр финансов подтвердили, что он носит временный характер. Но все же, по истечении этого срока могут ли быть введены какие-то еще ограничения или, возможно, продолжить действовать существующие? Целесообразно ли это?

- Сейчас не рассматривается никаких новых ограничений. Собственно, даже эти ограничения, которые действуют, если помните, вызывали очень большие споры, которые, по большому счету, не прекращаются.

Понятно, что президент решение принял на шесть месяцев, и понятно, что дискуссия снова начнется, когда эти шесть месяцев будут истекать. Не так много осталось времени до этого момента, и пока не понятно, какая точка зрения будет в итоге поддержана президентом. На этом этапе президент поддержал нашу точку зрения.

- А какова ваша точка зрения сейчас, после того, как указ был введен и уже какое-то время действует?

- Что он сыграл свою роль в стабилизации валютного курса.

- А надо ли такие ограничения вообще продлевать?

- Это будет зависеть от ситуации на валютном рынке. Почему мера и является временной? Чтобы посмотреть, как ситуация развивается. Я даже не исключаю таких ситуаций, что в будущем эта мера может быть, допустим, не продлена, а потом восстановлена в какой-то момент.

- К ней можно возвращаться при необходимости?

- Да.

- Но вы человек, который всегда ратовал за максимальную либерализацию валютного контроля. Еще в 2019 году в интервью вы говорили про необходимость пересмотра наказания в этой сфере, что составом преступления в случае ограбления является не бег как таковой, а бег с отнятой сумкой. И что в идеале запрет на расчеты в валюте внутри страны должен остаться единственным ограничением валютного контроля.

- Да, так и есть. Но просто, понимаете, мы оказались в такой вот ситуации. То, что учинили западные регуляторы, это, как говорят в известных кругах, "уму не растяжимо". Взять и арестовать резервы, закрыть подавляющее большинство корсчетов, реально ограничить потоки и так далее - это не экономика уже, это за гранью каких-то экономических подходов. Поэтому, да, конечно, если бы мы с вами вернулись в ситуацию, когда Запад вел себя прилично, безусловно, валютный контроль был бы не нужен.

Но в ситуации, когда у нас каждый второй платеж идет с большим трудом, люди идут по пути наименьшего сопротивления. Я понимаю, конечно, что этот указ создал большое количество проблем для большого количества людей, но, понимаете, бизнес идет по пути наименьшего сопротивления, он и должен так себя вести. Этот путь привел к тому, что валютная выручка в большинстве своем осталась там, и люди как-то ее там размещали, то есть перевод в Россию был сопряжен с усилием для бизнеса, и зачем бизнесу это делать, не понятно. Поэтому пришлось административно к этому понуждать. Но когда мы говорили о том, что валютный контроль не нужен, мы исходили из того, что перевести деньги из любой страны в Россию - это вопрос нескольких минут. Когда нам создают такую ситуацию, ну, приходится реагировать таким образом.

- Вы однажды, еще до введения указа, сказали, что рассматривается возможность ограничения оттока капитала через дружественные страны. Эта идея утратила актуальность после введения указа или все же остается на повестке?

- Ситуация с курсом, очевидно, утратила свою остроту. Там, на самом деле, очень много было разногласий, в конечном итоге превалировала точка зрения, что не надо ничего ограничивать, потому что очень много операций идет по параллельному импорту и так далее. Поэтому здесь можно "с водой ребенка выплеснуть", и с учетом того, что курс стабилизировался, то необходимости в этом нет. Обсуждалось такое решение, но оно было бы избыточно жестким и помешало бы реально.

- Условия "билета на выход" после увеличения взноса с 10% от суммы сделки до 15% от рыночной стоимости стабильны? Нет каких-то еще предложений по их модификации?

- Да, они стабильны, менять ничего не планируется. Это уже и так много, 15% от стоимости компании - это, в принципе, уже значительная сумма.

- Нерезиденты из недружественных юрисдикций пользуются своим правом выводить дивиденды от новых инвестиций?

- Я не знаю, там же и смысл был такой, что это можно сделать без разрешения, поэтому не знаю, кто-то делал или не делал. Должны за этим следить банки, банки являются агентами валютного контроля.

- А вы такую информацию не собираете?

- Мы узнаем это с каким-то лагом, пока у меня нет информации.

- Какова судьба поручения разработать механизм предоставления Российской Федерации (Росимуществу) преимущественного права покупки активов со значительным дисконтом (в случае их реализации иностранными собственниками) для последующей продажи по рыночной цене и перечисления полученных средств в федеральный бюджет?

- Мы разработали поправки в 520-й указ, они пока еще находятся на площадке правительства.

- Есть ли заявки на продажу российских "дочек" иностранных банков? Заявки на продажу крупных игроков?

- На крупных не было заявок. То, что вы видели, это чешский "Джей энд Ти Банк", "Интеза". А таких прямо крупных-крупных нет. Банки ведут себя по-разному, некоторые просто бизнес сворачивают, некоторые пытаются поддерживать статус-кво, это, я думаю, в конечном итоге будет определять, будут еще заявки или не будут. Потому что если баланс сворачивается и остается одно название, то зачем его покупать?

- Экспобанк ранее претендовал на "дочку" HSBC, но сделка до сих пор не получила одобрения российских регулирующих органов. Почему? По-прежнему этот вариант на рассмотрении российских властей?

- Они к этому вопросу вернулись уже сейчас. Это вопросы президента. Администрация (Кремля - ИФ), когда такого рода заявки приходят, запрашивает нашу позицию. Собственно говоря, так и предусмотрено, что комиссия обязательно должна предварительно рассматривать все эти сделки. Сейчас пока этого нет, администрация просто отдельно запрашивает позицию, соответственно, мы свою позицию представили, что мы не возражаем.

- В 2023 году вышел указ президента, который сделал замещение евробондов обязательным для компаний и банков, но под конец года стало понятно, что времени эмитентам не хватает, и сроки пришлось продлевать - причем сразу на полгода. Почему, на ваш взгляд, заемщики так долго "раскачивались"?

- Основная причина - все надеялись, что легко получат разрешение комиссии не замещать евробонды, и до последнего на это рассчитывали. И как раз-таки с точки зрения отказов (на ходатайства о тех или иных исключениях из ограничительных норм - ИФ), я думаю, что наибольший их процент, если смотреть по всем указам в целом, - то по этому указу, 430-му (указ об обязательном выпуске замещающих облигаций - ИФ), наибольшее количество отказов комиссии.

Компании получали отказы осенью. Почему мы инициировали продление сроков обязательного замещения - понимали, что просто не успеют люди. Собственно, вы видите, что те компании, которые долгое время категорически отказывались от замещения еврооблигаций, сейчас в итоге замещают. И то, что эти компании сейчас замещают еврооблигации - это, как мне кажется, следствие жесткой позиции комиссии по вопросу замещения.

- Публично о получении разрешения не замещать евробонды заявляли "Северсталь" и "Уралкалий", но их евробонды имеют срок погашения в 2024 году и подпадали под критерий, связанный со сроком погашения. Есть заемщики, которым удалось получить разрешение по другим критериям?

- Разрешение не замещать еврооблигации выдается всем, практически полуавтоматически, если еврооблигации имеют срок погашения в 2024 году. Потому что нет смысла никакого замещать бумагу, которая торгуется всего год и будет малоликвидна. Из тех, которые не гасятся в 2024 году, только по одному случаю мы выдали разрешение не замещать пока еврооблигации. Этот заемщик реально сделал консент для держателей и меньше четверти держателей евробондов сказали, что они хотят получить замещающие облигации. На основании этого было принято решение, что можно им дать разрешение.

- Долговые аналитики обращали внимание на то, что в случае с обязательным замещением евробондов нет каких-то механизмов, которые бы позволяли контролировать его исполнение. Грубо говоря, где гарантия, что в июне, когда срок для исполнения указа будет истекать, опять не выяснится, что кто-то что-то не успел заместить и нужно еще полгода?

- Мы ждем с нетерпением, когда Минюст исполнит поручение президента по внедрению в законодательство норм, которые наказывают за неисполнение указов. Все эти указы, они выпускаются в рамках закона, который наделяет президента чрезвычайными полномочиями при определенных ситуациях. Но при этом к закону никакие статьи КоАП не привязаны. Не успели принять до конца года, но я надеюсь, что, может быть, в начале 2024 года все-таки примут поправки в КоАП, которые введут ответственность за неисполнение всего комплекса указов.

Например, в случае с замещающими облигациями, у нас Центральный банк регистрирует их эмиссию, и в любом случае ему понятно - есть эмиссия, нет эмиссии. Сложно контролировать KPI или какие-то другие условия, которые носят отложенный характер, и контроль таких показателей уже на совести отраслевых министерств по большому счету. А здесь, как раз, мне кажется, контролировать будет легко.

- Вы сказали, что отказов на заявки компаний не замещать евробонды было много. Из каких критериев исходила комиссия?

- Комиссия сформулировала подходы, которые были опубликованы - это определенный набор условий, которые нужно выполнить. Конечно, нужно понимать, что если бы комиссия принимала исключительно системные решения, их можно было бы просто сформулировать в каком-нибудь законодательном акте. Тем не менее, формируются определенные подходы, и комиссия старается их придерживаться максимально четко. Понятно, что не без исключений, но в целом по замещающим облигациям в основном следуем этим заявленным подходам.

- Ранее появилась информация, что ряд крупных финансовых групп (компании группы "Тинькофф" и "АБ Холдинг", контролирующий Альфа-банк) обратились к властям с просьбой включить их в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Минфин поддерживает эти предложения? Считаете ли вы, что это поможет улучшить корпоративное управление в группах, контроль над которыми осуществляют иностранные холдинговые компании?

- Это тема новая и в значительной степени это тема Минэкономразвития, поэтому мы пока занимаем позицию наблюдателей.

- Рассматривается ли вариант поддержки "АЛРОСА" из Гохрана, если будет невозможно реализовать часть продукции из-за санкций?

- Пока нет никаких признаков, что потребуется. У компании колоссальный запас прочности, там отрицательный чистый долг, причем с большим запасом. Поэтому, конечно, это довольно неприятная история, будем смотреть, как она будет развиваться.

- Этого запаса прочности хватит надолго?

- Ведь никакого секрета в этом не было (в намерении ввести санкции - ИФ), наши оппоненты об этом долго уже говорили. Это обсуждалось же полгода, наверное. Поэтому компания готовилась, конечно.

- Вы ранее заявили о предложении ФТС ввести ограничения на вывоз золота физлицами. Зачем это нужно, физлица стали вывозить очень много золота?

- Да. Сейчас мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами стал способом обойти пошлину, причем законным. И мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% - там в зависимости от курса разный процент - если можно не платить. Распихали по карманам и поехали.

- А на статистике закупок золота физлицами это сказалось? Вы видите какой-то рост?

- Да, там был всплеск. Ранее мы стабилизировали ситуацию с закупками, особенно после того, как банки стали внимательно проверять источник доходов, потому что раньше банки довольно формально к этому подходили в 2022 году. Люди часто писали, что я у тети взаймы взял, причем люди с иностранным гражданством, приходили и говорили, я взял взаймы у своего друга, брата, такие явные объяснения. А сейчас стали смотреть более внимательно, требовать справки НДФЛ и т.д. И это сильно охладило пыл вот таких операторов. Но, тем не менее, начиная с октября, когда была введена пошлина, был резкий всплеск.

- А каким образом вы хотите ограничивать?

- Мы готовим проект постановления правительства по ограничению экспорта золота физлицами. Там будут фиксированные объемы. Было несколько разных вариантов, был вариант - накопленным итогом, но поняли, что невозможно будет контролировать при перевозе через границы стран - членов Таможенного союза, а это как раз одна из больших частей проблем. Поэтому сейчас предполагается, что это будет именно номинал, он довольно небольшой, какой - не скажу пока.

- Как скоро вы хотите, чтобы это все заработало?

- Реалистичный оперативный срок выхода этого документа, по моей оценке, ближе к концу первого квартала.