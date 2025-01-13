Гендиректор "Музея Москвы" возглавила Музей истории ГУЛАГа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Анна Трапкова стала директором Музея истории ГУЛАГа. Сейчас она также является главой музейного объединения "Музей Москвы".

Информацию о назначении "Интерфаксу" подтвердили в самом музее и в департаменте культуры Москвы. Официально Трапкова вступает в должность с 21 января 2025 года.

В ноябре стало известно, что Музей истории ГУЛАГа в Москве с 14 ноября временно прекратил работу из-за нарушений пожарной безопасности. Как уточнили в департаменте культуры столицы, решение о приостановке деятельности музея принято для безопасности посетителей, он откроется после исправления нарушений, соответствующая работа уже начата.

Музей открылся в 2001 году, он посвящен памяти жертв репрессий. С 2012 года музеем руководил Роман Романов.