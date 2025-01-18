Более 40 площадок откроются для крещенских купаний в Москве

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Крещенские купания пройдут с вечера субботы и до вечера воскресенья, 19 января, на 42 столичных площадках в разных административных округах столицы.

Как ранее сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, площадки для крещенских купаний появятся во всех административных округах столицы, кроме Центрального и Юго-Восточного, адреса можно посмотреть на карте городского проекта "Зима в Москве". Крещенские купания разрешены только в этих точках, подчеркивается в сообщении.

Окунуться в местах для купаний можно будет в течение суток, начиная с 18:00 18 января, в 18:00 19 января площадки прекратят свою работу.

Майны и купели оборудуют деревянными настилами и спусками с противоскользящим покрытиями, поручнями, везде будут спасательные средства, а неподалеку от мест купания будут работать парковки, пункты обогрева и питания, туалеты и раздевалки.

В этих точках будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона, а также введено дополнительное патрулирование на судах на воздушной подушке, сообщал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Под контролем находятся возможные места несанкционированного купания, там также будут дежурить спасатели, чтобы не допустить происшествий на воде", - отметил он.

Работа столичного наземного пассажирского транспорта будет продлена в ночь на 19 января, когда будут проходить крещенские купания, сообщал в свою очередь заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Маршруты автобусов и электробусов, которые проходят рядом с местами традиционных купаний, будут работать до 03:00. Изменения коснутся 35 маршрутов наземного транспорта в разных округах Москвы. Кроме того, в столице работают 18 ночных маршрутов.