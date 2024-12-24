РКН подтвердил обсуждение блокировки голосового трафика в мессенджерах

Это одна из мер, которые должны побудить компании бороться с мошенничеством

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор подтвердил, что обсуждается возможность ограничения голосового трафика в мессенджерах в качестве меры понуждения для исполнения ими требований по борьбе с мошенничеством.

"Операторы связи уже сейчас могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы. Пользователь при этом должен иметь возможность разблокировать их все или те, что поступают с номеров из его контактов. Эти меры полностью находятся в зоне возможностей и ответственности перед пользователями самих операторов связи", - сообщила пресс-служба ведомства.

По его данным, ряд операторов связи уже активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа.

"Однако возможно и законодательное введение этих требований. Такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них" - сказано в сообщении.

В РКН уточнили, что "новые подходы и технические возможности противодействия голосовому мошенническому трафику, в том числе в мессенджерах, находятся в стадии обсуждения".

"Обсуждаются и другие меры. Например, выявление оператором на своих сетях работы нелегальных колл-центров (использующих в том числе сим-боксы). Операторы связи не должны зарабатывать на подобном трафике", - сказано в сообщении.

По данным РКН, "в настоящее время фиксируется значительное количество мошеннических звонков в основном из-за рубежа как в сетях российских операторов связи, так и в иностранных мессенджерах".

"Важно, чтобы операторы связи и владельцы мессенджеров принимали необходимые превентивные меры по защите своих пользователей. Уже сегодня часть крупных операторов самостоятельно и эффективно борется с мошенничеством", - отмечает ведомство.

В качестве примера там привели установку операторами на своей инфраструктуре дополнительных систем, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которые предотвращают мошеннические вызовы. Кроме того, операторы взаимодействуют между собой и направляют друг другу сведения о факторах риска поступающих из-за рубежа звонков.

В РКН напомнили, что бороться с мошенниками внутри страны эффективно помогает система "Антифрод", которая используется для того, чтобы не пропускать голосовые звонки с подменных номеров в сетях операторов связи.

"К ней подключены все операторы связи. За время работы системы (с конца 2022 года) с ее помощью было заблокировано более 1 млрд звонков с подменных номеров", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, напоминает РКН, "Антифрод" помогает выявлять телефонные звонки с подменных номеров по России. Для звонков из-за границы нужны дополнительные меры.

Как сообщил "Коммерсантъ", Минцифры и РКН обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за активности мошенников. По словам источников газеты, рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах.

23 октября руководитель РКН Андрей Липов сообщил, что ведомство в рамках мер по борьбе с мошенничеством может прибегнуть к блокировке звонков через иностранные мессенджеры с целью исполнения ими требований законодательства. "Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер (по борьбе с мошенничеством - ИФ)", - сказал тогда Липов.

По его словам, в России может быть разработан комплекс требований к иностранным мессенджерам с точки зрения пропуска звонков для защиты граждан от мошенников, в частности, мессенджер должен будет дать возможность пользователю самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонов - из-за границы и/или не из его списка контактов. И до выполнения этих требований РКН сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу.

Глава РКН отметил тогда, что это вопрос отдельного регулирования и оно будет обсуждаться.