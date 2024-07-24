Советник зампреда ЦБ: мы уверены, что в перспективе пользователи предпочтут ценовые индикаторы из реестра Банка России

Лариса Селютина рассказала о работе над законопроектом об администраторах индикаторов

Советник зампреда ЦБ: мы уверены, что в перспективе пользователи предпочтут ценовые индикаторы из реестра Банка России Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Финансовые и товарные индикаторы - казалось бы, не самый заметный и не самый проблемный сегмент рынка - в 2022 году вдруг приковали к себе всеобщее внимание, потребовав срочного импортозамещения. Впрочем, исход западных провайдеров, хоть и стал толчком для законодательной инициативы, не был ее первопричиной, говорит советник зампреда Банка России Лариса Селютина. В интервью "Интерфаксу" она рассказала о том, как идет работа над проектом закона об администраторах индикаторов, какие изменения он претерпел в ходе подготовки ко второму чтению и каким ЦБ видит будущее этого рынка и роль регулятора на нем.

- Не у каждого вида деятельности есть "собственный" федеральный закон. И до сих пор администраторы индикаторов работали без отдельного ФЗ. Вот если бы иностранные игроки этого рынка в позапрошлом году не решили его покинуть, если бы по-прежнему тут работали Bloomberg, Refinitiv и т. д., закон все равно бы понадобился? Или рынок плюс-минус в прежних рамках мог бы и дальше существовать?

- Необходимость разработки закона о деятельности ценовых центров назрела давно. Банк России еще в 2020 году на финансовом форуме в Санкт-Петербурге поднял вопрос о создании конкурентных условий для развития в России деятельности национальных ценовых центров наряду с зарубежными, данными которых на тот момент в основном пользовались участники российского рынка, включая регуляторов. По итогам этого форума Банк России разработал концепцию закона, которая регулировала деятельность администраторов на финансовом рынке. Однако в 2022 году правительством была поставлена задача формирования национальной системы индикаторов, которая охватывала и товарный рынок тоже. В результате концепция была пересмотрена под решение более глобальных для экономики вопросов, связанных с ценообразованием, но сама идея такого закона была сформулирована еще до ухода иностранных игроков.

- Сейчас в какой стадии готовности законопроект находится, второе чтение не за горами?

- Да, законопроект готовится ко второму чтению. Сейчас идет процесс его согласования с ведомствами, внутри Банка России, приходят предложения и от участников рынка. С учетом поступивших замечаний проект претерпел некоторые изменения, включая название. Теперь это будет закон "Об администраторах индикаторов", который регулирует деятельность администраторов не только финансовых, но и товарных индикаторов. Проект в достаточно высокой степени готовности, и мы надеемся, что он будет принят до конца года.

Глобально идея этого закона в том, чтобы с учетом международных стандартов установить аналогичные требования к деятельности российских администраторов, процедуре получения ими информации и формирования на ее основе репрезентативных индикаторов.

Вторая важная задача - создание национальной системы индикаторов, доверие к которой со стороны российских и зарубежных участников рынка будет также формироваться за счет прозрачных процедур определения индикаторов, понятных источников первичной информации и контроля со стороны регуляторов. Еще одним фактором доверия к системе индикаторов будет распространение рыночных принципов ценообразования на основные группы товаров, которые мы постепенно внедряем в практику.

Принятие закона позволит российским ценовым центрам по аналогии с зарубежными создавать различные индикаторы и оказывать иные информационные услуги, которые в свое время предоставляли Bloomberg, Refinitiv, Argus и т. д. Уход этих компаний с нашего рынка создал благоприятные условия для формирования новой отрасли администраторов, услугами и сервисами которых будут пользоваться участники российского и международного рынков.

Одним из важнейших требований закона является наличие методик определения индикаторов, качество которых будет проверяться регуляторами: по финансовым индикаторам Банком России, по товарным - межведомственной комиссией, но тоже с участием ЦБ. Кроме того, у администратора, попавшего в реестр Банка России, возникает обязанность следить за соответствием значения индикатора этой методике, и корректировать ее в случае отклонения показателей от того, что в методике указано. То есть создается такая система самоконтроля и одновременного контроля со стороны Банка России, который будет осуществлять мониторинг использования этого индикатора участниками рынка, оценивать его качество и репрезентативность уже на протяжении всего периода его функционирования.

Вопрос, а в чем же интерес участников рынка - добровольно идти в реестр? Вроде спрос на эти сервисы растет, ограничений на создание различных индикаторов нет. Зачем им сейчас заходить в реестр? Действительно, законопроект не содержит запретов для потребителей использовать информацию о ценах, индексах и индикаторах, которую сегодня предлагают различные ценовые центры, аналитические агентства, организаторы торговли. Они могут использовать, в том числе и информацию зарубежных агентств или брать ценовые индикаторы с иностранных бирж. Но в этих случаях потребитель будет самостоятельно оценивать качество и надежность выбранных показателей и одновременно нести ценовые риски при заключении договоров или принятии инвестиционных решений. И мы уверены, что в среднесрочной перспективе по мере формирования нашего реестра пользователи будут отдавать предпочтение ценовым индикаторам, методология которых прошла валидацию регулятора и обращение которых контролируется администраторами и Банком России.

У администраторов индикаторов есть еще один стимул состоять в реестре. Законопроект предусматривает, что в актах государственных органов власти и Банка России допускается использование индикатора, если его сведения и методология находятся в реестре. Использование индикаторов в нормативных актах регуляторов означает их обязательное применение участниками рынка, что дает определенную стабильность деятельности администратора. Кроме, того статус реестрового индикатора существенно повышает уровень доверия к этим продуктам со стороны пользователей.

- Вероятно, будет играть роль и судебная практика? Суды ведь, разбирая споры хозяйствующих субъектов, тоже изучают источники цен, которые те закладывают в условия контрактов.

- Безусловно, если в споре между покупателем и продавцом в отношении условий договора одна из сторон ссылается на реестр индикаторов, где цена существенно выше или ниже той, которую предлагает контрагент, судья, наверно, должен склоняться в пользу реестрового показателя, методология которого прошла верификацию и содержит прозрачные источники информации для его формирования. То есть такой индикатор уже становится официальным ценовым ориентиром.

- Вы сказали о корректировках в законопроекте. Принцип добровольного вхождения в реестр, насколько я понимаю, незыблем. А какие изменения по сравнению с версией первого чтения можно было бы еще отметить? Претерпела ли изменения статья, гласившая, что администратором товарных индикаторов может быть только организатор торговли или его клиринговая организация?

- Да, основной принцип - добровольности - не изменился. В целом нормы закона будут распространяться на организации, готовые добровольно зайти в реестр Банка России и соблюдать все предусмотренные законом требования. И мы уверены, что в среднесрочной перспективе по мере формирования нашего реестра пользователи будут отдавать предпочтение ценовым индикаторам, методология которых прошла валидацию регулятора, и администратор осуществляет постоянный контроль за соответствием качества этого индикатора установленным требованиям.

Ограничения по субъектному составу убрали по просьбе участников рынка-действующих ценовых центров. Мы с ними согласны. Не все финансовые инструменты и товарные группы представлены сегодня на биржах и торговых системах. С уходом зарубежных ценовых агентств начали активно создаваться отечественные, и конкуренция между ними, на наш взгляд, это вполне положительный стимул для развития индустрии. Но это не будет конкуренцией цен, это будет конкуренцией информационных сервисов: быстрота, удобство, прозрачность формирования индикатора, разнообразие аналитических продуктов, возможность предоставления дополнительных услуг... Искусственные административные преграды сейчас не нужны, поскольку отрасль только формируется и рынок со временем сам отрегулирует количество его участников.

- По вашему мнению, какие классы активов должны покрываться отечественными ценовыми центрами, которые претендуют на роль администраторов? Необходимо только расширение товарной линейки покрытия, или у нас недостает еще цен и, собственно, финансовых активов?

- Любые классы активов, ценовая информация о которых востребована участниками рынка, должны покрываться отечественными ценовыми центрами вне зависимости от того, являются ли они администраторами индикаторов или нет. Сейчас сложилась ситуация, когда наши ценовые центры должны покрывать своими услугами весь спектр информационных запросов, которые существуют на рынке.

Что касается индикаторов, которые попадают в реестр, то здесь, вероятно, в процессе формирования практики будут выработаны определенные критерии. Например, в регулировании ЕС одним из критериев значимости финансового индикатора является степень его востребованности на рынке. Поэтому, говоря о классах активов, которые должны быть покрыты национальными индикаторами, следует выделить инструменты, оказывающие наибольшее влияние на финансовый и товарный рынки.

Что касается финансовых индикаторов, соответствующих такому критерию, Банк России уже рассмотрел методики определения стоимости рублевых облигаций ценового центра НРД и методики формирования индикативных котировок рынка облигаций и еврооблигаций Cbonds. Эти инструменты покрывают 80% торговых портфелей поднадзорных Банку России организаций, поэтому они находятся в поле нашего внимания и мы, не дожидаясь выхода закона, осуществляем мониторинг за этими индикаторами.

Если говорить о товарном рынке, то здесь задача более масштабная. Нам необходимо разработать перечень индикаторов для широкой группы товаров. Это вызвано потребностью сделать доступной ценовую информацию на сырьевые, социально значимые товары, а также на товарные группы, которые не имеют сейчас каких-то рыночных заменителей. И мы сегодня также, не дожидаясь закона, формируем определенную практику работы с товарными индикаторами. Межведомственной рабочей группой при биржевом комитете ФАС уже одобрено шесть методик, они предусматривают порядок расчета 100 индикаторов по девяти категориям товаров. Это золото, пшеница, сахар, подсолнечное масло и несколько видов нефтепродуктов. Кстати, и здесь тоже в качестве ориентира рассматривался критерий значимости. С точки зрения биржевых торгов рынок нефтепродуктов традиционно занимает более 90% общего объема организованных торгов на товарном спот-рынке.

Работа по созданию системы индикаторов началась, задача - как можно больше товаров вовлечь в процедуру формирования индикаторов, чтобы процесс ценообразования на товарном рынке стал более прозрачным и для участников, и для регуляторов.

- Как требования закона сочетаются с усилиями СПБМТСБ по созданию ценовых индикаторов на основании реальных биржевых сделок? К примеру, на "Московской бирже" действует информационно-аналитический центр, который рассчитывает цены на нефтепродукты оценочным методом, и он дает какую-то стоимость определенного нефтепродукта. Этот же нефтепродукт торгуется на Санкт-Петербургской бирже. Если этот центр становится администратором, то и его цена, и цена СПБМТСБ являются "официально проверенными". Но цены могут быть разными фактически и точно разными по происхождению. Как быть регулятору и участникам рынка?

- Очень хорошо сочетаются. Мы считаем, что на данном этапе именно организаторы торговли станут администраторами многих индикаторов по активам, которые торгуются на этих площадках, и их методики успешно пройдут оценку качества. Организованные торги - это самый прозрачный для участников рынка и для регулятора источник получения первичной ценовой информации. Но главное преимущество этих площадок состоит в том, что цена сделки, сформированная по результатам биржевых торгов, является рыночной. Справедливость биржевых цен признается во всем мире. У нас за последние 10 лет была создана очень надежная, эффективно работающая торговая инфраструктура, где в рамках единых требований организованы торги на срочном, валютном, фондовом и товарном рынках.

Еще одной важной особенностью национальных бирж и торговых систем является то, что они имеют максимальные возможности для получения ценовой информации не только на биржевом, но и на внебиржевом рынке. По закону организаторы торговли вправе собирать, регистрировать и хранить информацию о внебиржевых сделках, допущенных к торгам на этих площадках. Более того, сегодня биржи в силу законодательства об организованных торгах наделены правом формирования ценовых индикаторов и соблюдают требования Банка России к этой процедуре. Поэтому именно биржи стали первыми, кто добровольно выносит на рассмотрение регулятора методики индикаторов.

Что касается вопроса о дублировании индикатора и появления различных ценовых показателей на одни и те же активы, то мы не видим в этом больших рисков. Во-первых, в реестр допускается не просто администратор, а администратор вместе с методикой определения этого индикатора. Валидация методики регуляторами - это достаточно серьезная процедура. Мы проводим оценку соответствия представленных расчетов, порядку, заложенному в методике, включая проверку требований к исходным данным, даем оценку статистической основы методики. Регулятор смотрит на срок обращения данного индикатора, оценивает глубину и масштаб его использования участниками рынка. Поэтому такая процедура должна минимизировать обозначенные риски, но если мы в будущем увидим в этом проблему, то возможно вернемся к вопросу разработки дополнительного регулирования.

Кроме того, отрасль новая и нам бы хотелось посмотреть, как рынок сам будет справляться, если такие вопросы возникнут на этапе его становления. Как правило, бизнес быстро оценивает свои возможности занять ту или иную нишу на рынке с учетом затрат и уровня конкуренции.

Но мы не исключаем, что по мере развития этой отрасли произойдет определенная ее трансформация. Возможно, через какое-то время администраторы поймут, что им достаточно дорого поддерживать качество конкретного индикатора, соблюдать регуляторные требования, и они предпочтут стать поставщиками информации для более крупного администратора. Вполне возможно, что не все организаторы торговли захотят стать администраторами индикаторов, а предпочтут выделить это направление в отдельный бизнес или тоже выберут нишу поставщика информации для другого администратора или биржи. Это вопрос рынка, мы не будем вмешиваться.

- Фундаментальная проблема российских ценовых агентств, специализирующихся на товарном рынке, заключается в том, что центры формирования цены на российские товары, такие как нефть, металлы или сельзхозпродукция, традиционно находились за рубежом. Именно поэтому рынок предпочитал пользоваться услугами зарубежных агентств. Как вы видите решение этой проблемы, учитывая, что закон предполагает работу с первичными данными - то есть, данными сделок?

- Проблема наших ценовых агентств была не в том, что за рубежом существуют центры формирования цен на определенные группы товаров, которые, в том числе, экспортируются из России. Это нормально, что экспортная цена фиксируется в привязке к базису поставки какого-то крупного морского порта или хранилища, куда стекаются основные потоки того или иного товара. Здесь важно другое, важно, чтобы цена была рыночной, рассчитывалась по результатам биржевых торгов или на основании внушающих доверие иных источников первичной информации, например, внебиржевых контрактов экспортеров и импортеров. И чтобы поставщиком этой информации были надежные информационные агентства, деятельность которых соответствует международным стандартам. Кстати, в принципах IOSCO в отношении информационных агентств это требование присутствует, их деятельность должна быть прозрачна любому регулятору, потому что распространяется на многие страны.

Но до недавнего времени у нас такими поставщиками были исключительно иностранные ценовые агентства, преимущественно американского происхождения. Для них российские компании были, с одной стороны, источником ценовой информации, особенно на экспортные сырьевые товары, с другой - были ее активными покупателями для определения цены договора и хеджирования рыночных рисков. Кроме того, индикаторы зарубежных агентств широко использовались - и продолжают использоваться - в нормативных актах государственных органов и Банка России для оценки стоимости портфеля финансовых инструментов, создания формулы цены контрактов на поставку и перевозку товаров, для расчета налогов, пошлин и т.д.

При этом российские регуляторы не имеют никаких механизмов контроля за администраторами таких индикаторов, за источниками информации, процедурой их формирования. В ситуации, когда в нормативных актах, которые обязательны для исполнения участниками рынка, содержатся конкретные ссылки на источники данных Bloomberg, Platts, Argus, отечественные ценовые центры просто не могли конкурировать с ними. Поэтому российский рынок вынужден был пользоваться, как правило, ценовыми индикаторами этих агентств на свои же товары, и не только экспортные.

Но у нас существует огромный внутренний рынок потребления тех же самых нефтепродуктов, газа, минеральных удобрений, сельхозпродукции. При этом цены внутреннего и внешнего рынков хоть и взаимосвязаны, но могут существенно различаться, особенно на какой-то момент времени, так как на них влияют разные рыночные факторы. Отсутствие доступных и прозрачных ценовых индикаторов внутреннего спроса и предложения на определенные группы товаров также вынуждало участников нашего рынка ориентироваться на цены международного рынка, и не всегда это было выгодно потребителям и нашей экономике в целом.

Надо признать, что хорошее качество зарубежных сервисов, быстрота и удобство получения ценовой информации, даже несмотря на регулярно возникающие скандалы на международном рынке, связанные с манипулированием и с картельными сговорами, а также отсутствие развитой отечественной информационной индустрии создали определенную зависимость участников российского рынка от этих источников. Это привело в 2022 году к реализации рыночных и регуляторных рисков для наших экспортеров и банков, когда на фоне санкций зарубежные агентства прекратили предоставление ценовой информации и отключили российских участников от своих сервисов. Именно в этот период показатели внутренних и внешних цен на определенные группы товаров достигли существенных различий, а отсутствие индикаторов внутреннего рынка усугубило эти проблемы.

Закон "Об администраторах индикаторов" поможет изменить эту ситуацию. Новая отрасль должна обеспечить российских участников всеми необходимыми сервисами и ценовой информацией по тем товарам, которые им необходимы как для целей экспорта, так и внутреннего потребления. Закон дает широкие возможности для развития этого бизнеса, поскольку он не содержит ограничений для администраторов на виды создаваемых индикаторов и источники информации. Он предъявляет только требования к прозрачности и процедуре формирования. Это то, чего у нас не было в отношении иностранных агентств. Российские администраторы, как и зарубежные, смогут определять индикаторы, отражающие цены на любые виды финансовых инструментов или товаров. Эти товары могут обращаться на внутреннем или внешнем рынках. Индикаторы могут рассчитываться на основе биржевых или внебиржевых данных, полученных от национальных или зарубежных информационных агентств, производителей товаров или иных поставщиков информации.

И, конечно, нам в первую очередь необходимо создать ценовые индикаторы на внутреннем товарном рынке, где в принципе отсутствуют информационные сервисы и комплексные услуги по предоставлению таких данных для продавцов, покупателей, посредников и регуляторов. Именно для этих целей мы и популяризируем развитие организованной торговли товарами.

В части экспортных индикаторов кардинальных перемен механизма получения информации не предвидится. Просто привычные точки ценообразования, которые преимущественно базировались в США и Европе, становятся нерелевантными для наших участников и происходит переориентация экспортных потоков в страны Азии, на Восток. Поэтому российским администраторам надо будет выстраивать информационное взаимодействие с другими партнерами.

- В законопроекте зафиксировано, что к индикаторам в его понимании не относятся те показатели, которые устанавливает ЦБ. Самый известный из них, конечно, курс рубля к доллару. Биржевых торгов долларом в России больше нет, для установления курса используются данные внебиржевого рынка. В контексте нового закона тот факт, что данные для установления валютного курса ЦБ получает от операторов внебиржевых площадок, распространяет на них регулирование?

- Действительно, на Банк России не распространяется действие ФЗ "Об администраторах индикаторов". Если оператор внебиржевой платформы обратится в Банк России с просьбой включить его в реестр администраторов индикаторов валютного рынка и представит все необходимые документы, то мы рассмотрим их в установленном новым законом порядке.

- Планка минимального уставного капитала в 5 млн рублей, установленная в законопроекте, какую задачу решает? Вряд ли это сумма, которой можно отвечать по каким-то потенциальным обязательствам, если к администратору возникнут претензии...

- Это скорее "билет на вход". Чтобы начать этот бизнес, нужно все-таки разработать программное обеспечение, нанять сотрудников, если речь о вновь создаваемом ценовом центре. С ответственностью по каким-то финансовым обязательствам это никак не связано, да их и нет, это же информационная индустрия. Вот у краудфандинговых платформ тоже требование капитала в 5 млн рублей. Оно устанавливалось для того, чтобы начать бизнес. Сейчас администраторами становятся в основном биржи, к деятельности которых уже предъявляются достаточно высокие требования. Но мы еще ориентируемся на электронные площадки, которые имеют достаточно большой объем первичной информации о товарах. Возможно они захотят стать администраторами каких-то конкретных индикаторов. Закон как раз для тех, кто, обладая репрезентативной информацией, может на ее основе определить ценовой индикатор.

- Кстати, про электронные торговые площадки. Сейчас обсуждается идея придания статуса организаторов торгов ЭТП, работающим на товарных рынках. Не видите ли вы в этом риска фрагментации товарного рынка и создания множества источников ценовых сигналов, базирующихся на низколиквидных торгах? Как вы оцениваете риск "кэптивизации" торговых площадок в секторах, где низкая конкуренция между производителями товара?

- Если ЭТП будут приходить в Банк России за статусом администратора индикатора, мы будем смотреть методику, проверять источники информации и т.д. То есть они будут проходить общую для всех процедуру.

Проект поправок в ФЗ "Об организованных торгах" имеет немного иную цель.

Объемы организованного товарного рынка сейчас слишком малы, чтобы бояться фрагментации или появления множества источников информации, ценовых сигналов. Российский товарный рынок находится в такой ситуации, что ему именно этих сигналов не хватает. Ведь мы говорим о том, что правительством поставлена задача построить национальную систему индикаторов, которая включает максимально широкий перечень ценовых показателей на товары, услуги, финансовые инструменты. Но чтобы создать такой перечень, нужно опираться на данные о ценах, которые сегодня складываются на рынке, а именно этих данных, на основе которых должны формироваться индикаторы, у нас нет. Чтобы получить доступ к источникам первичной информации, недостаточно только установить требования к деятельности администратора. Необходимо обеспечить на рынке наличие широкой сети инфраструктурных организаций, информационные продукты которых, включая индикаторы, будут формироваться на основе достоверных первичных источников данных, и эти процессы могут контролироваться регуляторами.

Такой инфраструктурой, безусловно, является организованная торговля, о преимуществах которой я уже сказала, - и с точки зрения формирования рыночной цены, и с точки зрения открытости, подконтрольности. Именно механизм биржевых торгов может стать главным источником первичных данных для формирования индикаторов. Но существующий оборот биржевого товарного рынка достаточно узкий и пока не позволяет говорить о каком-то прорыве в этом направлении. Поэтому предстоит еще большая работа по вовлечению производителей товаров, покупателей в систему организованных торгов. В то же время на товарном рынке сформировался достаточно мощный сегмент электронных торговых площадок, услуги которых даже больше востребованы, чем услуги бирж. Биржам надо подумать над вопросом - а почему это происходит? Обороты по отдельным видам товаров на ЭТП кратно превышают обороты на биржевых торгах - это и металлы, и уголь, и лес, и химическая продукция. У нас есть достаточно крупные площадки, мы смотрели их механизм проведения аукционов, он практически ничем не отличается от биржевых. Поэтому мы сейчас точечно упрощаем требования к товарным торговым системам, при этом сохраняем все ключевые функции организаторов торговли в новых поправках в закон об организованных торгах. И площадки могут действительно стать организатором торговли и перевести отдельные сегменты своей деятельности в правовое поле 325-ФЗ.

В этом случае может быть создана экосистема для осуществления торгов, в которой будут присутствовать разные категории участников рынка, в том числе и государственные заказчики, и коммерческие. Регуляторам будут доступны рыночные цены инструментов (товаров), которые обязаны раскрываться по результатам торгов. Это удобно, прозрачно и уже отрегулировано со всех точек зрения.

Электронные площадки получают признание своей деятельности со стороны регулирующих органов. Кроме того, статус организатора торговли даст им достаточно широкие возможности для создания процесса администрирования индикаторов. Участие в проектах, в том числе направленных на международную интеграцию - БРИКС, ЕАЭС.

В качестве иного варианта развития электронных площадок может быть рассмотрена публикация какой-то агрегированной информации об объемах и ценах на этих ЭТП. Они могут стать неплохим источником информации для действующих администраторов и бирж. То есть мы даем им возможность подумать о том, куда дальше развиваться. Коммерческих площадок действительно достаточно много, по-моему, больше 55. Кто-то участвует в системе закупок, кто-то работает только как коммерческая электронная витрина или платформа, но при этом они должны дальше думать, куда им двигаться, чем-то клиентов привлекать. Биржи сейчас этим озадачились, они говорят о том, что действительно надо создавать удобные сервисы для клиентов. Обороты крупных электронных площадок гораздо больше, чем на нашей крупнейшей товарной бирже.

- Кто должен оценивать цены на рынке ЦФА? Биржи или такие ценовые центры?

- Технология распределенного реестра и вообще рынок ЦФА, на наш взгляд, имеют очень хорошее будущее. Они займут свое место на финансовом рынке. Деятельность их не так давно началась, но уже можно сказать, что за полтора года суммарный оборот инвестиций достиг почти 200 млрд рублей. Эти платформы сейчас пытаются интегрироваться в архитектуру финансового рынка, активно ищут свои бизнес-модели. И вопрос - напрямую цифровые активы будут обращаться на бирже, или они будут через другие инструменты обращаться - это вопрос времени, рынок сам решит. А если они начнут активно обращаться и регулятору потребуется использовать ценовые показатели ЦФА в регулировании, безусловно, возникнет администратор, и, думаю, достаточно быстро. И не важно, кем он будет - биржа или ценовой центр - это уже не принципиально, потому что у нас в законе закладывается механизм деятельности любого администратора. Поэтому кто это будет - не имеет значения.

- В законопроекте сказано, что вступит в силу через полгода после подписания. На какой срок сейчас стоит ориентироваться?

- Мне кажется, что какие-то нормы в принципе могли бы вступить в силу и сразу. Это ведь добровольная история: если ты хочешь попробовать стать владельцем своих продуктов - заходи в реестр, пробуй. Не получилось в этот раз - дорабатывай свою методику, расширяй партнерские отношения с источниками информации и приходи еще раз. Можно пробовать уже сейчас - практика разработки и оценки регулятором методик уже начала формироваться.