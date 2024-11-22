Анастасия Ракова: за последние 13 лет количество многодетных семей в Москве увеличилось втрое

Заммэра столицы рассказала о проектах московских властей по поддержке женщин, которые планируют беременность и уже ждут ребенка, матерей и детей

Анастасия Ракова: за последние 13 лет количество многодетных семей в Москве увеличилось втрое Фото: Пресс-служба

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России 24 ноября отмечается День матери. О том, как изменилась ситуация с рождаемостью, сколько в Москве многодетных семей и какие меры поддержки им оказываются, об оснащении роддомов и числе москвичек, прошедших тест на возможность забеременеть, в интервью корреспонденту "Интерфакса" Анне Седых в канун праздника рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Анастасия Владимировна, расскажите, сколько детей родилось в Москве с начала года? Увеличилась ли рождаемость в столице?

- Да, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы наблюдаем небольшое увеличение рождаемости. За первые 10 месяцев 2024 года в Москве зарегистрировано 100 тысяч детей. А показатель младенческой смертности и вовсе находится на минимальном уровне. И это результат большой и плодотворной работы.

Для эффективной помощи беременным и младенцам мы создаем новый каркас акушерско-гинекологической службы. В том числе открываем современные перинатальные центры в структуре многопрофильных стационаров. В таких центрах пациентки и новорожденные с различными патологиями могут получить высококвалифицированную помощь. Своевременная и качественная медицинская помощь в столице позволяет врачам спасать малышей и в то же время снижать риск развития серьезных заболеваний в будущем. Только за этот год столичные врачи выходили свыше 5 тысяч недоношенных детей. Более того, за последние десять лет мы добились увеличения показателя выживаемости младенцев с низкой массой тела до 99%. И для нас, безусловно, это очень хороший результат и верный признак того, что мы работаем в правильном направлении.

- В середине сентября в Москве запустили программу по поддержке рождаемости и планированию беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. Как был воспринят проект и сколько москвичек уже приняли участие в нем?

- Москва — это большой город, где живут разные люди, с разными потребностями и запросами. А наша задача — создать все условия для их комфортной, здоровой и продолжительной жизни. Как вы верно заметили, программа "Будет жизнь" учитывает именно индивидуальные особенности каждой женщины.

По ряду причин средний возраст москвичек в момент рождения первого ребенка сейчас составляет около 29 лет. Женщины откладывают беременность на более поздний срок. Конечно, уровень нашей медицины позволяет даже в более старшем возрасте планировать и вести беременность, сопровождать роды на очень высоком уровне, но важно учитывать потенциал организма каждой женщины.

Наша программа позволяет женщинам в полной мере понять свои возможности и при необходимости помочь в планировании беременности и рождении здорового малыша. В сентябре женщины в возрасте от 25 до 39 лет, а также женщины от 18 до 24 лет, имеющие определенные медицинские показания, получили автоматическое назначение в электронной медицинской карте на сдачу анализа на антимюллеров гормон. Это бесплатный тест, который позволяет определить запас яйцеклеток, то есть возможность женщин забеременеть. С момента запуска программы в сентябре на анализ записались более 150 тысяч женщин, и около 95 тысяч результатов уже получено. Тех женщин, у которых показатель будет снижен, мы пригласим их в центр женского здоровья или женскую консультацию, где врачи предложат пройти необходимые процедуры. Например, женщина сможет бесплатно сохранить яйцеклетки в специализированном биобанке с помощью заморозки — криоконсервации за счет городских средств, а также воспользоваться программой ЭКО. Также для определенных категорий женщин проводим генетическую диагностику эмбрионов, чтобы они могли быть уверенными, что выносят и родят здорового ребенка.

- Роддома и перинатальные центры Москвы оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим оказывать эффективную медицинскую помощь даже в самых сложных случаях. Все ли роддома в столице оснащены современной техникой?

- Как я говорила ранее, сейчас мы создаем новый каркас акушерско-гинекологической службы столицы, в который входят 11 ключевых многопрофильных клиник. Там будущие мамы могут получить полный спектр медицинской помощи. Безусловно, для эффективной работы врачей нужно и качественное, и современное оборудование. С 2020 по 2024 год для акушерских стационаров мы закупили и ввели в эксплуатацию 1 658 единиц медицинской техники по контрактам жизненного цикла, например, инкубаторы для новорожденных, системы ультразвуковой визуализации, эндоскопическое и рентгеновское оборудование и многое другое.

Также в структуре многопрофильных стационаров мы открываем современные перинатальные центры — это специализированные клиники, где помогают пациенткам с различными патологиями, а также новорождённым с рисками перинатальных осложнений. На сегодняшний день всего в городе работают шесть таких центров, это новейшие комплексы, такие как Перинатальный центр в Коммунарке, в больнице имени Ворохобова, в прошлом году мы открыли в 31-й городской больнице новый неонатальный корпус с отделением патологии новорождённых, реанимации и интенсивной терапии. Здесь же расположен и Центр женского здоровья.

В распоряжении наших врачей-неонатологов находится самое передовое оборудование, как, например, кувезы для выхаживания младенцев в условиях, максимально приближенных к естественным. В 2022 и 2023 мы закупили и ввели в эксплуатацию 255 кувезов. Также в общей сложности за три года, включая текущий, для оснащения отделений детской реанимации мы поставили более 1,5 тысяч единиц оборудования, среди которых наркозно-дыхательные аппараты, кувезы, аппараты ИВЛ и многое другое.

- Сколько в Москве многодетных семей? Какие предпринимаются меры, чтобы их в Москве было больше?

- В последние годы в Москве мы наблюдаем замечательную тенденцию — число многодетных семей растет. Так, за последние 13 лет их количество увеличилось втрое — с 65 до 200 тысяч. И сегодня это уже не исключение из правил, а вполне современная норма среди москвичей, их осознанный выбор.

Город оказывает многодетным семьям комплексную поддержку, понимая, что только материальных выплат недостаточно для создания комфортной жизни и уверенности в завтрашнем дне. Мы системно работаем над обновлением городской инфраструктуры, чтобы все важные социальные объекты находились в шаговой доступности и были современными, удобными и безопасными для семей с детьми. Мы активно строим современные школы и детские сады, а также модернизируем поликлиники для детей и взрослых. Москва предлагает детям всех возрастов качественное образование, которое сочетает в себе множество возможностей для бесплатных занятий спортом, музыкой, робототехникой и другими интересными направлениями. На наш взгляд, это и есть залог счастливого детства — когда ребенок растет в городе, который заботится о его будущем.

Кроме того, мы стремимся упростить повседневные задачи, и почти все социальные услуги теперь доступны в цифровом формате. Не выходя из дома, можно записать ребёнка в секцию, следить за его школьной жизнью, оформить необходимые документы и пособия, записаться к врачу и прикрепиться к поликлинике. В этом году мы запустили цифровое удостоверение многодетной семьи — документ полностью равнозначен бумажному и содержит всю необходимую информацию. Его можно использовать для подтверждения льгот в музеях, театрах, магазинах и даже при покупке билетов на поезд.

Что касается материальной помощи, то мы поддерживаем многодетные семьи на всех уровнях: от ежемесячных и ежегодных выплат до компенсации на оплату жилья и телефона.

- Многие молодые мамы решают вернуться к профессиональной деятельности после рождения ребенка. Сколько женщин с детьми уже нашли работу при поддержке столичной службы занятости?

- Московские мамы потрясающие. У них очень гармонично получается совмещать работу и заботу о семье, и это действительно вдохновляет. После рождения малыша многие из них хотят вернуться на работу, и мы стараемся сделать этот процесс как можно проще и удобнее.

В Москве есть программа "Мама работает", где можно узнать о востребованных профессиях и получить новые навыки. А если кто-то хочет открыть свое дело, есть центр "Моя работа" на Шаболовке, который предлагает помощь на всех этапах — от анализа предпринимательских способностей до поиска первых клиентов. За последние несколько лет больше 40 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста нашли работу или открыли свое дело благодаря поддержке городской службы занятости.

Мы гордимся нашими мамами, которые постоянно стремятся идти в ногу со временем и открывать для себя что-то новое. Многие из них решают сменить профессию после рождения детей, и мы готовы их в этом поддержать. В центре "Профессии будущего" есть 75 коротких образовательных курсов, которые можно пройти за пару месяцев. После обучения карьерные наставники помогают женщинам найти подходящие вакансии, чтобы они могли уверенно продолжить свою карьеру.

- Какие мероприятия запланированы на День матери?

- Пожалуй, для каждой мамы этот праздник является особенным. И мы постараемся сделать так, чтобы вне зависимости от того, где провела этот день женщина, он стал по-настоящему ярким и запоминающимся.

В преддверии Дня матери — 22 и 23 ноября — во всех детских городских поликлиниках каждая женщина, которая придёт на приём с ребёнком, получит от врача специальный "поздравительный рецепт". Основной посыл этой акции заключается в том, чтобы сделать матерей чуточку счастливее. Добиться этого можно, соблюдая простые рекомендации: необходимо уделять внимание себе, своим нуждам, заниматься любимыми хобби, больше гулять на свежем воздухе, находить повод для улыбки, встречаться с близкими людьми.

Когда ребенок болеет, это всегда тяжело, поэтому в этот праздничный день мы хотим поддержать мам, которые находятся с детьми в наших стационарах. Они получат в подарок свои яркие портреты от учеников Московской центральной художественной школы. Каждую работу отсканируют прямо в больницах и в виде принта нанесут на шопперы, которые затем подарят мамам в качестве уникального памятного сувенира.

Нам очень нравятся проекты, связанные с искусством, поэтому мы решили сделать московских мам героинями картин известных художников — Леонардо да Винчи, Адольфа Вильяма Бугро, Алексея Венецианова, Никифора Крылова. В нескольких городских локациях мы открыли фотопроект, в котором приняли участие москвички вместе со своими детьми. Такой формат мы выбрали неспроста, ведь материнская любовь — это самое настоящее и непревзойденное искусство.

К празднику присоединятся и московские загсы. Во Дворце бракосочетания №1 и №4 молодожены смогут подарить цветы своим мамам и сказать теплые слова благодарности за поддержку и любовь.

В школах состоятся встречи и интересные лекции с участием звездных гостей. Кроме того, учащиеся во второй раз смогут порадовать своих мам праздничными "маментинками" — небольшими поздравительными открытками.

И, конечно же, в честь праздника Москву украсят тематические поздравления на медиафасадах Арбата и Останкинской телебашне. К празднованию Дня матери в Москве присоединился и один из крупнейших сервисов доставки. В нашей совместной акции столичные мамы вместе с заказом получат поздравительную открытку и возможность выиграть билет в театр или музей.