Глава MTS StartUp Hub: время "хантеров" закончилось, наступает время "фермеров"

Дмитрий Курин рассказал об обновлении венчурного фонда и о ситуации на рынке

Глава MTS StartUp Hub: время "хантеров" закончилось, наступает время "фермеров" Фото: Пресс-служба

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Венчурный фонд ПАО "МТС" намерен доказывать свою состоятельность в новых условиях ИТ-ландшафта и на меняющемся отечественном рынке инвестиций в стартапы. Фонд, работающий 5 лет, корректирует стратегию, выходя в более рискованную нишу стартапов ранних стадий и seed-инвестиций - по модели софинансирования. О том, что побудило компанию стать смелее, какого эффекта она ожидает от диверсификации инвестиций в стартапы, и о ситуации на венчурном рынке в целом в интервью "Интерфаксу" рассказал директор департамента стратегического развития и инвестиций МТС Дмитрий Курин в рамках форума "МТС Платформа 2024".

- С момента запуска венчурного фонда МТС в 2019 году сколько на текущий момент через него было профинансировано проектов и на какую сумму?

- С момента запуска мы проинвестировали чуть больше 1 млрд рублей в девять сделок, средний чек составляет 135 млн рублей.

- Как давно МТС пришла к мысли, что венчурный фонд надо перезапускать, и какие рыночные причины способствовали принятию этого решения?

- Венчурный рынок, как и ИТ-ландшафт в целом, существенно изменился в 2022-2023 годах. В связи с этим в конце прошлого года мы пересмотрели стратегию и фокус фонда.

- Речь идет о докапитализации и смене стратегии действующего венчурного фонда, а не о создании новой венчурной структуры с нуля? Если да, то какой объем средств будет предоставлен в качестве докапитализации, и какой итоговый объем будет у фонда?

- Объем докапитализации составит 5,5 млрд рублей. В результате, итоговый размер фонда увеличится до 7,15 млрд рублей.

Будет меняться и стратегия фонда. Для начала мы обновим существующую венчурную структуру, но это будет именно обновление, а не создание нового фонда. Также мы расширим команду.

- В чем конкретно заключается изменение стратегии венчурного фонда? Что именно будет новое и от чего отказываетесь?

- Мы выведем в отдельное направление и расширим работу с проектами ранних стадий и seed-стартапов ("посевная стадия", когда продукт уже существует, а средства привлекаются под тестирование бизнес-модели, маркетинг). Со стороны фонда на этом направлении будет вестись более активная работа по валидации продуктовых гипотез, инвестициям в новые технологии, включая соинвестирование с другими игроками рынка: фондами, бизнес-ангелами, синдикатами.

Другим направлением работы фонда станут инвестиции в компании более поздних стадий, которые интересны с точки зрения реализации бизнес-синергий с экосистемой МТС.

То есть, фонд откажется от фокуса преимущественно на стартапах средних стадий, распределив внимание на реализацию проектов со зрелыми технологическими решениями и длинными инвестициями в проекты ранних стадий реализации с высоким бизнес-потенциалом. Как итог - охват фонда будет существенно диверсифицирован, а мандат будет распространяться на все стадии стартапов.

- На какой срок рассчитан венчурный фонд (в повестке к заседанию совета директоров от 25 апреля речь шла о стратегии фонда на 2024-2026 годы)? Какие предполагаются параметры инвестирования: сколько проектов, какую сумму может получить каждый стартап, в обмен на какую долю?

- Новая инвестстратегия и финансирование фонда утверждены на период 2024-2026 годов, но это скорее плановый ориентир на ближайшее время, а не конкретный срок существования фонда. При этом венчурный фонд МТС продолжит работать в рамках модели evergreen (фонд бесконечного цикла), инвестируя в логике стратегического инвестора.

В указанный период мы планируем осуществить инвестиции в порядка 40 проектов разных стадий: до 10 - проекты зрелых стадий, и до 30 - ранних стадий. При этом мы прогнозируем, что средний объем инвестиций в проекты ранних стадий составит 20-50 млн руб. с возможностью реализации в виде конвертируемых займов, для проектов поздних стадий - 350-500 млн рублей.

- Какая будет география инвестирования? Какие сектора экономики/технологий интересуют в первую очередь?

- География инвестирования - Россия и СНГ.

Если говорить о зрелых проектах, мы будем фокусироваться на отраслях и бизнес-направлениях, в которых МТС уже представлена, - это цифровой и технологический бизнес. Такой подход позволит достичь максимального синергетического эффекта в рамках экосистемы МТС.

У инвестирования в проекты ранних стадий совсем другая задача: это валидация новых бизнес-идей и попытка выйти на next big thing, то есть то, что может "выстрелить". Поэтому сектора инвестиций в проекты ранних этапов очень широкие.

- Как фонд планирует работать с проектами более ранних и зрелых стадий? Очевидно, что они требуют разного подхода. В частности, какой базовый ориентир по доле участия в стартапах на ранней стадии и в более зрелых проектах? Планируется ли во втором случае вводить в органы управления (советы директоров, например) представителей фонда? Особенно в случае с проектами, которые интересны с точки зрения синергии с экосистемой МТС. Ведь от таких проектов может потребоваться изменение направления развития, переориентации на МТС...

- Именно из-за разницы в подходах у фонда, по сути, будет две вертикали, каждая из которых предполагает разный фокус, подходы к принятию решений, средний чек. У нас команда опытная, умеет работать и с ранней стадией, и с поздней стадией, поэтому внутри экспертизы достаточно.

Что касается опыта работы с поздними стадиями - мы и так занимались этими инвестициями. С ранними стадиями мы намерены митигировать наши риски и работать в том числе с партнерами на рынке для соинвестиций.

Ориентир по доле участия в стартапах миноритарный как для зрелых стадий, так и для ранних. При этом у нас нет формальных ограничений или требований к минимальной доле участия.

В случае со стартапами более зрелых стадий, у нас как инвесторов будет возможность использования call-опционов - для потенциального наращивания доли до контрольной. Для ранней стадии будет использоваться инструмент конвертируемого займа - для того чтобы не дискутировать на ранней стадии с компаниями по оценке стоимости, а быстро выходить на сделку.

С точки зрения непосредственного влияния на развитие проекта мы планируем это делать через механизм smart money: делиться опытом, экспертизой, в том числе рыночной, данными, доступом к клиентам и продуктам экосистемы.

Степень вовлечённости фонда в управление будет определяться индивидуально по каждому проекту. Практика показывает, что и основатели и особенно другие инвесторы проекта сами хотят, чтобы мы присутствовали в советах директоров и большей вовлечённости в проект как раз по причине нашей возможности предоставить этот большой smart money.

- Если МТС готова идти через венчурный фонд в проекты на более ранних стадиях развития, то какие дополнительные инструменты хеджирования инвестрисков вы будете вводить?

- Во-первых, это участие в синдицированных раундах с венчурным рынком (фонды, бизнес-ангелы и клубы, синдикаты), что позволяет распределять риски. Во-вторых, это ограничение объема инвестиций относительно небольшими чеками в диапазоне не больше 20-50 млн рублей.

- Кто возглавит венчурный фонд?

- Венчурный фонд существует внутри центра инноваций и инвестиций - MTS StartUp Hub. С момента запуска фонд инвестирует в стартапы на раундах A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы МТС. Я являюсь руководителем и основателем MTS StartUp Hub с 2018 года, до недавнего времени я совмещал эту должность с руководством венчурным фондом.

Сейчас в качестве нового руководителя венчурного фонда к команде присоединился Никита Рогозин. Ему предстоит заняться преобразованием фонда и реализацией его новой стратегии.

Никита более 13 лет работает в инвестиционном бизнесе. Работал в фонде SVP; возглавлял B2B-стартап "Стахановец", разрабатывающий ПО для повышения производительности труда сотрудников; руководил группой по аудиту общих банковских операций, инвестиционно-банковских операций и управления активами в EY.

- На какой экономический эффект в целом рассчитываете от инвестиций через обновленный фонд? Есть ли у вас примерные оценки: через сколько времени после инвестирования, в среднем, вы полагаете, стартапы должны окупать вложения? Или какой совокупный вклад от профинансированных проектов надеетесь получить в денежном выражении или в процентах интеграции в экосистему МТС?

- В целом для нас венчурный фонд несет стратегическую, а не финансовую ценность. Но при этом мы ставим перед командой амбициозные задачи и рассчитываем с изменением фокуса инвестиций, помимо конкурентного преимущества на рынке и новых продуктов, получить экосистемный эффект в десятки миллиардов рублей на инвестиционном горизонте фонда. Несмотря на то что мы сфокусированы на достижении синергии с экосистемой, наш венчурный фонд показывает позитивную двузначную доходность.

- Были ли выходы из уже профинансированных фондом проектов? Если нет - планируются ли и с каким эффектом? Прежде для венчурных фондов, если не ошибаюсь, была приемлемая схема, когда на 10 проектов был один крупный выход, несколько средних, а остальное - в ноль или в минус. У вас такое же соотношение по имеющимся портфельным компаниям?

- Прошел пока ранний период с момента инвестиций, рано говорить про выходы. Был один успешный exit из портфеля.

- Ряд игроков рынка ранее отмечали, что венчурный рынок за последние два года "схлопнулся" на порядок, и то, что он еще как-то существует, - заслуга, главным образом, корпоративных венчурных фондов. Так ли это?

- Да, за последние два года объем российского венчурного рынка уменьшился до $100 млн. При этом он стал менее прозрачным - многие сделки теперь не анонсируются. По нашей оценке, до трети сделок сейчас проходят в режиме "тишины".

Корпоративный венчур в целом на общемировом рынке набирает популярность и, по последним сделкам за квартал, занимает уже порядка 20% всего венчурного рынка. В России же исторически корпорации редко используют инструмент венчурных фондов. В результате мы видим на рынке порядка 10 активных корпоративных фондов. В настоящее время, по нашей оценке, они занимают около трети в общем количестве сделок, не более.

- Есть мнение, что сейчас классический венчур в России, по крайней мере, на ИТ-рынке, не нужен - достаточно денег и заказчиков, готовых вкладываться даже в финансирование стартапов. Сами стартапы также не горят желанием работать по классическим венчурным схемам. Насколько, на ваш взгляд, это соответствует действительности, и когда классический венчур снова станет востребован в России?

- Венчурный рынок действительно изменился не только по объему и числу игроков, но и по характеру. Одно из главных изменений - переход от модели роста (венчурной) к дивидендной модели. Это связано не только и не столько с наличием денежной массы, а с повышением консервативности инвесторов и желанием получать быстрый возврат на вложенные инвестиции. Для стартапов это скорее негативный тренд, поскольку инвесторы требуют быструю окупаемость бизнеса практически с момента старта проекта.

Другое значимое изменение - приход частных инвесторов и формирование бизнес-ангелов и различных синдикатов, готовых инвестировать в проекты ранних стадий. Большое количество денежной массы в стране повышает спрос на разные инвестиционные инструменты: от краудфандинговых платформ до займов и инвестиций в стартапы.

Стартапы, в свою очередь, на фоне падения оценок компаний и мультипликаторов, не хотят задешево расставаться с долей в своей компании. Это важный вопрос альтернативы привлечения ресурсов для роста и масштабирования бизнеса. С учетом высокой ключевой ставки ЦБ, займы также становятся недоступным инструментом роста.

В то же время мы видим развитие рынка IPO в стране, что в целом является позитивным фактором, поскольку венчурный рынок является производной фондового рынка.

Поэтому совокупность перечисленных факторов с возможностью, точнее, с ограничением привлечения финансирования, делает корпоративные венчурные фонды одними из самых интересных предложений на рынке.

- Если говорить о корпоративных венчурных фондах, то изменились ли они вслед за рынком, в какую сторону?

- Роль корпоративных фондов не столько изменилась, сколько была скорректирована. Многие корпорации за последние годы попробовали работать через фонды и на основании полученного опыта скорректировали как свою стратегию, так и порядок работы фондов.

Если же говорить в целом, то да, подходы фондов, в первую очередь венчурных/финансовых (не корпоративных - ИФ), изменились вслед за рынком. Прежде они выступали в роли "хантеров" - охотников за интересными проектами, способными кратно вырасти. Сейчас время "хантеров" закончилось и наступает время "фермеров" - в связи с необходимостью "выращивать" проекты.

Для финансового фонда это может быть не фокусная задача, поскольку с учетом текущих рисков имеется высокая и непрогнозируемая вероятность невозврата капитала. В то же время для стратегического инвестора - корпоративного фонда - роль "фермера" в значительной степени привычна. Его задача остается прежней - масштабировать и ускорять внутренний product development.