Синоптики спрогнозировали ледяной дождь и гололед в Москве и области 7 января

На территории международного делового центра "Москва-Сити" Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Резкое изменение погоды произойдет в московском регионе 7 января, на смену отрицательным температурам придет оттепель; потепление приведет к опасным явлениям, таким как гололед, ледяной дождь и сильная гололедица, сообщил "Интерфаксу" в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Днем и вечером 7 января в московском регионе ожидается гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега, сложные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в столичном регионе во вторник произойдет резкое изменение погоды, связанное с тем, что на смену антициклону придет циклон, также произойдет смена циркуляции - воздух начнет поступать с юга.

"Примерно часов до 4-5 ночи в Москве будет еще вполне такая зимняя погода, минус 5 - минус 10 градусов, когда главные мероприятия, связанные с Рождеством, проходят. А затем, уже с 4-5 часов, начинается влияние циклона: меняется циркуляция, воздушные массы начнут поступать не просто с юго-запада или юго-востока, как это сейчас, а непосредственно с юга. И начинается значительное потепление, повышение температуры. Уже к 9 утра температура будет 0 - минус 2 градуса, а часов в 15 температура перевалит через нулевую отметку", - сообщил синоптик.

Максимальная температура 7 января прогнозируется плюс 2 градуса.

При этом, отметил Вильфанд, такое стремительное повышение температуры приведет к тому, что осадки сначала будут в виде снега, затем в виде мокрого снега, а во второй половине дня в виде дождя.